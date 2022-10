The Endless Proxy War, By Design – PopularResistance.Org Russia’s invasion of Ukraine has presented the White House with a geopolitical crisis that it played a critical role in creating. In February 2014, Victoria Nuland, a current senior State Department official and former Dick Cheney advisor, was caught on tape plotting the installation of a new Ukrainian government – a plan, she stressed, that would involve Biden and his then-top aide, and current National Security Advisor, Jake Sullivan.



Der endlose Stellvertreterkrieg

Von Aaron Mate.

Oktober 26, 2022

Die Biden-Administration räumt zwar insgeheim ein, dass ihr Verbündeter Ukraine nicht in der Lage ist, den Krieg zu gewinnen”, heizt ihn aber weiter an.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat das Weiße Haus mit einer geopolitischen Krise konfrontiert, an deren Entstehung es maßgeblich beteiligt war. Im Februar 2014 wurde Victoria Nuland, eine derzeitige hochrangige Beamtin des Außenministeriums und ehemalige Beraterin von Dick Cheney, auf einem Tonband dabei erwischt, wie sie die Einsetzung einer neuen ukrainischen Regierung plante – ein Plan, an dem, wie sie betonte, auch Biden und sein damaliger Top-Berater und jetziger nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan beteiligt sein würden. Wochen später wurde der demokratisch gewählte ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch gestürzt und durch von Washington unterstützte Führer ersetzt – darunter ein von Nuland ausgewählter Premierminister.

Der Regimewechsel in Kiew machte Biden zur einflussreichsten politischen Figur der USA in der Ukraine, was durch den lukrativen Sitz im Aufsichtsrat von Burisma unterstrichen wurde, den sein Sohn Hunter erhielt. Während die Familie Biden und andere gut vernetzte Akteure davon profitierten, versank die Ukraine im Bürgerkrieg. In der östlichen Donbass-Region griffen die vom Kreml unterstützten ukrainischen Rebellen zu den Waffen gegen eine faschistisch angehauchte Putschregierung, die gegen die russische Kultur vorging und mörderische Angriffe auf Dissidenten duldete. Anstatt das Minsk-II-Abkommen von 2015 – die vereinbarte Formel zur Beendigung des Donbass-Konflikts – zu fördern, heizten die USA den Kampf mit einem Waffen- und Ausbildungsprogramm an, das die Ukraine zu einem Stellvertreter der NATO machte. Einflussreiche US-Politiker ließen keinen Zweifel an ihren Absichten. Während der Krieg im Donbass tobte, erklärten die Gesetzgeber, dass sie die Ukraine benutzen, um “Russland dort drüben zu bekämpfen” (Adam Schiff) und schworen, “Russland einen höheren Preis zahlen zu lassen” (John McCain). Im Februar dieses Jahres marschierte Russland ein und beendete den achtjährigen Kampf, wobei die Ukraine den schwersten Preis von allen zahlen musste.

Die Regierung Biden ließ mehrere Gelegenheiten ungenutzt, den russischen Angriff zu verhindern. Als Russland im Dezember 2021 den Entwurf eines Friedensvertrags vorlegte, weigerte sich das Weiße Haus, die Kernforderungen des Kremls auch nur zu erörtern: eine Neutralitätszusage für die Ukraine und den Abbau der NATO-Militärkräfte in den an Russland angrenzenden Mitgliedsstaaten, die nach 1997 gegründet wurden. Bei der letzten Runde der Gespräche über die Umsetzung von Minsk II Anfang Februar war das “Haupthindernis”, wie die Washington Post berichtete, “Kiews Widerstand gegen Verhandlungen mit den prorussischen Separatisten”. Die USA stellten sich auf die Seite der ukrainischen Rechtsextremen, die mit dem Sturz von Wolodymyr Zelenskij gedroht hatten, falls er ein Friedensabkommen unterzeichnete, und unternahmen keine Anstrengungen, um die Diplomatie zu fördern. Ermutigt, ihren Krieg im Donbass zu eskalieren, verstärkte die ukrainische Regierung in den Tagen unmittelbar vor der russischen Invasion am 24. Februar den Beschuss der von den Rebellen gehaltenen Gebiete massiv.

Rückblickend auf die Zeit vor der Invasion kommt Jack Matlock, der US-Botschafter in der Sowjetunion unter Bush I, heute zu dem Schluss, dass “wenn die Ukraine bereit gewesen wäre, sich an das Minsker Abkommen zu halten, den Donbas als autonome Einheit innerhalb der Ukraine anzuerkennen, auf NATO-Militärberater zu verzichten und sich zu verpflichten, nicht der NATO beizutreten”, dann wäre Russlands Krieg “wahrscheinlich verhindert worden”.

