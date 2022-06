Feindbildaufbau

Bilderberg does China Discreetly, as under the radar as a looming virus, the 68th Bilderberg meeting is currently underway in Washington, D.C. Nothing to see here. No conspiracy theories about a “secret cabal”, please. This is just a docile, “diverse group of political leaders and experts” having a chat, a laugh, and a bubbly.

Bilderberg macht China

Von Pepe Escobar



3. Juni 2022

Diskret, so unauffällig wie ein drohender Virus, findet derzeit das 68. Bilderberg-Treffen in Washington, D.C. statt. Hier gibt es nichts zu sehen. Keine Verschwörungstheorien über eine “geheime Kabale”, bitte. Es handelt sich lediglich um eine gutmütige, “vielfältige Gruppe von politischen Führern und Experten”, die sich unterhalten, lachen und ein Gläschen trinken.

Dennoch kann man nicht umhin zu bemerken, dass die Wahl des Veranstaltungsortes mehr Bände spricht als die gesamte – bis auf die Grundmauern niedergebrannte – Bibliothek von Alexandria. In dem Jahr, in dem die Explosion eines lang erwarteten Stellvertreterkriegs zwischen der NATO und Russland eingeläutet wird, passt die Erörterung seiner unzähligen Auswirkungen viel besser in die Hauptstadt des Lügenimperiums als in Davos vor einigen Wochen, wo ein gewisser Henry Kissinger die Teilnehmer in helle Aufregung versetzte, indem er die Notwendigkeit eines giftigen Kompromisses namens “Diplomatie” propagierte.

Die Liste der Teilnehmer der Bilderberg-Konferenz 2022 ist ein wahres Vergnügen. Hier sind nur einige der führenden Köpfe:

James Baker, Consigliere extraordinaire, jetzt nur noch Direktor des Office of Net Assessment im Pentagon.

José Manuel Barroso, ehemaliger Chef der Europäischen Kommission, der später einen goldenen Fallschirm in Form des Vorsitzenden von Goldman Sachs International erhielt.

Albert Bourla, der große Mann von Pfizer.

William Burns, der CIA-Direktor.

Kurt Campbell, der Mann, der den Obama/Hillary-Schwenk nach Asien” erfunden hat, jetzt Koordinator des Weißen Hauses für den Indo-Pazifik.

Mark Carney, ehemals Bank of England, einer der Entwickler des Great Reset, jetzt stellvertretender Vorsitzender von Brookfield Asset Management.

Henry Kissinger, die Stimme des Establishments (oder ein Kriegsverbrecher: suchen Sie es sich aus).

Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates.

Minton Beddoes, Chefredakteur von The Economist, der alle wichtigen Bilderberg-Direktiven in den kommenden Titelgeschichten des Magazins ordnungsgemäß wiedergeben wird.

David Petraeus, zertifizierter Verlierer von endlosen Überfällen und Vorsitzender des KKR Global Institute.

Mark Rutte, falkenhafter Premierminister der Niederlande.

Jens Stoltenberg, NATO-Top-Papagei, pardon, Generalsekretär.

Jake Sullivan, Direktor des Nationalen Sicherheitsrates.

Die ideologischen und geopolitischen Zugehörigkeiten dieser Mitglieder der “diversen Gruppe” brauchen nicht weiter erläutert zu werden. Noch spannender wird es, wenn wir sehen, was sie besprechen werden.

Unter anderem geht es um die “Herausforderungen der NATO”, die “Neuausrichtung des indopazifischen Raums”, die “Kontinuität von Regierung und Wirtschaft” (Verschwörungstheoretiker: Kontinuität im Falle eines Atomkriegs?), die “Störung des globalen Finanzsystems” (bereits im Gange), die “Gesundheit nach einer Pandemie” (Verschwörungstheoretiker: Wie kann man die nächste Pandemie herbeiführen? Russland und China.

Da Bilderberg den Chatham House Rules folgt, werden Normalsterbliche keine Ahnung haben, was tatsächlich “vorgeschlagen” oder genehmigt wurde, und keiner der Teilnehmer darf mit anderen darüber sprechen. Eine meiner besten New Yorker Quellen, die direkten Zugang zu den meisten Meistern des Universums hat, witzelt gerne, dass Davos und Bilderberg nur für die Botenjungen sind: Die Leute, die wirklich das Sagen haben, machen sich nicht einmal die Mühe, dort aufzutauchen, da sie sich in ihre super-privaten Treffen in super-privaten Clubs zurückgezogen haben, wo die wirklichen Entscheidungen getroffen werden.

