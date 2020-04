Das Geheimnis der israelischen Armee Israelheute

Das „Geheimnis“ der „moralischsten“ aller „jüdischen Verteidigungsarmeen“, die dem „jüdischen Apartheidstaat“ seit 72 Jahren die illlegale Besetzung und die ethnische Säuberung Palästinas durchsetzt, mit allen mörderischen Mitteln, feiert sich. Was für eine Hasbara Methode! Ein weiterer Grund die deutsche Staatsräson für diesen „jüdischen Staat“ sofort zu beenden und BDS-Sanktionen einzuleiten.



Video: Das Geheimnis der israelischen Armee | Israel Heute Israel verfügt über eine der fortschrittlichsten, qualifiziertesten und erfolgreichsten Streitkräfte der Welt. Trotz der geringen Größe und begrenzten Ressourcen haben die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) mehr als einmal die unmöglichsten Widrigkeiten überwunden. Viele führen dies auf die Technologie und die Stärke der Armee zurück.

We are the Israel Defense Forces

wir sind die ISRAEL VERTEIDIGUNGS KRÄFTE

For 72 years

72 Jahre lang

you´ve heard our story

habt Ihr von unserer Geschichte gehört

Tiny country, surrounded by enemies

ein winziges Land, umzingelt von Feinden

Surviving against all odds

überlebt gegen alle Wahrscheinlichkeiten

You know the names of our wars

Ihr kennt die Bezeichnungen unserer Kriege

our battles, our planes, our tanks, our tech

unserer Schlachten, unserer Flugzeuge, unserer Panzer, unserer Technik

You think you understand our success?

Sie glauben, Sie verstehen unseren Erfolg?

You know nothing

Sie verstehen NICHTS

Let me tell you a secret

Lassen Sie mich Ihnen ein Geheimnis verraten

The key to our existence

Das Verständnis zu unserer Existenz

is not our weapons

liegt nicht in unseren Waffen

It´s our soldiers

Es sind unsere Soldaten

Our spirit

Unser Geist

Our passion

Unsere Leidenschaft

Our love

Unsere Liebe

We are an army of the people

Wir sind eine Armee des Volkes

Jews Druze Muslims, Christians

Juden, Drusen, Muslime, Christen

We are defending our homes

Wir verteidigen unser Heim

We are protecting our mothers, our fathers

Wir beschützen unsere Mütter, unsere Väter

our sisters, our brothers, our neighbors, our friends

unsere Schwestern, unsere Brüder, unsere Nachbarn, unsere Freunde

Where there´s no road, we pave one

Wo keine Straße hinführt, schaffen wir eine

No bridge, we build one

Keine Brücke, wir bauen eine

No answer, we find one

Keine Antwort, wir finden eine

For us, no distance is too far

Für uns ist keine Entfernung zu weit

no ocean too vast

kein Ozean zu weit

No mission too complicated

Keine Mission zu kompliziert

We get the job done

Wir erledigen den Job

When our new soldiers are sworn in

Wenn unsere neuen Soldaten den Eid leisten

They pledge, if necessary, to sacrifice their lives for Israel

Schwören Sie, wenn notwendig, ihre Leben für Israel zu opfern

I swear

Ich schwöre

All of us, in blue, in green, in white, in beige, generals and privates

Jeder von uns, ob in blau, grün, weiß, beige, ob General oder einfacher Soldat

active duty and reserves

Aktive Kräfte und Reservisten

We´re ready to take any risk

Sind wir bereit für jedes Risiko

to ensure the survival of Israel

um das Überleben Israels zu sichern

It´s an honor to have this mission today

Es ist eine Ehre, an dieser Mission teilzuhaben

We stand on the shoulders of giants, who came before us

Wir stehen auf den Rücken von Giganten, die vor uns da waren

The men and women who started with nothing and built a powerful army

Den Männern und Frauen die mit NICHTS begannen und eine mächtige Armee aufbauten

that is feared by its enemies

die von ihren Feinden gefürchtet

and respected by its peers

und von ihren Verbündeten respektiert wird

We´re proud to have given new life

Wir sind stolz darauf, neue Leben ermöglicht zu haben

to the jewish people

den jüdischen Menschen

security to all of Israel´s citizens

Sicherheit allen israelischen Bürgern

and confidence that our best days are ahead of us

und Zuversicht, dass unsere besten Tage noch vor uns liegen

We are the Israel Defense Forces

Wir sind die ISRAEL VERTEIDIGUNGS KRÄFTE

Now you know our secret

Jetzt kennen Sie unser Geheimnis

Happy Independence Day

Fröhlichen Unabhängigkeitstag

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...