The end of Western domination, by Thierry Meyssan The Western sanctions against Russia, decided unilaterally by Washington, are presented as a just punishment for the aggression against Ukraine. But, without mentioning their illegality under international law, everyone can see that they do not reach their target. In practice, the United States is isolating the West in the hope of maintaining its hegemony over its allies.

Das Ende der westlichen Vorherrschaft



von Thierry Meyssan



Voltaire-Netzwerk | Paris (Frankreich) | 19. April 2022

Die einseitig von Washington beschlossenen westlichen Sanktionen gegen Russland werden als gerechte Strafe für die Aggression gegen die Ukraine dargestellt. Doch ohne ihre Völkerrechtswidrigkeit zu erwähnen, kann jeder sehen, dass sie ihr Ziel nicht erreichen. In der Praxis isolieren die Vereinigten Staaten den Westen in der Hoffnung, ihre Hegemonie über ihre Verbündeten aufrechtzuerhalten.

Die Vereinigten Staaten, die sich erst spät an den Weltkriegen beteiligten und keine Verluste auf ihrem Territorium erlitten, gingen als Sieger aus den weltweiten Konflikten hervor. Sie übernahmen die europäischen Imperien und entwickelten ein Herrschaftssystem, das sie zum “Weltpolizisten” machte. Ihre Hegemonie war jedoch brüchig und konnte der Entwicklung großer Nationen nicht standhalten. Bereits 2012 begannen Politikwissenschaftler, die “Thukydides-Falle” in Anlehnung an die Erklärung des griechischen Strategen für die Kriege zwischen Sparta und Athen zu beschreiben. Ihnen zufolge machte Chinas Aufstieg zur Macht auch eine Konfrontation mit den Vereinigten Staaten unausweichlich. In Anbetracht der Tatsache, dass China die erste Wirtschaftsmacht der Welt und Russland die erste Militärmacht geworden war, beschloss Washington, sie nacheinander zu bekämpfen.

In diesem Kontext fand der Krieg in der Ukraine statt. Washington stellt ihn als “russische Aggression” dar, beschließt Sanktionen und zwingt seine Verbündeten, diese ebenfalls zu ergreifen. Der erste Gedanke, der einem in den Sinn kommt, ist, dass die Vereinigten Staaten, die wissen, dass sie militärisch unterlegen, aber wirtschaftlich überlegen sind, beschlossen haben, ihr Schlachtfeld zu wählen. Eine Analyse der beteiligten Kräfte und der getroffenen Maßnahmen widerlegt jedoch diese Lesart der Ereignisse.

Das Weltwirtschaftssystem

Das Weltwirtschaftssystem wurde 1944 durch das Abkommen von Bretton Woods geschaffen. Ziel war es, einen Rahmen für den Kapitalismus zu schaffen, der über die Krise von 1929 hinausgeht, für die der Nationalsozialismus keine Lösung darstellte. Die Vereinigten Staaten setzten ihre Währung als goldkonvertierbaren Referenzwert durch. Weder die Sowjetunion noch China nahmen an der Konferenz teil.

1971 beschloss Präsident Richard Nixon, die Parität des Dollars zum Gold inoffiziell aufzuheben. Damit konnte er den Krieg in Vietnam finanzieren. In der Praxis gab es keine festen Wechselkurse mehr. Die Maßnahme wurde erst nach dem Krieg, im Jahr 1976, formalisiert. Zu dieser Zeit schloss China auch ein Bündnis mit den angelsächsischen multinationalen Unternehmen. Die Europäische Gemeinschaft (der Vorläufer der Europäischen Union) passte sich an, indem sie 1972 die nunmehr frei schwankenden Wechselkurse regulierte (die “Währungsschlange”) und dann den Euro schuf.

