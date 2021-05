Der “Auschwitzminsiter” AA Maas, als Vermittler denkbar ungeeignet Evelyn Hecht-Galinski

Der “Auschwitzminister” als Vermittler, ist nicht nur denkbar ungeeignet, sondern auch so unwichtig, dass selbst seine eigene Selbstüberschätzung ihn nicht wichtiger macht. Dieser AA Maas hat sich durch seine einseitige Israel-Parteinahme, von Beginn an völlig ungeeignet in dieser Rolle. Da zitiere ich Moshe Zuckermann, “Während die westliche Staatengemeinschaft Israel angesichts der Raketenangriffe aus dem Gazastreifen ein Recht auf Selbstverteidigung einräumt, dabei aber die Frage umschifft, ob nach dieser Logik die syrische Armee Israel auch beschießen darf, denn von dort werden regelmäßig Militärschläge auf Syrien vollzogen”. Was nun Herr “Auschwitzminister”, gilt das Recht auf “Selbstverteidigung” nicht für die Angegriffenen und das ist nicht das zionistische Staatsterror-Regime? Zudem kann es nur zu einer Waffenruhe, nach Gesprächen mit dem “jüdischen Staat” und der Hamas- Regierung geben, nicht aber mit dem “Abbas-Vichy-Regime”.

Evelyn Hecht-Galinski



Maas will in den Nahen Osten reisen Außenminister Maas will in den Nahen Osten reisen, um sich für eine Waffenruhe zwischen Israel und der palästinensischen Seite einzusetzen. US-Präsident Biden erhöhte indes den Druck auf Israel, blieb damit jedoch erfolglos. Angesichts der anhaltenden Gewalt im Nahen Osten will Bundesaußenminister Heiko Maas nach Israel und in die palästinensischen Gebiete reisen, um mit beiden Seiten Gespräche zu führen.

Naher Osten – Maas in Israel eingetroffen Bundesaußenminister Maas ist zu Gesprächen über den Nahost-Konflikt in Israel eingetroffen. Der SPD-Politiker will die Chancen für Verhandlungen über einen Waffenstillstand ausloten. Maas trifft in Jerusalem unter anderem den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu und Außenminister Aschkenasi. Im Anschluss wird er in Ramallah mit Palästinenserpräsident Abbas sprechen.

Im Bundestag hatte sich Maas zuvor erneut für eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen, um den Konflikt im Nahen Osten beizulegen. Zudem wolle er sich für eine sofortige Waffenruhe einsetzen. Mit scharfen Worten verurteilte er den “Raketenterror” durch die islamistische Hamas und betonte, dass Israel angesichts dieser Militärgewalt “das Recht und die Pflicht” habe, sich zu verteidigen.

“Judentum, Zionismus und Israel sind verschiedene Kategorien” Der deutsch-israelische Soziologe Moshe Zuckermann über die Ursachen der Eskalation in Nahost, die israelische Innenpolitik und die Antisemitismusdebatte Herr Zuckermann, die linksliberale israelische Tageszeitung Ha’aretz schrieb unlängst, man habe in Jerusalem am Montag vergangener Woche mitunter den Eindruck gewinnen können, “als würde der israelisch-palästinensische Konflikt auf beiden Seiten der geteilten Stadt von Jugendlichen ausgetragen”.