Für Washington hätte die Verhinderung des Krieges mit langjährigen Zielen kollidiert. Wie die US-Politiker offen zugegeben haben, könnten die historischen, geografischen und kulturellen Bindungen der Ukraine zu Russland als Instrument für einen Regimewechsel in Moskau genutzt werden oder es zumindest “geschwächt” zurücklassen.

Während die Ukraine in einen weiteren Kriegswinter eintritt, diesmal angesichts eines verstärkten russischen Angriffs, ist die Regierung Biden offenbar nicht in der Stimmung, eine Krise zu beenden, die sie mit ausgelöst hat.

In einem Interview mit CNN erklärte Präsident Biden, er habe “keine Absicht”, sich auf dem bevorstehenden G20-Gipfel mit Wladimir Putin zu treffen. “Weder ich noch sonst jemand ist bereit, mit Russland zu verhandeln”, sagte Biden.

Ein kürzlich in der Washington Post erschienener Bericht beschreibt die vorherrschende Denkweise im Weißen Haus:

Insgeheim sagen US-Beamte, dass weder Russland noch die Ukraine in der Lage sind, den Krieg vollständig zu gewinnen, aber sie haben die Idee, die Ukraine an den Verhandlungstisch zu drängen oder auch nur anzustupsen, ausgeschlossen. Sie sagen, sie wüssten nicht, wie das Ende des Krieges aussehen könnte oder wie und wann er enden könnte, und betonen, das sei Sache Kiews.

“Das ist eine Entscheidung, die die Ukrainer treffen müssen”, sagte ein hoher Beamter des Außenministeriums. “Unsere Aufgabe ist es jetzt, ihnen zu helfen, militärisch auf dem Schlachtfeld in der absolut besten Position zu sein … für den Tag, an dem sie sich entscheiden, an den diplomatischen Tisch zu gehen”.

Wenn die USA wissen, dass ihr Verbündeter Ukraine nicht in der Lage ist, “den Krieg zu gewinnen”, warum sollten sie ihn dann verlängern wollen? Das erklärte Ziel, Kiew “in die absolut beste militärische Position auf dem Schlachtfeld” zu bringen, wird schon seit Monaten angeboten. Doch in dieser Zeit hat Russland etwa 20 % des ukrainischen Territoriums gehalten und sich für eine größere Eskalation in Stellung gebracht. Die russische Armee bereitet sich auf die Entsendung von rund 300.000 Reservisten vor und hat kürzlich ihre bisher heftigsten Raketenangriffe durchgeführt, die, wie von US-Beamten vorhergesagt, der zivilen Infrastruktur der Ukraine schweren Schaden zufügten.

Die Ukraine hat zwar einige Erfolge auf dem Schlachtfeld errungen, doch gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich ihre strategische Position wesentlich verbessert hat. Die Gegenoffensive in Charkiw wurde Berichten zufolge mit hohen ukrainischen Verlusten erkauft, eine Art von Sieg, die nicht nachhaltig ist. Ein westlicher Beamter erklärte gegenüber Reuters, der russische Rückzug sei “eher ein vom Generalstab angeordneter und sanktionierter Rückzug als ein völliger Zusammenbruch… die Russen haben einige gute Entscheidungen getroffen, indem sie ihre Linien verkürzt und besser verteidigt haben und dafür Territorium geopfert haben”. Der kühnste der ukrainischen Gegenangriffe – die Bombardierung der Brücke von Kertsch – “scheint der Brücke – oder den russischen Kriegsanstrengungen – keinen dauerhaften Schaden zugefügt zu haben”, berichtete die New York Times. Stattdessen löste sie nur einen weitaus zerstörerischeren russischen Vergeltungsschlag aus.

Die erklärte Position des Weißen Hauses, die Diplomatie als “eine Entscheidung, die die Ukrainer treffen müssen” zu betrachten, basiert ebenfalls auf einer falschen Prämisse. Als sich die Ukraine in der Vergangenheit dafür entschied, mit Russland an den diplomatischen Tisch zu gehen, und sogar bedeutende Fortschritte erzielte, wurde dies von ihren westlichen Unterstützern in London und Washington sabotiert, wie mehrfach berichtet wurde.

Und ob die Ukraine nun verhandeln will oder nicht, die USA sind nicht verpflichtet, die Waffen und Geheimdienstinformationen zu liefern, die den Kampf aufrechterhalten. Die Rolle der USA als Mitkriegspartei im US-Konflikt ist eine politische Entscheidung, kein Naturgesetz. Und da US-Beamte insgeheim zugeben, dass die Ukraine nicht in der Lage ist, “den Krieg zu gewinnen”, würde sie das offenbar umso mehr dazu verpflichten, ihren beträchtlichen Einfluss geltend zu machen, um diesen nicht zu gewinnenden Krieg zu einem schnellen Ende zu bringen.

