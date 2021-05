Big Tech zensiert palästinensisches Engagement auf der ganzen Welt, während es den Anstieg des jüdischen Extremismus in Israel fördert von Kelly Kunzl

“Sie tun alles, was sie können, um uns auszulöschen”

Big Tech zensiert palästinensisches Engagement auf der ganzen Welt, während es den Anstieg des jüdischen Extremismus in Israel fördert

Der ehemalige Facebook-Manager Ashraf Zeitoon: “Dies ist Teil eines intelligenten Systems und es ist ein absichtliches, systematisches Schweigen der palästinensischen Stimmen aufgrund des Drucks der israelischen Regierung … es gibt keinen Zuckerguss.”

Von Kelly Kunzl

26. Mai 2021

In einem Video, das weithin auf Twitter geteilt wurde, spricht Muna El-Kurd über die entscheidende Rolle, die soziale Medien bei der Sammlung internationaler Solidarität für die palästinensische Sache spielen.

“Wir glauben, dass soziale Medien der einzige Weg sind, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Jeder Beitrag, jeder Tweet, jedes Video macht einen Unterschied. Auf diese Weise erreichen wir die Masse der anständigen Menschen und Regierungen auf der ganzen Welt”, sagte Muna El-Kurd.

El-Kurds Worte waren nie deutlicher als am 18. Mai, als sich Palästinenser in den besetzten Gebieten, in israelischen Großstädten und in Diasporagemeinden auf der ganzen Welt zu einem “Generalstreiktag” versammelten, um gegen Israels Raketenbeschuss des Gazastreifens zu protestieren, der über 250 in der Küstenenklave eingeschlossene Palästinenser tötete. Proteste in Großbritannien, ganz Europa und den USA versammelten am Samstag erneut Tausende von Demonstranten.

El-Kurd ist Journalistin und Bewohnerin des Ost-Jerusalemer Stadtteils Sheikh Jarrah, wo sie zu einer freimütigen Aktivistin geworden ist, die sich gegen die Zwangsumsiedlung von ihr und mehreren anderen palästinensischen Familien durch die Siedlerorganisation Nahalat Shimon International wehrt.

Sie hat mehr als eine Million Follower auf Twitter und Instagram, da sie weiterhin die allmähliche Umwandlung ihres Viertels in eine geschlossene Militärzone dokumentiert. In ihren populärsten Tweets und Posts werden Szenen des brutalen Vorgehens israelischer Soldaten gegen die fast täglichen Proteste gegen die Expansion der Siedler in der Gegend dokumentiert.

El-Kurds globale Reichweite hat sie jedoch auch als zentrales Ziel in einer jahrelangen Kampagne der Social-Media-Giganten, vor allem Facebook und die Facebook-eigenen Plattformen, positioniert, um Palästinenser und Unterstützer online zu zensieren.

Ein Bericht des Arab Center for the Advancement of Social Media, 7amleh, zeigt, dass zwischen dem 6. und 19. Mai bis zu 500 Verstöße gegen die digitalen Rechte der Palästinenser begangen wurden, 85 Prozent davon auf Facebook und Instagram.

Anfang des Monats wurde El-Kurd’s Instagram-Account vorübergehend deaktiviert, während der Account ihres Zwillingsbruders, Mohammed El-Kurd, mit Löschung bedroht wurde und einige seiner Stories blockiert wurden.

Muna El-Kurd startete im März die Online-Kampagne #SaveSheikhJarrah, um die Notlage der in der Nachbarschaft lebenden Palästinenser zu beleuchten und eine Plattform für die täglichen Nöte einer Gemeinschaft zu bieten, die unter der andauernden Realität einer drohenden, erzwungenen Vertreibung leidet.

Facebook entschuldigt sich für Zensur

Die Bemühungen, die Vertreibung zu stoppen, kamen inmitten einer bereits angespannten Atmosphäre während des heiligen Monats Ramadan, als Palästinenser gegen Israels Durchsetzung harter Beschränkungen für Gläubige protestierten, die versuchten, das Gelände der Al-Aqsa-Moschee in der Altstadt von Jerusalem zu betreten, was zu häufigen Zusammenstößen mit Soldaten führte.

Die Spannungen eskalierten, als israelische Soldaten in das Haram al-Sharif-Gelände eindrangen und Tränengas und Blendgranaten auf die Menschenmenge abfeuerten, wobei etwa 178 Menschen verletzt wurden. Die Invasion entzündete dann den plötzlichen Raketenbeschuss durch die Hamas, die regierende Partei in Gaza, auf Israel, nachdem die Regierung sich weigerte, den Forderungen der Hamas nachzukommen, die Soldaten aus der Stadt zu entfernen.

