Bild:A youth, wearing a protective mask, walks past a mural reading “We are tired” in the northern Lebanese city of Tripoli on 28 April 2020 (AFP)

Collapse of the Middle East order is under way. The future is up for grabs The political order of the Middle East is in the process of collapse. For those struggling for a future of dignity and democracy across the region, there’s no hope of reform of the existing system of power. That is the verdict of two activists, Iyad el-Baghdadi and Ahmed Gatnash, in their new book The Middle East Crisis Factory .



Der Zusammenbruch der Ordnung im Nahen Osten ist im Gange. Die Zukunft ist zum Greifen nah

von Joe Gill

2. April 2021



Ein neues Buch der Aktivisten Iyad el-Baghdadi und Ahmed Gatnash versucht, einen Weg nach vorn zu skizzieren, inmitten eines Kreislaufs von Tyrannei, westlicher Intervention und Terrorismus

Die politische Ordnung des Nahen Ostens ist im Begriff, zusammenzubrechen. Für diejenigen, die in der gesamten Region für eine Zukunft in Würde und Demokratie kämpfen, gibt es keine Hoffnung auf eine Reform des bestehenden Machtsystems. So lautet das Urteil der beiden Aktivisten Iyad el-Baghdadi und Ahmed Gatnash in ihrem neuen Buch The Middle East Crisis Factory.

Allerdings ist dies keine Aussage der Verzweiflung, sondern eine des Trotzes der Generation der Aufstände von 2011. “Es gibt keine Hoffnung, dass der Zusammenbruch aufgehalten werden kann. Wir haben die Hoffnung darauf schon lange aufgegeben. Wir müssen unsere Hoffnung jenseits dieser Ordnung setzen. Sie kollabiert sowieso – lasst sie zusammenbrechen, damit wir eine Chance auf ein Leben in Freiheit haben.”

Die Schriftsteller-Aktivisten sehen den Kampf für Menschenrechte und Demokratie im gesamten Nahen Osten seit 2011 jenseits von traditionellem Nationalismus, Antiimperialismus und Islamismus

Das Buch ist teils Geschichte, teils Menschenrechtsmanifest und teils Ratgeber für westliche Regierungen und beschreibt, wie eine Geschichte westlicher Interventionen, zynischer Allianzen mit Diktaturen und das Versagen postkolonialer Regierungen zu diesem Punkt geführt hat.

Baghdadi ist ein palästinensischer Unternehmer und Menschenrechtsaktivist, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufwuchs und jetzt als politischer Flüchtling in Norwegen lebt. Gatnash ist ein libyscher politischer Exilant mit Sitz in London.

Baghdadi ist ein ehemaliger Mitarbeiter des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi, der 2018 in Istanbul von einem Team saudischer Regierungsagenten ermordet wurde. Er selbst steht nun unter norwegischem Polizeischutz, nachdem er vom langen Arm der Todesschwadronen des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman bedroht wurde.

Brutaler Übergang

Die Autoren sehen den gegenwärtigen Punkt des Übergangs von postkolonialen Regimen zu einer Ordnung, die Millionen von Menschen, denen eine Zukunft verwehrt ist, Hoffnung bieten könnte, als einen ähnlichen wie Europas blutiger Übergang zur Moderne vor einem Jahrhundert. Europa musste zwei verheerende Weltkriege und Völkermorde über sich ergehen lassen, die mehr als 60 Millionen Tote forderten, bevor sich ein Anschein von Stabilität und Wohlstand einstellte.

Die Autoren gehen davon aus, dass der Übergang in der Region ebenfalls Jahrzehnte dauern und nicht reibungslos verlaufen wird, nachdem in den letzten 40 Jahren bereits Kriege, Invasionen und Völkermorde stattgefunden haben, bei denen Millionen Menschen getötet wurden und Millionen auf der Flucht waren.

