Spreading the virus of occupation: Spitting as a weapon in the hand of colonial Israel Spitting at someone is a universal insult. In Israel, however, spitting at Palestinians is an entirely different story. Now that we know that the deadly coronavirus can be transmitted through saliva droplets, Israeli soldiers and illegal Jewish settlers are working extra hard to spit at as many Palestinians, their cars, doorknobs, and so on, as possible.

Das Virus der Besatzung verbreiten: Spucken als Waffe in der Hand des kolonialen Israel



Von Ramzy Baroud

Jemanden anzuspucken ist eine allgemeine Beleidigung. In Israel hingegen ist das Anspucken von Palästinensern eine ganz andere Geschichte.

Jetzt, da wir wissen, dass das tödliche Coronavirus durch Speicheltröpfchen übertragen werden kann, arbeiten israelische Soldaten und illegale jüdische Siedler besonders hart daran, so viele Palästinenser, ihre Autos, Türklinken und so weiter wie möglich anzuspucken.

Wenn Ihnen das zu surreal und abstoßend klingt, dann sind Sie mit der besonderen Art des israelischen Kolonialismus vielleicht nicht so vertraut, wie Sie vielleicht denken.

Fairerweise muss man sagen, dass die Israelis die Palästinenser schon bespuckt haben, lange bevor die Weltgesundheitsorganisation (WHO) uns einen Vortrag über die schwer fassbare Natur der COVID-19-Krankheit hielt und über die dringende Notwendigkeit, „soziale Distanzierung“ anzuwenden.

Wenn Sie die Phrase „israelisches Spucken“ googeln, werden Sie in der Tat mit vielen interessanten Suchergebnissen überflutet, wie zum Beispiel „Jerusalem Judge to Jews“: Spucken Sie nicht auf Christen“, „Christen in Jerusalem wollen, dass Juden aufhören, auf sie zu spucken“ und das neuere Ergebnis „Israelische Siedler, die auf palästinensische Autos spucken, wecken Besorgnis über den Versuch, den Coronavirus zu verbreiten“.

Interessanterweise wurde der größte Teil dieser Berichterstattung im Laufe der Jahre von Israels eigenen Medien durchgeführt, während sie in den westlichen Mainstream-Medien kaum Beachtung fand.

Man könnte solche erniedrigenden Taten leicht als ein weiteres Beispiel für das falsche Überlegenheitsgefühl der Israelis gegenüber den Palästinensern klassifizieren. Aber der absichtliche Versuch, besetzte Palästinenser mit dem Coronavirus zu infizieren, ist selbst für ein siedlerisch-koloniales Regime unter aller Verachtung.

Zwei besondere Elemente in dieser Geschichte erfordern eine Pause:

Erstens, dass sowohl von Besatzungssoldaten als auch von Siedlern auf Palästinenser und ihr Eigentum gespuckt wurde, und zwar in vielen Teilen des besetzten Palästina.

Das bedeutet, dass sich die israelische Armee und die Kulturen der Siedler innerhalb weniger Tage so schnell an den bereits bestehenden Rassismus angepasst haben, dass sie einen tödlichen Virus als neuestes Mittel zur Unterwerfung und Schädigung der Palästinenser einsetzten, sei es physisch oder symbolisch.

Zweitens, der Grad an Ignoranz und Dummheit, der mit diesen rassistischen und erniedrigenden Handlungen einhergeht.

Das Machtparadigma, das die Beziehung zwischen dem kolonialen Israel und den kolonisierten Palästinensern bestimmt hat, hat bisher einen typischen Verlauf genommen, bei dem die bösen Taten Israels oft ungestraft bleiben.

Die rassistischen Israelis, die absichtlich versuchen, Palästinenser mit dem COVID-19 anzustecken, sind nicht nur kriminell in ihrem Denken und Verhalten, sondern auch völlig töricht.

Wenn israelische Soldaten palästinensische Aktivisten verhaften oder verprügeln, ist es genauso wahrscheinlich, dass sie sich mit dem Coronavirus anstecken, wie sie es übertragen.

Aber Israel tut natürlich noch viel mehr, um die palästinensischen Bemühungen um die Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus zu erschweren, wenn nicht gar ganz zu behindern.

Eine Gruppe freiwilliger Jugendlicher führt während der Coronavirus-Pandemie in Gaza am 29. März 2020 Desinfektionsarbeiten durch [Mustafa Hassona/Anadolu Agency].

Eine Gruppe freiwilliger Jugendlicher führt während der Coronavirus-Pandemie in Gaza am 29. März 2020 Desinfektionsarbeiten durch [Mustafa Hassona/Anadolu Agency].

Am 23. März wurde ein palästinensischer Arbeiter, Malek Jayousi, von den israelischen Behörden am Militärkontrollpunkt Beit Sira in der Nähe von Ramallah hinausgeworfen, nachdem er verdächtigt worden war, das Coronavirus zu haben.

