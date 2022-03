Congress’s ‘Israel Normalization Act’ normalizes ethnic cleansing and impunity H.R. 2748, the Israel Relations Normalization Act of 2021, expands the Abraham Accords, Trump-era weapons and business deals between apartheid Israel and other authoritarian regimes. These deals bribe Arab countries in the region to both ignore Israel’s settler colonialism and constant human rights violations.

Bild: Israeli Defense Minister Benny Gantz meets with a bipartisan congressional delegation to discuss “unwavering bond” between U.S. and Israel in November 2021. Steny Hoyer, and Senators Robert Casey and Ben Cardin flank the minister. Rep. Steve Cohen wears baseball cap.

Der “Israel Normalization Act” des Kongresses normalisiert ethnische Säuberungen und Straflosigkeit

Von Nadya Tannous und Cat Knarr



13. März 2022



Während das israelische Regime weiterhin massive und routinemäßige Gewalt anwendet, um palästinensisches Land zu stehlen und das einheimische palästinensische Volk davon zu vertreiben, unterstützt der US-Kongress aktiv Israels Siedlerkolonialismus.

H.R. 2748 ist der Israel Relations Normalization Act of 2021 – oder wie die US Campaign for Palestinian Rights ihn nennt, der Normalizing Israeli Ethnic Cleansing Act – und hat gerade am Mittwochabend das Repräsentantenhaus und am späten Donnerstag den Senat passiert. Der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Steny Hoyer, hat das Gesetz in letzter Sekunde in den Omnibus-Gesetzentwurf zur Finanzierung der Regierung eingeschmuggelt, zusammen mit einer Rekordsumme von 4,8 Milliarden Dollar an tödlichen Militärgeldern, mit denen die grausame israelische Staatsgewalt finanziert wird.

Das Gesetz zur Normalisierung der israelischen ethnischen Säuberung ist ein schädliches, antipalästinensisches Gesetz und sollte die einzige Abstimmung über palästinensische Gesetze in diesem Jahr sein. Die Propaganda des Gesetzes wirkt umso bösartiger in einer Zeit, in der die israelischen Streitkräfte zusammen mit heimtückischen Organisationen wie dem Jüdischen Nationalfonds (JNF) palästinensische Beduinen in Al-Naqab ethnisch vertreiben, um Bäume zu pflanzen, Nationalparks einzurichten und Palästinenser als Eindringlinge in ihrer eigenen Heimat zu betrachten.

Hier ist eine Aufschlüsselung, warum das Gesetz so schädlich ist – und wie es Israels grünen Kolonialismus ermöglicht.



Was ist H.R. 2748, der Normalizing Israeli Ethnic Cleansing Act?

H.R. 2748, das Gesetz zur Normalisierung der israelischen ethnischen Säuberung, erweitert die Abraham-Abkommen, Waffen- und Geschäftsabkommen aus der Trump-Ära zwischen dem Apartheidstaat Israel und anderen autoritären Regimen. Mit diesen Abkommen werden arabische Länder in der Region bestochen, damit sie Israels Siedlerkolonialismus und ständige Menschenrechtsverletzungen ignorieren und sich im Gegenzug für große Waffenpakete regional an die Politik und die Bestrebungen der USA und Israels in der Region anpassen.

Die Abraham-Abkommen ermöglichen es den arabischen Regimes auch, ihre eigenen militärischen Bestrebungen in der Region durchzusetzen, und zwar mit Hilfe von Gewalt, Militarismus und Koordination, die von den USA unterstützt und finanziert werden. So haben die Vereinigten Arabischen Emirate, ein Land mit umfassenden Menschenrechtsverletzungen, das eine Schlüsselrolle im verheerenden Krieg im Jemen und bei Angriffen auf die Zivilbevölkerung in Libyen gespielt hat, im Rahmen des Abraham-Abkommens grünes Licht erhalten, um mit den USA über fortschrittliche F-35-Kampfjet-Waffen zu verhandeln und Munition zu kaufen. In der Zwischenzeit verschafften die Abraham-Abkommen Israel einen politischen Deckmantel, um den Diebstahl palästinensischen Landes durch Maßnahmen wie Annexion und anhaltende ethnische Säuberung unvermindert fortzusetzen und von den Unterzeichnerstaaten dieser Abkommen nicht angefochten zu werden.

