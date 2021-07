Die zionistischen Methoden der Abbas Behörde!

Bild:Palestinians lift placards in Arabic which read "What a situation: Occupation… deceit… arrest… assassination" as a banner addressing Palestinian President Mahmoud Abbas reads "Leave" in Ramallah city in the occupied West Bank on July 3, 2021 [ABBAS MOMANI/AFP via Getty Images]



Das Volk gegen Mahmoud Abbas: Sind die Tage der Palästinensischen Autonomiebehörde gezählt?





Von Ramzy Baroud

6. Juli 2021

Behauptungen, dass die Tage der Palästinensischen Autonomiebehörde gezählt sind, hört man jetzt häufig. Dies gilt insbesondere nach der Folterung eines populären palästinensischen Aktivisten, Nizar Banat, 42, am 24. Juni in Hebron (Al-Khalil) durch Schläger der PA-Sicherheit.

Die Tötung von Banat – oder “Ermordung”, wie einige palästinensische Rechtsgruppen es beschreiben – war jedoch nichts Ungewöhnliches. Folter in PA-Gefängnissen ist der modus operandi, durch den palästinensische Vernehmungsbeamte “Geständnisse” erpressen. Palästinensische politische Gefangene in PA-Haft werden normalerweise in zwei Hauptgruppen eingeteilt: diejenigen, die von Israel verdächtigt werden, in anti-israelische Besatzungsaktivitäten verwickelt zu sein; und andere, die inhaftiert wurden, weil sie Kritik an der Korruption der PA oder Unterwürfigkeit gegenüber Israel geäußert haben.

In einem Bericht von Human Rights Watch aus dem Jahr 2018 sprach die Gruppe von “Dutzenden von Verhaftungen”, die von der PA “wegen kritischer Beiträge auf Social-Media-Plattformen” durchgeführt wurden. Banat passte perfekt in diese Kategorie, da er einer der hartnäckigsten und freimütigsten Kritiker war, dessen viele Videos und Social-Media-Posts die PA-Führung von Mahmoud Abbas und seiner regierenden Fatah-Partei bloßstellten und in Verlegenheit brachten. Im Gegensatz zu anderen nannte Banat Namen und forderte strenge Maßnahmen gegen diejenigen, die palästinensische öffentliche Gelder verschleudern und die Sache des palästinensischen Volkes verraten.

Banat war in der Vergangenheit mehrfach von der PA-Polizei verhaftet worden. Im Mai griffen Bewaffnete sein Haus an und setzten scharfe Kugeln, Betäubungsgranaten und Tränengas ein. Er schob den Angriff auf die Fatah.

Seine letzte Social-Media-Kampagne befasste sich mit dem Skandal um die fast abgelaufenen Covid-19-Impfdosen, die die PA am 18. Juni von Israel erhielt. Aufgrund des öffentlichen Drucks von Aktivisten wie Banat war die PA gezwungen, die israelischen Impfstoffe zurückzugeben, die bis dahin als positive Geste von Israels neuem Premierminister, dem rechtsextremen, ultranationalistischen Naftali Bennett, angepriesen wurden.

Als die PA-Männer am 24. Juni in Banats Haus eindrangen, war die Heftigkeit ihrer Gewalt beispiellos. Sein Cousin Ammar erzählte, wie fast 25 PA-Sicherheitsleute das Haus stürmten, ihn mit Pfefferspray besprühten, während er noch im Bett lag, und “begannen, ihn mit Eisenstangen und Holzstöcken zu schlagen”. Nachdem sie ihn nackt ausgezogen hatten, zerrten sie ihn in ein Fahrzeug. Eineinhalb Stunden später erfuhr die Familie durch eine WhatsApp-Gruppe von seinem Schicksal.

Trotz anfänglicher Dementis war die Palästinensische Autonomiebehörde unter dem Druck tausender Demonstranten im Westjordanland gezwungen, zuzugeben, dass Banats Tod “unnatürlich” war. Der Justizminister, Mohammed Al-Shalaldeh, sagte dem lokalen Fernsehen, dass ein erster medizinischer Bericht darauf hinwies, dass Banat körperlicher Gewalt ausgesetzt war.

Diese vermeintlich brisante Enthüllung sollte zeigen, dass die PA bereit ist, ihr Handeln zu untersuchen und Verantwortung dafür zu übernehmen. Dies ist jedoch schlichtweg unwahr. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat nie die Verantwortung für ihre Gewalttaten übernommen, die der Grundstein ihrer Existenz sind. Willkürliche Verhaftungen, Folter und die Unterdrückung friedlicher Proteste sind ein Synonym für die Sicherheitsorgane der PA, wie zahlreiche Berichte palästinensischer und internationaler Menschenrechtsgruppen zeigen.

Könnte es also sein, dass “die Tage der Palästinensischen Autonomiebehörde gezählt sind”? Um dieser Frage nachzugehen, ist es wichtig, die Gründe für die Gründung der PA zu untersuchen und diesen ursprünglichen Zweck mit dem zu vergleichen, was in den folgenden Jahren geschehen ist.

