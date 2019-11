Das ominöse Versprechen Von Dr. Amira Abo el-Fetouh Middleeastmonitor

The Ominous Promise When November arrives with its windy and rainy winter, a painful memory accompanies it; a memory which doomed the nation to live in a permanent winter and a permanent stormy season after which no spring comes, since the Balfour fateful promise. 2 November 1917: the day Palestine was lost.

Das ominöse Versprechen

Von Dr. Amira Abo el-Fetouh

Wenn der November mit seinem windigen und regnerischen Winter kommt, begleitet ihn eine schmerzhafte Erinnerung, eine Erinnerung, die die Nation dazu verdammt hat, in einem permanenten Winter zu leben, und eine permanente Sturmzeit, nach der kein Frühling mehr kommt, seit dem Balfour-Schicksalsversprechen. 2. November 1917: der Tag, an dem Palästina verloren ging. An diesem Tag sandte Arthur James Balfour einen Brief an Lord Lionel Walter Rothschild, einen der Führer der zionistischen Weltbewegung, in dem er die Unterstützung der britischen Regierung für die Errichtung einer nationalen Heimat für Juden in Palästina zum Ausdruck brachte. Es ist die Verheißung desjenigen, der nicht besitzt, an den, der es nicht verdient.

Damals betrug die Zahl der Juden in Palästina nicht mehr als 50.000, während die Zahl der Juden auf der ganzen Welt auf rund 12 Millionen geschätzt wurde. Die Juden in Palästina machten nur fünf Prozent der 650.000 Palästinenser aus, die das Land seit Jahrtausenden besitzen. Dieses ominöse Versprechen ignorierte jedoch die indigene palästinensische Bevölkerung und erkannte nur einige bürgerliche und religiöse Rechte an, die ihre politischen, wirtschaftlichen und administrativen Rechte verschleierten.

Obwohl die Balfour-Erklärung das Recht der Juden auf die Errichtung eines nationalen Heimatlandes anerkannte, war die Konferenz von Versailles, die zwei Jahre später im Jahr 1919 stattfand und zu einem Dokument der Vereinbarung zwischen Prinz Faisal, Vertreter des Hejaz-Königreichs Saudi-Arabien, und Dr. Chaim Weizmann, Vertreter der Weltzionistischen Organisation, führte, gefährlicher. Dieses Abkommen enthielt Bestimmungen, die den Palästinensern ihre Rechte verweigerten und die jüdische Präsenz in Palästina stärkten, wie die folgenden:

Es sollten alle Maßnahmen ergriffen werden, um die groß angelegte Einwanderung von Juden nach Palästina zu fördern und sie so schnell wie möglich aufzufordern, die Einwanderer durch Wohnen und intensive Landwirtschaft auf dem Land anzusiedeln.

Durch das Versailler Dokument wurde der Aufruf an alle Juden auf der ganzen Welt gerichtet, sich aus der Diaspora zu sammeln. Palästina öffnete die Tür weit auf, und sie alle folgten diesem Ruf. So setzte sich ein dauerhafter Prozess der jüdischen Einwanderung aus allen Teilen der Welt nach Palästina fort. Im jüdischen Schmelztiegel verschmolzen mehr als siebzig Nationalitäten und dies war der erste Schritt zur Gründung einer Einheit für die Juden. Die Balfour-Deklaration war die rechtliche Grundlage, auf der sich die Weltzionistische Organisation stützte, um ihre Forderung nach der Errichtung des jüdischen Staates in Palästina und der Erfüllung des Traums der Juden zu unterstützen, die das erreicht hatten, was sie anstrebten, als der Traum von der Gründung des Staates Israel am 15. Mai 1948 schließlich Wirklichkeit wurde.

Israel trat den Vereinten Nationen als Mitgliedsstaat unter dem Druck der Großmächte der Welt bei, und es war das erste Land in der Geschichte des globalen politischen Systems, das auf dem usurpierten Land auftauchte, nachdem es seine Ureinwohner aus ihrem Heimatland vertrieben hatte und internationale Unterstützung und beispiellose Unterstützung vom größten Land der Welt, den USA, erhielt. Dies machte dieses Wesen zum arrogantesten und verheerendsten in der Region, führte Kriege, dehnte sich aus und verschlang mehr palästinensische und arabische Länder und unterdrückte den Rest des palästinensischen Volkes auf seinem Land, gnadenlos und unmenschlich.

Ich werde nicht auf die Geschichte oder die Gründe eingehen, die Großbritannien dazu veranlasst haben, diese zionistische Einheit und die uneingeschränkte westliche Unterstützung dafür zu gründen. Was gesagt wurde, und die menschlichen und religiösen Argumente, die vorgebracht wurden, werden falsch und betrügerisch bleiben, da sie dazu dienen sollen, dieses westliche imperiale Projekt namens Israel zu verschönern, das in der Region zum Schutz der westlichen Kolonialinteressen gegründet wurde und damals als „der Wachhund in der Region“ bezeichnet wurde.

Jetzt, 102 Jahre nach der schicksalhaften Balfour-Deklaration und nach der zionistischen Übernahme weiterer palästinensischer Länder, zusätzlich zur Anerkennung Jerusalems als einheitliche Hauptstadt Israels durch die USA, was haben die Araber getan, um Palästina zu befreien und es wieder in die arabische Umarmung zurückzuführen?

Leider wurde von den arabischen Führern nichts anderes getan, als mit dem palästinensischen Fall zu handeln. Nachdem die Klausel über den bewaffneten Kampf aus dem Dokument der Palästinensischen Befreiungsorganisation und dem Osloer Abkommen, das im Austausch für eine Scheinmacht geschlossen wurde, mit der die Palästinensische Autonomiebehörde nichts zu tun hat und das eigentlich eine Form der Sicherheitskoordination mit dem zionistischen Feind war, um seine Einheit zu retten, gestrichen wurde, wäre die palästinensische Sache verloren gegangen und niemand hätte sich daran erinnert, wenn es nicht die Hamas und ihren Widerstand gegeben hätte.

Es ist die Hamas, die Palästina und seine Würde im arabischen und internationalen Gewissen lebendig werden lässt, insbesondere nach den so genannten Friedensabkommen und dem Ansturm der Araber auf die zionistische Einheit, indem sie vor einer solchen Einheit niederkniet, versucht, sie zu normalisieren, und Trump auffordert, die Umsetzung des angeblichen „Jahrhundertvertrages“ zu beschleunigen, um diese chronischen Kopfschmerzen loszuwerden und der palästinensischen Frage ein Ende zu setzen.

Während also die Balfour-Deklaration von 1907 den Juden eine nationale Heimat in Palästina gewährte, haben die Friedens- und Normalisierungsabkommen mit dem zionistischen Feind dem zionistischen Wesen das gesamte arabische Heimatland gewährt, so dass es den Traum vom „Größeren Israel vom Nil bis zum Euphrat“ verwirklichen konnte! Übersetzt mit Deepl.com

