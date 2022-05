https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/shireen-abu-aklehs-blood-hands-israels-friends

Bild:A journalist holds a poster of Shireen Abu Akleh during a protest against the reporter’s killing, in Gaza City on 11 May. Ashraf Amra APA images

Das Blut von Shireen Abu Akleh klebt an den Händen von Israels “Freunden”

Von Maureen Clare Murphy

11. Mai 2022



Israels internationale Freunde tragen die Verantwortung für jedes palästinensische Todesopfer im Zusammenhang mit der Besatzung, selbst wenn sie vorgeben, gegen die tödliche Gewalt zu sein.

Europäische, nordamerikanische und UN-Vertreter verurteilten die Tötung der Al Jazeera-Reporterin Shireen Abu Akleh, die am Mittwoch über eine israelische Militärrazzia im Flüchtlingslager Dschenin im besetzten Westjordanland berichtete.

Diese angeblichen Verurteilungen enthielten vage Forderungen nach einer Untersuchung und Vernatwortlichkeit, ohne Israel ausdrücklich als die Partei zu benennen, die mit ziemlicher Sicherheit für den Tod von Abu Akleh verantwortlich ist.

Solche Forderungen nach einer Untersuchung klingen hohl, wenn sie von Parteien kommen, die die Untersuchung von Kriegsverbrechen in Palästina durch den Internationalen Strafgerichtshof nicht unterstützt haben.

Das Vereinigte Königreich, die USA und Kanada haben aktiv versucht, diese Untersuchung zu untergraben, während die Nahost-Beauftragten des UN-Generalsekretärs sich geweigert haben, sie oder andere internationale Maßnahmen zur Vernatwortlichkeit gegenüber Israel zu unterstützen.

Eine vorläufige Untersuchung von Al-Haq, einer palästinensischen Menschenrechtsgruppe, die sich auf einen Autopsiebefund und Augenzeugenaussagen stützt, kam zu dem Schluss, dass Abu Akleh durch eine von israelischen Soldaten abgefeuerte Kugel getötet wurde.

Nach Angaben von Al-Haq hatten die Soldaten ein Haus in dem Lager unter dem Vorwand umstellt, nach gesuchten Personen zu suchen, und waren auf bewaffneten Widerstand gestoßen.

Abu Akleh wurde von einer Kugel in den Kopf getroffen, die aus der Richtung der israelischen Soldaten abgefeuert wurde, die das Team von Al Jazeera im Blick hatten, und nicht von den Widerstandskämpfern, deren Feuer die Journalisten nicht hätte erreichen können.

Ein weiterer Journalist, Ali Samoudi, wurde bei demselben Vorfall in den Rücken geschossen und befindet sich Berichten zufolge in einem stabilen Zustand.

Außerdem handelt es sich bei dem im Gehirn von Abu Akleh gefundenen Projektil um ein Geschoss, das von israelischen Soldaten verwendet wird.

Al-Haq erklärte, dass die Tötung von Abu Akleh möglicherweise auf einen “vorsätzlichen Mord” hinausläuft.

Unmittelbar nach ihrer Ermordung und bevor eine vorläufige Untersuchung möglich war, startete Israel eine PR-Kampagne, in der es sich von der Verantwortung für den Tod von Abu Akleh distanzierte.

Die Tel Aviver Tageszeitung Haaretz berichtete: “Obwohl das Militär seine Ermittlungen noch nicht abgeschlossen hat, verbreitet Israel die Botschaft, dass es Hinweise darauf gibt, dass Abu Akleh durch palästinensisches Feuer getötet wurde.”

Israel hat Videoaufnahmen veröffentlicht, die angeblich palästinensische Schüsse in dem Gebiet zeigen, in dem Abu Akleh getötet wurde. Diese wurden jedoch von der israelischen Menschenrechtsgruppe B’Tselem schnell entlarvt und im Internet lächerlich gemacht.

Die Zweideutigkeit, die durch die israelische Öffentlichkeitsarbeit geschaffen wurde, reichte jedoch aus, um zu bestehen. Die Bemühungen waren erfolgreich, denn die Nachrichtenagenturen bevorzugten die Darstellung der israelischen Regierung gegenüber den Aussagen von Abu Aklehs Kollegen, die den Angriff überlebten und sagten, sie seien unter israelischen Beschuss geraten.

Ein ungenannter israelischer Beamter sagte gegenüber Haaretz, dass die Propagandakampagne “bereits führende Nachrichtenorganisationen wie Associated Press, Sky News, BBC und AFP beeinflusst” habe.

“Der Beamte sagte, dass diese Agenturen, die zunächst berichteten, Abu Akleh sei durch israelisches Feuer getötet worden, nun berichten, dass die Umstände ihres Todes untersucht werden”, so Haaretz weiter.

