Botschaft an Joe Biden: “Sie haben versprochen, “jeden Zentimeter des NATO-Gebiets” zu verteidigen. Werden Sie jetzt Russland bombardieren?

Von Media Lens

Das Medium – Ein Appell zur Unterstützung

Global Research 24. November 2022

Media Lens 23. November 2022

***

Am 15. November, als 90 russische Marschflugkörper das ukrainische Energienetz trafen, machte eine begleitende US-amerikanisch-britische Propagandaschlacht die russischen Raketen für den Tod von zwei Arbeitern auf einem Bauernhof in Polen verantwortlich.

Das war eine große Sache. Polen ist Mitglied der Nato, und in Artikel 5 des Nato-Vertrags heißt es:

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als Angriff gegen sie alle anzusehen ist…”.

Die Befürchtung ist natürlich, dass die Behandlung eines russischen Angriffs auf ein Nato-Mitglied als Angriff auf die Vereinigten Staaten oder Großbritannien zu einer schnellen Eskalation und einer möglichen nuklearen Konfrontation führen könnte. Eine genaue Medienberichterstattung über die Ereignisse in Polen war daher unerlässlich. Am 16. November sagten die Schlagzeilen alles.

The Times:

Russen für tödlichen Angriff auf Polen verantwortlich gemacht

The Telegraph:

Russische Rakete schlägt in Polen ein”.

The Guardian:

‘Russisches Sperrfeuer schlägt in der Ukraine ein, Raketen sollen Polen getroffen haben’

The Daily Mirror:

‘RUSSISCHE RAKETEN SCHLAGEN IN POLEN EIN’

Metro:

”RUSSISCHE RAKETEN SCHLAGEN IN POLEN EIN”

The Daily Express:

‘Russische Raketen töten 2 Menschen in Polen’

Daily Star:

‘Putin bombardiert NATO’

Online berichtete Sky News:

‘Berichte, dass russische Raketen zwei Menschen in Polen getötet haben…’

Channel 4 News:

‘”Russische Raketen” töten zwei Menschen in Nato-Mitglied Polen, behauptet ein US-Beamter’

Da wenig über die Explosionen bekannt ist und viel auf dem Spiel steht, war der Sprecher des Pentagon, Patrick Ryder, vorsichtiger:

Ich möchte nicht spekulieren, wenn es um unsere Sicherheitsverpflichtungen und Artikel 5 geht. Aber wir haben unmissverständlich klargestellt, dass wir jeden Zentimeter des NATO-Gebiets schützen werden.

In einer außergewöhnlichen Botschaft an Präsident Joe Biden sagte Anders Aslund vom Atlantikrat:

Sie haben versprochen, “jeden Zentimeter des NATO-Gebietes” zu verteidigen. Werden Sie jetzt Russland bombardieren?

Aslund fügte hinzu, dass Biden als erstes eine Flugverbotszone in der Ukraine einrichten sollte, bevor er die russische Schwarzmeerflotte aus dem Weg räumt”.

Auch die Ukraine schürte schnell die Spannungen. Präsident Zelensky sprach von einem “russischen Raketenangriff auf die kollektive Sicherheit” und damit von einer “sehr bedeutenden Eskalation”. Außenminister Dmytro Kuleba bezeichnete die Behauptung, die Raketen seien Teil der ukrainischen Luftverteidigung, als “Verschwörungstheorie”.

Tatsächlich wurde diese Version der Ereignisse noch am selben Tag, an dem die Titelseiten erschienen, entkräftet. Sogar die BBC gab die Kommentare von Zelensky und Kuleba zu:

‘Diese Behauptungen über Russland scheinen sich im Nachhinein als unbegründet zu erweisen’.

Und:

Der polnische Präsident Andrzej Duda sagte, es gebe keine Anzeichen für einen vorsätzlichen Angriff, nachdem ein Raketenangriff zwei Menschen auf einem Bauernhof nahe der westlichen Grenze zur Ukraine getötet hatte.

Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden erklärt, es sei “unwahrscheinlich”, dass die Rakete von Russland abgefeuert worden sei.

Nach neun Monaten unerbittlicher Propaganda gegen Russland und für die Ukraine und die Nato hatte der Guardian Mühe, sich auf die neue Situation einzustellen, in der es eigentlich gut war, den Ukrainern die Schuld zu geben – weil es von einem Atomkrieg wegführte. Ein Nachrichtenbericht des Guardian lautete:

Polnisches Dorf, das von ukrainischer Kriegsrakete getroffen wurde, kämpft mit Trauma”.

