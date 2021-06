Democrats giddy at rise of Bennett and Lapid Democrats and many of their liberal allies in the US are giddy over the political demise of Benjamin Netanyahu – temporary as it may be – and the rise of new Prime Minister Naftali Bennett and Yair Lapid, his foreign minister. They often fail to note that Bennett is farther to the right than Netanyahu.

Bild:Yair Lapid, Israel’s new foreign minister, has pledged to improve relations with US Democrats. Ilia Yefimovich Picture-Alliance/DPA

Und nicht nur DIE!

Demokraten schwindeln beim Aufstieg von Bennett und Lapid

Von Michael F. Brown



19. Juni 2021

Yair Lapid, Israels neuer Außenminister, hat versprochen, die Beziehungen zu den US-Demokraten zu verbessern. Ilia Yefimovich Picture-Alliance/DPA

Demokraten und viele ihrer liberalen Verbündeten in den USA freuen sich über den politischen Niedergang von Benjamin Netanjahu – so vorübergehend er auch sein mag – und den Aufstieg des neuen Ministerpräsidenten Naftali Bennett und seines Außenministers Yair Lapid.

Sie übersehen oft, dass Bennett weiter rechts steht als Netanjahu.

Lapid ist, trotz seines eigenen Rassismus, zur Schadensbegrenzung da. Seine Rolle ist es, die Bedenken der Demokraten bezüglich des antipalästinensischen Rassismus zu beschwichtigen, der weiterhin durch Israel und die Knesset, Israels Parlament, geht.

Chuck Schumer, Mehrheitsführer im Senat, signalisierte den Unwillen der Demokraten, sich der langjährigen Realität zu stellen. Dies ist kein Problem der einen oder anderen israelischen Regierung, sondern eine viel tiefere Sorge, da Israels Regierungsinstitutionen zunehmend mit denen des Apartheid-Südafrikas und des Jim-Crow-Südens gleichgesetzt werden.

Schumer behauptete: “Wir sind hoffnungsvoll, dass wir jetzt ernsthafte Verhandlungen für eine Zwei-Staaten-Lösung beginnen können.”

Ungeachtet der Tatsache, dass Bennett noch mehr gegen eine Zwei-Staaten-Lösung ist als Netanjahu, drängte er “die Biden-Administration, alles zu tun, was sie kann, um die Parteien zusammenzubringen und zu helfen, eine Zwei-Staaten-Lösung zu erreichen, in der jede Seite Seite an Seite in Frieden leben kann.”

Bennett, es sei daran erinnert, erklärte 2016, dass Donald Trumps Wahlsieg “eine enorme Gelegenheit für Israel war, sofort seine Absicht zu verkünden, von der Idee, Palästina im Herzen des Landes zu errichten, Abstand zu nehmen – ein direkter Schlag für unsere Sicherheit und die Gerechtigkeit unserer Sache.” Um es klar zu sagen: Bennett sieht das besetzte Westjordanland als “das Herz” Israels an.

Er fügte dann hinzu: “Die Ära des palästinensischen Staates ist vorbei.”

Schumers Haltung ist nicht nur ignorant, sondern gefährlich. Sie demonstriert ein Versagen, sich mit der Realität Israels und seiner rassistischen Ausrichtung auseinanderzusetzen.

DMFI vernebelt

Führer wie Schumer fallen zu leicht auf Israels Behauptungen herein, die Beziehungen zu den Demokraten zu verbessern, nachdem die Netanjahu-Dampfwalze – zur Freude der Republikaner – versucht hat, über Präsident Barack Obama hinweg zu fahren, während sie viele Basisdemokraten sowie einige Kongressdemokraten entfremdet hat.

Die Demokratische Mehrheit für Israel (DMFI), die immer bereit ist, Israels Apartheid zu überspielen, billigte Lapids Äußerungen über die Wiederherstellung der Beziehungen seines Landes zu den Demokraten.

Lapid behauptete: “Das Management der Beziehung mit der Demokratischen Partei in den Vereinigten Staaten war nachlässig und gefährlich.”

Er fügte hinzu: “Die scheidende Regierung hat ein schreckliches Glücksspiel unternommen, leichtsinnig und gefährlich, sich ausschließlich auf die Republikanische Partei zu konzentrieren und Israels überparteiliches Ansehen aufzugeben”, bevor er einräumte, dass “wir uns mit einem demokratischen Weißen Haus, Senat und Haus wiederfinden und sie sind wütend.”

Lapid behauptete, Israel würde die Art und Weise ändern, wie es mit den Demokraten zusammenarbeitet.

