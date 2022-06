Kommentar von Scott Ritter: Es scheint, dass Biden nicht der einzige Politiker ist, der einen Babysitter braucht.

© Twitter

Bidens Top-Berater unterbricht, als Macron schlechte Nachrichten über die Ölkrise verkündet



Von Steven Nelson

27. Juni 2022

Der nationale Sicherheitsberater von Präsident Biden, Jake Sullivan, unterbrach den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, als dieser mit Biden auf dem G-7-Gipfel über die Ölkrise sprach.

Der nationale Sicherheitsberater von Präsident Biden, Jake Sullivan, unterbrach am Montag den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, als dieser Biden – vor Journalisten – schlechte Nachrichten über die Versuche überbrachte, die arabischen Länder dazu zu bringen, mehr Öl zu produzieren, um die Rekordgaspreise zu senken.

“Vorsichtig. Vielleicht sollten wir einfach hineingehen … wegen der Kameras”, sagte Sullivan und deutete auf die Journalisten, die über den G-7-Gipfel in Deutschland berichteten.

Es ist unklar, ob Sullivan besorgt war, dass eine bestimmte Nachricht an die Journalisten durchsickern könnte, aber einige von Macrons Worten waren deutlich zu hören.

© Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Sullivan schlug Biden und Macron vor, ihr Gespräch abseits von Journalisten und Kameras fortzusetzen.

“Ich hatte ein Telefonat mit MBZ”, sagte Macron zu Biden und bezog sich dabei auf den Führer der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed bin Zayed al-Nahyan.

“Er hat mir zwei Dinge gesagt. Ich befinde mich an der maximalen, maximalen [Produktionskapazität]. Das ist es, was er behauptet … Und dann sagte er, dass [die] Saudis ihre Produktion um 150 [Tausend Barrel pro Tag] erhöhen können. Vielleicht ein bisschen mehr, aber sie haben keine riesigen Kapazitäten vor Ablauf von sechs Monaten”.

Diese Nachricht bedeutet, dass Bidens Besuch in Saudi-Arabien im nächsten Monat möglicherweise nicht ausreicht, um die ölreichen arabischen Staaten dazu zu bewegen, den Anstieg der Gaspreise im Zusammenhang mit Russlands viermonatigem Einmarsch in der Ukraine zu mildern. Die hohen Gaspreise von etwa 5 Dollar pro Gallone lassen die öffentliche Zustimmung zu Bidens Leistung sinken und tragen zur schlimmsten Inflation seit 1981 bei.

© Christian Hartmann/Pool/AFP via Getty Images

Macron erzählte Biden, dass der Scheich der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed al-Nahyan, ihm gesagt habe, sein Land sei an der “maximalen” Ölförderkapazität angelangt.Foto von

Reuters berichtete, dass “Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate als die einzigen beiden Länder in der Erzeugergemeinschaft der Organisation der erdölexportierenden Länder und der Welt angesehen werden, die noch über freie Kapazitäten verfügen und dazu beitragen könnten, die weltweiten Lieferungen zu erhöhen”.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij sprach am Montag mit den Staats- und Regierungschefs der G-7-Staaten, und Sullivan erklärte gegenüber Reportern, dass es Pläne für die Lieferung moderner Waffen gebe.

“Wir beabsichtigen, ein Paket zu schnüren, das fortschrittliche Mittel- und Langstrecken-Luftverteidigungsfähigkeiten für die Ukraine sowie einige andere dringend benötigte Güter wie Munition für die Artillerie und Radarabwehrsysteme umfasst”, sagte Sullivan während eines Treffens. Übersetzt mit Deepl.com

