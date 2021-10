Wie es scheint nicht genug, da die Angst, wenn man sich nicht “System konform” äußert, in die antisemitische Ecke gedrängt wird und mit Konsequenzen zu rechnen hat. Ein Grund für mich die Todenhöfer Partei zu wählen, die sich auch nicht scheut die Israel-palästinensische Frage anzupacken und für die Freiheit Palästinas einzutreten. Von den “etablierten” Parteien, ist NICHTS außer einer uneingeschränkten Israel-Solidarität zu erwarten und das ist mehr als scheinheilig und undemokratisch.

Bild: SPD leader Olaf Scholz waves in Berlin after the elections on 26 September 2021 (AFP)



Bundestagswahl: Hat die israelisch-palästinensische Frage die Wähler beeinflusst?



Von Shir Hever



30. September 2021

Bei der Bundestagswahl in dieser Woche wurden die Sozialdemokraten (SPD) zur größten Partei im Parlament, während die neoliberale Freie Demokratische Partei (FDP) und die Grünen an Stärke gewannen. Gleichzeitig verloren die seit langem regierenden Christdemokraten (CDU/CSU), Die Linke und die rechtsextreme Alternative für Deutschland (AfD) an Boden.

In Anbetracht der zentralen Bedeutung der Beziehungen zwischen Deutschland und Israel für die deutsche Politik sowie der intensiven Berichterstattung über Israel in den deutschen Medien und der Äußerungen deutscher Politiker ist es jedoch überraschend, dass sich kaum jemand dazu äußerte, wie die öffentliche Meinung zu Israel-Palästina das Wahlergebnis beeinflusst hat.

Die meisten gaben vorhersehbare pro-israelische Antworten, aber einige Politiker räumten ein, dass das internationale Recht in Bezug auf das Recht auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge eingehalten werden muss

Angeblich vertreten alle deutschen Parteien dieselbe Position zu Israel. “Alle im künftigen deutschen Parlament vertretenen Parteien beteuern unermüdlich ihre unerschütterliche Solidarität mit Israel als Teil der deutschen Staatsräson gegenüber dem Land”, so Doris Ghannam von der BDS-Sektion Berlin gegenüber Middle East Eye.

“Es scheint, dass sie alle blind sind, wenn es um die Realität vor Ort geht, d.h. die Verletzungen des Völkerrechts wie militärische Besetzung, [Trenn-]Mauer, Apartheid – um nur einige zu nennen. [Keine) Partei unterstützt die laufenden Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs wegen angeblicher Kriegsverbrechen in den besetzten palästinensischen Gebieten. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass Palästina für die große politische Kaste in Deutschland gar nicht existiert.”

Die Deutsche Koordinierungsgruppe für Palästina und Israel hat vor der Wahl einen Fragenkatalog an die Kandidaten aller Parteien mit Ausnahme der rechtsextremen AfD verschickt. Die meisten gaben vorhersehbare pro-israelische Antworten, aber einige Politiker erkannten an, dass das internationale Recht in Bezug auf das Rückkehrrecht palästinensischer Flüchtlinge, die Beendigung der Belagerung des Gazastreifens und die Kennzeichnung von Produkten aus illegalen israelischen Siedlungen eingehalten werden muss.

Was jedoch am meisten überraschte, war die Tatsache, dass viele Politiker meinten, die deutschen Wähler interessierten sich nicht sonderlich für Außenpolitik, und sie glaubten nicht, dass Palästina ein entscheidendes Wahlkampfthema sein würde.

Eintreten für Palästina

Während sich die meisten deutschen Journalisten darin einig waren, dass die Außenpolitik im Wahlkampf nur eine geringe Rolle spielte, fragte sich die Rheinpfalz-Zeitung, warum die Parteien diesem Thema, das das Leben der Deutschen betrifft und im politischen Diskurs des Landes ständig präsent ist, eine untergeordnete Rolle zuwiesen.

