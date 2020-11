Auch Biden hat eine zweite Chance verdient

Bild: Joe Biden spricht mit Generälen der US-Marine vor einem Entwicklungstreffen zwischen irakischen und amerikanischen Regierungsbeamten und sunnitischen Scheichs am 6. September 2007 in Ramadi, Provinz Anbar, Irak.

Joe Biden spricht vor einem Entwicklungstreffen zwischen irakischen und amerikanischen Regierungsvertretern und sunnitischen Scheichs am 6. September 2007 in Ramadi, Anbar-Provinz, Irak, mit Generälen der US-Marine. John Moore/Getty

Trump hat versprochen, Amerikas Kriege zu beenden. Biden könnte es tatsächlich tun.



Der ehemalige Vizepräsident trug zu einem Erbe gescheiterter Kriege im Nahen Osten bei. Kann er es in Ordnung bringen?

Von Anchal Vohra |

6. November 2020,

US-Präsident Donald Trump schien nie übermäßig besorgt über den Tod Tausender jemenitischer Zivilisten bei Hochzeiten, auf Schulausflügen und in ihren Häusern. Er war mehr daran interessiert, die neue junge Macht in Saudi-Arabien kennenzulernen, die für das Bombenattentat verantwortlich ist, Kronprinz Mohammed bin Salman. Bei zwei Gelegenheiten verabschiedete der US-Kongress eine Resolution zum Verbot des Verkaufs von präzisionsgelenkten Raketen nach Riad in der Hoffnung, das Gewissen Amerikas reinzuwaschen. Trump legte jedoch beide Male bedenkenlos sein Veto ein.

Im Gegensatz dazu behauptete er 2017, dass Bilder von toten “schönen kleinen Babys”, die bei einem angeblich vom syrischen Regime angeordneten chemischen Angriff getötet wurden, ihn gezwungen hätten, auf dem Regimegebiet Streiks anzuordnen. Viele sahen in dem Widerspruch den Beweis dafür, dass sein Angriff auf Syrien nur ein Versuch war, einen Punkt gegenüber seinem Vorgänger zu machen, der es versäumt hatte, seine eigene rote Linie zu beachten, dass ein Chemiewaffenangriff von Baschar al-Assad eine militärische Reaktion auslösen würde.

Trumps Politik in den vom Krieg heimgesuchten Ländern war transaktional und lief zeitweise auf einen Verrat an den Verbündeten der USA hinaus. Er zeigte eine für einen amerikanischen Präsidenten beispiellose Wankelmütigkeit, als er bei der Entscheidung, die amerikanischen Truppen im Nordosten Syriens zu behalten oder abzuziehen, hin und her ging. Dareen Khalifa, ein leitender Analyst der International Crisis Group, sagte, dass Trumps Unentschlossenheit die Position der syrisch-kurdischen Verbündeten des Westens untergraben habe, “weil jede Unterstützung der USA mit einem Tweet enden könnte”. Die Kurden müssten eine Tür für das Regime offen halten, falls die Türkei, die die Kurden als Sezessionisten und Terroristen betrachtet, ihre Angriffe auf ihr Territorium intensivieren sollte.

Trump hielt sein Versprechen, Amerikas Kriege zu beenden, nicht ein. Stattdessen begann er beinahe einen mit dem Iran, als er aus dem Nukleargeschäft ausstieg und der Ermordung des iranischen Generalmajors Qassem Suleimani zustimmte. Verzweifelt darauf bedacht, noch vor der Wahl einen Sieg zu erringen, drängte Trump auf ein Friedensabkommen mit den Taliban in Afghanistan, doch laut einer US-Beobachterorganisation hat die Gewalt in Afghanistan seit der Unterzeichnung des Abkommens in Doha, Katar, Anfang dieses Jahres um 50 Prozent zugenommen.

Joe Biden, der Kandidat der Demokraten, der möglicherweise kurz davor steht, die Präsidentschaft zu gewinnen, beabsichtigt, den Mittelweg zu gehen, irgendwo zwischen Barack Obama und Trump, um die Schäden zu mildern, die durch Kriege entstanden sind, die während seiner Amtszeit als Vizepräsident und durch die Kriege im Irak und in Afghanistan, die er als Senator unterschrieben hat, ausgelöst wurden.

“Es ist längst überfällig, dass wir die ewigen Kriege beenden”, sagte Biden in seiner ersten Rede zu seiner Außenpolitik im Jahr 2019 in New York. Er ist gegen den Krieg im Jemen und wird wahrscheinlich kein Veto einlegen, wenn der Kongress beschließt, eine weitere Resolution zu verabschieden, um den Waffenverkauf an Riad zu stoppen. Doch obwohl er Saudi-Arabien offen kritisiert hat, glauben nur wenige, dass ein amerikanischer Präsident Geschäfte in Milliardenhöhe mit einem seiner prominentesten Kunden auf Dauer stoppen kann. Er kann, wenn er die Zeit hat und der Jemen auf seiner langen Prioritätenliste steht, die Saudis zur Diplomatie drängen und Mohammed bin Salman zwingen, der Opposition, den Houthis, genügend Zugeständnisse zu machen, damit eine Einigung erzielt werden kann. Aber es ist unklar, wie genau er dabei vorgehen würde.

In Syrien hat Biden mehr zu verantworten. Im zehnten Jahr seines Bestehens hat der syrische Krieg Hunderttausende von Menschen getötet und die Hälfte der Bevölkerung vertrieben. Obama und Biden wurden kritisiert, weil sie nicht genug taten, um den Demonstranten zu helfen, und weil sie ihre Hände von Syrien reinwuschen, als das Regime Städte bombardierte.

Im Gegensatz zu Trump ist Biden sicher, zumindest eine kleine Anzahl von Truppen im Nordosten Syriens zur Unterstützung der Kurden beizubehalten und damit in einem Land Fuß zu fassen, das sich jetzt überwiegend in der russischen Umlaufbahn befindet. Er möchte die von der Trump-Regierung verhängten Sanktionen beibehalten, um das Regime zu politischen Zugeständnissen zu zwingen. Im Grundsatzpapier der Biden-Kampagne heißt es, dass er alle Akteure dazu drängen werde, politische Lösungen zu verfolgen, die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen zu erleichtern und “andere Länder zu mobilisieren, um den Wiederaufbau Syriens zu unterstützen”. Aber es wird nicht gesagt, wie er dabei vorgehen würde, zumal er während seiner Amtszeit als Vizepräsident nichts dergleichen getan hat. “Er weiß nicht, wie er es tun soll”, sagte Bassam Barabandi, ein ehemaliger syrischer Diplomat, der sich derzeit im Exil in den Vereinigten Staaten befindet. “Bidens Team ist gespalten zwischen denen, die mit Assad sprechen, und denen, die keinen Sinn darin sehen.

Der größte Unterschied zwischen Trumps und Bidens Herangehensweise an die Region ist der Iran. Während Trump davon besessen war, den Iran durch seine Kampagne des “maximalen Drucks” zu bestrafen, will Biden den Atomdeal wieder in Kraft setzen. Darüber hinaus ist es schwierig, das Ausmaß von Bidens Ambitionen zu beurteilen. Der eigentliche Preis wäre die Erleichterung von Gesprächen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien, um die Spannungen zwischen den islamischen Mächten abzubauen, die jeweils um die Vorherrschaft in einer Region voller fundamentalistischer religiöser Doktrinen wetteifern. Bidens Teller wird jedoch voll genug sein, um zu versuchen, bestehende Kriege zu beenden, bevor er über einen dauerhaften regionalen Frieden nachdenkt. Übersetzt mit Deepl.com

