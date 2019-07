Der Tod von Mohammad Mursi Von As`ad AbuKhalil The Angry Arab Consortium News

Der ANGRY ARAB: Der erste gewählte ägyptische Präsident? Der Tod von Mohammad Morsi

3. Juli 2019

By As`ad AbuKhalil

Speziell für Konsortium-Nachrichten

Der Tod von Mohamed Morsi, dem ehemaligen ägyptischen Präsidenten, vor zwei Wochen vor einem ägyptischen Gericht, richtete die Aufmerksamkeit – wenn auch nur kurz – auf die Natur des tyrannischen Regimes von Gen. Abdul-Fattah al-Sisi. Der Staatsstreich von El-Sisi im Jahr 2013 war weitgehend das Werk der Allianz VAE-Saudi und wurde von der Obama-Regierung schnell gesegnet.

Al-Sisi hat alles getan, um sich in die USA zu begeben: Er hat seine Sicherheitskoordination mit Israel auf ein beispielloses Niveau gebracht und sogar israelischen Kampfflugzeugen erlaubt, Überfälle auf ägyptisches Territorium (im Sinai) durchzuführen. Er hat auch den Einfluss seines Regimes auf Gaza verstärkt und damit die israelische Belagerung verstärkt. Das sind die Prioritäten der USA in Ägypten, zusammen mit der politischen Unterordnung unter die US-Diktate.

Die Muslimbruderschaft ist heute in den meisten Ländern unter saudischem und VAE-Einfluss Gegenstand staatlicher und regionaler Schikanen. Westliche Regierungen, die die Bruderschaft in den langen Jahren des Kalten Krieges jahrzehntelang unterstützt oder ihr nachgegeben haben, sind unter Druck des saudischen und des VAE-Regimes geraten, ihre Organisationen zu ächten und sie zu terroristischen Gruppen zu erklären. Katar und die Türkei, die jetzt die offiziellen Sponsoren der Bruderschaft sind, setzen sich für die westlichen Regierungen ein, um die Bruderschaft von der Terrorliste fernzuhalten.

Morsi: Im Westen gelandet, um ihn zu retten. (Flickr)

Aber es gibt ein Paradoxon in der saudi-israelischen Kampagne der VAE gegen die Bruderschaft: In den wenigen Fällen, in denen es Wahlen in der Zeit der arabischen Aufstände gab (in Tunesien, Ägypten, Libyen und Jemen), bewies die Bruderschaft, dass sie eine mächtige politische Kraft ist, die von einem großen Teil der Bevölkerung unterstützt wird. Das Verbot der Bruderschaft im Golf schiebt sie nur in den Untergrund.

Der bittere Feldzug gegen die Bruderschaft in den VAE und Saudi-Arabien ist ein Zeugnis ihrer politischen Ausstrahlung, nicht ihrer Irrelevanz; beide Regime sind besorgt, dass die heimische Opposition die Bruderschaft den Herrscherdynastien vorzieht. Eine kürzlich durchgeführte arabische Meinungsumfrage (mit sehr fragwürdiger Methodik und Formulierung durch das Arabische Barometer, das teilweise von der US-Regierung finanziert wird) zeigt, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdo?an in der arabischen Bevölkerung sehr beliebt ist. (Man merkt im Gespräch mit saudischen Studenten im Ausland, dass die Türkei das attraktivste Modell für junge gebildete Saudis ist, weil ihre Version des Islam schmackhafter ist als die des Hauses Saud).

Morsis Wunderlauf

Morsi wurde 2012 Präsident von Ägypten und dauerte fast ein Jahr. Es war ein Wunder, dass er so lange dauerte, wenn man bedenkt, dass die Golfregime darauf bestanden, dem arabischen Staatssystem eine strenge Kontrolle aufzuzwingen. Der Westen, insbesondere die USA, lernte, mit der Bruderschaft zu leben, insbesondere mit ihren Zweigniederlassungen in Tunesien, Ägypten und Libyen, die alle bereit waren, vergangene Slogans in Bezug auf Israel aufzugeben. Ihre Wirtschaftspolitik war auch mit der der westlichen Kreditvergabe kongruent. Aber Morsi unterschätzte die antidemokratischen Impulse der arabischen Tyranneien, und er ging auch davon aus, dass westliche Regierungen nicht für den Sturz eines demokratisch gewählten Präsidenten stehen würden.

Nassers Trauerzug entlang der Corniche in Kairo, Oktober 1970. (Al Akhbar, öffentlich zugänglich)

Die Ära von Morsi in Ägypten war eine interessante; es wird gesagt, dass er der erste demokratisch gewählte Präsident Ägyptens war. Aber wer kann in Frage stellen, dass Gamal Abdul-Nasser (der von 1952-1970 regierte) der beliebteste arabische Führer seit Saladin war und von mindestens 1956 bis zu seinem Tod die Herzen und den Verstand der Ägypter gefangen nahm? Die Ägypter blieben Nasser auch nach der Niederlage gegen Israel 1967 treu, und seine Beerdigung bleibt die massivste arabische Beerdigung der Geschichte (und eine der größten aller Zeiten weltweit). In Ägypten gab es Wahlen unter Nasser und weite Teile der Gesellschaftsschichten waren so vertreten, wie es die Parlamente unter dem Kapitalismus nicht tun. (Naser brach das Monopol der Oberschicht über die politische Repräsentation).

Wahlen zu Nassers Zeiten fanden nicht im Rahmen einer Vielzahl von politischen Parteien statt, was aber keinen Zweifel an der Legitimität der aufeinanderfolgenden Wahlen von Nasser zum Präsidenten aufkommen lässt. Auch wenn die Bruderschaft in den 1950er und 1960er Jahren ihre eigenen Kandidaten einsetzen durfte, hatten sie in dieser säkularen Zeit keine Chance.