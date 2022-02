DeSantis leitet Podiumsdiskussion ein, bei der ein jüdischer Extremist den Bau einer Synagoge auf dem Tempelberg/Haram al- Sharif fordert Von Philip Weiss

Während der “jüdische Staat” ein “Wunder” bei US-Politikern ist, der um diese Wunder zu vollbringen ethnisch säubern, judaisieren, besetzen und völkermorden darf, ist Russland und Putin ein “völkerrechtsverbrechender Kriegstreiber”. So also sieht die westliche US- “Werte-Weltordnung” aus, der wir blind folgen! “Wer Israel nicht unterstützt ist ein Antisemit”. Trumps schreckliches Erbe wird unter jedem US-Präsidenten fortgeführt.

Senator Rick Scott und Gouverneur Ron DeSantis nahmen kürzlich an einer Veranstaltung in Boca Raton teil, bei der der Redner Ben Shapiro zum Bau eines jüdischen Tempels auf dem Tempelberg/Haram al-Sharif im besetzten Jerusalem aufrief.

DeSantis leitet Podiumsdiskussion ein, bei der ein jüdischer Extremist den Bau einer Synagoge auf dem Tempelberg/Haram al-

Sharif fordert

Der Vertreter Israels unter Trump spricht in der orthodoxen Synagoge von Boca Raton mit Rabbiner Efrem Goldberg (c) und Kommentator Ben Shapiro (r). Jan. 11, 2022. Screenshot.

Trumps Botschafter in Israel, David Friedman, sprach letzten Monat in der Synagoge von Boca Raton auf einer “Nacht zur Feier Israels” und teilte sich das Podium mit Ben Shapiro, einem rechtsgerichteten Kommentator.

Shapiro, ein religiöser Jude, befürwortete dann einen extremistischen Plan: den Bau eines jüdischen Tempels auf dem Tempelberg/Haram al-Sharif im besetzten Jerusalem. Auf die Frage nach seinem Lieblingsort in Israel antwortete Shapiro:

Der Ort, der immer noch umstritten ist, wenn man ihn erwähnt, ist der Har HaBayit [Tempelberg]. Das habe ich getan, ich bin zur Mikwe [rituelles Bad] gegangen, ich bin auf den Har HaBayit gegangen, ich denke, Juden sollten auf den Har HaBayit gehen. Es ist ein umstrittenes Gebiet, aber ich glaube offen gesagt, dass wir eine Shul auf Har HaBayit bauen sollten. Wenn sie [die Muslime] eine Kuppel und eine Moschee haben, ist es keine schlechte Idee, eine Shul auf Har HaBayit zu haben. Zu sagen, dass alles außer der heiligsten Stätte des Judentums – die in der Tat nicht die Kotel [Westmauer] ist – Har HaBayit ist, wäre ein Fehler.

Ich habe das schon einmal gesagt und einen Aufstand ausgelöst, als ich Botschafter war, also werde ich es nicht noch einmal sagen. Beim ersten Mal hat es nicht gut funktioniert.

Der damalige Botschafter David Friedman scheint sich an dem Bild zu erfreuen, das ihm ein jüdischer nationalistischer Extremist vom Haram al-Sharif, dem Tempelberg, gezeigt hat, auf dem ein Tempel die heiligen Stätten der Muslime ersetzt. 2018.

Der Haram al-Sharif ist in der muslimischen Tradition sehr heilig. Die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom stehen auf dem Plateau, das von jordanischen Behörden verwaltet wird.

Bestrebungen jüdischer Extremisten, an diesem Ort zu beten oder die jüdische Souveränität über das Land zu fördern, haben zu Demonstrationen und Zusammenstößen geführt.

Auf der Veranstaltung im Januar in Boca Raton erklärte Friedman, ein Konkursanwalt und Sohn eines Rabbiners, dass der Zionismus das Judentum sei und “wer Israel nicht unterstützt, ist antisemitisch”.

Da sind sich alle einig. Das Judentum, egal wo man lebt – im Judentum geht es zum großen Teil um die Rückkehr des jüdischen Volkes in das Land Israel. Wenn man also den Staat Israel nicht unterstützt, unterstützt man das Judentum nicht und ist somit antisemitisch.