Wenn wir die Begriffe “Normalisierung” und “Israel” hören, sollten wir immer “Normalisierung der Straflosigkeit und Gewalt Israels” lesen. Zusätzlich zur Ermöglichung dieser Gewalt enthält HR 2748 auch Formulierungen, die die freie Meinungsäußerung zur Unterstützung der palästinensischen Rechte einschränken und damit drohen, internationale Organisationen zu zensieren oder zu finanzieren, die die “Normalisierung” (sprich: die israelische Straflosigkeit und Gewalt) im Sinne dieses Gesetzentwurfs und der Absicht der Abraham-Abkommen nicht unterstützen.

Es ist lächerlich, dass ein solcher Gesetzentwurf die so genannte regionale Zusammenarbeit in den Bereichen Klimawandel, Technologie, Wasserknappheit und Gesundheitsversorgung anpreist, während er Israels brutale Unterdrückung an jeder Front ausblendet. Aber nichts von dieser Rhetorik kann den israelischen Siedlerkolonialismus verbergen. Israels Gewalttätigkeit tritt weiterhin zutage.



Wie dieser Gesetzentwurf Israels grünen Kolonialismus ermöglicht

Ethnische Säuberung und Vertreibung finden in Palästina unter vielen Fassaden statt. In Al-Naqab (und im gesamten historischen Palästina) geschieht dies unter dem Deckmantel des Umweltschutzes, auch bekannt als Greenwashing, das dem israelischen Siedlerkolonialismus Deckung bietet. Israel preist diese Aufforstungskampagne als fortschrittliche grüne Initiative an, um sein Siedlerkolonialprojekt zu verschleiern. Ein frühes Beispiel dafür ist die Entvölkerung und Aufforstung des größten Dorfes in Galiläa, Saffuriyeh, im Jahr 1948, das heute Tzipori-Nationalpark heißt. Israels Greenwashing geht einher mit Landraub, aktiver Vertreibung und ethnischer Säuberung. Die fremden Bäume, die sie anpflanzen, ersticken die Landschaft, unterbrechen den Anbau von Nahrungsmitteln und tragen zur globalen Erwärmung bei, da sie massive Waldbrände verursachen. Der berühmte und zerstörerische Carmel-Waldbrand um das palästinensische Dorf Ein Hod und die israelische Künstlerkolonie, die sich derzeit in ihren ursprünglichen Häusern niederlässt, wurde vor allem durch die ölhaltigen europäischen Kiefern verursacht, die Israel in Scharen anpflanzte, um den Carmel-Wald zu schaffen.

Eine der Einrichtungen, die hinter solchen Aufforstungsprojekten stehen, ist der Jüdische Nationalfonds. Der JNF ist ein ausgelagerter Arm des israelischen Staates, der an der fortlaufenden ethnischen Säuberung der Palästinenser vor Ort beteiligt ist – von der Gründung Israels bis zum heutigen Tag. Der JNF sammelt weltweit Spenden, um die “Aufforstung” in Palästina zu finanzieren, als Teil der uralten Trope der israelischen Zivilisation, die “die Wüste zum Blühen bringt” in einem zuvor trockenen und unbewohnten Land.

Greenwashing ist untrennbar mit dem israelischen Siedlerkolonialismus verbunden. Diese Taktik wurde seit der Gründung des Staates Israel angewandt. Nach der ethnischen Säuberung und Zerstörung von Dörfern im Jahr 1948 wurden Bäume gepflanzt, damit die Palästinenser nicht in ihre Häuser zurückkehren konnten. Auf diese Weise bleiben auch die Kriegsverbrechen Israels verborgen. Der JNF hat seit 1948 auch die Kolonisierungsbemühungen bewaffnet, indem er die zionistischen Kräfte, die die Nakba durchführten, politisch, finanziell und nachrichtendienstlich unterstützte.