Die Palästinensische Autonomiebehörde wurde 1994 als nationale Übergangsbehörde mit dem Ziel gegründet, das palästinensische Volk im Anschluss an die “Endstatusverhandlungen”, die bis Ende 1999 abgeschlossen sein sollten, durch den Prozess der letztlich nationalen Befreiung zu führen. Fast drei Jahrzehnte sind verstrichen, ohne dass die PA auch nur eine einzige politische Errungenschaft vorzuweisen hätte. Das bedeutet nicht, dass die PA aus der Sicht ihrer Führung und Israels ein totaler Misserfolg gewesen wäre, denn sie hat weiterhin die wichtigste Rolle erfüllt, die ihr anvertraut wurde: die Sicherheitskoordination mit der israelischen Besatzung. Mit anderen Worten: Schutz der illegalen jüdischen Siedler im besetzten Westjordanland und Jerusalem und Erledigung von Israels Drecksarbeit in den von der PA verwalteten autonomen palästinensischen Gebieten. Im Gegenzug erhielt die PA Milliarden von Dollar von US-geführten “Geberländern” und palästinensischen Steuern, die Israel in ihrem Namen eintrieb.

Dasselbe Paradigma ist immer noch am Werk, aber wie lange noch? Nach dem palästinensischen Aufstand im Mai hat das Volk eine beispiellose nationale Einheit und Entschlossenheit über Fraktionsgrenzen hinweg gezeigt und mutig die Entmachtung von Abbas gefordert. Sie haben – zu Recht – die israelische Besatzung mit der Korruption der Palästinensischen Autonomiebehörde in Verbindung gebracht.

Seit den Massenprotesten im Mai ist der offizielle Diskurs der PA von Verwirrung, Verzweiflung und Panik geprägt. Die Führer der PA, einschließlich Abbas, versuchten, sich als revolutionäre Führer zu positionieren. Sie sprachen von “Widerstand”, “Märtyrern” und sogar “Revolution”, während sie gleichzeitig ihr Engagement für den “Friedensprozess” und die amerikanische Agenda in Palästina erneuerten.

Als Washington seine finanzielle Unterstützung für Abbas’ Behörde wieder aufnahm, nachdem diese vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump unterbrochen worden war, hoffte die PA, zum Status quo relativer Stabilität, finanziellen Überflusses und politischer Relevanz zurückzukehren. Das palästinensische Volk scheint sich jedoch weiterentwickelt zu haben, wie die Massenproteste zeigen, die von den PA-Sicherheitsbeamten im gesamten Westjordanland, einschließlich Ramallah, dem Machtsitz der PA, stets – widerlich und völlig vorhersehbar – mit Gewalt beantwortet wurden.

Sogar die Slogans haben sich geändert. Nach dem Mord an Banat forderten Tausende von Demonstranten in Ramallah, die alle Schichten der palästinensischen Gesellschaft repräsentierten, den 85-jährigen Abbas zum Rücktritt auf. Die Sprechchöre bezeichneten seine Sicherheitsleute als “baltajieh” und “shabeha” – “Schläger” – Begriffe, die von arabischen Demonstranten während der frühen Jahre verschiedener Revolten im Nahen Osten entlehnt wurden.

Diese Veränderung im Diskurs deutet auf eine kritische Verschiebung in der Beziehung zwischen den gewöhnlichen Palästinensern – den Menschen, die ermutigt und bereit sind, einen Massenaufstand gegen die israelische Besatzung und den Kolonialismus zu inszenieren – und ihrer verräterischen, korrupten und eigennützigen “Führung” hin. Es ist wichtig festzustellen, dass kein Aspekt dieser Palästinensischen Autonomiebehörde auch nur ein Jota an demokratischer Glaubwürdigkeit genießt. In der Tat hat Abbas am 30. April die allgemeinen Wahlen, die im Mai in Palästina stattfinden sollten, “verschoben”. Seine Ausreden waren fadenscheinig, und “verschoben” war ein Euphemismus für “abgesagt”. Sein persönliches Mandat als Präsident lief 2009 aus.

Die PA hat sich als ein Hindernis für die palästinensische Freiheit erwiesen, ohne Glaubwürdigkeit bei der Bevölkerung des besetzten Palästina. Sie klammert sich nur aufgrund der Unterstützung der USA und Israels an die Macht. Ob die Tage dieser Behörde gezählt sind oder nicht, hängt davon ab, ob das palästinensische Volk beweist, dass sein kollektiver Wille stärker ist als die PA und ihre Gönner. Die Erfahrung zeigt, dass, wenn es wirklich auf “Das Volk gegen Mahmoud Abbas” hinausläuft, es das palästinensische Volk ist, das sich letztendlich durchsetzen wird. Übersetzt mit Deepl.com