Dennoch wird jeder, der den verrotteten Zustand der “regelbasierten internationalen Ordnung” im Detail verfolgt, eine ziemlich gute Vorstellung vom Bilderberg-Geschwätz 2022 haben.

Was die Chinesen sagen

Außenminister Little Blinken – Sullivans Handlanger in der Dumb and Dumber-Neuauflage der Crash-Test-Dummy-Regierung – hat kürzlich behauptet, dass China Russland in der Ukraine “unterstützt”, anstatt neutral zu bleiben.

Was hier wirklich zählt, ist, dass Little Blinken andeutet, dass Peking den asiatisch-pazifischen Raum destabilisieren will – was eine notorische Absurdität ist. Doch das ist die Meistererzählung, die den Weg für die USA ebnen soll, um ihr “indopazifisches” Gebilde zu stärken. Und das ist das Briefing, das Sullivan und Kurt Campbell der “diversen Gruppe” geben werden.

Davos – mit seinem neuen selbsternannten Mantra “The Great Narrative” – hat Russland komplett ausgeschlossen. Bei Bilderberg geht es vor allem darum, China einzudämmen – das schließlich die existenzielle Bedrohung Nummer eins für das Lügenimperium und seine Satrapien ist.

Anstatt auf Bilderberg-Häppchen zu warten, die vom Economist verteilt werden, ist es viel produktiver zu überprüfen, was ein Querschnitt der faktenbasierten chinesischen Intelligenz über den neuen “kollektiven Westen”-Schläger denkt.

Beginnen wir mit Justin Lin Yifu, ehemaliger Chefökonom der Weltbank und jetzt Dekan des Instituts für Neue Strukturökonomie an der Universität Peking, und Sheng Songcheng, ehemaliger Leiter der Abteilung für Finanzerhebung und Statistik der Bank von China.

Sie gehen davon aus, dass Chinas Wirtschaft im Jahr 2022 um 5,5 % wachsen könnte, wenn China bis Ende Mai eine “dynamische Null-Infektion” bei Covid-19 erreicht (das ist tatsächlich geschehen: siehe das Ende der Abriegelung von Shanghai).

Sie weisen den imperialen Versuch zurück, eine “asiatische Version der NATO” zu schaffen: “Solange China ein höheres Wachstum verzeichnet und sich öffnet, würden die europäischen und ASEAN-Länder nicht in die Abkopplungsfalle der USA tappen, um ihr Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu sichern”.

Drei Wissenschaftler des Shanghai Institute of International Studies und der Fudan-Universität kommen auf denselben Punkt: Das von den USA angekündigte “Indo-Pacific Economic Framework”, das die wirtschaftliche Säule der indo-pazifischen Strategie sein soll, ist nichts anderes als ein schwerfälliger Versuch, “den inneren Zusammenhalt und die regionale Autonomie der ASEAN zu schwächen”.

Liu Zongyi betont, dass Chinas Position im Zentrum der weit vernetzten asiatischen Lieferketten “gefestigt” wurde, insbesondere jetzt, da das größte Handelsabkommen der Welt, die Regionale Umfassende Wirtschaftspartnerschaft (RCEP), in Kraft getreten ist.

Chen Wengling, Chefökonom einer Denkfabrik, die der wichtigen Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission untersteht, verweist auf den “umfassenden ideologischen und technologischen Krieg gegen China”, den die Amerikaner begonnen haben.

Er betont jedoch, dass sie “nicht bereit für einen heißen Krieg sind, da die Volkswirtschaften der USA und Chinas so eng miteinander verbunden sind.” Der entscheidende Punkt ist, dass “die USA noch keine wesentlichen Fortschritte bei der Stärkung ihrer Lieferkette gemacht haben, die sich auf vier Schlüsselbereiche, darunter Halbleiter, konzentriert.”

