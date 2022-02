Stelle man sich vor, ein deutscher Bulldozer würde jüdischen Friedhof zerstören, undenkbar! Aber Muslime, Palästinenser sind Freiwild im zionistischen Apartheidregime. Nicht einmal die Totenruhe wird respektiert. Diese rassistsiche faschistischen Methoden sind ein weiterer Grund um endlich BDS Sanktionen mit sofortiger Wirkung in Kraft treten zu lassen. Sind das die vielgepriesenen heuchlerischen westlichen Werte?

Bulldozers repulsed from the Muslim cemetery in Balad a-Sheikh Last week, heavy machinery arrived to carry out excavation work in the Muslim cemetery in Haifa, but activists who were called to the area managed to reach an understanding with the workers and the contractor, and prevent the attempt to damage the cemetery.

Bild: Demonstranten rufen zum Boykott von Kirur Ahzakot und Gold Line auf, zwei der Unternehmen, die hinter den Bauarbeiten auf dem muslimischen Friedhof in Balad a-Sheikh stehen. (Foto mit freundlicher Genehmigung des Waqf-Kuratoriums)

Bulldozer vom muslimischen Friedhof in Balad a-Sheikh abgewehrt

Von Yoav Haifawi

16. Februar 2022



Aktivisten in Haifa haben ein Bautrupp daran gehindert, mit der Zerstörung des muslimischen Friedhofs in Balad a-Sheikh zu beginnen, aber es wird befürchtet, dass die Bulldozer bald zurückkehren werden.

Letzte Woche rückten schwere Maschinen an, um Aushubarbeiten auf dem muslimischen Friedhof in Haifa durchzuführen. Aktivisten, die in das Gebiet gerufen wurden, gelang es jedoch, eine Einigung mit den Arbeitern und dem Bauunternehmen zu erzielen und den Versuch zu verhindern, den Friedhof zu beschädigen. Das Ereignis löste einen Protest aus, und am Freitag fand trotz der Einschüchterung durch die israelischen Sicherheitsdienste eine Demonstration vor Ort statt.

Die Geschichte dieser jüngsten Bedrohung begann am Montag, dem 7. Februar, als die Bedrohung des muslimischen Friedhofs in Balad a-Sheikh in Haifa plötzlich sehr greifbar wurde: Einige schwere Maschinen für Erdarbeiten trafen am Rande des Friedhofs ein, und ihre Bediener begannen mit den Vorbereitungen zum Graben.

Anfang Dezember 2021, als ein Protestzelt am Rande des Friedhofs aufgestellt wurde, war die Situation nicht klar. Ein Teil des Geländes wurde bereits in den 1950er Jahren enteignet, und obwohl seither fast 70 Jahre vergangen sind, existiert der Friedhof auf dem Gelände weiter. Als ich hier über den Kampf um die Anerkennung des Friedhofs berichtete, schrieb ich vorsichtig, dass “neue Baupläne befürchtet werden.”

Planierraupe zwischen den Gräbern (Foto mit freundlicher Genehmigung des Waqf-Kuratoriums)Planierraupe zwischen den Gräbern (Foto mit freundlicher Genehmigung des Waqf-Kuratoriums)

Die Vorsichtsmaßnahmen und die ständige Bewachung des Friedhofs erwiesen sich als notwendig. Als die schweren Fahrzeuge eintrafen, machten die Aktivisten, die zum Ort des Geschehens gerufen worden waren, den Mitarbeitern klar, dass es sich um einen Friedhof handelte. Die Arbeiter, allesamt Araber, weigerten sich sofort, irgendwelche Arbeiten auf dem Gelände auszuführen. Daraufhin erklärte der jüdische Bauunternehmer, dass ihm bei der Beauftragung der Arbeiten nicht gesagt worden sei, dass es sich um einen Friedhof handele, und dass er nicht beabsichtige, die Arbeiten auszuführen.

Da die ganze Angelegenheit mit einer Einigung zwischen den Aktivisten und den Arbeitern abgeschlossen wurde, hatte die Polizei, die zur Sicherung des Auftrags entsandt worden war, nichts mehr zu tun.

Der in den 1930er Jahren auf einer Fläche von 44 Dunam angelegte Friedhof wurde nicht nur von Balad a-Sheikh selbst, sondern auch von der muslimischen Gemeinde in Haifa und den umliegenden Städten und Dörfern genutzt. Viele Familien in der Gegend haben dort Familienmitglieder begraben.

Scheich Izz ad-Din al-Qassam, der Imam der al-Istiqlal-Moschee in Haifa und einer der wichtigsten Führer der palästinensischen Gemeinde, der im Widerstand gegen die britische Besatzung Palästinas und gegen die zionistische Kolonisierung eine führende Rolle spielte, wurde 1935 ebenfalls auf diesem Friedhof beigesetzt. Aus diesem Grund wird er seither als “Al-Qassam-Friedhof” bezeichnet (im Gegensatz zum alten Friedhof von Balad a-Sheikh selbst, der nach Scheich al-Sahli benannt ist) und hat eine symbolische Bedeutung für das palästinensische Erbe als Ganzes.

Der Friedhof in Balad a-Sheikh war seit den 1950er Jahren jahrzehntelang Gegenstand von Enteignungen, korrupten Geschäften von Staatsbeamten sowie rechtlichen und öffentlichen Auseinandersetzungen.

