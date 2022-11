Sweden Expands Espionage Law, Endangering Freedom of Journalists and Whistleblowers – scheerpost.com By Kevin Gosztola / The Dissenter Sweden’s parliament adopted a major espionage law expansion that will permit the country’s police to investigate journalists, publishers, and whistleblowers if they reveal secret information that “may damage Sweden’s relationship with another state or an international organization.” Journalists, publishers, or whistleblowers found guilty of revealing such “damaging” information could […]

Riksdag, das Parlamentsgebäude in Schweden (Foto von Claudia Schillinger, via Flickr)

Der Abweichler

Von Kevin Gosztola

21. November 2022

Das schwedische Parlament hat eine wichtige Erweiterung des Spionagegesetzes verabschiedet, die es der schwedischen Polizei erlaubt, gegen Journalisten, Verleger und Whistleblower zu ermitteln, wenn diese geheime Informationen preisgeben, die “Schwedens Beziehungen zu einem anderen Staat oder einer internationalen Organisation schädigen könnten”.

Journalisten, Verleger oder Whistleblower, die der Weitergabe solcher “schädlichen” Informationen für schuldig befunden werden, können nach dem neuen Gesetz zu bis zu vier Jahren Gefängnis verurteilt werden.

Die Ausweitung zielt darauf ab, der schwedischen Regierung noch mehr Kontrolle darüber zu geben, was die Öffentlichkeit über die Zusammenarbeit des Landes mit der Nordatlantikvertragsorganisation (NATO), der Europäischen Union und den Vereinten Nationen erfährt.

Die Maßnahme kann den Behörden insbesondere dabei helfen, sicherzustellen, dass Informationen über den Krieg in der Ukraine verborgen bleiben und nicht zur Ermüdung der Öffentlichkeit beitragen. Die Maßnahme könnte auch dem Militär und den Sicherheitsbehörden der Vereinigten Staaten die Gewissheit geben, dass man sich darauf verlassen kann, dass Schweden als Verbündeter gegen undichte Stellen vorgeht, wenn Informationen aus der engen Partnerschaft auf den Prüfstand kommen.

Für die Verabschiedung der Maßnahme, die von Medienorganisationen und Gruppen für Pressefreiheit in Schweden weitgehend verurteilt wurde, waren zwei Abstimmungen im Parlament erforderlich. Die erste Abstimmung fand am 16. April 2022 statt, und nach einer Parlamentswahl wurde am 16. November eine zweite Abstimmung abgehalten.

Während die Linkspartei und die Grünen empfahlen, die zweite Abstimmung auf das nächste Jahr zu verschieben, waren die rechtsgerichteten Schwedendemokraten, die Zentrumspartei, die Moderaten und die Liberalen der Meinung, dass der Gesetzentwurf, der der schwedischen Sicherheitsbehörde mehr Ermittlungsbefugnisse einräumt, notwendig war.

Wie der schwedische Journalistenverband beschrieb, kann ab dem 1. Januar “jeder, der Informationen fördert, hinterlässt oder weitergibt, die unter die Bestimmung über Auslandsspionage fallen, auch wegen unerlaubten Umgangs mit geheimen Informationen verurteilt werden. Das bedeutet, dass die Situationen, in denen ein Journalist verurteilt werden kann, erweitert werden.

“Die Bestimmung über Auslandsspionage umfasst ‘geheime Informationen, die im Rahmen einer Zusammenarbeit mit einem anderen Staat oder einer internationalen Organisation oder in einer internationalen Organisation, in der Schweden Mitglied ist, auftreten’. Es geht also nicht um alle Informationen über andere Staaten, sondern entscheidend ist, ob sie im Rahmen einer Zusammenarbeit auftauchen, an der Schweden beteiligt ist.”

Nils Funcke, ein Experte für Pressefreiheit in Schweden, räumte ein, dass die Maßnahme ein kleines Sicherheitsventil für Medienorganisationen bietet. Wenn die Veröffentlichung “vertretbar” sei, könnten die Medienunternehmen den Strafen des Gesetzes entgehen. Funcke merkte jedoch an, dass es den Gerichten überlassen bleibe, was “vertretbar” sei, und dass diese zweifellos eher geneigt seien, Fälle aus der nationalistischen Perspektive der Sicherheitsbeamten zu sehen, die ihre Verfolgung verteidigen.

Beamte, Sicherheitsbeamte oder Militärs von außerhalb Schwedens, insbesondere aus den Vereinigten Staaten, könnten sich auf diese Maßnahme berufen und die schwedische Regierung unter Druck setzen, eine Strafverfolgung einzuleiten.

Nehmen wir dieses Beispiel aus dem Jahr 2013: Sveriges Television (das schwedische öffentlich-rechtliche Fernsehen) veröffentlichte Details aus Dokumenten, die der Whistleblower Edward Snowden von der National Security Agency (NSA) veröffentlicht hatte und aus denen hervorging, dass Schweden ein “wichtiger Partner” bei der Unterstützung der USA bei der Spionage gegen Russland war.

Die Enthüllungen über die enge Beziehung stammten aus einem Dokument vom 18. April 2013, aus dem hervorging, dass “Schwedens National Defence Radio Establishment (FRA) der NSA … eine einzigartige Sammlung von Informationen über hochrangige russische Ziele wie die Führung und die Innenpolitik zur Verfügung gestellt hat.”

Nach dem erweiterten Gesetz könnte das Zitieren eines geheimen US-Dokuments – wie es das schwedische öffentliche Fernsehen getan hat – von den Behörden als schädlich für die Beziehungen Schwedens zu den USA oder das Ansehen des Landes in der NATO ausgelegt werden, insbesondere wenn es um die Fähigkeit der Regierung geht, verdeckt Ziele zu verfolgen, die als entscheidend für die Bekämpfung Russlands in der Ukraine angesehen werden.

