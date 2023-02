“Der verrückte Amerikaner” von Alexander Rubinstein

https://thegrayzone.com/2023/02/03/crazy-american-andy-milburns-drunken-mercenary-group/



“Der verrückte Amerikaner”

Wie die betrunkenen Eskapaden von Oberst Andy Milburn die führende US-Söldnergruppe torpedierten

von Alexander Rubinstein

3. Februar 2023

Der Mitbegründer der Mozart-Gruppe, Andy Milburn, hat seine Söldnerfirma aufgelöst, nachdem ihm vorgeworfen wurde, in Kiew betrunken randaliert zu haben. Milburn wettert nun gegen Max Blumenthal von The Grayzone, weil er seine betrunkenen Tiraden gegen die von ihm ausgebildeten ukrainischen Soldaten aufgedeckt hat.

Eine der bekanntesten Söldnerfirmen, die von den Vereinigten Staaten aus operiert, ist unter dem Gewicht ihres Direktors zusammengebrochen. Der Mitbegründer der Mozart-Gruppe und pensionierte Marineoberst Andy Milburn war in eine Reihe von Trunkenheitsausbrüchen vor und hinter der Kamera verwickelt, die ukrainische Militäroffiziere dazu veranlassten, ihn als “den verrückten Amerikaner” zu bezeichnen.

Da Dutzende von Milliarden an US-Militärhilfe in das ukrainische Konfliktgebiet fließen, könnte dies eine der besten Zeiten in der Geschichte der Kriegsführung sein, um eine Söldnergruppe zu leiten. Am 2. Februar dieses Jahres war Milburn jedoch gezwungen, die Schließung seines Unternehmens bekannt zu geben.

“Heute war der letzte Tag für die Mozart-Gruppe. Die Mozart-Gruppe wurde heute aufgelöst”, twitterte Milburn. “Der Name und die Organisation waren zum Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten geworden und lenkten von unserer Kernaufgabe ab: der Ausbildung ukrainischer Soldaten und der Rettung von Zivilisten.”

Der Zusammenbruch der Söldnergruppe stellt einen dramatischen Sündenfall für einen 59-jährigen Veteranen dar, der im Oktober 2022 von der New York Times als mutiger Menschenfreund beschrieben wurde, der “von demselben pro-ukrainischen Geist angetrieben wird, der in der ganzen westlichen Welt gelbe und blaue Fahnen wehen lässt.”

Das Ende der Mozart-Gruppe kommt etwas mehr als einen Monat, nachdem Grazyone-Redakteur Max Blumenthal einen Video-Podcast veröffentlicht hat, in dem Milburn ein Glas Whiskey kippt, bis sein offensichtlich betrunkener Verstand für sein nüchternes Herz spricht. Milburn lallte sich durch eine Reihe von verärgerten Beschwerden und Anschuldigungen über die ukrainische Regierung und die Streitkräfte.

“Es ist eine korrupte, abgefuckte Gesellschaft”, die von abgefuckten Leuten” geführt wird”, sagte Milburn und beschuldigte die ukrainischen Streitkräfte der Gräueltaten” und der Tötung russischer Kriegsgefangener, die sich ergeben haben”.

“Davon gab es reichlich”, fügte Milburn hinzu.

Als die Mozart-Gruppe ihren Betrieb einstellte, war Blumenthals Tweet über Milburns betrunkene Tirade bereits mehr als 3,9 Millionen Mal aufgerufen worden.

Milburn reagierte mit einem absurd unbeholfenen Versuch der Schadensbegrenzung, indem er den Redakteur von The Grayzone beschuldigte, ein “Kanal für russische Propaganda” zu sein und behauptete, das Video sei in Wirklichkeit eine “tiefe Fälschung”.

