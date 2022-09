https://scheerpost.com/2022/09/11/patrick-lawrence-the-narrative-is-coming-apart/

Ukrainischer modifizierter T-72M1R. Mil.gov.ua, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0, via Wikimedia Commons

“Das Narrativ bricht auseinander”

Von Patrick Lawrence / Original bei ScheerPost



11. September 2022

Insgesamt sind seit Anfang September mehr als tausend Quadratkilometer des ukrainischen Territoriums befreit worden”, teilte Wolodymyr Selenskij der Welt kürzlich in seinem nächtlichen Video mit. Der ukrainische Präsident, in seinem üblichen schmuddeligen T-Shirt, als käme er gerade von der Front, hatte uns einen Tag zuvor mitgeteilt, dass die ukrainischen Streitkräfte zahlreiche Städte und Dörfer in der Umgebung von Charkiw, einer wichtigen Stadt im Norden, eingenommen hätten. Aber nein, er konnte keine dieser Städte nennen: “Es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um Ihnen zu sagen, welche es sind.”

Verschiedene westliche Medien gaben diese Behauptungen wieder, als ob sie völlig ernst gemeint wären. Tausend Quadratkilometer, 386 Quadratmeilen, in acht Tagen? Ich kann Ihnen nicht sagen, wo?

Ausnahmsweise scheint Selenskyj die Wahrheit gesagt zu haben, oder zumindest einen Teil der Wahrheit. Seit diesem Wochenende steht fest, dass die ukrainischen Streitkräfte im Nordosten der Ukraine einen erheblichen Vorstoß gemacht haben. Wir kennen jetzt die Namen einiger Städte, die von den Streitkräften der Ukraine (AFU) zurückerobert wurden. Es ist ein Sieg für Kiew, eine Niederlage für Moskau und Lugansk, eine der beiden als Donbas bekannten Republiken, die andere ist Donezk im Süden. Die russischen Streitkräfte haben sich aus Izyum zurückgezogen, einer Stadt, die gemeinhin als Schlüsselstadt bezeichnet wird, da sie zu Beginn des Konflikts eingenommen wurde.

Was sehen wir – oder versuchen wir zu sehen, da Kiew Korrespondenten nicht in die Nähe des Gebiets lässt und westliche Reporter sich nicht in die Nähe der Frontlinie begeben, selbst wenn sie die Erlaubnis dazu haben? Der Vormarsch der AFU sieht auf den Karten wie eine Ausbuchtung tief in das von Russland gehaltene Gebiet aus.

Allem Anschein nach erleben wir die große Gegenoffensive, die Kiew seit einigen Monaten verspricht. Moment, sagen Sie: Die Gegenoffensive wurde vor ein paar Wochen im Süden mit dem unmittelbaren Ziel eingeleitet, die Stadt Cherson zurückzuerobern. Cherson sollte nur eine Zwischenstation auf dem Weg der AFU zur Rückeroberung des gesamten Südens auf dem Weg zur Krim sein.

Sagen Sie es ruhig: Das war tatsächlich die angekündigte Gegenoffensive. Aber die Gegenoffensive, von der uns Kiew erzählte, führte die ukrainischen Streitkräfte über weite offene Steppen, wo sie keine Deckung hatten. Nach allen Berichten, die nicht von den professionellen Cheerleadern der großen westlichen Tageszeitungen stammen, wurden sie von den eingegrabenen russischen Truppen und der Artillerie zerfleischt. Da das Kiewer Regime außer sehr schweren Verlusten nichts vorzuweisen hatte, brach es seine Zelte im Süden ab. Keine weitere Gegenoffensive in Cherson.

Jetzt findet die Gegenoffensive im Nordosten statt. Ich halte Selenskyjs Behauptung, tausend Quadratkilometer zurückerobert zu haben, für unglaubwürdig – das entspricht einer ziemlich großen Fläche in Connecticut -, aber der Vormarsch der AFU, egal wie viel Boden sie zurückerobert hat, war schnell. Hierfür scheint es Gründe zu geben.

In erster Linie scheint Russland eine radikale Fehleinschätzung vorgenommen zu haben – entweder dies oder es hat das fragliche Gebiet nie für so wichtig gehalten wie angenommen. Auf jeden Fall scheint es in dem von der AFU eingenommenen Gebiet keine regulären russischen Armeeeinheiten gegeben zu haben. Russland überließ seine Verteidigung den Milizen der Lugansker Republik. Diese sind eine gemischte Truppe: Bei den meisten Truppen, die die AFU zurückgedrängt hat, handelt es sich um Reservisten, die nicht dafür ausgebildet sind, eine Offensive zahlreicher ukrainischer Brigaden zu überstehen. Im Verlauf des Vormarsches der AFU kam es nur zu sehr wenigen Kämpfen, das ist bemerkenswert.

