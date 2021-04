Für die Zukunft eines freien Palästina!

Boycott Israeli Dates — Stand with Palestine, Boycott Apartheid! (Palestinian Youth in Italy) offer about the boycott of Israeli dates in Italy, including posters specifically for Ramadan. Juletiden er dadel-tid. I øjeblikket sælges israelske Medjoul dadler i både Coop Danmarks og Dansk Supermarkeds butikker og i Magasin på Kgs. Nytorv i København.

Das Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network wünscht allen Feiernden, insbesondere den palästinensischen Gefangenen in den Besatzungsgefängnissen und den imperialistischen und reaktionären Gefängnissen, einen frohen Ramadan, hin zu einer Zukunft eines befreiten Palästinas.

Tausende von palästinensischen Gefangenen begehen den Ramadan in israelischen Gefängnissen, ihrer Familien und Angehörigen beraubt, während ihre Gemeinden und Angehörigen von diesen für die Freiheit kämpfenden Menschen durch Eisengitter und Gefängnismauern der Besatzung ferngehalten werden. Millionen weitere Palästinenser begehen den Feiertag angesichts von Hauszerstörungen, Landkonfiszierung, systematischem Rassismus und Apartheid, einer mörderischen Belagerung, außergerichtlichen Hinrichtungen, militärischer Besatzung und Siedlerkolonialismus. Seit 73 Jahren wird palästinensischen Flüchtlingen durch die zionistische Besatzung ihr Recht auf Rückkehr in ihre Häuser, ihr Land und ihren Besitz verweigert.

Besuchen Sie unsere Ressource zum Boykott von israelischen Datteln!

Zur gleichen Zeit vermarkten israelische Besatzungsfirmen die Produkte von palästinensischem Land in der ganzen Welt – Medjoul-Datteln. 75% der Medjoul-Datteln auf der ganzen Welt werden als “Produkte Israels” vermarktet, die auf gestohlenem palästinensischem Land angebaut werden. Von diesen werden die große Mehrheit selbst auf illegalen israelischen Siedlungen innerhalb der Westbank angebaut. Bis zu 80% aller dieser illegal in Siedlungen produzierten Datteln werden in die ganze Welt exportiert. Israel ist der drittgrößte Dattel-Exporteur der Welt, mit Exporten im Wert von 181 Millionen Dollar im Jahr 2017.

In den meisten Fällen beuten diese riesigen israelischen Unternehmen sowohl palästinensische Arbeitskräfte als auch palästinensisches Land aus, um diese Datteln international zu vermarkten, während den Palästinensern, die diese Datteln anbauen und auf deren Land diese Datteln angebaut werden, durch die koloniale Besatzung der Zugang zu, die Kontrolle über und der Erlös aus ihren Ressourcen verweigert wird.

Die israelischen Dattelproduzenten in den Siedlungen stellen oft palästinensische Kinderarbeiter ein, um die Datteln unter halsbrecherischen und gefährlichen Bedingungen zu produzieren und zu verpacken. Die Arbeiter aller Altersgruppen müssen oft den ganzen Tag über 12 Meter über dem Boden in den Dattelpalmen bleiben, wobei ihnen sogar Toilettenpausen verwehrt werden.

Brechen Sie Ihr Fasten diesen Ramadan nicht mit Apartheid: Boykottieren Sie israelische Datteln! Stehen Sie an der Seite des palästinensischen Volkes. Übersetzt mit Deepl.com

Behalten Sie diese Tipps im Hinterkopf:

Prüfen Sie das Etikett! Produkte mit der Aufschrift “Produkt aus Israel”, “Jordantal” oder sogar “Westbank” sind wahrscheinlich Apartheid-Datteln. Leider können Kennzeichnungsvorschriften dazu führen, dass legitime palästinensische Produkte in einigen Ländern als “Westbank”-Datteln gekennzeichnet werden.

Ein Blick auf das Etikett reicht möglicherweise nicht aus. Einige israelische Datteln sind irreführend – zum Beispiel beziehen sich einige israelische Siedlungsdatteln auf “palästinensische Dattelbäume”, verwenden arabischsprachige Beschriftungen auf ihren Verpackungen oder lassen ihr Herkunftsland ganz weg, um Käufer zu täuschen, die Apartheidprodukte vermeiden wollen. Da Medjoul-Datteln als Trockenfrüchte gelten, sind sie in einigen Ländern von den Gesetzen zur Kennzeichnung des Herkunftslandes ausgenommen.

Suchen Sie nach bekannten, seriösen palästinensischen Dattelproduzenten. Während palästinensische Dattelprodukte von Land zu Land variieren, sind vertrauenswürdige Anbieter wie Jericho Delights, Fair-Trade Penny Appeal Palestinian Dates und Zaytoun für ihre authentischen palästinensischen Produkte bekannt, die palästinensische Bauern unterstützen, die auf ihrem Land standhaft bleiben.

Wenn Sie die Antwort nicht haben, wählen Sie ein anderes Herkunftsland! Datteln sind auch aus Tunesien, Algerien, den Vereinigten Staaten und anderen Herkunftsländern erhältlich. In fast allen Fällen werden diese Datteln mit ihrem Herkunftsland gekennzeichnet, um sie richtig zu identifizieren.

Im Folgenden finden Sie einige Marken, die Sie boykottieren sollten und einige legitime palästinensische Dattelmarken. Natürlich kann dies von Land zu Land variieren. Schauen Sie sich unsere Ressource “Boykottieren Sie israelische Datteln” für Informationen über die USA, Kanada, Frankreich, Italien, Dänemark und Großbritannien an.

Zu boykottierende Marken:

Hadiklaim

Jordan Fluss

König Salomon

Jordanien-Ebenen

Karmel

Kalahari

Karsten-Farmen

Tamara Barhi

Wüsten-Diamant

Rapunzel

Bomaja

Shams

Delilah

Mehadrin

Premium Medjoul

Fancy Medjoul

Königlicher Schatz

Rotes Meer

Bonbonierra

La Palma

Prana

NBF (markenlos)

Mtex

Jordanien-Ebenen

Karmel

Brousse

Lidl Luxus

La Favorite

Waitrose

Tesco

Sainsbury

Asda

Morrisons

M&S

Paradiesische Datteln

Legitime palästinensische Datteln:

Jericho Köstlichkeiten

Penny Appell

Buycott Palästina

Ziyad Palästinensische Datteln (Palästina Datteln und Sultan Datteln)

Palästina Fairer Handel

Palästina Gärten

Lara

Grüne Welt

Al’Ard

Yaffa

Zaytoun

Solivr

Heiliges Land Daten aus Palästina

Unterstützen Sie Samidouns Arbeit zur Befreiung palästinensischer Gefangener!

Die Aktionswoche für palästinensische Gefangene findet vom 17. bis 23. April 2021 statt!

Lesen Sie den Aufruf in: Englisch | Arabisch | Spanisch | Deutsch | Französisch | Schwedisch

Unterstützen Sie den Aufruf zur Aktion

Vorgeschlagene Aktionspunkte