In einem separaten Thread, der in ukrainischer Sprache auf dem offiziellen Twitter-Account der Mozart-Gruppe veröffentlicht wurde, beschuldigte Milburns Unternehmen Blumenthal fälschlicherweise, mehrere Jahre in Russland gelebt zu haben, eine russische Frau zu haben und für die russischen Sender RT und Sputnik zu arbeiten.

Später räumte Milburn gegenüber der New York Times ein, dass das berüchtigte Video nur allzu real war: “Natürlich hätte ich das nicht sagen sollen”, sagte er.

Milburn wegen krimineller Einbrüche und betrunkener Amokläufe in Kiew angeklagt

Laut einer Klage, die der Finanzchef der Mozart-Gruppe, Andrew Bain, im Januar dieses Jahres gegen Milburn eingereicht hat, war das Podcast-Interview nicht das erste Mal, dass Milburn sein Urteilsvermögen durch Alkohol beeinträchtigt hat.

Einmal soll Milburn sogar nach der Ausgangssperre in Kiew betrunken gewesen sein und musste vom Verwaltungsdirektor der Mozart-Gruppe aus dem Gefängnis geholt werden.

Dieser Vorfall war nur eine von vielen Begegnungen zwischen Milburn und den ukrainischen Strafverfolgungsbehörden. Ihm wird auch vorgeworfen, “den Einbruch in ein Lagerhaus” in der Ukraine, das vom Ukraine Freedom Fund, einer in den USA ansässigen gemeinnützigen Organisation, betrieben wird, organisiert und daran teilgenommen zu haben. Der Klage zufolge löste dieser Vorfall eine Strafanzeige gegen Milburn aus.

Bei einem anderen Vorfall begaben sich Milburn und eine Handvoll seiner Mitarbeiter zu einem Gebäude, das dem Finanzchef und späteren Kläger gehörte, um Ausrüstung “für Einsätze im Donbass” abzuholen. Als ihnen der Zutritt verweigert wurde, drückte einer von Milburns Söldnern den Wachmann gegen die Wand, während Milburn die Tür eintrat, wie die New York Times berichtet.

In der Klageschrift heißt es weiter, dass “der Angeklagte Milburn von der ukrainischen Militärführung gemeinhin als ‘verrückter Amerikaner’ bezeichnet wird.”

Ein hochrangiger ukrainischer Offizier fragte sich laut: “Kann er nicht nach Hause gehen und aufhören, unser Land zu retten?”

Milburns ehemalige Kollegen behaupteten, er habe feindselige und bedrohliche Nachrichten an “den ehemaligen kommandierenden General des Special Operations Command Europe” im Ruhestand und an einen Vermieter geschickt, der ihn aus dem Haus geworfen hatte, nachdem er einen “streunenden, untrainierten Hund” aufgenommen hatte, der “ungehindert kotete und urinierte”, während Milburn “zahlreiche nächtliche Partys” auf dem Grundstück veranstaltete.

Neben mehreren Vorwürfen, Firmengelder anderweitig eingesetzt zu haben, wird Milburn auch beschuldigt, eine ukrainische Frau, die er auf einer Dating-Website kennengelernt hatte, “einseitig als seine persönliche Assistentin eingestellt” und ihr ein Gehalt von 90.000 Dollar gezahlt zu haben.

Der New York Times zufolge war Milburn jedoch nicht der einzige Mozart-Söldner mit einem Alkoholproblem oder einem unwiderstehlichen Drang, auf Dating-Apps nach rechts zu wischen. Viele der Rekruten waren “zermürbte Kriegsveteranen, die zugaben, dass sie mit PTSD und starkem Alkoholkonsum zu kämpfen hatten. Wenn sie nicht arbeiteten, zog es sie in die Kiewer Stripclubs, Bars und zum Online-Dating”.

Trotz seiner rechtlichen und persönlichen Probleme hat Milburn Berichten zufolge ein Büro in Kiew angemietet und plant, eine neue Söldneroperation zu starten. Übersetzt mit Deepl.com