Mit anderen Worten: Die AFU hat eine Schwachstelle in der russischen Front gefunden und ist darauf losgegangen.

Sollen wir dies als eine Art apokalyptischen Sieg feiern – nicht als eine entscheidende Niederlage für die Russen, sondern als die entscheidende Niederlage, als eine radikale Wendung des Kriegsgeschicks?

Nein, danke. Die Auswirkungen dieser Wende – psychologisch, politisch usw. – sind noch nicht abzusehen. Aber der lange Bogen dieses Konflikts hat sich nicht verändert. Die russischen Streitkräfte haben nach wie vor eine überwältigende Überlegenheit – am Boden, in der Luft, bei der Artillerie, beim Material und beim Nachschub. Die Verluste der AFU sind nach Kiews Eingeständnis hoch. Die Ukraine ist nach wie vor ein korrupter wirtschaftlicher Sumpf mit instabilen Institutionen. Dies sind die “Fakten vor Ort”.

Aber das ist egal. Der neue Trend unter westlichen Beamten und Medien ist, dass der Marsch der Ukraine zum Sieg begonnen hat. Ich bin beeindruckt von der Koordination dieser Spin-Kampagne, auch wenn es sich offensichtlich um Spin handelt, aber dafür ist eine Informationsmonokultur schließlich da.

Am selben Tag, an dem Selenskyj uns von den tausend Kilometern erzählte, meinte CIA-Direktor William Burns, es sei “schwer, Putins Bilanz im Krieg als etwas anderes als einen Misserfolg zu betrachten”. Unser Chefspion fuhr fort: “Es wurde nicht nur die Schwäche des russischen Militärs aufgedeckt, sondern es wird auch der russischen Wirtschaft und Generationen von Russen langfristigen Schaden zufügen.”

Am selben Tag, an dem Burns und Selenskyj sprachen, gab Ben Hodges, ein General im Ruhestand, der einst die US-Streitkräfte in Europa befehligte, Newsweek seine Meinung über die AFU: “Sie haben die Bedingungen geschaffen, unter denen sie die volle Souveränität wiederherstellen können, einschließlich der Krim, denke ich, innerhalb des nächsten Jahres.”

Donnerwetter, da habe ich mich wohl verhört. Ich dachte, die russische Armee würde langsam und methodisch vorgehen, um die Zahl der Opfer – eigene und zivile – gering zu halten, während sie die ukrainischen Streitkräfte zu Talkumpuder zermahlt. Zur Erinnerung: Die Ukrainer kämpfen um Land, die Russen nicht. Moskaus Ziel ist die Entmilitarisierung der Ukraine, wie es schon oft erklärt hat, und die Zeit ist auf der Seite der Russen. “Keine Eile”, wie Präsident Putin vor einigen Monaten sagte.

Selenskyj, das offizielle Washington und die Mainstream-Medien scheinen entschlossen zu sein, so weiterzumachen, ungeachtet der Fakten vor Ort. Ich frage mich nach wie vor, wie es weitergehen soll, wenn diese Tatsachen nicht mehr verschleiert werden können, wenn es nicht mehr ausreicht, gefälschte Berichte und Urteile zu wiederholen, als ob sie durch Wiederholung wahr werden würden.

Als im Fall von Russiagate alles in sich zusammenfiel, verschwanden all die ungenannten Geheimdienstquellen, die jahrelang viel zu sagen hatten, wieder in den Schatten, und die traditionelle Presse schlüpfte lautlos durch die Seitentür. Wie Dean Baquet, der inzwischen in den Ruhestand getretene Chefredakteur der New York Times, damals sagte: “Wir haben darüber berichtet. Es ist keine Geschichte mehr.

Ich glaube nicht, dass es dieses Mal so einfach sein wird. Es ist eine Sache, mit einer extravaganten Verschwörungstheorie wie Russiagate, der Mutter aller Verschwörungstheorien, herumzuhacken, und eine ganz andere, Dinge über einen Krieg zu erfinden.

Unabhängige Medien – “Da ist er wieder!” – haben denjenigen, die aufmerksam sind, im Rahmen ihrer Möglichkeiten genaue Berichte über den Ukraine-Konflikt zur Verfügung gestellt. Die Frage ist, wann eine fundierte Berichterstattung und Analyse die ruhige, alles-ist-richtig-Oberfläche der Mainstream-Presse und -Sender durchbrechen wird. Wir fangen jetzt an, dies zu sehen – Risse im Lügengewebe, wenn Sie mir die gemischte Metapher verzeihen. Meiner Meinung nach ist dies eine bedeutende Wende.

