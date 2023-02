Bloß`n Versprecher Krieg gegen Russland: Mit dieser Floskel hat sich Außenministerin Baerbock nur einen Versprecher geleistet, liest man jetzt. Damit soll alles wieder gut sein? Weswegen ist Christine Lambrecht nochmal so sehr in die Kritik geraten, dass sie letztlich doch ihre Stilettos nehmen musste? Ach ja: Wegen eines misslungenen Silvestervideos!

Bloß`n Versprecher



von Roberto De Lapuente

Februar 2023

Krieg gegen Russland: Mit dieser Floskel hat sich Außenministerin Baerbock nur einen Versprecher geleistet, liest man jetzt. Damit soll alles wieder gut sein?

Weswegen ist Christine Lambrecht nochmal so sehr in die Kritik geraten, dass sie letztlich doch ihre Stilettos nehmen musste? Ach ja: Wegen eines misslungenen Silvestervideos! Gut, dieser Abgang war nun kein Verlust – aber der Aufhänger war eine Nichtigkeit. Was muss man sich eigentlich als Ministrierender des Äußeren leisten, um geschasst zu werden?

Braucht es auch da ein verkorkstes Video? Ein möglicherweise folgenschwerer Versprecher, der den Dritten Weltkrieg beschwört, scheint jedenfalls gerade noch erduldet zu werden. Der ist neulich Annalena Baerbock »herausgerutscht«. Einfach so! Da war mal wieder der Mund schneller als ein etwaiges Organ innerhalb der Schädelregion. Kommt vor. Wem ist das noch nicht passiert?

Ein Versprecher?

Eben! Wir kennen das alle. Wobei, wenn ich mich recht entsinne: Das ich im Krieg mit jemanden sei, vielleicht sogar mit Russland – so ein Versprecher ist mir noch nicht unterlaufen. Aber selbst wenn, ich bin ja kein Minister und habe auch gar keine Chance, mich in irgendeinem Gremium oder einer Versammlung zu versprechen. Wenn, dann passiert mir das in trauter Runde, nach einigen Gläschen zu viel vielleicht – gerade dann, wenn man von sich selbst glaubt, jetzt ganz besonders geistig auf Zack zu sein. Weiterlesen in overton-magazin.de