Ab 1981 begannen die Vereinigten Staaten, ihre Schulden abzubauen. Sie stieg von 40 % ihres BIP auf heute 130 %. Sie versuchten, die Weltwirtschaft zu globalisieren, d.h. den zahlungsfähigen Ländern ihre Regeln aufzuzwingen und die staatlichen Strukturen der übrigen Länder zu zerstören (die Rumsfeld/Cebrowski-Strategie). Um ihre Schulden zu bezahlen, druckten sie Dollars, spionierten die Unternehmen ihrer Verbündeten aus und stahlen die gesamten Reserven zweier großer Ölstaaten, des Irak und Libyens. Niemand wagte es, etwas zu sagen, aber ab 2003 war das Wirtschaftssystem der USA nicht mehr das, was es zu sein vorgab. Offiziell waren sie immer noch liberal, aber jeder konnte sehen, dass sie nicht mehr ihre eigenen Lebensmittel und lebensnotwendigen Güter produzierten, sondern von Raub lebten.

Die US-Wirtschaft, die bei der Auflösung der UdSSR ein Drittel der Weltwirtschaft ausmachte, ist heute nur noch ein Zehntel.

Viele Staaten sahen das Ende der Bretton-Woods-Regeln voraus und dachten über ein neues Abkommen nach. Im Jahr 2009 gründeten Brasilien, Russland, Indien und China, zu denen sich bald auch Südafrika für Afrika gesellte, die BRICS. Diese Länder haben Finanzinstitutionen gegründet, die im Gegensatz zum IWF und zur Weltbank ihre Kredite nicht von Strukturreformen oder politischen Verpflichtungen zur Angleichung an Washington abhängig machen. Sie ziehen es vor, auf Leasingbasis zu investieren, wobei das Gastland Eigentümer der Investition wird, wenn diese rentabel ist.

Im Jahr 2010 gründeten Weißrussland, Kasachstan und Russland, denen sich bald Armenien anschloss, die Eurasische Wirtschaftsunion. Diese Grenzländer richteten eine Freihandelszone mit Ägypten, China, Iran, Serbien, Singapur und Vietnam ein. Südkorea, Indien, die Türkei und Syrien könnten sich ihnen anschließen.

Im Jahr 2013 begann China mit seinem riesigen Projekt “Neue Seidenstraßen”. Im darauffolgenden Jahr, als das BIP des Landes das der Vereinigten Staaten bei Kaufkraftparität übertraf, gründete Peking die Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) und regelte 2020 das ausländische Kapital.

Im Jahr 2021 konzipierte die Europäische Union ihr Global Gateway, um mit China zu konkurrieren und ihr politisches Modell durchzusetzen. Diese Forderung wurde jedoch von vielen Ländern als koloniale Übervorteilung empfunden und massenhaft abgelehnt.

Der russische und der chinesische Block haben sich dank des gemeinsamen Projekts der Großen Eurasischen Globalen Partnerschaft (2016) im Rahmen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit schrittweise angenähert. Ziel ist es, den gesamten Raum durch die Schaffung ausgewogener Kommunikationskanäle auf der vom kasachischen Sultan Naserbajew definierten ideologischen Grundlage zu entwickeln: Inklusivität, souveräne Gleichheit, Achtung der kulturellen und soziopolitischen Identität, Offenheit und Bereitschaft zur Integration anderer Ensembles.

Der Versuch Washingtons, dieses entstehende Gebilde zu zerstören, hat keine Aussicht auf Erfolg. Es ist auffällig, dass :

Der wirtschaftliche Angriff begann nicht mit dem Einmarsch in die Ukraine, sondern zwei Tage zuvor.

er sich in erster Linie gegen russische Banken, russische Milliardäre und die russische Gasindustrie richtet und keineswegs gegen das neue eurasische Kommunikationssystem. Schließlich zielt sie auf den Ausschluss Russlands aus internationalen Organisationen ab, betrifft aber nicht die Staaten, die sich weigern, Russland zu verurteilen. Daher werden sie in die Arme Pekings getrieben.

Mit anderen Worten: Die USA isolieren nicht Russland, sondern den Westen (10 % der Menschheit) vom Rest der Welt (90 % der Menschheit).

US-Präsident Joe Biden übernahm am 24. März den Vorsitz des Europäischen Rates, dem die Vereinigten Staaten nicht angehören. Gemäß den europäischen Verträgen ist es die NATO, die die Sicherheit der Europäischen Union gewährleistet.