Die Titel-gebende “Krisenfabrik” ist das Dreieck aus postkolonialem Autoritarismus, westlicher Unterstützung von Tyrannen und militärischer Intervention und Extremismus. Jede dieser Kräfte und Strukturen nährt sich gegenseitig in einem destruktiven Kreislauf, der das Entstehen einer zivilen und demokratischen Regierungsführung in der gesamten Region hemmt und verhindert.

Die Schriftsteller und Aktivisten sehen den Kampf für Menschenrechte und Demokratie im gesamten Nahen Osten seit 2011 jenseits von traditionellem Nationalismus, Antiimperialismus und Islamismus.

Der Aufstand in Syrien und die Reaktion des Assad-Regimes darauf ist ein Paradebeispiel für die symbiotische Beziehung zwischen Autoritarismus und Terrorismus, argumentieren die Autoren. Das Regime hat friedliche Proteste rücksichtslos unterdrückt und gleichzeitig islamistischen Kämpfern, die gegen die US-Streitkräfte im Irak im Einsatz waren, zu Beginn des Aufstands 2011 die Möglichkeit gegeben, auf syrischem Territorium zu operieren. Über diese unerklärte Co-Abhängigkeit ist viel geschrieben worden, doch die Komplizenschaft zwischen regionalen Regierungen, die diese Hardliner-Gruppen ermöglichten und bewaffneten, darunter Katar, Saudi-Arabien und die Türkei, wird vernachlässigt, was einem gängigen Narrativ in der westlichen Berichterstattung über den Krieg entspricht.

Abdel Fattah el-Sisis brutaler Aufstieg an die Macht in Ägypten fiel auch mit der zunehmenden Aktivität militanter Gruppen auf der Sinai-Halbinsel zusammen und ist ein weiteres Beispiel für die “Krisenfabrik” und die Art und Weise, wie Tyrannen die Bedrohung durch den Terrorismus brauchen, um ihre wackelige Legitimität zu stärken.

Regime, die zur Intervention einladen



Die baathistischen Regime im Irak und in Syrien sind Beispiele für Diktaturen, die sich selbst als antiimperialistisch verstanden und dennoch, so die Autoren, durch ihre Handlungen und Missbräuche im industriellen Maßstab ihre Länder letztlich der Intervention und der ausländischen Besatzung aussetzten.

Solche Regime haben den westlichen Mächten eine Rechtfertigung für Krieg und Intervention gegeben und die Region in Trümmern und Chaos zurückgelassen, wie es nach Saddams Einmarsch in Kuwait 1990 geschah, der zum US-geführten Krieg von 1991 und der späteren Invasion unter Präsident George W. Bush im Jahr 2003 führte. Letzterer rechtfertigte den Einmarsch in den Irak natürlich mit nicht vorhandenen

Massenvernichtungswaffen.

Dieses Bild zeigt den gestürzten irakischen Diktator Saddam Hussein nach seiner Gefangennahme in einem Video, das am 14. Dezember 2003 von den US-Behörden präsentiert wurde

Der gestürzte irakische Diktator Saddam Hussein nach seiner Gefangennahme, in einem am 14. Dezember 2003 von den US-Behörden präsentierten Video (AFP)

Die These, dass es eine Symbiose zwischen den Kräften der Tyrannei, des westlichen Neokolonialismus und des Extremismus gibt, ist kühn und bestechend. Es stellt sich die Frage, ob die Autoren sie in allen Fällen richtig einsetzen.

Im Fall von Saddam argumentieren die Autoren, dass die fortgesetzte Missachtung der westlichen Mächte durch den Diktator nach der Verhängung verheerender Sanktionen nach seiner Invasion in Kuwait rücksichtslos war und letztlich zum nächsten Krieg führte. Sie weisen darauf hin, dass Saddam von Sheikh Zayed bin Sultan al-Nahyan von den Vereinigten Arabischen Emiraten angeboten wurde, zurückzutreten und den Irak zu verlassen, was er jedoch ablehnte. Aber dieser Vorschlag, am Vorabend der US-Invasion 2003, war kein realistisches Angebot, auf das Saddam eingegangen wäre. Wie das Buch feststellt, brauchte US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld nur wenige Stunden nach dem Anschlag vom 11. September 2001, um eine Invasion des Irak vorzuschlagen, die nichts mit der al-Qaida-Operation zu tun hatte.