Chen macht sich Sorgen über “Chinas Energiesicherheit”, “Chinas Schweigen” zu den US-Sanktionen gegen Russland, die “zu Vergeltungsmaßnahmen der USA führen könnten”, und vor allem darüber, wie “Chinas Plan, die Belt and Road Initiative (BRI) mit der Ukraine und den EU-Ländern aufzubauen, beeinträchtigt wird.” In der Praxis wird die BRI den Wirtschaftskorridoren durch den Iran und Westasien sowie der maritimen Seidenstraße gegenüber dem transsibirischen Korridor durch Russland den Vorzug geben.

Yu Yongding von der Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften (CASS), ein ehemaliges Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Zentralbank, geht der Sache auf den Grund, indem er feststellt, wie” das globale Finanzsystem und der US-Dollar zu geopolitischen Instrumenten umfunktioniert wurden. Das ruchlose Verhalten der USA beim Einfrieren der Devisenreserven hat nicht nur die internationale Glaubwürdigkeit der USA ernsthaft beschädigt, sondern auch das Kreditfundament des vorherrschenden internationalen Finanzsystems im Westen erschüttert.”

Er bringt den Konsens unter den chinesischen Geheimdienstlern zum Ausdruck, dass “wenn es zu einem geopolitischen Konflikt zwischen den USA und China kommt, Chinas Auslandsvermögen ernsthaft bedroht sein wird, insbesondere seine riesigen Reserven. Daher muss die Zusammensetzung von Chinas Auslandsvermögen und -verbindlichkeiten dringend angepasst werden, und der Anteil der auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte im Reservenportfolio sollte reduziert werden.”

Dieses Schachbrett ist scheiße

In praktisch allen Bereichen der chinesischen Gesellschaft findet eine ernsthafte Debatte über die amerikanische Bewaffnung des Weltfinanzkasinos statt. Die Schlussfolgerungen sind unvermeidlich: schnell und mit allen Mitteln die US-Staatsanleihen loswerden; mehr Importe von Rohstoffen und strategischen Materialien (daher die Bedeutung der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China); und die Vermögenswerte in Übersee, insbesondere die Devisenreserven, fest sichern.

In der Zwischenzeit diskutiert die “diverse Gruppe” der Bilderberger auf der anderen Seite des großen Teichs unter anderem darüber, was wirklich passieren wird, wenn sie den IWF in die Luft jagen (ein Schlüsselplan, um den Großen Reset oder die “Große Erzählung” umzusetzen).

Sie beginnen buchstäblich auszuflippen, wenn sich langsam aber sicher ein alternatives, ressourcenbasiertes Geld- und Finanzsystem herausbildet: genau das, was die Eurasische Wirtschaftsunion (EAEU) derzeit mit chinesischem Input diskutiert und konzipiert.

Stellen Sie sich ein Gegen-Bilderberg-System vor, in dem ein Korb von Akteuren des Globalen Südens, die ressourcenreich, aber wirtschaftlich arm sind, in der Lage sind, ihre eigenen, durch Rohstoffe gedeckten Währungen auszugeben und endlich ihren Status als Geiseln des IWF loszuwerden. Sie alle beobachten das russische Experiment “Gas gegen Rubel” mit großer Aufmerksamkeit.

Und in Chinas besonderem Fall wird es immer auf jede Menge produktives Kapital ankommen, das eine massive, extrem tiefe industrielle und zivile Infrastruktur untermauert.

Kein Wunder, dass Davos und die Bilderberger Botenjungen, wenn sie auf das große Schachbrett blicken, mit Furcht erfüllt sind: ihre Ära des immerwährenden kostenlosen Mittagessens ist vorbei. Was Zyniker, Skeptiker, Neoplatoniker und Taoisten im Überfluss erfreuen würde, ist, dass es die Davos-Bilderberg-Männer (und -Frauen) waren, die sich selbst in Zugzwang gebracht haben.

Alle haben sich herausgeputzt – und können nirgendwo hin. Sogar Jamie Dimon von JP Morgan – der sich nicht einmal die Mühe gemacht hat, zu Bilderberg zu gehen – hat Angst und sagt, dass ein wirtschaftlicher “Wirbelsturm” bevorsteht. Und das Schachbrett umzuwerfen ist kein Heilmittel: Das könnte bestenfalls zu einem feierlichen Smoking-Besuch von Mr. Sarmat und Mr. Zircon mit Hyperschallsekt einladen. Übersetzt mit Deepl.com