Der Prozess der Abspaltung des Westens vom Rest der Welt

0. Gleich am Tag, nachdem Moskau die Unabhängigkeit der Volksrepubliken Donezk und Lugansk anerkannt hatte (21. Februar 2022), starteten die Vereinigten Staaten einen Wirtschaftsangriff auf Russland (22. Februar). Die Europäische Union folgte diesem Beispiel einen Tag später (23. Februar). Vnesheconombank und Promsvyazbank wurden aus dem globalen Finanzsystem ausgeschlossen.

Die Vnesheconombank (VEB.RF) ist eine regionale Entwicklungsbank. Sie hätte dem Donbass helfen können. Die Promsvyazbank (PSB) investiert hauptsächlich in den Verteidigungssektor. Sie hätte im Rahmen des Beistandsvertrags eine Rolle spielen können.

1. Als Russland eine besondere Militäroperation in der Ukraine begann (24. Februar), weiteten die Vereinigten Staaten den Ausschluss der ersten beiden Banken aus dem globalen Finanzsystem auf alle russischen Banken aus (25. Februar). Die Europäische Union folgte diesem Beispiel (25. Februar).

2. Um möglichst viele Staaten daran zu hindern, sich Russland anzuschließen, weitete Washington die Handelsverbote auf Weißrussland aus. Die Europäische Union begann, russischen Banken den Zugang zum SWIFT-System zu verweigern, wie zuvor von den Vereinigten Staaten angewiesen, weitete die Sanktionen auf Weißrussland aus und zensierte die russischen Staatsmedien Russia Today und Sputnik (2. März).

3. Washington begann, wohlhabende russische Bürger (fälschlicherweise als “Oligarchen” bezeichnet) mit schlechten Beziehungen zum Kreml ins Visier zu nehmen (3. März) und die Einfuhr russischer Energieträger zu verbieten (8. März). Die Europäische Union folgte diesem Beispiel, widersetzte sich jedoch einem Einfuhrverbot für dringend benötigtes russisches Gas (9. März).

4. Washington weitete die Finanzsanktionen im IWF und in der Weltbank aus, erweiterte die Liste der Oligarchen und verbot die Ausfuhr von Luxusgütern nach Russland (11. März). Die Europäische Union folgte diesem Beispiel (15. März).

5. Washington sorgt dafür, dass Duma-Mitglieder und Oligarchen im Westen keine Rechte mehr haben, dass Russland sein Vermögen in den USA nicht mehr zur Begleichung seiner Schulden bei den USA verwenden kann und dass es sein Gold nicht mehr zur Begleichung seiner Schulden im Ausland verwenden kann (24. März). Die Europäische Union schloss sich diesen Verboten an. Sie verhängte ein Einfuhrverbot für russische Kohle und Öl, aber noch kein Verbot für Gas.

In der nachstehenden Tabelle sind die Mitteilungen des Weißen Hauses und Brüssels zusammengefasst.

Vereinigte Staaten Europäische Union

“Vereinigte Staaten verhängen erste Tranche rascher und schwerwiegender Kosten gegen Russland” (22. Februar) EU beschließt Sanktionspaket als Reaktion auf die Anerkennung von Gebieten der ukrainischen Oblaste Donezk und Luhansk, die nicht von der Regierung kontrolliert werden (23. Februar)

“Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten und Partner erlegen Russland zusätzliche Kosten auf” (24. Februar) Erste EU-Sanktionen (25. Februar)

“Die Vereinigten Staaten erlegen Russland und Weißrussland weiterhin Kosten für Putins Krieg der Wahl auf” (2. März) Zweite Reihe von EU-Sanktionen (2. März)

“Die Vereinigten Staaten nehmen weiterhin russische Oligarchen ins Visier, die Putins Krieg der Wahl ermöglichen” (3. März)

“Die Vereinigten Staaten verbieten die Einfuhr von russischem Öl, Flüssigerdgas und Kohle” (8. März)

Dritte Reihe von EU-Sanktionen (9. März)

