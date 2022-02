Die “New York Times” verkauft jetzt mehr als zehn Millionen Abos. Das hat nicht nur mit Nachrichten zu tun. Wie es scheint, wird treue Israel-Unterstützung von “gewissen” Abonnenten belohnt. Im weglassen von Nachrichten sind doch sonst gerade deutsche Medien ein Meister

https://mondoweiss.net/2022/02/a-week-has-passed-and-still-not-a-single-word-in-the-nytimes-about-amnesty-internationals-landmark-report-that-found-israel-practices-apartheid/



Bild: New York Times headquarters



Das Versäumnis der New York Times, über den Bericht von Amnesty International zu berichten, in dem Israel der Apartheid beschuldigt wird, ist kein Versehen – es ist ein bewusster Versuch, die Nachricht zu unterdrücken.



Von James North



8. Februar 2022

Eine Woche ist vergangen – und immer noch kein einziges Wort in der “NYTimes” über den bahnbrechenden Bericht von Amnesty International, der feststellt, dass Israel “Apartheid” praktiziert

Das Versäumnis der New York Times

Lassen Sie mich diese Anklageschrift gegen die Berichterstattung der New York Times über Israel/Palästina mit einer persönlichen Anmerkung beginnen. Für Mondoweiss verfolge ich die US-Mainstream-Medien seit mehr als einem Jahrzehnt genau, mit besonderem Augenmerk auf die Times. 2019 sprach ich auf der Jahreskonferenz des ausgezeichneten Washington Report on Middle East Affairs, und mein Thema war “How the New York Times Rigs News on Israel Palestine.” (Mein Vortrag, der auf YouTube abrufbar ist, wurde fast 27.000 Mal angeklickt, was darauf hindeutet, dass Interesse an dem Thema besteht).

Wenn es um die Voreingenommenheit der New York Times geht, bin ich also nicht naiv. Aber ich gebe zu, dass ich erstaunt, ja fast sprachlos bin über die Tatsache, dass mehr als eine Woche vergangen ist, seit Amnesty International seinen bahnbrechenden Bericht veröffentlicht hat, in dem Israel “Apartheid” vorgeworfen wird – und dass Amerikas größte Tageszeitung bis jetzt kein einziges Wort darüber geschrieben hat. Das Versäumnis ist besonders erstaunlich, weil Times-Journalisten häufig Amnesty-Berichte über Menschenrechtsverletzungen in anderen Teilen der Welt zitieren. Allein im letzten Monat erwähnte die Zeitung Amnesty in 7 verschiedenen Artikeln.

Dass die Times die Amnesty-Nachrichten weiterhin ignoriert, ist auch deshalb erstaunlich, weil es eine breite öffentliche Debatte darüber gegeben hat. Die Pro-Israel-Lobby ist über die Ergebnisse von Amnesty “außer sich”. AIPAC, das alte Schlachtross der Lobby, nannte es vorhersehbar eine “ungeheuerliche Verleumdung” und schloss sich implizit dem Vorwurf an, es sei “antisemitisch”. Der liberalere zionistische Flügel der Lobby, Organisationen wie Partners for Progressive Israel, gaben eine ausgewogenere Reaktion:

Auch wenn wir das Wort “Apartheid” nicht verwenden, schätzen wir die Arbeit von Amnesty International insofern, als sie die amerikanische und internationale Aufmerksamkeit auf die Realität der anhaltenden Ungerechtigkeiten lenkt.

Auch US-Politiker haben sich zu Wort gemeldet, meist um Amnesty anzugreifen. Das Außenministerium wies das Etikett “einziger jüdischer Staat der Welt” zurück. Und Haaretz, die führende Zeitung in Israel, hat sich nicht gescheut, bisher mindestens fünf Artikel über den Amnesty-Bericht zu veröffentlichen. Das Versäumnis der Times, darüber zu berichten, ist also kein Versehen, sondern ein bewusster Versuch, die Nachricht zu unterdrücken.

Was war geschehen? Im vergangenen April, als Human Rights Watch einen ähnlichen Bericht veröffentlichte, in dem es hieß, Israel praktiziere “Apartheid”, veröffentlichte der Jerusalemer Büroleiter der Zeitung, Patrick Kingsley, einen Artikel – auch wenn er den Bericht angriff, bevor er ihn überhaupt vollständig zusammengefasst hatte. Eine Quelle in der Welt des Israel/Palästina-Journalismus ist sich fast sicher, dass Kingsley dieses Mal einen Artikel vorgeschlagen hat, die Times-Redakteure ihn aber bisher blockiert haben.

Wie lange kann die Nachrichtensperre der Times noch andauern? Ist es möglich, dass die Verantwortlichen der Zeitung erkannt haben, dass sie irgendwann etwas veröffentlichen müssen, aber bis sie dazu kommen, werden sich die Nachrichten so weit beruhigt haben, dass sie nicht mehr so sehr auffallen? Und werden Verfasser von Meinungsartikeln der Times wie Thomas Friedman und Bret Stephens jemals etwas sagen? Wenn sie es tun, wie kann die Zeitung dann guten Gewissens Leitartikel über Ereignisse veröffentlichen, die nie auf den Nachrichtenseiten erschienen sind?

Zu jeder Geschichte gibt es mindestens zwei Seiten

Wo sind also die palästinensischen Stimmen in den Mainstream-Medien?

Mutige Organisationen wie die Jüdische Stimme für den Frieden scheuten sich nicht, ihre Stimme zu erheben und sich zu äußern. Der Rabbinische Rat der JVP hat nicht gezögert, eine inspirierende Erklärung als Reaktion auf die Ergebnisse von Amnesty zu veröffentlichen. Hier ein Auszug daraus:

Wir, der Rabbinische Rat der Jüdischen Stimme für den Frieden, stehen zu den jüngsten Berichten, die den Begriff “Apartheid” verwenden, um die israelische Herrschaft über die Palästinenser zu beschreiben. Die Berichte des vergangenen Jahres von B’tselem, Human Rights Watch und jetzt Amnesty International enthalten gut dokumentierte Beweise, die beschreiben, wie der Staat Israel ein System der identitätsbasierten Herrschaft über die Palästinenser aufrechterhält. Diese detaillierten Beweise zeigen die systematischen und schockierenden Menschenrechtsverletzungen und die extreme Gewalt und Grausamkeit, die gegen Palästinenser, die sowohl unter israelischer Militär- als auch Zivilgerichtsbarkeit leben, verübt werden.

Mondoweiss berichtet umfassend über den Kampf für Gerechtigkeit in Palästina. Unser wahrheitsgetreuer Journalismus wird jeden Monat von Zehntausenden von Menschen gelesen und ist ein unverzichtbares Gegengewicht zu der Propaganda, die in den Mainstream-Medien und den traditionellen Medien als Nachrichten durchgeht. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...