Es wird jedoch keine glaubwürdige israelische Untersuchung des Todes von Abu Akleh geben, da Israels Selbstuntersuchungsmechanismus nur dazu dient, den Staat und sein Personal vor internationaler Rechenschaft zu schützen.

Es ist möglich, dass ein Soldat mit niedrigem Dienstgrad einen Klaps auf die Hand bekommt, wie es in einer Handvoll anderer Fälle geschehen ist, in denen ein Palästinenser durch das israelische Militär getötet wurde.

Aber es wird keine wirkliche Abrechnung mit den Verursachern der israelischen Politik des offenen Feuers geben, die gegen die Palästinenser, die unter der israelischen Militärherrschaft leben, großzügig angewandt wird, was die Fortsetzung des Blutvergießens garantiert.

Die Forderung nach einer “Untersuchung” durch Parteien, die in der Lage sind, tatsächlichen Druck auf Israel auszuüben, ist umso beleidigender, als das höchste israelische Gericht vor weniger als einer Woche die Zwangsvertreibung von Palästinensern, die im Gebiet Masafer Yatta im südlichen Westjordanland leben, genehmigt hat.

Mit einem Federstrich hat ein Trio israelischer Richter, darunter ein britischer Siedler, der in einer Kolonie im Westjordanland lebt, die gewaltsame Vertreibung von mehr als 1.000 Palästinensern aus dem Land, in dem sie seit Generationen leben, abgesegnet.

Mit anderen Worten: Sie billigten ein Kriegsverbrechen.

Auch dies hat die Europäische Union verurteilt, ebenso wie die Tötung von Abu Akleh.

Es ist selten, dass die EU – die normalerweise nur ihre “Besorgnis” zum Ausdruck bringt – eine Verletzung der Rechte der Palästinenser “verurteilt”, schon gar nicht zweimal in einer Woche.

Aber ohne tatsächliche Konsequenzen für Israel ist eine solche Verurteilung eine leere Geste.

Die Verurteilung durch die EU hat Israel nicht davon abgehalten, die Zwangsvertreibung von Masafer Yatta durchzuführen, wo es am Mittwoch palästinensische Häuser und anderes Eigentum zerstörte und die palästinensischen Bewohner vertrieb.

Eine solche Verurteilung ist ein bloßes Schauspiel, das den Anschein erwecken soll, dass man etwas dagegen unternimmt, aber nicht wirklich etwas unternimmt.

Hohle Verurteilung

Shireen Abu Akleh war US-Bürgerin, ebenso wie Omar Assad, ein älterer palästinensischer Mann, der nach einem Herzinfarkt auf dem Boden liegen blieb, nachdem er von Soldaten bei einer Razzia in seinem Dorf im Westjordanland Anfang des Jahres willkürlich festgenommen worden war.

Israel hatte zunächst über die Umstände seines Todes gelogen und behauptet, er habe sich einer Kontrolle durch Soldaten widersetzt und sei lebend freigelassen worden.

Die USA drängten Israel zu einer Untersuchung, stellten aber keine Bedingungen für die Militärhilfe, was bedeutet, dass Israel nichts zu verlieren hatte, wenn es den Tod von Assad nicht gründlich untersuchte.

Jede Verurteilung, die keine Konsequenzen nach sich zieht, ist in Wirklichkeit ein Freibrief für Israel, weiterhin Palästinenser zu töten, ihre Gemeinden zu zerstören und ihnen die Freiheit zu verweigern.

Es ist ein grünes Licht für Israel, weiterhin ungestraft Palästinenser zu ermorden.

Doch die meisten Todesfälle von Palästinensern durch das israelische Militär werden von Israels mächtigen Freunden nicht verurteilt, wie hohl diese Verurteilung auch sein mag.

Die Tötung des 16-jährigen Thaer Maslat im Westjordanland am Mittwoch – das zehnte palästinensische Kind, das in diesem Jahr durch Israel getötet wurde – wurde weder von Brüssel noch von Washington verurteilt.

Israel behauptete, Soldaten hätten mit Gummigeschossen auf Palästinenser geschossen, die Steine auf Soldaten geworfen hatten, die eine Razzia in al-Bireh, einer Stadt in der Nähe von Ramallah, dem Sitz der Palästinensischen Autonomiebehörde, durchgeführt hatten.

Diese Behauptung wird den Diplomaten und der ausländischen Presse genügen, die Israel nur allzu gerne beim Wort nehmen, so wertlos es auch sein mag, und die zugelassen haben, dass Israels Besatzungs-, Apartheid- und Kolonisierungsregime Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt fortgesetzt wird.Übersetzt mit Deepl.com