George Rashmawi, ein Vertreter der Organisation Palästinensische Gemeinde in Deutschland (PGD), erklärte gegenüber Middle East Eye, dass während der jüngsten Angriffe Israels auf den Gazastreifen und die Al-Aqsa-Moschee “Tausende von Menschen, vor allem junge Leute und Einwanderer in fast allen deutschen Großstädten, für die Freiheit der Palästinenser demonstriert haben”.

Er fuhr fort: “Sie demonstrierten mit Slogans der Freiheit für Palästina und forderten ein Ende der israelischen Aggression gegen die Palästinenser. Wir als Palästinenser waren von dieser breiten Solidarität überrascht. Die Menschen sprechen eine andere Sprache als die der etablierten Parteien von links und rechts.”

Die rechtsextreme AfD vertritt die vielleicht fanatischste Pro-Israel-Position in Deutschland, um sich vor dem Vorwurf des Antisemitismus zu schützen. Die Partei verlor bei den Wahlen 2,3 Prozent ihrer Stimmen. AfD-Politiker haben behauptet, dass das Problem des Antisemitismus in Deutschland von Flüchtlingen (hauptsächlich aus Syrien) importiert wurde – eine Position, die von denjenigen begeistert unterstützt wird, die lieber ihre Hände in Unschuld waschen würden.

Im Bundestag wurden solche Aussagen von der CDU/CSU aufgegriffen, die bei der letzten Wahl 8,9 Prozent ihrer Stimmen verloren hat.

Die Linke, die einzige Partei, die die Rechte der Palästinenser einigermaßen unterstützt, wurde innerhalb der Partei heftig kritisiert, weil die Parteiführung sich pro-israelisch geäußert und die Methoden der Hexenjagd der britischen Labour-Partei gegen Befürworter der Rechte der Palästinenser übernommen hat.

Linke enttäuscht

“Diesmal hat es Die Linke nicht geschafft, einige der Stimmen zu gewinnen, die ihr eigentlich zustehen würden, wie die der Migranten und ihrer Unterstützer”, sagte Phil Butland, Sprecher der Internationalen Arbeitsgruppe der Linken in Berlin, gegenüber Middle East Eye.

“Dies war zum Teil eine Reaktion auf einige grenzwertig rassistische Äußerungen [eines führenden Parteimitglieds] zu Beginn des Wahlkampfs und zum Teil wegen eines Auftritts des Spitzenkandidaten Dietmar Bartsch an der Seite der Vorsitzenden der anderen Parteien bei einer Pro-Israel-Kundgebung … Wir haben beide Ereignisse kritisiert, aber trotzdem zur Wahl der Partei aufgerufen.”

Die SPD, die in den Umfragen 5,2 Prozent erreicht hat, ist stark auf die Stimmen der Gewerkschaften angewiesen. Die deutsche Industrie – wo die meisten Gewerkschaftsmitglieder ansässig sind – profitiert immens von Waffenverkäufen an Israel und der Ausplünderung palästinensischer Rohstoffe, wodurch die israelfreundliche Haltung der SPD eher den wirtschaftlichen Interessen ihrer Wähler entspricht.

Die Enttäuschung über die rigide Pro-Israel-Position aller deutschen Parteien im Bundestag ist nur eine von vielen Erklärungen für das Wahlergebnis. Sie erklärt nicht den sprunghaften Anstieg der Stimmen für die Grünen, die von dem wachsenden Bewusstsein für die Klimakrise nach den jüngsten tödlichen Überschwemmungen profitierten.

Diese gemeinsame Haltung könnte jedoch dazu beitragen, die Entscheidung Tausender zu erklären, überhaupt nicht zu wählen, weil sie das Gefühl haben, dass ihre Partei ihre Meinung zu Israel und Palästina nicht ernst nimmt.

Die deutschen Politiker könnten aus dieser Frustration Kapital schlagen und ihre Popularität steigern, denn viele Wähler erwarten von ihren Vertretern, dass sie die Verantwortung Deutschlands anerkennen, sich auf die Seite der Gerechtigkeit, des Völkerrechts und der Menschenrechte zu stellen. Übersetzt mit Deepl.com

Shir Hever ist Vorstandsmitglied der Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden im Nahen Osten.