Was ist eine ‘ukrainische Kriegsrakete’? Ist es eine ukrainische Rakete? Oder handelt es sich um eine Rakete, die von einer der Seiten abgefeuert wurde, die den Krieg in der Ukraine führen? Könnte sie also von Russland abgefeuert worden sein? Die verstümmelte Grammatik – war die “Kriegsrakete der Ukraine” “mit einem Trauma kämpfend”? – deutet darauf hin, dass die Redakteure verzweifelt versuchten, die Nachricht zurechtzubiegen.

Wie zahlreiche andere Medien berichtete auch NBC News, dass die Rakete “aus russischer Produktion” stamme:

Die polnische Regierung sagte, eine Rakete aus russischer Produktion habe am Dienstag nahe der Grenze zur Ukraine zwei ihrer Bürger getötet, aber US-Präsident Joe Biden sagte, es sei “unwahrscheinlich”, dass sie aus Russland abgeschossen wurde.

Dies hat sicherlich viele Leser zu der Annahme verleitet, dass die Rakete durchaus von Russland abgefeuert worden sein könnte. Obwohl klar war, wer die Rakete abgefeuert hatte, bezeichnete NBC die Ermittlungen als “laufend”. Wie Seinfeld einst sagte: “Es ist ein unklares Rätsel”.

Tatsächlich berichtete Reuters am 16. November, Biden habe bestätigt, dass die Explosion in Polen “durch eine ukrainische Luftabwehrrakete” verursacht worden sei.

Mark Curtis, Mitbegründer und Herausgeber von Declassified UK, brachte es in seiner Reaktion auf diese erstaunlich rücksichtslose Propaganda auf den Punkt:

Es ist fast so, als ob die britische Presse ihre Hauptaufgabe darin sieht, die Außenpolitik des Staates zu unterstützen, anstatt die Öffentlichkeit korrekt zu informieren.

Und das ist in der Tat die Hauptaufgabe der rund ein Dutzend großer britischer Zeitungen und auch anderer Nachrichtenmedien, die die britische Öffentlichkeit angeblich mit unparteiischen, ausgewogenen Fakten versorgen – ihre Hauptaufgabe ist die Förderung, Verteidigung und Schönfärberei der US-amerikanisch-britischen Außenpolitik, die von der Gier der Konzerne nach Ressourcen, Macht und Profit (insbesondere fossilen Brennstoffen) angetrieben wird.

Aber das Faszinierende und Schreckliche an diesem Propagandasystem – der Grund, warum wir seit mehr als zwei Jahrzehnten über diese Themen schreiben – ist, dass dies nur eine der kleineren Gehirnwäschefunktionen des “Mainstreams” ist. Die eigentliche Arbeit geht viel tiefer.

Ein trauriges Herz im Supermarkt

Im Jahr 1962 – lange vor dem vollständigen Ausbruch der globalen, rund um die Uhr arbeitenden Monoantikkultur der Konzerne – hat der Dichter, Literaturkritiker und äußerst sensible Mensch Randall Jarrell die Wahrheit der “Mainstream”-Medien genau erfasst. In seiner Essaysammlung “Ein trauriges Herz im Supermarkt” schrieb Jarrell, dass “die Medien” eigentlich als “Medium” bezeichnet werden sollten:

Denn all diese Medien – Fernsehen, Radio, Filme, Zeitungen, Zeitschriften und der Rest – sind ein einziges Medium, in dessen Tiefen wir alle kultiviert werden. Dieses Medium ist von mittlerem Zustand oder Grad, mittelmäßig; es liegt in der Mitte von allem, zwischen einem Mann und seinem Nachbarn, seiner Frau, seinem Kind, seinem Selbst; es ist, mehr als alles andere, die Substanz, durch die die Kräfte unserer Gesellschaft auf uns einwirken und uns zu dem machen, was unsere Gesellschaft braucht. (Randall Jarrell, ‘A sad heart at the supermarket; essays & fables’, Atheneum, 1962, S. 65-66)

Aber was will das Medium?

