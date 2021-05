Die Angst der Politiker vor der Wahrheit zeigt immer mehr faschistische Züge, wenn das Beispiel von Macron Schule macht.

Bild:Bertrand Heilbronn (R) and Martine Buffard (L), two of the four French nationals answer media’ questions their arrival at Charles de Gaulle, airport, outside Paris late 19 July 2004 [STEPHANE DE SAKUTIN/AFP via Getty Images]



Der Präsident der Association France-Palestine Solidarité in Gewahrsam genommen



16. Mai 2021

Kurz vor 19 Uhr am Mittwoch, den 12. Mai, wurde Bernard Heilbronn, 71 Jahre alt, Präsident der Association France-Palestine Solidarité (AFPS), beim Verlassen des Ministeriums für Europa und Auswärtige Angelegenheiten verhaftet, wo er von einem Berater des Ministers als Teil einer Delegation empfangen wurde, zu der auch Parlamentsmitglieder und Vertreter von Gewerkschaften und Organisationen gehörten.

Die Geschichte hat eine ironische Wendung: Dieselben Polizisten, die die Delegation zum Treffpunkt eskortiert hatten, sind diejenigen, die Heilbronn nach dem Gespräch verhaftet haben.

Wir fordern seine sofortige Freilassung!

Die AFPS hatte im Namen des Kollektivs für einen gerechten und dauerhaften Frieden zwischen Palästinensern und Israelis zu einer Kundgebung zur Unterstützung des palästinensischen Volkes aufgerufen

Die Pariser Polizeipräfektur hatte in einem beispiellosen Schritt die Kundgebung verboten, obwohl es nie das geringste Problem mit den Demonstrationen gegeben hatte, die wir immer in Zusammenarbeit mit den Behörden organisiert hatten.

INTERVIEW: ‘Eine Verbindung zwischen israelischer Politik und französischen Juden herzustellen ist sehr gefährlich’

Die AFPS hatte das Verbot mit allen möglichen Mitteln angekündigt. Bertrand Heilbronn und die Leiter der teilnehmenden Organisationen waren vor Ort, um diejenigen, die am Kundgebungsort ankamen, über das Verbot zu informieren und den bestmöglichen Ablauf der Veranstaltungen zu gewährleisten.

Tatsächlich verliefen die Veranstaltungen, abgesehen von der Einschränkung der Meinungsfreiheit, problemlos; es gab keine Störung der öffentlichen Ordnung.

Was ist das für eine Macht, die am Ausgang eines Ministeriums wartet, um den Präsidenten einer Organisation, die sich der Verteidigung des Rechts und der Menschenrechte verschrieben hat, direkt nach einer offiziellen Sitzung abzuholen, ihn darüber informiert, dass er in Gewahrsam genommen wird, und ihn bei seiner Ankunft auf der Polizeiwache mit Handschellen an eine Bank fesselt?

Das Verbot dieser Demonstration lässt uns zu dem Schluss kommen – wie wir bereits wussten -, dass die Meinungsfreiheit und die öffentlichen Freiheiten in unserem Land in Gefahr sind. Aber diese Verhaftung zwingt uns zu der Feststellung, dass eine Schwelle überschritten worden ist.

Morgen, in dieser und in der nächsten Woche organisieren die lokalen Sektionen der AFPS zusammen mit ihren Partnern Solidaritätskundgebungen mit den Palästinensern in Jerusalem und Gaza, die unter dem Beschuss der israelischen Besatzungsarmee stehen. Diktatorische Methoden werden uns nicht daran hindern, dies zu tun.

Diejenigen, die die israelische Regierung bedingungslos unterstützen, irren sich, wenn sie glauben, dass solche Methoden uns zum Schweigen bringen und uns einschüchtern können.

Wir sind auf der Seite des Gesetzes und sie wissen das. Dies ist die Quelle unserer Stärke. Wir fordern die sofortige Freilassung des Präsidenten unseres Vereins. Übersetzt mit Deepl.com

