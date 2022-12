War Is Over (If You Want It) Listen to a reading of “War Is Over (If You Want It)”: ❖ War is over If you want it War is over If you want the health of your people more than global domination, War is over If you wan…

Der Krieg ist vorbei (wenn du es willst)

von Caitlin Johnstone

24. Dezember 2022

Hören Sie sich eine Lesung von “War Is Over (If You Want It)” an:

❖

Der Krieg ist vorbei

Wenn du es willst

Der Krieg ist vorbei

Wenn du die Gesundheit deines Volkes mehr willst als die Weltherrschaft,

ist der Krieg vorbei

Wenn du das Wohlergehen aller mehr willst

als dass du reicher sein willst als andere,

ist der Krieg vorbei.

Wenn du den Frieden mehr willst als die Illusion von Sicherheit,

ist der Krieg vorbei.

Der Krieg ist vorbei

Wenn du mehr willst, dass es vorwärts geht, als dass dein Team triumphiert,

ist der Krieg vorbei

Wenn du die Dinge, die du haben willst, mehr willst als den Ruhm,

ist der Krieg vorbei.

Wenn du mehr Wert darauf legst, dass die Dinge richtig sind, als auf die Geschichte, dass dir Unrecht getan wurde,

ist der Krieg vorbei.

Der Krieg ist vorbei

Wenn du das Glück mehr willst als den Sieg,

ist der Krieg vorbei

Wenn du Verbindung mehr willst als ehrgeizige Erfolge,

ist der Krieg vorbei

Wenn du diesen Moment mehr willst als deine Zukunftsphantasien (die immer unbefriedigend sein werden, selbst wenn sie wahr werden),

ist der Krieg vorbei

Der Krieg ist vorbei

Wenn du dich entspannen und reparieren willst, mehr als die Geschichte von dir selbst zu verteidigen,

Der Krieg ist vorbei

Wenn du dich mehr um Verständnis bemühst als darum, den Streit zu gewinnen,

ist der Krieg vorbei

Wenn du mehr lieben willst, als dich vor künftigem Kummer zu schützen,

ist der Krieg vorbei

Der Krieg ist vorbei

Wenn dir dein Verstand wichtiger ist als dein Ruf,

ist der Krieg vorbei.

Wenn du mehr geliebt werden willst, als du allein sein willst,

ist der Krieg vorbei

Wenn du das, was im höchsten Interesse ist, mehr willst

mehr willst als das, was in deinem eigenen Interesse ist

ist der Krieg vorbei

Wenn du die Blockaden der Gesundheit mehr beseitigen willst als alles andere,

ist der Krieg zu Ende

Wenn du es willst

Jetzt

Übersetzt mit Deepl.com



