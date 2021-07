So weit ist es, dank zionistischer und westlicher Strategie schon gekommen! Traurig aber wahr!

Bild: Palestinians protest against illegal Israeli settlements in Beita district of Nablus, West Bank on July 02, 2021 [İssam Rimawi / Anadolu Agency]



Das Westjordanland ist doppelt besetzt

Von Majed El-Zebdah

10. Juli 2021

Die Unterdrückung von Freiheiten, Drohungen und politische Verhaftungen im Westjordanland haben nach der Ermordung des politischen Aktivisten und Parlamentskandidaten Nizar Banat zugenommen. Banat wurde unter Folter von einer der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) angegliederten Sicherheitskraft im Gebiet C, das unter israelischer Besatzungskontrolle steht, getötet. Dies deutet auf ein hohes Maß an Koordination zwischen der PA und der israelischen Besatzung hin, um jede Stimme zum Schweigen zu bringen, die sich gegen die Sicherheitskoordination und die Zusammenarbeit mit der israelischen Besatzung wendet.

Die Ermordung von Banat hat die schmerzliche Realität des Westjordanlandes offengelegt, das unter zwei Besatzungen steht. Die erste Besatzung zielt darauf ab, Land zu konfiszieren, Palästinenser zu vertreiben und ihre Träume vom Aufbau eines Staates und von Unabhängigkeit zu begraben. Die zweite zielt darauf ab, den polizeilichen Griff zu verstärken, Freiheiten zu beschlagnahmen und jede palästinensische Stimme zu unterdrücken, die den Aufbau eines Rechtsstaates oder die Abschaffung der sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Abhängigkeit von der Besatzungsmacht fordert.

Die Führung der PA und die Fatah in Ramallah leugnen die großen Veränderungen, die nach der Schlacht von Saif Al-Quds auf den palästinensischen Straßen zu beobachten sind. Derzeit gibt es eine überwältigende Unterstützung für den palästinensischen Widerstand und einen starken Rückgang der Unterstützung der PA und der Fatah durch die Bevölkerung. Dies wurde durch zahlreiche aktuelle Meinungsumfragen bestätigt, darunter eine, die vor wenigen Tagen vom Palästinensischen Zentrum für Politik und Umfrageforschung in Ramallah veröffentlicht wurde. Die Umfrage zeigte, dass 53 Prozent der Palästinenser glauben, dass die Hamas die Bewegung ist, die am würdigsten ist, das palästinensische Volk zu repräsentieren und zu führen, verglichen mit nur 14 Prozent, die für die Fatah unter Führung von Mahmoud Abbas stimmten. Dies zeigt, dass die PA zu einer schweren Last geworden ist, die der Befreiung der Palästinenser von der israelischen Besatzung im Wege steht.

In letzter Zeit gab es eine deutliche Eskalation in folgenden Bereichen: Angriffe der palästinensischen Sicherheitsdienste auf die Familien von politischen Gefangenen in Ramallah; die Verhaftung von Dutzenden von Menschenrechtsverteidigern, Schriftstellern und ehemaligen Gefangenen; die Misshandlung von Frauen; die Folterung von Menschen auf der Straße; die Verhaftung von Journalisten und die Beschlagnahmung ihrer Ausrüstung; die Verhinderung von friedlichen Sit-ins; die maskierten Männer, die im Namen der Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden durch die Straßen des Westjordanlandes ziehen und Drohungen gegen diejenigen aussprechen, die daran denken, gegen die repressiven Maßnahmen der Behörde zu protestieren und die Besatzung auffordern, die PA bei ihren Repressionsdemonstrationen zu unterstützen.