Ein Video, das den armen Arbeiter zeigt, wie er sich in der Nähe des Kontrollpunktes zusammenkauert, nachdem er „wie Abfall weggeworfen“ wurde, ist in sozialen Medien verbreitet worden.

So schockierend dieses Bild auch war, wurde es in anderen Teilen des Westjordanlandes wiederholt.

Natürlich wurden die palästinensischen Arbeiter nicht auf das Virus getestet, sondern hatten lediglich grippeähnliche Symptome gezeigt, genug, um Israel dazu zu bringen, sie zu entsorgen, als ob ihr Leben nicht im Geringsten eine Rolle spielte.

Zwei Wochen später teilte der palästinensische Gouverneur der besetzten Stadt Qalqiliya, Rafi‘ Rawajbeh, Reportern mit, dass die israelische Armee in der Nähe der Nord- palästinensischen Stadt mehrere Abwassertunnel geöffnet hat, um palästinensische Arbeiter ohne vorherige Abstimmung mit der Palästinensischen Autonomiebehörde zurück ins Westjordanland zu schmuggeln.

Ohne Tests an Hunderten dieser geschmuggelten Arbeiter wird es der PA, die bereits mit begrenzten Kapazitäten zur Bekämpfung der Krankheit arbeitet, unmöglich sein, die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Palästinensische Behauptungen über Israels bewussten Versuch, die Ausbreitung des Coronavirus in Palästina zu verschlimmern, wurden durch den in Genf ansässigen Euro-med Monitor weiter bestätigt, der am 31. März die internationale Gemeinschaft aufforderte, das „verdächtige Verhalten“ israelischer Soldaten und jüdischer Siedler zu untersuchen.

Während der Razzien der israelischen Armee in palästinensischen Häusern spuckten Soldaten „auf geparkte Autos, Geldautomaten und Ladenschlösser, was Befürchtungen vor absichtlichen Versuchen, das Virus zu verbreiten und Panik in der palästinensischen Gesellschaft zu verursachen, aufkommen lässt“, erklärte Euro-Med.

Artikel 56 der Vierten Genfer Konvention sagt nichts darüber aus, dass die Mitglieder der Besatzungsmacht aufhören müssen, besetzte und unterjochte Gemeinden zu bespucken; höchstwahrscheinlich, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, dass ein solch schmutziges Verhalten völlig inakzeptabel ist und keinen gesonderten Textverweis erfordert.

Wie der UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechtssituation in den Palästinensischen Gebieten, Michael Lynk, kürzlich betonte, verlangt Artikel 56 jedoch von der Besatzungsmacht Israel, „sicherzustellen, dass alle ihr zur Verfügung stehenden notwendigen präventiven Mittel eingesetzt werden, um ‚die Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten und Epidemien zu bekämpfen'“.

Israel versäumt jedoch sein gesetzliches Mandat, und das auf schreckliche Weise.

Selbst der israelische Bürgermeister von Jerusalem, Moshe Leon, hat selbst die Ungleichheit in der offiziellen israelischen Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus betont.

In seinem Brief vom 7. April an den Generaldirektor des israelischen Gesundheitsministeriums, Moshe Bar Siman Tov, warnte Leon vor „dem ernsten Mangel an medizinischer Ausrüstung in (palästinensischen) Krankenhäusern im (besetzten) Ost-Jerusalem, insbesondere an Schutzausrüstung und Ausrüstung zur Durchführung von Coronavirus-Tests“.

Trotz des gravierenden Mangels an Krankenhäusern in Ostjerusalem und im Westjordanland ist die Lage im belagerten Gazastreifen einfach katastrophal, denn das Gesundheitsministerium des Gazastreifens hat am 9. April erklärt, dass seine Coronavirus-Testkits, die nie mehr als ein paar hundert Stück betrugen, aufgebraucht sind.

Das bedeutet, dass die vielen Gazaer, die bereits unter Quarantäne stehen, in absehbarer Zeit nicht freigelassen werden und dass neue Fälle nicht entdeckt, geschweige denn geheilt werden.

Wir haben in den letzten Wochen wiederholt davor gewarnt, dass dieses schreckliche Szenario eintreten wird, zumal Israel das Coronavirus als Gelegenheit nutzt, die Palästinenser weiter zu isolieren und potenzielle humanitäre Hilfe mit politischen Zugeständnissen zu verschachern.

Ohne sofortiges und nachhaltiges Eingreifen der internationalen Gemeinschaft könnten das besetzte Palästina und insbesondere der verarmte und belagerte Gazastreifen auf Jahre hinaus zu einer Brutstätte für COVID-19 werden.

Israel wird ohne internationale Intervention niemals nachgeben. Ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden, wird selbst ein tödlicher Virus niemals die Gewohnheiten einer abscheulichen militärischen Besatzung ändern. Übersetzt mit Deepl.com