Wenn man bis ins Jahr 2005 zurückgeht, hätte ein solches Gesetz die schwedischen Medien daran gehindert, die Rolle ihrer Regierung bei der Überstellung und Folterung von Gefangenen durch die CIA im “Globalen Krieg gegen den Terrorismus” aufzudecken.

Johanne Hildebrandt, eine schwedische Kriegsberichterstatterin, warnte: “Die Änderung könnte die Kriegsberichterstattung vor Ort unmöglich machen. Wenn ich schwedischen Truppen folge und sehe, wie die USA ein Dorf bombardieren, so dass Zivilisten sterben, könnte meine Berichterstattung kriminalisiert werden, weil sie Schwedens Beziehungen zu den USA schadet.”

“Es ist schon schwer genug, aus Kriegsgebieten zu berichten. Das Gesetz würde zu einem geringeren Einblick führen. Wer entscheidet, was Schwedens Beziehungen schaden könnte? Offiziere und Soldaten werden Journalisten ablehnen, weil sie Angst haben, einen Fehler zu machen”, fügte Hildebrandt hinzu.

Die schwedischen Sicherheitsbehörden erhalten mehr Befugnisse, um Razzien bei Medienunternehmen durchzuführen und elektronische Geräte zu beschlagnahmen, um Quellen zu ermitteln, die Informationen an Journalisten geliefert haben.

2016 deckte der UN-Whistleblower Anders Kompass den sexuellen Missbrauch von Kindern durch Friedenssoldaten in der Zentralafrikanischen Republik auf. Er verurteilte die Vereinten Nationen dafür, dass sie niemanden zur Rechenschaft gezogen haben und Vergeltung an ihm geübt haben.

“Die völlige Straffreiheit für diejenigen, die nachweislich in unterschiedlichem Maße ihre Autorität missbraucht haben, zusammen mit der fehlenden Bereitschaft der Hierarchie, ihr Bedauern für ihr Verhalten mir gegenüber zum Ausdruck zu bringen, bestätigt leider, dass das Fehlen von Verantwortlichkeit in den Vereinten Nationen fest verankert ist. Das macht es mir unmöglich, weiter dort zu arbeiten”, erklärte Kompass.

Anwälte glauben, dass der aus Schweden stammende Kompass, wenn er sich nach der Ausweitung des Gesetzes geäußert hätte, mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen gehabt hätte. Sein Rücktritt und seine Äußerungen haben dem Ansehen der UNO in Schweden geschadet, und wie das Gesetz besagt, kann jeder, der Informationen veröffentlicht, die Schwedens Beziehungen zu einer internationalen Organisation “schädigen” könnten, zur Zielscheibe werden.

Arne Ruth Sigyn Meder, Anwältin des Komitees zur Unterstützung von Julian Assange in Schweden, wies auf die Verfolgung von Assange durch die Vereinigten Staaten hin. Sein Journalismus hat Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan aufgedeckt, und dennoch wird er nach dem US-Spionagegesetz verfolgt.

“Ausländische und schwedische Medien, darunter SVT und Dagens Nyheter, veröffentlichten die Informationen von Wikileaks, schwiegen aber später weitgehend über die groben Rechtsverletzungen, denen er ausgesetzt war und die von Nils Melzer, dem Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, ausführlich dokumentiert wurden”, so Meder.

Die Veröffentlichung geheimer Informationen, wie sie WikiLeaks vorgenommen hat, ist die Art von journalistischer Tätigkeit, die in Schweden durch dieses Gesetz kriminalisiert wird.

Tatsächlich haben die Staatsanwälte des US-Justizministeriums das US-Spionagegesetz dazu benutzt, die Veröffentlichung von Informationen zu kriminalisieren, die den Beziehungen der US-Regierung zu einem anderen Staat oder einer internationalen Organisation “Schaden” zufügen könnten. Obwohl das US-Militär und die US-Regierung keine eindeutigen Beweise für einen Schaden vorlegen konnten, haben sie Chelsea Manning und nun auch Assange wegen der Veröffentlichung der US-Botschaftskabel wegen Verstößen gegen das Spionagegesetz angeklagt.

Schwedens erweitertes Spionagegesetz wird die schwedischen Medien möglicherweise nicht gänzlich davon abhalten, über schwedische Militär- und Sicherheitsoperationen zu berichten, auch nicht über die engen Beziehungen Schwedens zu den Vereinigten Staaten. Journalisten, Redakteure und Medienproduzenten könnten immer noch geheime Informationen veröffentlichen, die die Ziele der USA, der NATO, der EU und der UNO fördern.

Diejenigen in der Presse, die unabhängig handeln und es wagen, die gemeinsamen Ziele westlicher Sicherheitspartnerschaften oder Militärbündnisse zu hinterfragen, wären jedoch anfällig für Repressionen – und genau das ist beabsichtigt.

Die Ausweitung der Befugnisse der Sicherheitsbehörden soll dazu führen, dass Personen, die die USA und die NATO nicht blindlings unterstützen, es sich zweimal überlegen, ob sie angebliche Missbräuche, Korruption, Rücksichtslosigkeit oder Fehlverhalten aufdecken, die sie dazu veranlassen würden, ihre Unterstützung zu überdenken. Übersetzt mit Deepl.com

Kevin Gosztola

Geschäftsführender Redakteur von Shadowproof, Gastgeber des “Dissenter Weekly”, Co-Moderator des Podcasts “Unauthorized Disclosure” und Mitglied der Society of Professional Journalists (SPJ)