In den letzten Jahren wurde vor dem Gericht in Krayot (Vorort nördlich von Haifa) eine Klage einer Firma namens “Kirur Ahzakot”, die das Eigentum an einem großen Teil des enteigneten Gebiets beansprucht, gegen die Treuhänder des Waqf al-Istiqlal verhandelt. Am Ende der Anhörung wies das Gericht die Forderung des Unternehmens zurück, die Treuhänder zur Räumung der Gräber zu verpflichten. Es entschied, dass das Unternehmen, wenn es die Gräber räumen will, zunächst Baupläne vorlegen und – falls die Baupläne dies erfordern – einen Antrag auf Räumung der Gräber bei der zuständigen Behörde im Gesundheitsministerium stellen muss.

In der Zwischenzeit versucht das Unternehmen, “das Verfahren abzukürzen” und vor Ort Fakten zu schaffen, indem es sich hinter Bauunternehmern und Bauträgern versteckt. Es überrascht nicht, dass die Polizei ihre Aufmerksamkeit auf diejenigen richtet, die versuchen, den Friedhof zu bewachen, anstatt sie daran zu hindern.

Der versuchte Angriff auf den Friedhof wurde in den arabischen Medien fast in Echtzeit übertragen und löste in den sozialen Medien breite Reaktionen aus. In der hebräischen Presse wurde der Vorfall wie üblich ignoriert. Am Abend des Anschlags versammelten sich im Protestzelt die Treuhänder des Waqf al-Istiqlal, Vertreter der Familien der Bestatteten und des Zeltkomitees sowie Vertreter von Protestgruppen und Jugendliche aus den arabischen Vierteln von Haifa. Sie beschlossen, am Freitag um 2 Uhr nachmittags eine Protestkundgebung abzuhalten.

Das Protestzelt auf dem Friedhof (Foto mit freundlicher Genehmigung des Waqf-Kuratoriums)

Im Vorfeld der Demonstration erhielten mehrere Organisatoren und Aktivisten Anrufe von Personen, die sich als Mitarbeiter der Polizei oder des Shabak (GSS) vorstellten und versuchten, sie von der Demonstration abzubringen. Ich selbst war erstaunt, als ich einen Anruf von einer Person erhielt, die sich als “Amichai vom Shabak” vorstellte und versuchte, mich zu überreden, “meinen Einfluss geltend zu machen”, um “Gewalt” auf der Demonstration zu verhindern.

Trotz der Drohungen kamen am Freitag viele Dutzend Aktivisten zu der Demonstration. Die Polizei, verstärkt durch Spezialkräfte, umstellte das Gebiet und sperrte einen Teil des Verkehrs an der Kreuzung im Vorfeld ab. Schon vor Beginn der Demonstration verlangte die Polizei, dass keine palästinensischen Fahnen in der Nähe der Hauptstraße gehisst werden.

Mehrere junge Frauen, die Fahnen trugen, wurden von der Polizei in der Nähe des Kontrollpunkts aufgehalten, während sich der Rest der Demonstranten entlang der Hauptstraße über eine Brücke, die über den Friedhof gebaut wurde, aufstellte. Schließlich tauchte auch eine große palästinensische Flagge in der Mitte der Demonstration auf. In der Presse hieß es später, dass dies wahrscheinlich das erste Mal war, dass eine palästinensische Flagge in der Stadt “Nesher” (wie das Gebiet jetzt heißt) gehisst wurde, seit die ursprünglichen Bewohner von Balad a-Sheikh 1948 vertrieben wurden.

Hissen der palästinensischen Flagge bei der Demonstration (Foto: Nahed Dirbas)

Die Demonstranten trugen Schilder auf Arabisch, Hebräisch und Englisch und forderten, den Friedhof zu respektieren und nicht zu beschädigen. Auf einigen Schildern wurden die beteiligten Unternehmen “Kirur Ahzakot” und “Gold Line” zusammen mit dem israelischen Establishment direkt für die Beschädigung des Friedhofs verantwortlich gemacht und zum Boykott ihrer Produkte aufgerufen.

In einigen Aufrufen auf der Demonstration wurde der Angriff auf Friedhöfe auch als eines der Kennzeichen des Apartheidstaates bezeichnet. Scheich Raed Salah, der Führer der Islamischen Bewegung, der vor kurzem aus einer langjährigen Haftstrafe entlassen wurde, nahm ebenfalls an der Demonstration teil und wurde von den Demonstranten begeistert empfangen.

Scheich Raed Salah bei der Demonstration (Foto: Nahed Dirbas)

Auf der anderen Straßenseite fand eine kleine Gegendemonstration statt, begleitet von Fotos des rechtsextremen MK Itamar Ben Gvir und einem großen Plakat, das dazu aufrief, seiner Organisation “Jewish Power” beizutreten.

In der Zwischenzeit konnte die Beschädigung des Friedhofs verhindert werden, und der Versuch, ihn zu beschädigen, hat die Forderung nach einem Stopp aller Abrisspläne und die Forderung nach der Anerkennung des Friedhofs und der Rückgabe seines gesamten Geländes an den Waqf nur provoziert und verstärkt. Gleichzeitig wuchs die Befürchtung, dass ein weiterer Versuch, Bulldozer auf dem Friedhof aufzustellen, durch den Einsatz massiver Gewalt unterstützt werden könnte, wie es die Polizei bei Zwangsabrissen gegen die arabische palästinensische Bevölkerung regelmäßig tut.

Am Ende der Demonstration versammelten sich die Aktivisten in einem Zelt, um über eine Ausweitung des Kampfes zu diskutieren. Übersetzt mit Deepl.com

Yoav Haifawi ist ein antizionistischer Aktivist und unterhält die Blogs Free Haifa und Free Haifa Extra.

