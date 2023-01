Tracking CIA-Backed ‘Zero Units’ in Afghanistan Deadly night raids. Faulty U.S. intelligence. A “classified” war loophole. Lynzy Billing has spent years investigating the civilian casualties of Afghanistan’s C.I.A.-backed Zero Units. By ProPublica In 2019, reporter Lynzy Billing returned to Afghanistan to research the murders of he

Straße nach Jalalabad, Provinz Nangarhar, Afghanistan, 2008. (Todd Huffman, Flickr, CC BY 2.0)

CIA-unterstützte “Null-Einheiten” in Afghanistan aufspüren

von ProPublica

12. Januar 2023

Tödliche nächtliche Razzien. Fehlerhafte US-Geheimdienste. Ein “geheimes” Kriegsschlupfloch. Lynzy Billing hat jahrelang die zivilen Opfer der von der CIA unterstützten Zero Units in Afghanistan untersucht.

Im Jahr 2019 kehrte die Reporterin Lynzy Billing nach Afghanistan zurück, um die Morde an ihrer Mutter und ihrer Schwester zu recherchieren, die fast 30 Jahre zurücklagen. Stattdessen stieß sie in den entlegenen Gebieten des Landes auf die von der CIA unterstützten Zero Units, die nächtliche Razzien durchführten – schnelle, brutale Operationen, die eine durchschlagende psychologische Wirkung haben sollten, während sie angeblich hochrangige feindliche Ziele beseitigten.

Daher versuchte Billing, das Ausmaß der zivilen Todesfälle zu katalogisieren, die nur eine von vier Zero Units, bekannt als 02, über einen Zeitraum von vier Jahren hinterließ. Der daraus resultierende Bericht stellt eine Anstrengung dar, die niemand sonst unternommen hat oder jemals wieder unternehmen wird. Hier ist, was sie gefunden hat:

Mindestens 452 Zivilisten wurden bei 107 Angriffen getötet. Diese Zahl ist mit ziemlicher Sicherheit eine Unterschätzung. Während einige Razzien zur Gefangennahme oder zum Tod bekannter Kämpfer führten, wurden bei anderen Razzien Unbeteiligte getötet oder es wurde offenbar ohne ersichtlichen Grund auf Menschen gezielt.

Eine beunruhigende Anzahl von Razzien scheint auf fehlerhaften Informationen der CIA und anderer US-Geheimdienste zu beruhen. Zwei Soldaten der afghanischen Zero Unit berichteten von Razzien, zu denen sie geschickt wurden und bei denen ihre Ziele von den Vereinigten Staaten ausgewählt wurden.

Der ehemalige Leiter des afghanischen Nachrichtendienstes räumte ein, dass sich die Einheiten manchmal irrten und Zivilisten töteten. Er beaufsichtigte die Null-Einheiten in einer entscheidenden Phase und räumte ein, dass niemand für diese verpfuschten Angriffe Konsequenzen gezogen habe. Er beschrieb eine Operation, die schief gelaufen war: “Ich ging selbst zu der Familie und sagte: ‘Es tut uns leid. … Wir wollen anders sein als die Taliban. Und ich meine, das haben wir getan, wir wollten anders sein als die Taliban.

Die afghanischen Soldaten waren bei den Razzien nicht allein; Soldaten der US-Spezialeinheiten, die mit der CIA zusammenarbeiten, schlossen sich ihnen oft an. Die afghanischen Soldaten, mit denen Billing sprach, sagten, dass sie bei den Razzien in der Regel von mindestens 10 US-Soldaten der Special Operations Forces begleitet wurden. “Diese Todesfälle geschahen durch unsere Hand. Ich habe an vielen Razzien teilgenommen”, sagte einer der Afghanen, “und es gab Hunderte von Razzien, bei denen jemand getötet wurde, ohne dass es sich um Taliban oder ISIS handelte, und bei denen überhaupt keine Kämpfer anwesend waren.”

