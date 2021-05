Bild: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Cybertech Israel Conference and Exhibition, in Tel Aviv, attended by thousands of leading multi-national corporates, SMB’s, start-ups, private and corporate investors, venture capital firms, experts and clients. January 31, 2016. (Miriam Alster/Flash90)

Israeli colonialism goes digital Israel’s collaboration with tech companies has turned social media from a tool of free political speech to a means of censoring and repressing Palestinians. Surveillance has always been an integral part of Israel’s strategy to maintain its oppression over Palestinians, whether they are citizens of Israel, occupied subjects, or in exile.

Der israelische Kolonialismus wird digital



Von Anwar Mhajne

25.Mai 2021

Israels Zusammenarbeit mit Tech-Unternehmen hat soziale Medien von einem Werkzeug der freien politischen Rede zu einem Mittel der Zensur und Unterdrückung von Palästinensern gemacht.

Überwachung war schon immer ein integraler Bestandteil der israelischen Strategie zur Aufrechterhaltung der Unterdrückung der Palästinenser, egal ob sie Bürger Israels, besetzte Subjekte oder im Exil sind. Die sozialen Medien haben es dem Staat jedoch zweifellos viel leichter gemacht, palästinensische Stimmen und Erzählungen auf globaler Ebene zu unterdrücken und zu überwachen.

Wir konnten dies fast in Echtzeit bei den Ereignissen im Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah im vergangenen Monat beobachten: Zahlreiche Instagram-Nutzer kritisierten beispielsweise die Social-Media-App dafür, dass sie Konten sperrte und Beiträge und Geschichten über die bevorstehende gewaltsame Vertreibung von Familien aus dem Stadtteil löschte. Obwohl Instagram sich später entschuldigte und behauptete, die Löschungen seien ein technischer Fehler gewesen, zeigt die Wiederholung dieses Phänomens auf allen Online-Plattformen, dass diese Reaktionen kein Zufall sind.

Es ist nicht das erste Mal, dass Social-Media-Unternehmen beschuldigt werden, palästinensische Dissidentenstimmen zu zensieren. In der Tat ist die digitale Überwachung und Kontrolle von Palästinensern zu einer grundlegenden Strategie der israelischen Regierung im Informationszeitalter geworden, wobei neue Institutionen und Richtlinien entstanden sind, um diese Ziele zu erreichen.

Das Osloer Abkommen, das in den 1990er Jahren angeblich eine Form von lokaler Autonomie in den besetzten Gebieten ermöglichen sollte, sollte den Palästinensern “das Recht einräumen, separate und unabhängige Kommunikationssysteme und Infrastrukturen aufzubauen und zu betreiben, einschließlich Telekommunikationsnetzwerke, ein Fernsehnetzwerk und ein Radionetzwerk”. Doch Israels Restriktionen haben systematisch die Entwicklung jeglicher unabhängiger palästinensischer Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) Infrastruktur verhindert.

So ist der palästinensische Internetverkehr auf eine fragmentierte Infrastruktur angewiesen, die vollständig von israelischen Netzen abhängig ist. Laut einem Bericht der Weltbank aus dem Jahr 2016 behält Israel nicht nur die volle Kontrolle über das Kernnetz, sondern blockiert auch häufig den Import von IKT-Ausrüstung in die palästinensisch kontrollierten Gebiete des Westjordanlands. Israels Kontrolle über den Cyberspace in den besetzten Gebieten behindert die Erbringung von Dienstleistungen in einer Weise, die im Wesentlichen Israels Straßensperren, Checkpoints und kafkaeske Genehmigungssysteme in der physischen Welt widerspiegelt.

Die israelische Armee hat auch routinemäßig Telefon-, Internet- und Rundfunksignale unter der palästinensischen Bevölkerung gestört und gehackt. Sie hat sogar die palästinensische Netzwerkinfrastruktur in Momenten zerstört, in denen es keine Gewalt gibt; im Jahr 2012 zum Beispiel kappte die Armee absichtlich und kontinuierlich die einzige Festnetzverbindung zwischen den südlichen und nördlichen Regionen des Gazastreifens, die nicht mit bewaffneten Eskalationen verbunden war.

Zusammenarbeit zwischen Staat und Unternehmen

Trotz dieser Einschränkungen hat der Zugang zum Internet den Palästinensern die Möglichkeit gegeben, ihre territoriale Zersplitterung zu überwinden, und hat die Vereinigung palästinensischer Stimmen gefördert. Die palästinensische Zivilgesellschaft hat sich die Nutzung der sozialen Medien zunutze gemacht, um Mainstream- und traditionelle Medien zu umgehen und ihre Geschichten über israelische Besatzung, Vertreibung und Gewalt mit der Welt zu teilen.

Aber während digitaler Aktivismus eine Ebene virtueller Mobilität bieten kann, macht er die Palästinenser auch zu einem leichten Ziel staatlicher Kontrolle. Israel hat sein hartes Durchgreifen gegen palästinensische digitale Nutzer besonders nach dem Aufstand im Oktober 2015 verschärft, der ausgelöst wurde, nachdem israelische Knessetmitglieder(Parlament) und jüdische Siedler unter schwerem Armee- und Polizeischutz das Gelände der Al-Aqsa-Moschee gestürmt hatten, und der durch zahlreiche einsame palästinensische Messerangriffe und israelische Kollektivstrafen gekennzeichnet wurde.