Die Kombination von Ereignissen löste eine Flut von Aktivitäten in den sozialen Medien aus, als Nutzer Bilder und Videos mit den Hashtags #SaveSheikhJarrah und #al-aqsa über das gewaltsame Vorgehen der israelischen Polizei gegen protestierende Palästinenser in ganz Jerusalem teilten. Sofort wurden hunderte solcher Beiträge zensiert oder heruntergenommen.

Nutzer teilten schnell Screenshots von Benachrichtigungen, die sie über die Zensur informierten, und zeigten einen roten Faden für viele der gesperrten Beiträge: Social-Media-Plattformen teilten den Nutzern mit, sie hätten “gegen die Community-Richtlinien verstoßen”.

Die Twitter-Konten anderer prominenter palästinensischer Journalisten und Aktivisten wie Mariam Bargouthi wurden ebenfalls vorübergehend deaktiviert, zusammen mit Facebook-Fürsprecherseiten wie Save Sheikh Jarrah.

Facebook und Instagram veröffentlichten öffentliche Erklärungen, in denen sie die Massenzensur einer zufälligen “technischen Panne” zuschrieben, aber die Recherchen von 7amleh zeigen, dass 68 Prozent der 500 gemeldeten Verstöße gegen die digitalen Rechte der Palästinenser stattfanden, nachdem die Unternehmen diese Behauptung aufgestellt hatten.

In einer separaten Erklärung sagte Instagram, dass das Inhaltsmoderationssystem des Unternehmens den Hashtag Al-Aqsa mit den Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden verwechselte, die sowohl von den USA als auch von der Europäischen Union als terroristische Organisation eingestuft werden.

Ashraf Zeitoon, ein ehemaliger Facebook-Manager, äußerte sich sehr skeptisch über die Aussagen,

“Das Content-Policy-Team bei Facebook hat Leute, die Experten in Terrorismusbekämpfung sind, sie wissen, was sie tun. Dies ist Teil eines intelligenten Systems und es ist ein absichtliches, systematisches Schweigen der palästinensischen Stimmen aufgrund des Drucks der israelischen Regierung….es gibt keinen Zuckerguss,” sagte Zeitoon gegenüber Mondoweiss.

Zeitoon arbeitete von 2014 bis 2017 für die Politikabteilung des Unternehmens für den Nahen Osten und Nordafrika.

Ein System von diskriminierenden Algorithmen

Mona Shtaya, eine lokale Advocacy-Beraterin bei 7amleh, sagt, dass solche Nutzerzensur Teil einer systemischen Anstrengung großer Tech-Unternehmen ist, die palästinensische Erzählung aus dem Online-Raum zu unterdrücken.

Dies ist Teil eines intelligenten Systems und es ist ein absichtliches, systematisches Unterdrücken palästinensischer Stimmen aufgrund des Drucks der israelischen Regierung… es gibt keinen Zuckerguss.”

Ashraf Zeitoon, ehemaliger Facebook-Manager

Laut Shtaya fungiert die israelische Cyber-Einheit, oder Einheit 8200, als einer der Hauptpioniere bei diesen Bemühungen. Die Einheit 8200 wurde 2015 als Geheimdienstabteilung der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) gegründet und hat die Aufgabe, Verbrechen und Terrorismus im Internet zu untersuchen.

Die Mitarbeiter der Einheit durchkämmen das Internet nach Beiträgen, die sie als Anstiftung zur Gewalt oder Hassrede kennzeichnen, damit die Social-Media-Unternehmen sie überprüfen können.

Die Berichte von 7amleh haben gezeigt, dass die Anzahl dieser “freiwilligen” Zensuranfragen, die von der Einheit ausgestellt wurden, von 2.420 Fällen im Jahr 2016 auf 19.000 allein im Jahr 2019 erheblich gestiegen ist, wobei 81 Prozent der Anfragen genehmigt wurden.

Emi Palmor, ehemalige Leiterin der israelischen Cyber-Einheit, ist seit 2016 Mitglied des Aufsichtsgremiums von Facebook.

“Das ist sehr problematisch, man nimmt nicht die Aufsichtsbehörde mit ins Boot”, kommentierte Zeitoon die Ernennung von Palmor.

Shtaya sagte, dass diese Zensurbewegung der Social-Media-Unternehmen auch mit einer mobilen App namens Act-IL bewaffnet ist, die sich selbst als “der Ort, an dem alle pro-israelischen Befürworter, Gemeinschaften und Organisationen zusammenkommen, um gemeinsam gegen die Dämonisierung und Delegitimierung des jüdischen Staates zu kämpfen”, beschreibt und einzelnen Nutzern die Möglichkeit gibt, Inhalte auf Knopfdruck zu markieren.

