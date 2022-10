Occupation uses warplanes as a deterrent due to loss of control in West Bank Due to the inability of the Israeli Occupation army to control the escalation of resistance operations taking place in the occupied West Bank cities, especially in Jenin and Nablus, it has resorted to using helicopters and drones in order to reach the resistance fighters.



TOPSHOT – Nach einem israelischen Luftangriff in Gaza-Stadt am 16. Juli 2022 sind Brände zu sehen. – Israelische Kampfflugzeuge haben am frühen Morgen des 16. Juli eine Waffenproduktionsanlage im Gazastreifen angegriffen, wie das Militär mitteilte, nachdem Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert worden waren. Das Feuergefecht fand wenige Stunden nach dem Besuch von US-Präsident Joe Biden in Israel und im besetzten Westjordanland statt. (Foto von MAHMUD HAMS / AFP) (Foto von MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

Besatzung setzt Kampfflugzeuge zur Abschreckung ein, weil sie die Kontrolle über das Westjordanland verloren hat

Von Mohammad Abu Shamha

10. Oktober 2022

Da die israelische Besatzungsarmee nicht in der Lage ist, die Eskalation der Widerstandsaktivitäten in den besetzten Städten des Westjordanlandes, insbesondere in Dschenin und Nablus, zu kontrollieren, setzt sie Hubschrauber und Drohnen ein, um die Widerstandskämpfer zu erreichen.

Der Einsatz verschiedener Flugzeugtypen zeigt, dass es der Besatzungsmacht nicht gelingt, den Widerstand zu erreichen, und dass sie die Kontrolle über das Westjordanland verliert, das sie belagert und dessen Städte und Dörfer sie täglich stürmt, wie Beobachter berichten.

Gestern kam es im Lager von Dschenin zu einem intensiven Flug von Apache-Hubschraubern der Besatzungsarmee bei der Erstürmung des Lagers und zur Verhaftung eines Widerstandskämpfers sowie zu großen Protesten mit der Besatzung.

Zuvor hatte die Besatzungsarmee angesichts der israelischen Warnungen vor einer “bevorstehenden Militäroperation” gegen die Widerstandskämpfer in Jenin über den Einsatz von “Kampfhubschraubern” gesprochen.

Im vergangenen Mai wurde in Jenin der Offizier Noam Raz von der israelischen Al-Yamam-Einheit, einer der besten Spezialeinheiten der Besatzungsarmee, bei der Erstürmung des Flüchtlingslagers von Jenin getötet. Dies veranlasste die Besatzungsmacht, bei ihren Razzien Flugzeuge einzusetzen, um ihre Kräfte zu sichern.

Der Militärexperte Youssef Al-Sharqawi ist der Ansicht, dass die Doktrin der Besatzungsarmee auf dem Einsatz schwerer Waffen beruht, um ihre Ziele zu erreichen und ihre Kräfte nicht zu gefährden. Aus diesem Grund setzt sie bei ihren Angriffen auf Dschenin Flugzeuge ein. Al-Sharqawi erklärte gegenüber der Zeitung Felesteen, dass die Besatzung versucht, die Widerstandskämpfer in Dschenin und Nablus durch den Einsatz bewaffneter Militärflugzeuge abzuschrecken, was jedoch ihre Überlegenheit auf dem Boden des besetzten Westjordanlandes verringert.

Er wies darauf hin, dass die Besatzung ihre Verluste und das Blutvergießen verringern und die Verluste und das Blutvergießen in den Reihen des palästinensischen Widerstands erhöhen will, insbesondere angesichts der neuen Herausforderung, die durch die Stärke des Widerstands entstanden ist.

Al-Sharqawi wies darauf hin, dass der Einsatz von Flugzeugen aller Art durch die Besatzungsarmee von den Widerstandskämpfern äußerste Sorgfalt und Vorsicht erfordert und dass sie daran arbeiten müssen, sich vor diesen Flugzeugen zu tarnen und zu verstecken, da sie nicht jedes Haus erreichen können.

Er sagte auch, dass die eingesetzten Flugzeuge der Besatzungsarmee, insbesondere die Drohnen, von einer Operationszentrale am Boden aus gesteuert werden, um genaue Bilder des Lagers, seiner Straßen und der Bewegungen der Widerstandskämpfer während der Proteste zu erhalten.

Der politische Analyst Adel Shadeed erklärte, dass die Besatzungsarmee die neuesten Waffen, darunter verschiedene Flugzeuge, Panzer und Drohnen, einsetzt, um Verluste in ihren Reihen zu vermeiden. Shadid erklärte gegenüber Felesteen, dass die Besatzung mit dem Einsatz von Militärflugzeugen und Drohnen die größten Verluste unter den palästinensischen Widerstandskämpfern in den Städten des Westjordanlandes, die Zeugen von Konfrontationen mit ihrer Armee sind, erreichen will.

Er wies darauf hin, dass die Besatzungsmacht bei allen kommenden Konfrontationen weiterhin Militärflugzeuge einsetzen wird, solange die Verluste unter ihren Soldaten gering sind. Shadeed wies auch darauf hin, dass die Besatzungsarmee bereits während der Al-Aqsa-Intifada F-16-Flugzeuge eingesetzt, Sicherheitszentren bombardiert und Attentate auf palästinensische Widerstandskämpfer und Persönlichkeiten verübt hat. Er schließt daher nicht aus, dass die Besatzungsarmee während der aktuellen Auseinandersetzungen Kampfflugzeuge einsetzt.

Der politische Analyst schließt auch nicht aus, dass die Besatzungsarmee in Dschenin und Nablus Panzer einsetzt, um die Zahl der Opfer unter ihren Soldaten zu verringern und die Zahl der Opfer unter den Widerstandskämpfern zu erhöhen.

Im besetzten Westjordanland ist eine deutliche Eskalation der Widerstandsoperationen zu beobachten, bei der auf Kontrollpunkte der Besatzungsarmee und Siedler geschossen und Spreng- und Brandbomben geworfen werden, als Reaktion auf die Verbrechen der Besatzungsarmee im besetzten Jerusalem und im besetzten Westjordanland. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch in Felesteen am 9. Oktober 2022

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...