Im Zuge der Aufstände von 2011 wird die westliche liberale Rhetorik mit der zynischen Realpolitik kontrastiert, die Stabilität über Menschenrechte stellte.

Die Autoren beschimpfen die US-Regierung von Barack Obama dafür, dass sie ein Atomabkommen mit der Islamischen Republik Iran unterzeichnete, das deren Menschenrechtsverletzungen ausblendete, während sie dem Iran erlaubte, seine Einmischung in der gesamten Region fortzusetzen, von Syrien bis zum Jemen. Dieses Argument ähnelt bemerkenswert dem, das Donald Trump verwendete, als er 2018 einseitig aus dem Abkommen ausstieg.

Alternativen zur Intervention

Die Autoren wenden sich zu Recht gegen die Geschichte der militärischen Interventionen in der Region und auch gegen die pauschale Anwendung von Wirtschaftssanktionen, die immenses Leid verursachen, während sie Regime wie das des Irans oder Syriens nicht entmachten können.

Ein effektiverer Ansatz, so argumentieren sie, sind intelligente Sanktionen, die auf das Vermögen einzelner Führungspersönlichkeiten abzielen und die die unterdrückten Menschen weniger verletzen, wie z.B. das Magnitsky-Gesetz, das gegen Russlands Wladimir Putin und seine Kumpane eingesetzt wurde.

Das andere wichtige Werkzeug, das sowohl Menschenrechtsaktivisten als auch juristischen Gruppen zur Verfügung steht, ist die Gesetzgebung zur universellen Gerichtsbarkeit, die genutzt wurde, um einzelne Beamte des Assad-Regimes in Ländern wie Deutschland und Spanien vor Gericht zu bringen.

Baghdadi, ein Palästinenser aus den Emiraten, stellt den Nahostkonflikt in denselben dreieckigen Rahmen und argumentiert, dass der israelische Kolonialismus bis zu einem gewissen Grad durch die Entscheidungen der palästinensischen Führer, einschließlich Jassir Arafat und der Hamas, zugunsten von bewaffneten Angriffen und Terrorismus unterstützt wurde. Sie ziehen eine direkte Parallele zwischen der Art und Weise, wie die US-Intervention im Irak “den Terrorismus nährt” und “wie die palästinensische Gewalt dazu diente, Israels Besetzung der palästinensischen Gebiete zu rechtfertigen”.

Palästinensische Sanitäter tragen einen Mann auf einer Bahre weg, nachdem er bei Zusammenstößen mit israelischen Streitkräften nach einer Demonstration zum ersten Jahrestag der “Marsch der Rückkehr”-Proteste in der Nähe der Grenze zu Israel östlich von Gaza-Stadt am 30. März 2019 getroffen wurde.

Diese Kritik scheint zutiefst fehlerhaft zu sein und spiegelt die des liberalen Zionismus wider, der den bewaffneten Widerstand mit der Gewalt der israelischen Besatzung und ihrer Ablehnung aller echten Versuche, ein friedliches Ende des Konflikts zu finden, vergleicht.

Gewalt züchtet Gewalt, aber wir müssen zumindest erkennen, wo die Gewalt beginnt. Das ist nicht einfach eine Schleife, sie hat eine strukturelle Ursache, nämlich den Siedlerkolonialismus und Imperialismus, der dann zum Widerstand führt.

