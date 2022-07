David North 30 Jahre Krieg: Amerikas Griff nach der Weltherrschaft 1990–2020 Mehring Verlag

David North beschreibt eindrucksvoll, wie die USA ihren Griff nach der Weltherrschaft skrupellos führen und dabei alles hinter sich lassen, was ihnen im Weg steht. Das Buch ist so aktuell, dass es ein wichtiger Ratgeber in Zeiten von Anti-Russland Feldzug durchziehen. Von wegen “Humanitäre Interventionen”, “Krieg gegen den Terror”, Vernichtung von Massenvernichtungswaffen” und Kampf für Freiheit und Menschenrechte. Es sind hohle Lügen und Propagandaphrasen, die von “unseren” Politikern nachgeplappert werden und uns in den Abgrund führen. Zielstrebig arbeiten EU und USA inzwischen Hand in Hand, in Vernichtung aller Vernunft. David North bietet Hilfestellung im Gedanken machen, wie man “Amerikas Griff nach der Weltherrschaft, nicht verhindern kann, aber sich vielleicht besser dagegen wappnen kann

Evelyn Hecht-Galinski

David North

30 Jahre Krieg: Amerikas Griff nach der Weltherrschaft 1990–2020

Seit dem ersten Golfkrieg der Jahre 1990–1991 führen die Vereinigten Staaten ununterbrochen Krieg. Die Ziele ihrer Interventionen im Nahen Osten, Zentralasien und Afrika und ihrer Konfrontation mit Russland und China verschleierten sie lange mithilfe von Schlagworten wie »Verteidigung der Menschenrechte« und »Krieg gegen den Terror«. In Wirklichkeit streben die USA nach der Weltherrschaft. Um ihrer wirtschaftlichen Schwäche und den extremen sozialen Spannungen im Innern entgegenzuwirken, riskiert die amerikanische herrschende Klasse einen Weltkrieg zwischen Atommächten. Gestützt auf ein marxistisches Verständnis der Widersprüche des US- und des Weltimperialismus werden die Militärinterventionen und geopolitischen Krisen der letzten 30 Jahre in diesem Band nicht als Abfolge isolierter Vorfälle, sondern als Entfaltung eines umfassenderen historischen Prozesses analysiert. Die Online-Buchvorstellung im Rahmen der Frankfurter Buchmesse findet sich hier. Das Vorwort wurde bereits auf der World Socialist Web Site publiziert. Erschienen 2020

739 Seiten

ISBN: 978-3-88634-142-9

E-Book-Formate: PDF, ePUB und MOBI

Vorwort zur deutschen Ausgabe Vorwort Zur Gliederung dieses Bands Teil 1: Der Erste Irakkrieg 1990–1991 August 1990: Am Vorabend des Ersten Irakkriegs der USA Warum die USA auf den Irakkrieg setzen Eine Einschätzung des Ersten Irakkriegs Gegen imperialistischen Krieg und Kolonialismus! Teil 2: Der Kosovokrieg 1999 Hinter der Propaganda: Warum bombardieren die USA Serbien? Heuchlerische »Menschenrechtspolitik« Die USA und die ethnischen Säuberungen: Der Fall Kroatien Brief an einen Unterstützer der Bombardierung Serbiens Menschenrechte oder imperialistische Bestrebungen: Ein Briefwechsel mit Professor William Keylor Weltmacht, Öl und Gold Historische, politische und wirtschaftliche Hintergründe des Kriegs auf dem Balkan Nach dem Blutbad: Politische Lehren aus dem Balkankrieg Teil 3: Die Anschläge vom 11. September 2001 und die Kriege der Bush-Regierung in Afghanistan und Irak Die politischen Wurzeln von 9 / 11 Anti-Amerikanismus: Der »Anti-Imperialismus« von Dummköpfen Politische Reaktion und theoretischer Bluff: Eine Antwort an sechzig Akademiker Der Mord an Daniel Pearl Vom Präventivkrieg zur Weltherrschaft Wie soll man sich gegenüber Amerika verhalten? Das Dilemma Europas Ein kriminelles Unterfangen: Der Zweite Irakkrieg beginnt Blind ins Verderben Krieg, Oligarchie und politische Lügen Der Irak und die US-Wahlen 2004 Die Vereinigten Staaten, Kriegsverbrechen und der Nürnberger Präzedenzfall Der Marxismus und die Wissenschaft der politischen Perspektive Erster Mai 2005: 60 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs Bush verurteilt das Jalta-Abkommen von 1945 Der vergessliche Thomas Friedman Gipfel oder Abgrund? Fünf Jahre seit dem 11. September 2001: Eine politische Bilanz Teil 4: Obamas Kriege 2009–2016 Apologeten der Vergewaltigung Libyens: Der Fall des Professors Juan Cole Die International Socialist Organization und die imperialistische Kriegstreiberei gegen Syrien Warum die USA Krieg gegen Syrien führen Der Stellvertreterkrieg in Syrien Erneuert die revolutionären Traditionen des Maifeiertags! Die Krise des Kapitalismus und der Kampf für sozialistischen Internationalismus 1914–2014: 100 Jahre seit dem Attentat von Sarajevo Sozialismus und der Kampf gegen Krieg Eine moderne Antikriegsstrategie Teil 5: US-Militarismus im Zeitalter Trumps Philosophie und Politik in Zeiten von Krieg und Revolution Der Maifeiertag 2018 und der 200. Geburtstag von Karl Marx 80 Jahre Vierte Internationale: Die Lehren aus der Geschichte und der Kampf für den Sozialismus heute Die Strategie des internationalen Klassenkampfs und der politische Kampf gegen die kapitalistische Reaktion im Jahr 2019 Das Jahrzehnt der sozialistischen Revolution ist angebrochen US-Propaganda-Maschine rechtfertigt Mord an Qassim Soleimani Trump spielt auf Zeit, aber die Kriegsvorbereitungen gegen den Iran gehen weiter Die Covid-19-Pandemie: Auslöser welthistorischer Veränderungen Anhang: Sozialismus und der Kampf gegen Krieg

Über den Autor David North nimmt seit 45 Jahren eine führende Stellung in der internationalen sozialistischen Bewegung ein. Derzeit ist er Vorsitzender der internationalen Redaktion der World Socialist Web Site und der Socialist Equality Party in den USA. Mehr dazu

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...