Er ist der “gute Kerl”, der jede “böse Kerl”-Aktivität von Bennett ausgleichen soll. Jene Liberalen, die bereits die Behauptungen der Besorgnis von Israels Botschafter in den USA und der UNO, Gilad Erdan, für die Rechte der schwarzen Amerikaner angenommen haben, sind genauso wahrscheinlich, Lapids Aufweichung von Israels Aktionen zu akzeptieren.

In der Tat, Lapid versucht es bereits.

Bezüglich der völkermörderischen Sprechchöre bei einem Fahnenmarsch am Dienstag im besetzten Jerusalem erklärte Lapid: “Es ist unverständlich, wie es möglich ist, die Flagge Israels in der Hand zu halten und gleichzeitig ‘Tod den Arabern’ zu rufen.” Nun werde die israelische Flagge mit der Flagge der Konföderierten verglichen.

Er fügte hinzu: “Das ist nicht das Judentum oder der Israelismus, und das ist sicherlich nicht das, was unsere Flagge repräsentiert.”

Ja, solche rassistischen Ausdrücke passen nicht zum Judentum, aber die israelische und amerikanische Regierung finanzieren solche Bigotterie in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten jeden Tag. Dennoch gibt es Demokraten in Washington, die auf eine weichere Rhetorik dieser Art erpicht sind, die die Realität der Apartheid besser verdeckt.

Demokraten spielen mit

Anfang der Woche stellte DMFI die vielen Demokraten vor, die naiv glauben, dass ein Frieden mit Bennett – einem Mann, der die Annexion großer Teile der Westbank befürwortet und die Palästinenser mit Affen vergleicht – eine ernsthafte Aussicht ist. Viele zitierten auch die neue Koalition als die vielfältigste in der Geschichte Israels.

Dabei ist Vielfalt kaum mehr als ein Schlagwort, das suggerieren soll, dass die Apartheidpolitik in Israel und den besetzten Gebieten unmöglich real sein kann.

DMFI hat alle folgenden Tweets hervorgehoben:

Mark Mellman, der die DMFI leitet, die das Völkermord fördernde Vorstandsmitglied Archie Gottesman nach einer verspäteten Entschuldigung behalten hat, arbeitet auch eng mit Erdan zusammen, um Israels Ansehen bei den Demokraten zu verbessern:

DMFI, wohl wissend, wie Demokraten Vielfalt im Gegensatz zur weitgehend weißen Republikanischen Partei sehen, veröffentlichte eine eigene Erklärung, in der die Inklusivität der Koalition betont wird.

“Es wird auch Israels inklusivste Regierung aller Zeiten sein, mit Arabern, Frauen und farbigen Juden in wichtigen Kabinettsministerien. Mit dem Beitritt von Mansour Abbas’ Ra’am-Partei zur Koalition ist Israel nun das einzige Land im Nahen Osten, in dem Juden und Araber gemeinsam regieren.”

Doch wie Kenneth Roth, der Leiter von Human Rights Watch, anmerkte: “Wenn die neue israelische Koalitionsregierung wirklich ‘die israelischen Beziehungen zur US-Demokratischen Partei und zur jüdischen Diaspora reparieren’ will, könnte sie damit beginnen, die Apartheid in den besetzten palästinensischen Gebieten abzubauen, zu deren Aufbau die Netanjahu-Regierung so viel beigetragen hat.”

Irgendwann werden Abbas und seine Ra’am-Partei erkennen müssen, dass amerikanische Politiker und Organisationen wie DMFI und AIPAC sie als Feigenblatt benutzen, um die diskriminierende Politik Israels zu verschleiern.

Ayelet Shaked, eine Teilnehmerin der neuen Koalitionsregierung, ist eine Befürworterin des Völkermordes an den Palästinensern. Dennoch bringt die Israel-Lobbygruppe AIPAC sie mit “Demokratie” und “Vielfalt” in Verbindung.

Wie auch immer.

Noch immer akzeptieren zu viele Demokraten im Kongress solche Vorstellungen, selbst wenn Basisdemokraten diese Erfindungen herausfordern.

Wie Philip Weiss bei Mondoweiss schrieb: “Israels PR-Probleme verschwinden nicht mit dem neuen rechtsgerichteten Premierminister, und sie werden sicher weitergehen, wenn die Flitterwochen vorbei sind.”

Er fügte hinzu: “Es ist eine Humpty-Dumpty-Situation … eine, gegen die Naftali Bennett und Yair Lapid nichts tun können.”

In der Zwischenzeit wuchern Islamophobie und antipalästinensische Animosität in der Republikanischen Partei weiter. Übersetzt mit Deepl.com

Michael F. Browns Blog

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...