“Es (Act-IL) wird benutzt, um Israelis und Pro-Israelis auf der ganzen Welt zu organisieren und zu mobilisieren, um die palästinensischen Inhalte zu melden und mit Algorithmen als eine Armee von Online-Trollen zu spielen”, sagte Shtaya gegenüber Mondoweiss.

Laut Zeitoon stehen Social-Media-Plattformen wie Facebook unter immensem Druck der israelischen Regierung und israelischer Lobbygruppen in den USA, um eine parteiische Politik der Inhaltsmoderation beizubehalten.

“Alles begann Mitte 2016, als die israelische Regierung Social-Media-Plattformen mit strengen Vorschriften zu Hassreden und Aufstachelung zur Gewalt im Internet drohte. Dies führte dazu, dass Facebook zum ersten Mal überhaupt ein Memorandum mit der israelischen Regierung unterzeichnete, um zu sagen, dass wir mehr tun würden, um ihre Bedenken zu verstehen”, sagte Zeitoon.

Zeitoon sagt, dass die Inhaltsrichtlinien, die hinter den Algorithmen bei Facebook stehen, mehr auf die israelische Darstellung ausgerichtet sind. Laut Zeitoon zeigt sich dies am besten in der Zensur des Begriffs “Zionist” durch das Unternehmen.

In einem Bericht über Facebooks interne Richtlinien zur Online-Moderation, der The Intercept zugespielt wurde, fand die Publikation heraus, dass Beiträge, die die israelische Regierung kritisieren oder die vom israelischen Staat unterstützte Gewalt dokumentieren, zusammen mit antizionistischen Aussagen von den Richtlinien des Social-Media-Unternehmens als Hassrede eingestuft werden.

“Sie versuchen, die Richtlinien zu ändern, um Antizionismus mit Antisemitismus gleichzusetzen. Antisemitismus ist eine Form von Hassrede, die auf Facebook nicht erlaubt ist, also wird das System selbst eine Menge pro-palästinensischer Inhalte unter dieser Regel entfernen”, sagte Zeitoon gegenüber Mondoweiss als Reaktion auf den Bericht.

Zeitoon sagte, er habe gegen eine zuvor von Facebook vorgeschlagene Maßnahme gekämpft, das Westjordanland von “besetzten Gebieten” zu “umstrittenen Gebieten” zu erklären, ein Schritt, der seiner Meinung nach große Auswirkungen auf die Zensur palästinensischer Online-Inhalte gehabt hätte.

In den letzten Wochen haben Anwälte und Unterstützer der palästinensischen Rechte auch aufgedeckt, dass Instagram weniger offene Methoden der Zensur anwendet, um die Sichtbarkeit von Beiträgen und Konten von Nutzern einzuschränken, etwas, das Tech-Unternehmen laut Zeitoon “Throttling” oder “Shadowbanning” nennen. Nutzer beklagten sich bei dem Unternehmen über die eingeschränkte Nutzung der Live-Streaming-Funktion, einen Rückgang der Aufrufe ihrer Stories und das Entfernen von archivierten Beiträgen auf ihren Konten.

In einem Screenshot, den Mohammed El-Kurd in seiner Instagram-Story teilte, zeigte er, dass die Ortsangabe “Sheikh Jarrah – Jerusalem” entfernt wurde, sodass nur noch “Sheikh Jarrah Yerushalayim, Israel” übrig blieb.

“Sie tun alles, was sie können, um uns auszulöschen”, schloss El-Kurd.

Amerikanische Unternehmen haben auch von Zensur durch Instagram für ihre Posts in Solidarität mit den Palästinensern berichtet, zusätzlich dazu, dass sie nicht in der Lage sind, die Direktnachrichtenfunktion zu nutzen. Nicht einmal Wohltätigkeitsbemühungen sind in der Lage, Facebooks repressivem Zorn zu entgehen; die Follower der in Chicago ansässigen palästinensischen Markenschöpferin Aminah Musa wurden letzte Woche blockiert, nachdem sie eine Online-Kampagne veröffentlicht hatte, um Spenden für Lebensmittelhilfe für Gaza zu sammeln.



Hassrede gegen Palästinenser bleibt unreguliert

Nach den Recherchen von 7amleh wird die gleiche strenge Regulierung und Moderation nicht bei israelischen Inhalten durchgesetzt, so dass sich Hassreden und Gewaltaufrufe gegen Palästinenser in den letzten Wochen ungehindert verbreiten konnten.

Ein neun Sekunden langer Clip, der zeigt, wie ein palästinensischer Mann einem religiös gekleideten jüdischen Jungen in einer Jerusalemer Straßenbahn ins Gesicht schlägt, ging Mitte April auf der Video-Sharing-Plattform Tik Tok viral und markierte den Beginn eines Anstiegs der Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern in der gesamten Region.