Oh, es braucht uns, um viele Dinge zu tun oder zu sein: Arbeiter, Techniker, Führungskräfte, Soldaten, Hausfrauen. Aber zuallererst und vor allem braucht es uns als Käufer, als Konsumenten, als Wesen, die viel wollen und mehr wollen, die ständig und unersättlich wollen… Es ist das Medium, das diesen Zauber ausübt – das dieser Zauber ist. Wenn wir in den Fernseher schauen, Radio hören, Zeitschriften lesen, wird die Grenze der Notwendigkeit immer weiter verschoben. Das Medium zeigt uns, was unsere neuen Bedürfnisse sind – wie oft hätten wir es ohne es nicht wissen dürfen! – und es zeigt uns, wie sie befriedigt werden können: Sie können befriedigt werden, indem wir etwas kaufen. Der Akt, etwas zu kaufen, ist die Wurzel unserer Welt. (S.66, unsere Hervorhebung)

Natürlich ist es dasselbe Medium, auf das sich viele von uns jetzt verlassen, um die Wahrheit über die Ergebnisse eines Systems zu erfahren, das uns dazu erzieht, “ständig und unersättlich zu wollen”. Wir verlassen uns auf das Medium, dass es uns sagt, wie das Medium und sein Konsumverhalten uns zerstören. Wir hoffen, dass das Medium uns dazu auffordert, uns zu erheben und das Medium zu stürzen.

Der klassische Science-Fiction-Film “Der Tag, an dem die Erde Feuer fing” sah unsere derzeitige Lage mit erstaunlicher Genauigkeit voraus, mit einem Fehler. Er ging davon aus, dass das Medium – und infolgedessen die Öffentlichkeit – immer besorgter und entschlossener werden würde, angesichts einer wirklich existenziellen Krise etwas zu unternehmen. Aber das Medium ist viel zu tief in der Gier verwurzelt, als dass dies geschehen könnte. Ironischerweise ist die Hauptfigur des Films, Peter Stenning, Journalist beim Daily Express – die Dreharbeiten fanden in den Büros der Zeitung statt.

In Wirklichkeit sind rekordverdächtige Kohlendioxidemissionen, Temperaturen, Überschwemmungen, Wirbelstürme, Dürren, Waldbrände, das Aussterben von Tieren und Pflanzen für unsere Presse zur neuen “Normalität” geworden, “so wie die Dinge sind”.

In ganz Europa sind stark botoxgeschminkte und chirurgisch verbesserte Moderatoren von glitzernden TV-Talkshows gezwungen, über einen so extremen Temperaturanstieg zu sprechen, dass sogar die Wetterfrösche besorgt dreinschauen, und selbst die an Stränden interviewten Bürger lächeln nicht mehr. Aber das sind seltene Momente, die schnell vom Klatsch und Tratsch der Prominenten, vom königlichen Tratsch und vom Sport übertönt werden – das Medium ist im Grunde ungerührt.

Kein Wunder also, dass im Oktober der mit Werbung vollgestopfte, profitmaximierende, kriegstreiberische Guardian berichtete:

Die Besorgnis über den Klimawandel hat im letzten Jahr weltweit abgenommen. Weniger als die Hälfte der Befragten einer neuen Umfrage glauben, dass der Klimawandel in den nächsten 20 Jahren eine “sehr ernste Bedrohung” für ihre Länder darstellt.

Nur 20 % der Menschen in China, dem größten Umweltverschmutzer der Welt, glauben, dass der Klimawandel eine sehr ernste Bedrohung darstellt. Das sind 3 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Umfrage von Gallup World Risk Poll im Jahr 2019.

Weltweit sank der Wert um 1,5 Prozentpunkte auf 48,7 % im Jahr 2021. Die Umfrage basierte auf mehr als 125.000 Interviews in 121 Ländern.’

Unglaublich, dass die Besorgnis abnimmt, während Kohlenstoffemissionen, Temperaturen und extreme Wetterereignisse sprunghaft ansteigen. Aber warum?

Im September beschrieb Media Matters einen typischen Fall von mittlerer Leistung:

Ende August begann eine massive, unerbittliche Hitzewelle, die weite Teile des Westens der Vereinigten Staaten erfasste und zahlreiche Temperaturrekorde brach. Kalifornien hat die Hauptlast der Hitze zu tragen, und das Stromnetz des Staates ist bis an seine Grenzen belastet. Der Klimawissenschaftler Daniel Swain bezeichnete die Hitzewelle in Kalifornien als “die schlimmste Hitzewelle im September, die jemals aufgezeichnet wurde… Nach einigen Maßstäben könnte es sich um eine der schlimmsten Hitzewellen handeln, die jemals in einem beliebigen Monat aufgezeichnet wurden, wenn man ihre Dauer und ihr extremes Ausmaß bedenkt”.

