China wirft den USA im Atomstreit mit dem Iran “doppelte Standards” bei der Zusammenarbeit mit dem Austauschpakt(AUKUS) vor

In “Doppelten Standards” ist die USA mit ihren verlogenen Werten ein Vertreter der scheinheiligen Art. Da sind die Worte des chinesischen UN-Beauftragten Zhang Jun wohltuend.

Evelyn Hecht-Galinski

Calling for an “early and positive outcome” in ongoing talks on the Iran nuclear deal, China has urged the US to “abandon double standards” on non-proliferation of nuclear weapons.