Corona Beschlüsse Von Bernd Weikl

Dank an Bern Weikl!!!!!!

Stundenlang haben Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Für “Hotspots” wurden härtere Regeln beschlossen. Das Beherbergungsverbot bleibt vorerst. Die Menschen in NRW müssen sich auf weitere Verschärfungen der Corona-Regeln einstellen. Beim Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten sind am Mittwoch neue Einschränkungen beschlossen worden.