Obwohl das Ausmaß der Hitzewelle von den großen nationalen TV-Nachrichtensendern nicht ignoriert wird – seit dem 31. August gab es 153 Beiträge und Wetterberichte über die Hitze und die dadurch ausgelösten Brände -, wurde der Klimawandel nur in 18 der Beiträge (12 %) erwähnt. Noch schlimmer ist, dass nur in 3 dieser Klimasegmente die Notwendigkeit von Klimamaßnahmen erwähnt wurde, um eine Verschlimmerung von Hitzewellen wie dieser in Zukunft zu verhindern. (Unsere Hervorhebung)

Media Matters fügte hinzu:

Dies ist eine erbärmliche Leistung der Fernsehreporter, insbesondere wenn man bedenkt, dass sie vor einem Jahr den Klimawandel in insgesamt 38 % der Beiträge über eine ähnliche rekordverdächtige Hitzewelle im pazifischen Nordwesten erwähnten. Es besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe und der zunehmenden Häufigkeit, Dauer und Intensität von extremer Hitze. Dieses rekordverdächtige Hitzeereignis findet zeitgleich mit einer verheerenden Überschwemmung in Pakistan statt, die Millionen von Menschen vertrieben hat und vom Weltraum aus zu sehen ist, sowie nach einem Sommer mit extremer Hitze und Dürre in Europa und China. Die Hitzewelle im Westen der USA sollte daher nicht als einmalige Naturkatastrophe betrachtet, sondern in den größeren Kontext der globalen Klimakrise eingeordnet werden.

Peter Kalmus, ein Klimawissenschaftler, der wiederholt bei direkten Protestaktionen verhaftet wurde, kommentierte:

Es ist einfach unglaublich, wie wenig sich die Medien um den sich ständig verschärfenden Klima- und Erdzusammenbruch kümmern. Es ist jetzt überall um uns herum. Vor ein paar Jahren dachte ich noch, dass die Medien bei Überschwemmungen und Hitze in diesem Ausmaß laut, deutlich und geschickt Alarm schlagen würden.

fügte Kalmus hinzu:

‘Als Klimawissenschaftler, der versucht, zum Wohle von uns allen Alarm zu schlagen, kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie unendlich viel schwieriger das ist.

Der Klimakolumnist des Independent, Donnachadh McCarthy, antwortete Kalmus:

Meiner Erfahrung nach sind die britischen Oligarchen-Medien in die entgegengesetzte Richtung gegangen und haben alle Klimamaßnahmen angegriffen, seit die 40°C-Hitzewelle Großbritannien in Brand gesetzt hat und extreme Wetterbedingungen alle Kontinente heimgesucht haben. Der Umgang damit in Interviews ist mehr als deprimierend.

Als die jüngste Klimakonferenz, COP27, diese Woche zum Stillstand kam, berichtete die BBC:

Das endgültige übergreifende Abkommen enthielt keine Verpflichtungen zum “Ausstieg” oder zur Verringerung der Nutzung fossiler Brennstoffe.

Wenn dies eine schockierende Nachricht war, so stellte der Wirtschaftshistoriker Matthias Schmelzer sie in einen erstaunlichen Kontext:

In 30 Jahren UN-Klimaverhandlungen wurde die Beseitigung der Hauptursache der globalen Erwärmung – fossile Brennstoffe – in den Beschlüssen nie erwähnt, nicht einmal bei der COP27 im Jahr 2022.

