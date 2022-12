Der sich immer weiter ausbreitende Krieg

von Paul Craig Roberts

16. Dezember 2022

Zero Hedge berichtet:

“Die Regierung Biden erwägt, die US-Truppenpräsenz in der Ukraine zu verstärken, um die milliardenschweren Waffenlieferungen an die ukrainischen Streitkräfte zu überwachen. Einige Kritiker weisen jedoch bereits auf das Offensichtliche hin: “Das ist ein klassischer “Mission Creep”, warnte ein ehemaliger US-Beamter, der sich an den Beispielen endloser Konflikte im “Krieg gegen den Terror” orientiert, die sich in Sümpfe verwandelt haben, wie Irak, Afghanistan und Syrien.”

General behauptet, britische Marines führten verdeckte Operationen in der Ukraine durch

“Die britischen Royal Marines haben nach Angaben des ehemaligen Leiters der Eliteeinheit hochriskante Spezialoperationen in der Ukraine durchgeführt. Er sagte, dass britische Kommandosoldaten in diesem Jahr mehr als einmal in das Land entsandt wurden.” Übersetzt mit Deepl.com