Ein weiterer Grund für die Lösung des Konflikts ist die nukleare Bedrohung, die von ihm ausgeht. Laut Leon Panetta, dem ehemaligen CIA-Direktor und Verteidigungsminister, “glauben Geheimdienstanalysten inzwischen, dass die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes taktischer Atomwaffen in der Ukraine von 1-5 Prozent zu Beginn des Krieges auf heute 20-25 Prozent gestiegen ist.” In diesem “Stellvertreterkrieg zwischen Washington und Moskau”, warnt der ehemalige Beamte des Außenministeriums Jeremy Shapiro, sind beide Seiten “in einem Eskalationskreislauf gefangen, der sie, den aktuellen Trends folgend, schließlich in einen direkten Konflikt bringen und dann in einen Atomkrieg münden wird, der Millionen von Menschen töten und einen Großteil der Welt zerstören wird.” Selbst wenn diese Warnungen übertrieben sind, sollte allein die Tatsache, dass sie von gut platzierten ehemaligen US-Beamten ausgesprochen werden, alle Parteien dazu verpflichten, sich für den Frieden einzusetzen.

Sowohl in den USA als auch in Russland besteht die einzige Reaktion auf den drohenden Endkonflikt offensichtlich darin, ihn zu schüren. In dieser Woche hat die NATO mit ihren jährlichen Atomübungen begonnen, an denen eine Flotte von Flugzeugen, darunter US-Langstreckenbomber vom Typ B-52, teilnimmt. Auch Russland wird voraussichtlich seine eigenen Manöver abhalten.

Anstatt zu verhandeln, widmen sich die USA und ihre Partner unterdessen dem globalen Waffenhandel. Um die Waffen nach russischem Vorbild zu beschaffen, für die die ukrainischen Soldaten ausgebildet sind, “haben die Vereinigten Staaten und andere Verbündete den ganzen Globus durchkämmt”, berichtet die New York Times. Der Außenminister Antony Blinken, der sich nicht mehr um Diplomatie bemühen muss, besuchte Asien, Afrika und Lateinamerika “in einer mühsamen diplomatischen Kampagne hinter den Kulissen, die sich an Länder richtete, die zwar ihre Unterstützung für die Ukraine bekundet haben, aber immer noch zögern, tödliche Hilfe zu leisten”. Langfristig, so ein hochrangiger NATO-Beamter gegenüber Politico, sei es das Ziel des Westens, “die Ukraine vollständig in die NATO einzugliedern”.

In dieser “akribischen” Suche nach Waffen für den Stellvertreterkrieg in der Ukraine geht die Frage verloren, ob überhaupt etwas von der Ukraine übrig bleiben wird. “Je länger der Krieg andauert”, schreibt Matlock, der ehemalige US-Botschafter in der UdSSR, “desto schwieriger wird es sein, die völlige Zerstörung der Ukraine zu verhindern. Bei einer Verlängerung des Krieges droht außerdem ein “Winter der Deindustrialisierung” in Europa sowie eine Zunahme des Hungers und der Verarmung auf der ganzen Welt.

Trotz seiner Erfahrung als US-Diplomat, der dabei half, das Ende des Kalten Krieges auszuhandeln, hat Matlocks Widerstand gegen den gegenwärtigen Kalten Krieg dazu geführt, dass er aus den etablierten US-Medien verbannt wurde. In diesem militaristischen Klima ist es nur selten möglich, dass Stimmen der Zurückhaltung die Schallmauer durchbrechen.

Der pensionierte Admiral Mike Mullen, der sowohl unter Bush II als auch unter Obama der ranghöchste Militäroffizier der USA war, forderte das Weiße Haus kürzlich in einem Gespräch mit ABC News auf, eine Ausweichmöglichkeit zu finden. Zu Bidens Warnung vor einem nuklearen “Armageddon” sagte Mullen: “Ich denke, wir müssen davon ein wenig Abstand nehmen und alles tun, was wir können, um uns an einen Tisch zu setzen, um diese Sache zu lösen… Je früher, desto besser, soweit es mich betrifft.”

Die Biden-Administration hat die umgekehrte Position eingenommen: Für ihren Stellvertreterkrieg gegen Russland gilt: Je länger, desto besser, egal wie viele Menschenleben in der Ukraine durch die in Washington entworfene Politik geopfert werden. Übersetzt mit Deepl.com