“Vereinigte Staaten, Europäische Union und G7 kündigen weitere wirtschaftliche Kosten für Russland an” (11. März) Vierte Reihe von Sanktionen (15. März)

“Vereinigte Staaten, Verbündete und Partner verhängen zusätzliche Kosten gegen Russland” (24. März)

“Vereinigte Staaten, G7 und EU verhängen schwere und unmittelbare Kosten für Russland” (6. April)

Fünfte Runde der EU-Sanktionen (8. April)

Die Reaktion des Rests der Welt

Es ist ein äußerst überraschendes Phänomen zu beobachten: Den USA ist es gelungen, eine Mehrheit von Staaten auf ihre Seite zu ziehen, aber diese Staaten sind die bevölkerungsärmsten der Welt. Es scheint, als hätten sie keine Möglichkeit, Druck auf Länder auszuüben, die zur Unabhängigkeit fähig sind.

Durch das einseitige Vorgehen der Angelsachsen und der Europäischen Union wird die Welt in zwei heterogene Räume geteilt. Die Ära der wirtschaftlichen Globalisierung ist vorbei. Die wirtschaftlichen und finanziellen Brücken werden eine nach der anderen abgebrochen.

Russland hat schnell reagiert und seine BRICS-Partner davon überzeugt, nicht mehr in Dollar zu handeln, sondern eine gemeinsame virtuelle Währung für ihren Austausch zu schaffen. Bis dahin werden sie in Gold handeln. Diese Währung sollte auf einem Korb von BRICS-Währungen basieren, die nach dem BIP der einzelnen Mitgliedstaaten gewichtet sind, sowie auf einem Korb von börsennotierten Rohstoffen. Dieses System dürfte wesentlich stabiler sein als das derzeitige.

Vor allem scheinen Russland und China ihren Partnern gegenüber viel mehr Respekt zu zeigen als der Westen. Sie verlangen niemals strukturelle Reformen, weder wirtschaftliche noch politische. Die ukrainische Affäre zeigt, dass Moskau nicht versucht, die Macht in Kiew zu übernehmen und die Ukraine zu besetzen, sondern die NATO zurückzudrängen und die Banderiten (die “Neo-Nazis” nach Kreml-Terminologie) zu bekämpfen. Das ist alles sehr legitim, auch wenn die Methode brutal ist.

In der Praxis sind wir Zeugen des Endes von vier Jahrhunderten der Vorherrschaft des Westens und seiner Imperien. Es ist eine Konfrontation zwischen verschiedenen Denkweisen.

Die Menschen im Westen denken nur noch in Wochen. Durch diese Kurzsichtigkeit können sie den Eindruck gewinnen, dass die Vereinigten Staaten im Recht sind und die Russen im Unrecht. Im Gegensatz dazu denkt der Rest der Welt in Jahrzehnten, ja sogar Jahrhunderten. In diesem Fall besteht kein Zweifel daran, dass die Russen Recht haben und der Westen als Ganzes im Unrecht ist.

Außerdem lehnt der Westen das Völkerrecht ab. Er hat Jugoslawien und Libyen ohne die Ermächtigung des Sicherheitsrates angegriffen und gelogen, um Afghanistan und den Irak anzugreifen. Er akzeptiert nur die Regeln, die er selbst aufstellt. Im Gegensatz dazu streben die anderen Staaten eine multipolare Welt an, in der jeder Akteur nach seiner eigenen Kultur denken würde. Sie sind sich bewusst, dass nur das Völkerrecht den Frieden in der Welt, wie sie ihn sich erträumen, bewahren kann.

Anstatt sich mit Russland und China anzulegen, haben sich die Vereinigten Staaten auf ihr Imperium zurückgezogen: Sie isolieren den Westen, um ihre Hegemonie zu erhalten.

Seit 2001 betrachten alle führenden Politiker der Welt den Westen und insbesondere die Vereinigten Staaten als verwundete Raubtiere. Sie wagen es nicht, sie zu konfrontieren, und suchen nach Wegen, sie sanft zum Friedhof zu begleiten. Niemand hätte sich je vorstellen können, dass sie sich zum Sterben isolieren würden. Übersetzt mit Deepl.com