Die Taktik des JNF, die Vertreibung in Verbindung mit dem Staat Israel anzuheizen, ist nicht alt: Sie wird auch heute noch in ganz Palästina angewendet. Der JNF setzt schnell wachsende invasive Bäume ein, um die Palästinenser in al-Naqab aktiv zu vertreiben. Von den 68 JNF-Parks und -Wäldern befinden sich 46 direkt auf palästinensischen Dörfern, der Rest natürlich auf gestohlenem Land. Der neu benannte Wald von Yatir, der vollständig vom JNF finanziert wird, wurde auf dem Gebiet des Dorfes Al-Attir in Al-Naqab angelegt. Der Wald dient als unzugängliches Stück Infrastruktur, das Israels aktive Kampagne zur Vertreibung der Bewohner von Al-Attir in die Naqab-Wüste unterstützt, knappe Wasserressourcen verbraucht und sie von historisch fruchtbarem und terrassiertem Land verdrängt.

Palästinenser, die gegen ihre Vertreibung in Al-Naqab protestieren, wurden von den zionistischen Streitkräften, die Militärfahrzeuge, Hunde- und Pferdeeinheiten, Drohnen und Bulldozer eingesetzt haben, brutal angegriffen. H.R. 2748 ist eine ausdrückliche diplomatische Unterstützung für Israels Politik, die den Einsatz von staatlicher und militärischer Gewalt katalysiert. Im Falle der H.R. 2748 werden in dem Gesetzentwurf ausdrücklich der israelische Umweltschutz und technologische Entwicklungen als zwei Möglichkeiten zur Stabilisierung der Region genannt. Der Begriff Stabilität ist in diesem Fall gut gewählt, um Frieden zu implizieren, was bedeutet, dass palästinensische Stimmen, Proteste und Widerspruch zu den israelischen Kampagnen der ethnischen Säuberung zum Schweigen gebracht werden.

Israels Politik verrät sich selbst; die Absicht des israelischen Tech-Washings ist, wie das Green-Washing, nicht schwer zu durchschauen. Es geht darum, Städte, Volkswirtschaften und Landschaften zu schaffen, die die Palästinenser endgültig verdrängen und enteignen. Es zielt darauf ab, Israels Präsenz in der Landschaft ungestraft zu normalisieren, koste es, was es wolle.



Israels Greenwashing-Propaganda entlarven – Im Zeitalter eines neuen Zyklus der israelischen Normalisierung müssen wir Israels Propaganda entlarven, die darauf abzielt, die groß angelegte Gewalt und die Menschenrechtsverletzungen gegen das palästinensische Volk zu decken.

Der palästinensische Community-Organisator Rawan Nabil schreibt: “In Palästina tritt der Siedlerkolonialismus oft offen und deutlich zutage, wie bei der Zerstörung und ethnischen Säuberung palästinensischer Städte und Stadtteile wie Sheikh Jarrah und Silwan. Gleichzeitig wendet Israel subtilere, unheimlichere Formen der Auslöschung an, indem es versucht, die Kultur und Geografie Palästinas durch ein neu erdachtes zionistisches ‘Heimatland’ zu ersetzen, so dass sogar das Land selbst für seine indigenen Bewohner physisch unkenntlich wird.”

In diesem Moment, in dem der Kongress Zeuge ständiger ethnischer Säuberungen wurde, verlangte er weder Rechenschaft für Israels Verbrechen noch forderte er ein Ende der Vertreibung und Ermordung der palästinensischen Bevölkerung durch Israel. Stattdessen hat sich die Führung der Demokraten diese Woche auf die Fersen geheftet, um die weitere Finanzierung der brutalen Gewalt des israelischen Regimes zu gewährleisten. Wir müssen auch die neue parteiübergreifende Arbeitsgruppe zu den Abraham-Verträgen zur Kenntnis nehmen, da sie signalisiert, dass die Gefahr einer auf Normalisierung basierenden Politik weiter besteht und dass es eine Priorität der Bewegung sein muss, einer solchen Politik entgegenzutreten, auch wenn diese Runde der Gesetzgebung vorüber ist.

In den letzten 15 Jahren haben wir in der palästinensischen Solidaritätsbewegung große Fortschritte gemacht. Dies ist ein weiterer Zeitpunkt in diesem Kontinuum, an dem wir aufgerufen sind, unsere Taktik zu eskalieren, unsere Forderungen nach Rechenschaftspflicht gegenüber den Machthabern zu verstärken und unsere Unterstützung und Sensibilisierung für die palästinensischen Bemühungen um Selbstbestimmung, Freiheit und Gerechtigkeit im Schatten des gewalttätigen israelischen Siedlerkolonialismus und der ethnischen Säuberung auszubauen. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...