Im Anschluss an das Video ging die rechtsextreme jüdische ultrarechtsextremisitsche Gruppe Lehava, bewaffnet mit Schlagstöcken und Messern, in ganz Jerusalem auf die Straße und forderte am 22. April “Tod den Arabern”. Vor dem geplanten Marsch riefen Mitglieder der rechtsextremen Gruppen in sozialen Medien zu gewalttätigen Angriffen gegen palästinensische Bewohner Jerusalems auf.

Dieses Ereignis war der Auslöser für die anhaltende Mob-Gewalt jüdisch-extremistischer Gruppen gegen Palästinenser in den Großstädten Tel Aviv, Haifa, Lod und Akko. Videos von Gruppen von Männern, die israelische Flaggen schwenkten und Palästinenser auf den Straßen angriffen und gnadenlos verprügelten, wurden in den sozialen Medien weit verbreitet.

“Israelis bekommen den Raum, um ihre Hetze, Hassreden und ihre rassistische und gewalttätige Rhetorik gegen Palästinenser online zu teilen, während wir nicht die geringste Möglichkeit haben, die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen zu teilen.”

Mona Shtaya, Advocacy-Beraterin bei 7amleh

“Den Israelis wird der Raum gegeben, ihre Aufwieglung, ihre Hassrede und ihre rassistische und gewalttätige Rhetorik gegen Palästinenser online zu teilen, während uns nicht die minimale Möglichkeit gegeben wird, die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen zu teilen, denen wir auf dem Boden, auf den Straßen, jeden Tag ausgesetzt sind”, sagte Shtaya.

Ein Bericht der New York Times enthüllte zusammen mit einer Analyse der israelischen Watchdog-Gruppe FakeReporter, dass innerhalb weniger Tage über 100 neue Whatsapp-Gruppen von israelischen Extremistengruppen gegründet wurden, um zu Gewalt gegen Palästinenser aufzurufen und Mitglieder zu geplanten Anschlägen zu ermutigen. Die beliebte App für verschlüsselte Nachrichten ist eine der Plattformen, die zu Facebook gehören.

“Diese Hassrede online wurde in tatsächliche Gewalt gegen uns Palästinenser auf der Straße umgesetzt, wie wir gesehen haben, sie (Social Media Unternehmen) sagen, dass sie die Richtlinien gleich anwenden, aber wir können sehen, dass dies nicht der Fall ist”, sagte Shtaya gegenüber Mondoweiss.

Die Führungsspitze von Facebook hat in den letzten Wochen virtuelle Treffen sowohl mit dem israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz als auch mit dem palästinensischen Premierminister Mohammed Shtayyeh abgehalten, um die Frage der Zensur auf ihren Plattformen zu diskutieren.

Bei dem Treffen mit Gantz drückten israelische Beamte aus, dass sie mit dem Niveau der Zensur nicht zufrieden seien und drängten die Führungskräfte von Facebook und Tik Tok zu einem härteren Durchgreifen gegen das, was sie als “Inhalte, die zu Gewalt und Hassreden aufrufen” betrachten.

“Israel versucht, den öffentlichen Druck weiter zu erhöhen, aber das Treffen mit Mohammed Shtayyeh ist ein positives Zeichen dafür, dass all der Aufschrei und die Bemühungen der Medien, Licht in das Geschehen zu bringen, endlich etwas verändern”, sagte Zeitoon.

Shtaya war dazu bestimmt, die palästinensische Zivilgesellschaft bei dem Treffen mit Mohammed Shtayyeh zu vertreten, bei dem sich Facebook beim Premierminister für die Zensur palästinensischer Stimmen entschuldigte und einräumte, dass es “ein inhärentes Problem mit ihren Algorithmen” gebe.

Shtaya betonte jedoch, dass das Treffen kaum ein Ende des Kampfes für die digitalen Rechte der Palästinenser markiert.

Während Facebook ankündigte, ein “Notfallzentrum” einzurichten, um die Social-Media-Aktivitäten nach dem am 21. Mai verkündeten Waffenstillstand zwischen Hamas und Israel zu bewältigen, berichteten die Nutzer weiterhin von schwerer Zensur, als Israel am Freitag zum wiederholten Mal Soldaten auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee einsetzte.

“Druck auf Social-Media-Unternehmen auszuüben ist der Schlüssel, wir müssen weitermachen, bis ihre Politik der Inhaltsmoderation fair ist und sie ihre Diskriminierung der Palästinenser beenden”, sagte Shtaya. Übersetzt mit Deepl.com

Kelly Kunzl ist eine amerikanische freiberufliche Journalistin, die über Palästina berichtet

