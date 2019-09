The end of the Netanyahu era doesn’t mean the end of the occupation | +972 Magazine As election results started pouring in Tuesday night, one could hear a sigh of relief – and even some cries of joy – among Israelis who identify with the center-left. According to near-final results, the right absorbed a serious blow.

Das Ende der Netanjahu-Ära bedeutet nicht das Ende der Besatzung.

Von Haggai Matar 972 Magazine



Wenn Netanyahu ersetzt wird, könnte es für die Palästinenser sogar noch schlimmer werden.

Als die Wahlergebnisse am Dienstagabend zu fließen begannen, konnte man einen Seufzer der Erleichterung – und sogar einige Freudenschreie – unter Israelis hören, die sich mit der Mitte-Links-Identität identifizieren.

Nach den Ergebnissen des Beinahe-Finales absorbierte die Rechte einen schweren Schlag. Seine Wahlkampfkampagne zur Einschüchterung der Wähler hat die palästinensischen Bürger Israels nicht davon abgehalten, in die Wahllokale zu gehen, und könnte tatsächlich nach hinten losgegangen sein, was der Gemeinsamen Liste zusätzliche Mandate verschafft hat. Unterdessen hielten die zionistischen linken Parteien an der gleichen Anzahl von Sitzen fest wie bei der letzten Wahl.

Die Netanyahu-Ära geht wahrscheinlich zu Ende. Seine Möglichkeiten sind begrenzt: Er könnte einer Einheitsregierung mit Blau und Weiß beitreten, was bedeutet, dass letztere ihr Wahlversprechen, nicht bei Netanjahu zu sitzen, nicht einhalten würde; seine eigene Partei könnte ihn verdrängen; oder es könnte eine dritte Wahl stattfinden. Auf jeden Fall wird Netanjahu nicht verhindern können, dass der Generalstaatsanwalt strafrechtliche Anklagen gegen ihn erhebt; er wird bald gezwungen sein, zur Seite zu treten.

Das ist keine Kleinigkeit. Angesichts der politischen Muster in Israel in den letzten zehn Jahren könnte der Weggang von Netanyahu einen Wandel in eine neue Richtung bedeuten. Wir könnten die letzten Tage eines jahrzehntelangen, Trump-artigen Führungsstils erleben, der auf rassistischer Rhetorik gegenüber palästinensischen Bürgern, linken NGOs, den Medien und der Justiz basiert. Das ist in der Tat ein Grund zur Freude.

Die Besetzung geht jedoch nirgendwo hin. Die militärische Kontrolle durch das israelische Militär über das tägliche Leben von Millionen von Palästinensern im Westjordanland, die Belagerung des Gazastreifens und die strukturelle Diskriminierung von Hunderttausenden von Palästinensern in Ost-Jerusalem sind alle hier geblieben. Keine dieser drei oben genannten Gruppen durfte für die Regierung stimmen, die über ihr Schicksal entscheidet.

Der Likud, der wahrscheinlich eine zentrale Rolle in der nächsten Regierung (mit oder ohne Netanyahu) spielen wird, wird die Besetzung oder die Belagerung nicht beenden. Avigdor Liberman auch nicht, ein Siedler, der in der Vergangenheit gegen Palästinenser protestiert hat. Blue and White, eine Partei, die von einer Gruppe ehemaliger IDF-Generäle geleitet wird, die der Besatzung vorstanden und die bereits eine Karriere gemacht haben, als sie planten, Gaza zu bombardieren, „zurück in die Steinzeit“. Das Ende der Netanyahu-Ära bedeutet nicht die Annexion des Jordantals oder die Ansiedlung von Kiryat Arba – was der Premierminister in den letzten Tagen seiner Kampagne versprochen hat -, aber es ist sicherlich nicht der Beginn eines neuen Friedensprozesses. Weit gefehlt.

Der Beruf geht nicht nur nicht weg, sondern könnte sich sogar noch tiefer verankern. Abgesehen von der Gemeinsamen Liste bot keine einzige Partei bei diesen Wahlen eine Lösung für die Beendigung der Besetzung. Wie Meron Rapoport zuvor schrieb, ist die jüdische Herrschaft und Vorherrschaft in ganz Israel-Palästina so tief in den politischen Konsens eingebrannt, dass sie tatsächlich die Rechte bricht, die ihren vereinheitlichenden ideologischen Pfeiler verloren hat.

Israelische Soldaten treffen am 9. Oktober 2009 am Kontrollpunkt Qalandiya in der Nähe der Stadt Ramallah im Westjordanland auf Palästinenser. (Nati Shohat/Flash90)

Dennoch könnten wir in eine neue Phase des Umgangs der internationalen Gemeinschaft mit Israel eintreten. Liberale Kräfte wie die Demokratische Partei in den USA, und insbesondere ihre Wählerbasis, die der israelischen Besatzungspolitik kritischer geworden sind, könnten den Fall Netanjahus und den Aufstieg der so genannten „gemäßigten“ Blau-Weiß-Partei fälschlicherweise als Zeichen dafür sehen, dass sich die Dinge ändern werden. Sie könnten sich täuschen lassen, dass dieses „neue Israel“ eine zweite Chance bei Friedensverhandlungen verdient. Das wären schlechte Nachrichten für die Palästinenser; außerhalb des internationalen Drucks auf Israel haben sie sehr wenig Einfluss. In der Zwischenzeit ziehen es die Israelis vor, den Status quo beizubehalten.

Trump hat die Enthüllung seines „Deal of the Century“ auf die Zeit nach den Wahlen verschoben. Es wird wahrscheinlich darauf abzielen, die Kontrolle Israels über die besetzten Gebiete weiter zu festigen, während gleichzeitig versucht wird, den palästinensischen Widerstand mit finanziellen Vorteilen „abzukaufen“ und die Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Ländern zu normalisieren. Diese Entwicklungen werden Israel nur ermutigen, weitere Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen zu begehen.

Während wir das mögliche Ende der Herrschaft Netanjahus feiern, müssen wir die Welt weiterhin an die leisen Stimmen unseres politischen Umfelds erinnern. Millionen von Palästinensern, die unter Israels Stiefel leben, gehen nirgendwo hin, und es liegt in unserer Verantwortung, dieser Realität ein Ende zu setzen. Übersetzt mit Deepl.com

