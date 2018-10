Der allgegenwärtige Antisemit Von Moshe Zuckermann , Westend Verlag

Moshe Zuckermann – Der allgegenwärtige Antisemit – Ein Buch vom Westend Verlag oder die Angst der Deutschen vor der Vergangenheit Erscheinungstermin: 04.09.2018 Seitenzahl: 256 Ausstattung: Klappenbroschur Art.-Nr.: 9783864892271 Lieferzeit: 2 – 4 Werktage* Ein Ungeist geht um in Deutschland – in der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus werden wahllos und ungebrochen Begriffe durcheinandergeworfen, Menschen perfide verleumdet und verfolgt, Juden von Nicht-Juden des Antisemitismus bezichtigt.



Moshe Zuckermann beschreibt wieder einmal brillant die deutsche traurige Gegenwart. Ein Ungeist geht um, tatsächlich beschreibt er genau die wahllose durcheinander werfen von Begriffen und wie Menschen perfide verleumdet werden und das nicht einmal halt macht vor Juden, die von Nicht-Juden des Antisemitismus bezichtigt werden. Für mich besonders treffend, wie Zuckermann die Schilderung der antisemitischen Diffamierung von Dieter Hanitzsch, dem ehemaligen SZ Karikaturisten der Süddeutschen Zeitung, der nach 40 Jahren Zusammenarbeit schnöde entlassen wurde. Damit zeigt Zuckermann mehr Solidarität mit ihm, als die SZ Redaktion und ehemalige Kollegen. Auch als der deutsche Presserat feststellte, dass Hanitzsch Netanjahu Karikatur, keineswegs antisemitisch war, änderte sich nichts an der Haltung der SZ. bis heute gab es keine Entschuldigung! Moshe Zuckermann nimmt in seinem Buch den aktuellen Diskurs schonungslos in den Blick und spricht sich für eine ehrliche Auseinandersetzung mit der deutsch-israelischen Geschichte aus. Dem Westend Verlag ist wieder einmal ein großer Wurf gelungen.

