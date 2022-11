The Ever Widening War Copyright .© Paul Craig Roberts 2021. Please contact us for information on syndication rights. This site offers factual information and viewpoints that might be useful in arriving at an understanding of the events of our time. We believe that the information comes from reliable sources, but cannot guarantee the information to be free of mistakes and incorrect interpretations.

Der sich ständig ausweitende Krieg

Von Paul Craig Roberts

2. November 2022

Amerikanische Soldaten sind jetzt in der Ukraine. Angeblich sind sie nur dort, um zu überwachen, was mit den Waffenlieferungen der USA und der NATO-Staaten geschieht.

Wie bereits berichtet, landen nicht alle der riesigen Mengen an schweren Waffen, die der Westen schickt, auf dem Schlachtfeld. Stattdessen finden einige ihren Weg auf den Waffenmarkt, wo sie an wen verkauft werden und wer davon profitiert? Dasselbe gilt für das Geld, von dem ein großer Teil in ungewollten Taschen landet.

Die Erklärung des US-Außenministeriums lautet, dass die US-Truppen in der Ukraine nicht kämpfen, sondern “die ukrainische Regierung bei der Abwicklung der US-Sicherheitshilfe unterstützen”. Mit anderen Worten: Sie sollen den Diebstahl von Ressourcen, die für den Krieg gegen Russland bestimmt sind, aufdecken und stoppen.

Aber warum ist dies die Aufgabe der uniformierten Truppen? Ist dies eine Möglichkeit, US-Soldaten in Uniform in die Ukraine einzuschleusen und sie in den Kampf zu manövrieren? Nur Leute in meinem Alter, die damals studierten, erinnern sich daran, wie die CIA das Weiße Haus unter Kennedy dazu brachte, die USA in den Krieg in Vietnam zu verwickeln. Präsident Kennedy kam dahinter und wollte sich zurückziehen, aber die CIA brachte ihn um, bevor er das tun konnte.

Präsident Johnson, der erkannte, dass die südvietnamesische Regierung den Krieg verlor, nutzte den angeblichen Beschuss von zwei US-Zerstörern im Golf von Tonkin, um den Krieg zu eskalieren. Am 7. August 1964 verabschiedete ein dummer, von patriotischem Eifer getriebener Kongress die Resolution zum Golf von Tonkin. Damit wurde Präsident Johnson ermächtigt, alle Maßnahmen zu ergreifen, die er für notwendig hielt, um Frieden und Sicherheit in Südostasien zu fördern. Diese hirnlose Resolution gab Johnson die Rechtsgrundlage für den US-Krieg in Vietnam, der das genaue Gegenteil von “Frieden und Sicherheit” war.

Sollten wir in Anbetracht der außerordentlichen Zahl der von Washington durchgeführten Angriffe unter falscher Flagge einen weiteren in der Ukraine erwarten, der die USA in einen Krieg gegen Russland verwickelt? Sind die 30.000 US/Nato-Soldaten an der ukrainischen Grenze in Erwartung eines Angriffs unter falscher Flagge dort stationiert? https://www.rt.com/russia/565792-russian-nato-troops-border/

Putin, der eine liberale Einstellung hat, ist nicht in der Lage, das Böse zu begreifen, dem er gegenübersteht. Er glaubt immer noch, dass es sich nur um ein Missverständnis handelt, das diplomatisch gelöst werden kann. Folglich setzt er die ihm zur Verfügung stehenden Mittel zur Beendigung des Konflikts nicht ein, da er glaubt, dass eine Demonstration russischer Stärke eine diplomatische Lösung verhindern würde. Indem er sich weigert, den Konflikt durch einen militärischen Sieg zu beenden, verschafft Putin Washington die Zeit, die es braucht, um den Krieg und die Stützpunkte rund um Russland weiter auszubauen. Der begrenzte Bummelkrieg hat sich für den Kreml als strategischer Fehler erwiesen. Sollte ein umfassenderer Krieg ausbrechen, wird die begrenzte Mobilisierung des Kremls dazu führen, dass Russland nicht genügend Truppen hat, um die Grenzen des Landes zu schützen, was den Einsatz von Atomwaffen erzwingen würde. Es scheint, dass Russlands “begrenzte Militäroperation” ohne Rücksicht auf ihre Folgen durchgeführt wurde.

Die Aussichten sind düster, denn Washington scheint mehr daran interessiert zu sein, sich gegen Russland (und China) durchzusetzen, als einen Atomkrieg zu vermeiden. Übersetzt mit Deepl.com