Militärplaner kalkulierten im Vorfeld eines Angriffs mögliche “Kollateralschäden” mit ein – wie viele Frauen/Kinder/Nichtkombattanten waren gefährdet, wenn der Angriff schief ging, so ein Ranger der US-Armee, mit dem Billing sprach. Diese Vorhersagen lagen oft weit daneben, sagte er, aber das schien niemanden wirklich zu interessieren. Er sagte Billing, dass nächtliche Angriffe eine bessere Option als Luftangriffe seien, räumte aber ein, dass die Angriffe das Risiko mit sich brächten, neue Aufständische zu rekrutieren. “Wenn man Nachtangriffe durchführt, macht man sich mehr Feinde, und dann muss man noch mehr Nachtangriffe durchführen, weil man noch mehr Feinde zu töten hat.

Da die “Zero Units” im Rahmen eines CIA-Programms operierten, waren ihre Aktionen Teil eines “geheimen” Krieges, bei dem die Grenzen der Verantwortlichkeit so verwischt waren, dass niemand für schief gelaufene Operationen zur Rechenschaft gezogen werden musste. Und die Verantwortung der USA für die Razzien wurde durch ein juristisches Schlupfloch verwischt, das es der CIA – und allen US-Soldaten, die der Behörde für ihre Operationen zur Verfügung gestellt wurden – erlaubt, ohne die gleiche Kontrolle wie das amerikanische Militär zu handeln.

Berater des Kongresses und ehemalige Mitarbeiter des Geheimdienstausschusses sagten, dass sie nicht glauben, dass der Kongress ein vollständiges Bild von den Auslandsoperationen der CIA erhalten hat. Anwälte, die Whistleblower vertreten, sagten, es gäbe genügend Gründe, die Zahl der bei solchen Operationen getöteten oder verletzten Zivilisten gegenüber dem Kongress herunterzuspielen. Bis die Berichte an die Aufsichtsausschüsse des Kongresses gelangen, so ein Anwalt, werden “die Todesfälle unterschätzt und die Genauigkeit überbewertet”.

Das US-Militär und die Geheimdienste verlassen sich seit langem auf Nachtangriffe von Truppen wie der Einheit 02, um Aufstände in der ganzen Welt zu bekämpfen. Diese Strategie hat immer wieder für Empörung gesorgt, weil sie sich auf mitunter fehlerhafte Geheimdienstinformationen und die Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung stützt. Im Jahr 1967 setzte das Phoenix-Programm der CIA berühmt-berüchtigte “Kill-Capture”-Razzien gegen die Vietcong-Aufständischen in Südvietnam ein und löste damit ein heftiges öffentliches Echo aus. Trotz des schändlichen Rufs des Programms – eine Pentagon-Studie aus dem Jahr 1971 ergab, dass nur 3 Prozent der getöteten oder gefangen genommenen Vietkong-Mitglieder oberhalb der Distrikt-Ebene vollwertige Mitglieder oder Mitglieder auf Probe waren – scheint es als Blaupause für künftige Nachtangriffe gedient zu haben.

Augenzeugen, Überlebende und Familienangehörige schilderten, wie Soldaten der Zero Unit nachts in ihre Häuser stürmten und Angehörige** an mehr als 30 von Billing besuchten Überfallorten töteten. Weder afghanische noch US-amerikanische Beamte kehrten zurück, um Nachforschungen anzustellen. In einem Fall wurde ein 22-Jähriger namens Batour Zeuge eines Angriffs, bei dem seine beiden Brüder getötet wurden. Der eine war Lehrer, der andere Universitätsstudent. Er erzählte Billing, dass die Strategie der Zero Unit Familien wie die seine zu Feinden gemacht habe. Er und seine Brüder hätten die Regierung unterstützt und geschworen, sich niemals den Taliban anzuschließen. Jetzt sei er sich nicht mehr so sicher, sagte er.

Den Angehörigen der Toten – oder ihren Nachbarn und Freunden – wurde nie erklärt, warum gerade diese Personen ins Visier genommen wurden und welcher Verbrechen sie beschuldigt wurden. Familien, die sich bei den Provinzbeamten nach Antworten zu den Razzien erkundigten, wurde gesagt, man könne nichts unternehmen, da es sich um Operationen der Zero Unit handele. “Sie haben ihren eigenen Geheimdienst und führen ihre eigenen Operationen durch”, erinnerte sich ein trauerndes Familienmitglied, dem gesagt wurde, dass seine drei Enkelkinder bei einem Luftangriff und einer nächtlichen Razzia getötet worden waren. “Der Gouverneur der Provinz gab uns ein Paket Reis, eine Dose Öl und etwas Zucker” als Entschädigung für die Tötungen. In medizinischen Einrichtungen sagten Ärzte zu Billing, dass sie nie von afghanischen oder US-amerikanischen Ermittlern oder Menschenrechtsgruppen über das Schicksal der bei den Angriffen Verletzten kontaktiert worden seien. Einige der Verletzten starben später, wodurch sich die Zahl der Opfer stillschweigend erhöhte.