Gewalt erzeugt Gewalt, aber wir müssen zumindest erkennen, wo die Gewalt beginnt. Sie hat eine strukturelle Ursache, die der Siedlerkolonialismus und Imperialismus ist.

Im Fall der Hamas hat sie nach der Angriffswelle gegen israelische Zivilisten in der Zweiten Intifada ihre Strategie geändert, indem sie auf Wahlen und die Mobilisierung des Volkes setzte und auch nach diplomatischen Optionen zur Beendigung des Konflikts suchte, die aber alle von Israel und seinen westlichen Verbündeten abgeschmettert wurden. Im Fall des Großen Marsches der Rückkehr im Jahr 2018 wurde er, wie bei mehreren israelischen Angriffen auf Gaza seit 2008, mit israelischen Scharfschützen und Luftangriffen beantwortet.

Die Autoren erkennen diese Entwicklung kaum an, obwohl sie Benjamin Netanjahus lange Geschichte der Bewaffnung des Terrorismus gegen alle Formen des friedlichen Aktivismus aufzeigen, ähnlich wie Regime in der ganzen Region.

Die Autoren bringen ihr persönliches Wissen über die Aufstände von 2011 in ihr Engagement für eine neue pan-regionale Politik ein, die über den alten arabischen Nationalismus und die spätere Welle des politischen Islam und des Dschihad-Terrorismus hinausgeht. Sie setzen sich für eine heterodoxe gewaltfreie und nicht-sektiererische Politik der Menschenrechte ein und lehnen die rassistische Vorstellung ab, dass Araber, Iraner, Kurden oder Imazighen nicht reif für die Demokratie seien.

Gegenrevolution

Die Gegenrevolution, die sich dem entgegenstellt, wird vom saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, Abu Dhabis Mohammed bin Zayed und ihren Verbündeten wie Ägyptens Abdel Fattah el-Sisi angeführt. Auch die vom Iran geführte Achse steht diesem Projekt unerbittlich feindlich gegenüber.



Aktivisten in der gesamten Region sind nicht nur mit der Bedrohung durch diese etablierten Kräfte und die des Terrorismus konfrontiert, sondern auch mit den “eingefahrenen rassistischen westlichen Einstellungen darüber, wer wir als Volk sind und was wir in Bezug auf Regierungsführung, Würde und Menschenrechte verdienen oder sogar anstreben”.

Die Middle East Crisis Factory bietet viele Einsichten, eine davon ist, dass Kolonialismus und Besatzung nicht immer von außen kommen, sondern auch von innen aufgezwungen werden können, wenn eine Diktatur ihre eigene Bevölkerung oder die ihrer Nachbarn als das koloniale Andere behandelt, das eingesperrt und unterdrückt werden soll, in Fortsetzung früherer kolonialer Regime.

Baghdadi steht in Verbindung mit dem Oslo Freedom Forum, das von dem wohlhabenden venezolanisch-norwegischen Thor Halvorssen gegründet und von dem Google-Milliardär Sergey Brin und dem PayPal-Gründer und konservativen Libertären Peter Thiel finanziert wird.

Dies könnte ein Hinweis auf die teilweise Durchdringung des Buches mit westlichen Think-Tank-Narrativen über die Politik der Region sein.

Als Teil einer neuen Generation von Aktivisten, die ihre im Aufstand von 2011 entdeckte Handlungsfähigkeit nicht so leicht aufgeben werden, sollten sie sich auch davor hüten, dass diese Handlungsfähigkeit von der Milliardärsklasse kooptiert wird. Übersetzt mit Deepl.com

The Middle East Crisis Factory von Iyad el-Baghdadi und Ahmed Gatnash erscheint am 8. April bei Hurst für £14,99.

Joe Gill hat als Journalist in London, Oman, Venezuela und den USA gearbeitet, unter anderem für die Financial Times, Morning Star und Middle East Eye. Seinen Master machte er in Politik der Weltwirtschaft an der London School of Economics. Twitter @gill_joe