“Ja, das ist meine Einschätzung. Ich glaube, dass das Narrativ auseinander fällt – langsam aber sicher in den Vereinigten Staaten, aber viel schneller in Europa.” Das ist ein Doktorand an der Universität von Chicago namens Ramzy Mardini, der das Glück hatte, bei dem geschätzten John Mearsheimer zu studieren, dem Unruhestifter in der “realistischen” Schule der amerikanischen Außenpolitikwissenschaftler und -analysten. Mardini schickte mir einen längeren Artikel, den er in der Ausgabe vom 12. August 2022 von The National Interest veröffentlicht hat, und ich zitiere aus einem E-Mail-Austausch, den ich nach der Lektüre des Artikels begonnen habe.

“Ich sehe, dass viele in den Vereinigten Staaten beginnen, die Außenpolitik der USA in Bezug auf die Krise und ihre Beteiligung an einem Stellvertreterkrieg in Frage zu stellen”, heißt es in Mardinis Notiz weiter. “Ich sehe auch, dass sich immer mehr zu Wort melden, was im März, als ich das Gefühl hatte, allein zu sein, ganz sicher nicht der Fall war.

“Der Essay in The National Interest umfasst 10.000 Wörter und ist eine umfassende Kritik an der Darstellung. Ich behaupte, dass eine Hinwendung zur Diplomatie nicht möglich ist, ohne dieses Narrativ in Frage zu stellen. Es ist das Narrativ, das den Westen daran hindert, seine Haltung gegenüber der Ukraine neu zu bewerten.”

Zehntausend Worte sind eine Menge für eine Zeitschrift wie The National Interest, die einem Thema mit der Überschrift “Kurskorrektur in Richtung Diplomatie in der Ukraine-Krise” gewidmet ist. Die Zwischenüberschrift ist sogar noch prägnanter: “Washington muss sich mit seiner Rolle bei der Provokation und der Verlängerung des Krieges abfinden”.

Ich dachte, Doktoranden sollten sich in einer so dichten Sprache ausdrücken, dass man das Ende eines Satzes nicht mehr findet. Nicht so Herr Doktor-in-Wartung Mardini. Er beginnt damit, dass er die bekannte Rhetorik von Präsident Biden – “Alles, was nötig ist, damit Russland die Ukraine nicht tatsächlich besiegen und über die Ukraine hinausgehen kann” – als Beweis für eine “eskalatorische” Haltung bezeichnet. Dann kommt Mardini zum eigentlichen Thema:

“… Diese angeblichen Behauptungen sind unrichtig. Und doch werden sie im westlichen Diskurs über den Krieg immer wieder propagiert. Der Zweck des Narrativs, das sie heraufbeschwören, ist ganz einfach. Die Verzerrung und Aufblähung der Bedrohung dient dazu, westliche Regierungen zu zwingen und in die Lage zu versetzen, eine harte Politik zu verfolgen – und beizubehalten -, um Russland einen Sieg in der Ukraine zu verwehren.

“Schon früh, als die Voreingenommenheit im Westen Amok lief, hatte der eklatante und einseitige Zugang der Medien zum Konflikt auch die Lesbarkeit der Geschehnisse vor Ort untergraben. Sie verließen sich zwangsläufig zu sehr auf die Informationen, die von einer Seite des Kriegsgeschehens geliefert wurden. Dies ermöglichte Washington (und auch Kiew) einen nahezu ungehinderten Zugang, um die Interpretation des Krieges und seiner Ereignisse für das westliche Publikum zu gestalten, ohne sich einer großen oder gar keiner Kontrolle zu unterziehen.

“Schon früh, als die Voreingenommenheit im Westen Amok lief, hatte der eklatante und einseitige Zugang der Medien zum Konflikt auch die Lesbarkeit der Geschehnisse vor Ort beeinträchtigt. Sie verließen sich zwangsläufig zu sehr auf die Informationen, die von einer Seite des Kriegsgeschehens geliefert wurden. Dies ermöglichte Washington (und auch Kiew) einen nahezu ungehinderten Zugang, um die Interpretation des Krieges und seiner Ereignisse für das westliche Publikum zu prägen, ohne dass es einer großen oder gar keiner Überprüfung unterzogen wurde.

“Tatsächlich wurde die amerikanische Öffentlichkeit dazu verleitet, einen kostspieligen und riskanten Stellvertreterkrieg gegen Russland zu unterstützen. Dann wurde ihr aktiv vorgegaukelt, dass die Ukraine den Kampf gewinnen würde, obwohl spätere Berichte zeigten, dass die US-Geheimdienste den Krieg vor Ort von Anfang an nicht richtig dargestellt haben.”

Sagen Sie aus, Ramzy. Sagen Sie, wie es ist.

Es ist eine langwierige Lektüre, aber ein Hauch von Luft inmitten des Smogs.