Zusätzlich zu all dem gibt es laut der hebräischen Zeitung Yedioth Ahronoth einen Korruptionsverdacht im Zusammenhang mit dem Geschäft mit den Coronavirus-Impfstoffen, der mit hochrangigen Beamten der PA in Verbindung gebracht wird, wie aus einem durchgesickerten offiziellen Dokument hervorgeht, das von Quds News Network veröffentlicht wurde. Außerdem gab es die willkürliche Entlassung von Palästinensern, die den Zustand der Unterdrückung im Westjordanland anprangerten. Der jüngste dieser Vorfälle war die Entlassung des Vorstandsvorsitzenden der Nationalen Öffentlichen Bibliothek, Ihab Bseiso, sowie die Entlassung des Diplomaten an der palästinensischen Botschaft in Lissabon, Shahd Wadi, weil sie die Ermordung von Banat anprangerten und sich weigerten, seinen Mördern politische Deckung zu geben. All diese Handlungen sind Beweise dafür, dass die Führung der PA und der Fatah-Bewegung in Ramallah zu einer faschistischen Diktatur gegen ihr eigenes Volk geworden ist und dass sie sich nicht länger weigern, mit der Besatzung bei ihrer Unterdrückung und Verfolgung von Palästinensern zu kollaborieren, um sie ihres Rechts auf Meinungsäußerung zu berauben.

Die Fatah-Bewegung und die Führung der PA haben den Zorn der Öffentlichkeit unterschätzt, der mit der Ermordung des politischen Aktivisten Banat eskalierte. Anstatt zu versuchen, diese Wut zu mindern, indem sie die Regierung von Mohammad Shtayyeh entlassen und die Leiter der Sicherheitsdienste vor Gericht stellen, weil sie die direkten Befehle gegeben haben, die zu seiner Ermordung führten, forderten sie einen Untersuchungsausschuss der Regierung, der vom Justizminister derselben Regierung geleitet wurde. Dem Ausschuss mangelte es an Transparenz, insbesondere nachdem sich die Vertreter von Banats Familie und von Menschenrechtsorganisationen aus dem Gremium zurückgezogen hatten. Außerdem verzichtete der Ausschuss darauf, seine Ergebnisse bekannt zu geben. In der Zwischenzeit setzten die Geheimdienste die Führer der Fatah in Gaza unter Druck, Proteste und Zusammenstöße mit den Sicherheitsbehörden in Gaza zu provozieren, um die Aufmerksamkeit von den andauernden Akten der Repression und Unterdrückung von Freiheiten im Westjordanland abzulenken.

Die jüngsten Angriffe der Sicherheitsbehörden gegen diejenigen, die die Ermordung von Banat anprangerten, und das Beharren auf der Unterdrückung von Freiheiten und deren Verletzung auf den palästinensischen Straßen sind allesamt eine natürliche Fortsetzung des Versagens von Abbas und seines Monopols, die Palästinenser zu vertreten und Entscheidungen für sie zu treffen. Abbas, der Präsident der PA in Ramallah ist, beging eine Reihe von Rechtsverstößen, als er im Dezember 2018 den Palästinensischen Legislativrat auflöste und Anfang Juli 2019 den Obersten Justizrat in Ramallah neu konstituierte. Dies war ein erheblicher Eingriff in das Justiz- und Legislativsystem und ein klarer Verstoß gegen das palästinensische Grundgesetz, das das Prinzip der Gewaltenteilung festschreibt. Es ist, als ob Abbas sich auf diese Tage vorbereitete, in denen sich die Massen in den Straßen der Westbank erheben, um Freiheit zu fordern, nur um sich einem völlig repressiven Regime gegenüber zu sehen, das sich nicht von dem Besatzungsregime unterscheidet, das die Palästinenser seit Jahrzehnten unterdrückt.

Der Führung der PA in Ramallah und den Sicherheitsdiensten mag es vorübergehend gelingen, Proteste, die Meinungsfreiheit fordern, und friedliche Demonstrationen zur Unterstützung politischer Gefangener zu unterdrücken, aber es wird ihnen sicher nicht gelingen, die freie palästinensische Stimme zu ersticken. Die Palästinenser haben keine Angst mehr vor Unterwerfung und Verfolgung. Sie sehen jetzt die Unterdrückung durch die Sicherheitsdienste als eine Verlängerung der Besatzung und glauben, dass sie von ihnen befreit werden müssen als notwendiges Vorspiel zur Befreiung von der Unterdrückung durch die Besatzung und ihre Besatzer. Übersetzt mit Deepl.com

Original übersetzt aus Felesteen, 8. Juli, 2021.