Was in aller Welt ist aus uns, aus der Menschheit geworden? Wer sind wir? Wie können wir so auf die buchstäbliche Zerstörung des stabilen Klimas, von dem wir abhängen, reagieren? Jarrell erklärte:

Das Medium zeigt seinem Volk, was das Leben ist, was die Menschen sind, und sein Volk glaubt es: Es erwartet, dass die Menschen so sind, und versucht selbst, so zu sein. Sehen heißt glauben; und wenn das, was man in Life [Magazin] sieht, anders ist als das, was man im Leben sieht, welchem von beiden soll man dann glauben? Für viele Menschen ist das, was man in Life (und im Kino, im Fernsehen, im Radio) sieht, das wirkliche Leben; und die alltägliche Existenz, die bloße lokale oder persönliche Variation, ist nicht in demselben Sinne wirklich. (S.78, unsere Hervorhebung)

In unserem Leben sehen wir das verdorrte Gras, erleben die 40 Grad Hitze, die Brände und Überschwemmungen, aber das ist “nur eine lokale oder persönliche Variante”. Im Leben sehen wir sozusagen Autowerbung, Urlaubsangebote, Black Friday-Angebote für Technik. Und das scheint wirklich realer zu sein.

Das ist die endgültige Wahrheit, warum wir, die meisten von uns, nicht in der Lage sind, die Katastrophe zu spüren, die uns vor aller Augen überrollt:

Das Medium vermittelt zwischen uns und der rauen Wirklichkeit, und die Vermittlung ersetzt für uns mehr und mehr die Wirklichkeit. (p.78)

Dies ist kein Kampf zwischen Gut und Böse, es ist ein Kampf zwischen Realität und Irrealität. Es ist ein Kampf zwischen menschlichem Handeln und einer automatischen, gewinnmaximierenden Maschine, die von Menschen gebaut wurde, die aber automatisch versucht, jede innere oder äußere menschliche Opposition zu neutralisieren. Das staatlich-korporative System ist ein führerloser Zug, ein Frankenstein-Monster.

Letztlich befinden wir uns in einem Kampf zwischen Wahrheit und Lüge. Unendliche Profitmaximierung auf einem endlichen Planeten ist eine Lüge; das Überleben der Menschheit hängt davon ab, inwieweit genug von uns die Wahrheit erkennen und handeln können.

Seit mehr als 21 Jahren argumentieren wir, dass das Medium der Dreh- und Angelpunkt, die Achillesferse für jeden ist, der hofft, diesen außer Kontrolle geratenen Zug zu stoppen, diesen Bann zu brechen.

Als Julian Assange versuchte, dieses System herauszufordern, wandte sich das Medium gegen ihn, zerstörte seinen Ruf und vernichtete damit die öffentliche Unterstützung, die ihn andernfalls hätte schützen können.

Als Jeremy Corbyn das System herausforderte, versuchte das Medium alles und scheiterte mit allem, bis es schließlich das verabscheuungswürdige Waschbecken warf und das Leiden und den Tod von sechs Millionen Juden im Holocaust barbarisch ausnutzte, um ihn zu vernichten.

Jetzt, da die mutigen, klugen und prinzipientreuen Helden von Just for Oil, Insulate Britain und Extinction Rebellion versuchen, ihr Leben, Ihr Leben und unser Leben zu retten, indem sie die Wahrheit über den Irrsinn der fossilen Brennstoffindustrie aufdecken, brandmarkt das Medium sie als Narzissten, Verräter und Staatsfeinde. Kitschige, milliardenschwere, kapitalistische Boulevardzeitungen greifen die Gegner des außer Kontrolle geratenen Kapitalismus im Namen der einfachen arbeitenden Menschen an.

Es ist schön und gut, die militärischen Verbrechen der USA und Großbritanniens aufzudecken, die Labour-Partei von innen heraus zu reformieren und ein helles Licht auf die Klimakrise zu werfen, aber der wahre Kampf, die tiefste Notwendigkeit, besteht darin, die Glaubwürdigkeit des Mediums zu zerstören, das die öffentliche Meinung und die Politik durch Illusionen, falsche Verbündete, falsche Versprechen und falsche Hoffnungen kontrolliert. Wir müssen die Öffentlichkeit davon überzeugen, dieses System abzulehnen und wirklich menschliche, mitfühlende, rationale Alternativen zu suchen und zu unterstützen, die nicht durch grenzenlose Gier vergiftet sind.

Wie Noam Chomsky sagte, werden die Propagandisten der Konzerne die Menschen und den Planeten so lange dem Profit unterordnen, bis ihnen das Wasser des Klimawandels bis zum Hals steht. Unser Plan ist es, sie so lange herauszufordern und zu widerlegen, bis das passiert. Übersetzt mit Deepl.com

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Media Lens

Urheberrecht © Media Lens, Media Lens, 2022