Mardini behandelt unter anderem das Thema, dass die amerikanischen Geheimdienste vor der russischen Intervention richtig lagen – “irreführend” – und die Version der Medien über die Ziele Moskaus: “Entgegen der verbreiteten Darstellung in den Medien geht es in diesem Krieg nicht um die Eroberung der Ukraine, und das war auch nie der Fall. Was die direkte Schuld des Kiewer Regimes anbelangt: “Ohne dass der Westen es wusste, war es die Regierung Zelenskyy, die im Februar 2021, ein Jahr vor der Invasion, den ersten provokativen Schritt unternahm, der die erste Stationierung russischer Truppen an der Grenze auslöste.”

Ich weiß nicht, was Mardini mit “unbewusst” meint. Soweit ich das beurteilen kann, zieht Selenskyj morgens nicht das T-Shirt von gestern an, ohne sich bei den Biden-Leuten in Washington zu erkundigen. (Memo an das Weiße Haus: Besorgen Sie diesem Kerl ein paar neue T-Shirts, wenn Sie das nächste Mal mehr Milliarden versprechen. Meine Quellen sagen mir, dass die Beschaffungsleute im Pentagon welche für nur 4.000 oder 5.000 Dollar pro Stück liefern können).

Ich könnte nicht erfreuter sein, Mardinis Exegese dieses “Schwindels” in einer Mainstream-Publikation zu sehen. Ich betrachte dies als ein bedeutendes Zeichen dafür, was sich unter der eben erwähnten ruhigen Oberfläche abspielt, und für die Dinge, die im akzeptablen öffentlichen Diskurs noch kommen werden. Auch wenn ich mich vor Übertreibungen hüte, könnte dies der Anfang von etwas Großem sein.

Interessant ist, dass Mardini in The National Interest veröffentlichte, der Hauszeitschrift der Realisten, die zu ihren Gegnern “liberale Falken und Neokonservative” zählt, die “den Realismus als eine moribunde Doktrin verunglimpfen, die dem amerikanischen Idealismus völlig zuwiderläuft”. Auf dem Titelbild der aktuellen Ausgabe ist kein Geringerer als Henry K. zu sehen.

Seit vielen Jahren sehe ich keinen Sinn mehr in den traditionellen Unterscheidungen zwischen “links” und “rechts” in der amerikanischen Politik. Von ersterer ist nichts übrig geblieben, und man kann nicht von “der Rechten” sprechen, wenn sich alle an diesem Ende des Gartens aufhalten.

In diesem Zusammenhang verkaufte Mardini monatelang Versionen seines Aufsatzes, bevor The National Interest ihn aufnahm, und ich habe gehört, dass zahlreiche Publikationen, die gemeinhin als “links” oder “linksliberal” gelten, ihn abgelehnt haben.

Stellen Sie sich vor. Seit dem Russiagate-Fiasko fühle ich mich oft, als hätte ich einen Fall von Stickstoffkrankheit: Was ist oben, was unten? Wo stehe ich? Was machen die Kriegstreiber und Russenhasser auf der ehemaligen Linken, und warum sind die Friedensbewegten oft auf der ehemaligen Rechten?

Vielleicht war an Deng Xiaopings berühmtem Spruch etwas dran: Es spielt keine Rolle, ob die Katze schwarz oder weiß ist, solange sie Mäuse fängt.

“Die Berichterstattung der westlichen Medien über den Krieg in der Ukraine wurde stark von zwei Quellen der Voreingenommenheit beeinflusst – eine von der Struktur und die andere von der Disposition”, schreibt Mardini in einer späteren Notiz. “Mit Struktur meine ich die Zusammensetzung des Zugangs. Das Medienestablishment im Westen hat keinen Zugang zur gegnerischen Seite des Kriegsführers…. Die Abhängigkeit zwischen Staat und Medien war nahezu absolut….

“Mit Disposition meine ich, wie die Bevorzugung die Berichterstattung prägt. Das Medienestablishment im Westen vermeidet es bereitwillig, die Informationen, die von der einen Seite des Krieges verbreitet werden, in gleichem Maße zu prüfen wie die der anderen…. Diejenigen, die vernünftige, aber alternative Argumente haben, die das bestehende Narrativ in Frage stellen, werden von den Journalisten nicht beachtet. Niemand bittet sie um ihren Kommentar oder ihr Fachwissen zu einer Geschichte. Ich habe nicht gesehen, dass ihre Kolumnen im Mainstream angenommen wurden….”

Kurz und bündig, Doktor in spe. Es ist genau so, wie Sie sagen. Unter den Amerikanern gibt es die “Sagbaren” und die “großen Unsagbaren”. Und Sie haben vielleicht gerade die Nadel bewegt. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Medienkritiker, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Americans After the American Century. Seine Website lautet Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde ohne Erklärung dauerhaft zensiert.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...