Seitdem hat Israel Hunderte von palästinensischen Aktivisten, Studenten, Künstlern und Journalisten unter dem Vorwand der “Aufwieglung” auf Social-Media-Plattformen verhaftet und private palästinensische Kommunikation beschlagnahmt, um sie unter Druck zu setzen, ihren Aktivismus zu beenden oder um sie zu erpressen, mit dem staatlichen Sicherheitsdienst zu kollaborieren.

Diese Überwachung wird nun durch die Zusammenarbeit zwischen israelischen Sicherheitseinheiten und Social-Media-Plattformen durchgeführt. Infolgedessen werden palästinensische Stimmen ständig und unverhältnismäßig von Unternehmen wie Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube und sogar Zoom ins Visier genommen.

Insbesondere Facebook ist zu einem wichtigen Schauplatz der politischen Konfrontation geworden und wägt nun ab, ob das Wort “Zionist” als rassistischer Ersatz für “Jude” oder “Israeli” betrachtet werden soll. Unter dieser Richtlinie könnten vernünftige Versuche, Israel durch verfassungsrechtlich geschützte politische Äußerungen zu kritisieren und zur Rechenschaft zu ziehen, als “Hassrede” eingestuft und von der Plattform entfernt werden. Letzte Woche trafen sich Vertreter von Facebook und TikTok sogar mit dem israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz bei Zoom, um über die Entfernung von Inhalten zu diskutieren, die angeblich zu Gewalt anstiften oder Desinformationen verbreiten.

Laut einer Studie der palästinensischen Gruppe für digitale Rechte 7amleh gaben 2019 zwei Drittel der Palästinenser an, dass die Angst vor Zensur sie dazu gebracht habe, ihre politischen Ansichten in sozialen Medien zu äußern. Sada Social, eine weitere palästinensische Organisation für digitale Rechte, dokumentierte im Jahr 2019 rund 1.000 Verstöße gegen palästinensische Social-Media-Nutzer in Form der Entfernung von öffentlichen Seiten, Konten, Posts, Veröffentlichungen und Zugangsbeschränkungen. 7amleh berichtete auch, dass Social-Media-Unternehmen im Jahr 2020 81 Prozent der israelischen Aufforderungen, palästinensische Online-Inhalte zu entfernen, nachkamen.

Im Gegensatz dazu scheinen Social-Media-Firmen viel länger zu brauchen, um gegen hetzerische Inhalte vorzugehen, die von Israelis über Palästinenser gepostet werden. Letzte Woche berichtete 7amleh, dass rechtsgerichtete israelische Gruppen Telegram benutzen, um sowohl zu Gewalt aufzurufen als auch Angriffe auf Palästinenser zu organisieren. Trotz der Berichte über Rechtsextremisten in Israel, die Whats-App-Gruppen nutzen, um Gewalt gegen Palästinenser in Israel zu koordinieren, bot Whats-App keine systematische Lösung an; es entfernte einfach einige Konten von Personen, die an einigen dieser Gruppen teilnahmen, erst als die Konten gemeldet wurden.

Verfolgung und Unterdrückung

Diese Zusammenarbeit, um palästinensische Stimmen online zu unterdrücken und auszulöschen, dehnt Israels koloniale Praktiken effektiv vom physischen auf den digitalen Bereich aus und schafft das, was zunehmend als eine Form des digitalen Kolonialismus beschrieben wird.

Wie der klassische Kolonialismus ist auch der digitale Kolonialismus in der Konstruktion der Tech-Industrie als System für Profit und Ausbeutung verwurzelt. In Zusammenarbeit mit repressiven Regierungen nutzen große Tech-Konzerne Technologien, um Nutzer auszuspionieren, ihre Daten zu verarbeiten und Entscheidungen über deren Verwendung zu treffen. Diese Daten betreffen die Regulierung von Sprache, die Moderation von Inhalten und die Vereinigungsfreiheit. Als solche können Unternehmen sozialer Netzwerke leicht Inhalte zensieren, gestalten, was Menschen in ihren Newsfeeds sehen, und bestimmen, welche Art von Aktivistengruppen auf ihren Plattformen gegründet werden können.

Für Palästinenser ist der Zugang zu sozialen Medien aufgrund der physischen Einschränkungen und der geografischen Zersplitterung eines der wenigen Werkzeuge, die ihnen zur Verfügung stehen, um ihre Stimmen zu verstärken und Desinformationen über ihr Volk und ihre Sache entgegenzuwirken. Sie zum Schweigen zu bringen, indem man ihre Beiträge löscht und ihre Daten mit der israelischen Regierung teilt, hat nicht nur zur Verhaftung politischer Dissidenten geführt; es hat soziale Medien von einem Werkzeug zur Stärkung der Meinungsfreiheit und zur Förderung der Menschenrechte zu einem Werkzeug gemacht, das für Verfolgung und Unterdrückung genutzt wird.

Regierungen und andere Akteure haben die Verantwortung, ihre Verpflichtungen zum Schutz der Menschenrechte nach internationalem Recht einzuhalten, auch im digitalen Bereich. Dies kann damit beginnen, dass man den Palästinensern erlaubt, ihre eigene IKT-Infrastruktur zu entwickeln, während man die Unternehmen der sozialen Medien für die Überwachung palästinensischer Aktivisten zur Rechenschaft zieht und von ihnen mehr Transparenz über ihr Verhalten verlangt. Angesichts der Tatsache, dass Palästinenser von der Straße bis zu ihren Telefonen ins Visier genommen werden, sind digitale Rechte eine wesentliche Front, um Gerechtigkeit zu erreichen, indem sichergestellt wird, dass palästinensische Stimmen und Geschichten weiterhin gehört, dokumentiert und hervorgehoben werden können. Übersetzt mit Deepl.com