In einer Erklärung sagte CIA-Sprecherin Tammy Thorp: “In der Regel ergreifen die USA außergewöhnliche Maßnahmen, die über die gesetzlich vorgeschriebenen hinausgehen, um die Zahl der zivilen Opfer in bewaffneten Konflikten zu verringern, und sie behandeln jede Behauptung von Menschenrechtsverletzungen mit größter Ernsthaftigkeit.” Sie sagte, dass alle Anschuldigungen von Menschenrechtsverletzungen durch einen “ausländischen Partner” überprüft werden und, wenn sie zutreffen, die C.I.A. und “andere Elemente der US-Regierung konkrete Schritte unternehmen, einschließlich der Bereitstellung von Schulungen über geltendes Recht und bewährte Praktiken oder, falls erforderlich, die Beendigung der Unterstützung oder der Beziehung.” Thorp sagte, die Zero Units seien das Ziel einer systematischen Propagandakampagne gewesen, die darauf abzielte, sie wegen der Bedrohung, die sie für die Taliban-Herrschaft darstellten, zu diskreditieren.

Das Verteidigungsministerium antwortete nicht auf Fragen zu den Operationen der Zero Units.

Zusammen mit einem forensischen Pathologen fuhr Billing Hunderte von Kilometern durch einige der unruhigsten Gebiete des Landes, besuchte die Schauplätze von mehr als 30 Razzien und befragte Zeugen, Überlebende, Familienmitglieder, Ärzte und Dorfälteste. Um das Programm zu verstehen, traf sie sich über Jahre hinweg heimlich mit zwei Soldaten der Zero Unit, verhandelte mit dem ehemaligen Spionagemeister Afghanistans in seinem schwer befestigten Haus und reiste zu einem Diner mitten in Amerika, um sich mit einem Army Ranger zu treffen, der sich den Einheiten bei Einsätzen angeschlossen hatte.

Darüber hinaus führte sie mehr als 350 Interviews mit derzeitigen und ehemaligen afghanischen und amerikanischen Regierungsvertretern, afghanischen Kommandeuren, US-Militärs, amerikanischen Verteidigungs- und Sicherheitsbeamten und ehemaligen CIA-Geheimdienstmitarbeitern sowie mit US-Gesetzgebern und ehemaligen Mitgliedern von Aufsichtsausschüssen, Beamten der Terrorismusbekämpfung und der Politik, Experten für die Bewertung ziviler Opfer, Militärjuristen, Geheimdienstanalysten, Vertretern von Menschenrechtsorganisationen, Ärzten, Krankenhausdirektoren, Gerichtsmedizinern, Augenzeugen und Familienangehörigen – von denen einige aus Gründen der Sicherheit in diesem Bericht nicht genannt werden.

Amerikas Krieg in Afghanistan mag zwar vorbei sein, aber aus dem, was er hinterlassen hat, kann man lernen. Billing schreibt:

“Die amerikanische Regierung hat kaum eine Grundlage für die Annahme, dass sie ein vollständiges Bild von der Leistung der Zero Units hat. Ich habe immer wieder mit Afghanen gesprochen, die ihre Geschichte noch nie jemandem erzählt haben. Beamte des Kongresses, die über die Operationen der CIA in Afghanistan besorgt waren, sagten, sie seien erschrocken über die Zahl der zivilen Todesopfer, die ich dokumentierte.

Als sich meine Notizbücher füllten, wurde mir klar, dass ich einen Augenzeugenbericht über ein besonders schändliches Kapitel in der bewegten Geschichte der US-Interventionen in Übersee zusammenstellte.

Ohne eine wirkliche Abrechnung mit den Geschehnissen in Afghanistan wurde klar, dass die USA dieselbe gescheiterte Taktik leicht in einem neuen Land gegen eine neue Bedrohung einsetzen könnten.”Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel stammt von ProPublica.

