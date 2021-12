In Erinnerung an das Gewissen Afrikas Desmond Tutu der auch nicht schweigen wollte zur Misere in Palästina, wie er es nannte.



https://www.haaretz.com/israel-news/desmond-tutu-to-haaretz-this-is-my-plea-to-the-people-of-israel-1.10494007

Desmond Tutu geb.7. Oktober 1931- gestorben 26.Dezember 2021



Desmond Tutu zu Haaretz: Dies ist mein Appell an das Volk von Israel

Der emeritierte Erzbischof Desmond Tutu schrieb 2014 einen exklusiven Artikel für Haaretz, in dem er zu einem weltweiten Boykott Israels aufrief und Israelis und Palästinenser aufforderte, über ihre Führer hinaus nach einer nachhaltigen Lösung für die Krise im Heiligen Land zu suchen

In den vergangenen Wochen haben Mitglieder der Zivilgesellschaft in aller Welt mit beispiellosen Aktionen gegen die Ungerechtigkeit der unverhältnismäßig brutalen Reaktion Israels auf den Abschuss von Raketen aus Palästina protestiert.

Wenn man alle Menschen zusammenzählt, die sich am vergangenen Wochenende versammelt haben, um Gerechtigkeit in Israel und Palästina zu fordern – in Kapstadt, Washington, D.C., New York, Neu-Delhi, London, Dublin und Sydney und all den anderen Städten – dann war dies wohl der größte aktive Aufschrei von Bürgern für ein einziges Anliegen in der Geschichte der Welt.

Vor einem Vierteljahrhundert habe ich an einigen gut besuchten Demonstrationen gegen die Apartheid teilgenommen. Ich hätte nie gedacht, dass wir noch einmal Demonstrationen dieser Größenordnung erleben würden, aber die Beteiligung am vergangenen Samstag in Kapstadt war genauso groß, wenn nicht noch größer. Unter den Teilnehmern waren Jung und Alt, Muslime, Christen, Juden, Hindus, Buddhisten, Agnostiker, Atheisten, Schwarze, Weiße, Rote und Grüne … wie man es von einer lebendigen, toleranten, multikulturellen Nation erwarten würde.

Ich forderte die Menge auf, mit mir zu skandieren: “Wir sind gegen die Ungerechtigkeit der illegalen Besetzung Palästinas. Wir sind gegen das wahllose Töten in Gaza. Wir sind gegen die Demütigung der Palästinenser an den Kontrollpunkten und Straßensperren. Wir sind gegen die Gewalt, die von allen Parteien ausgeht. Aber wir sind nicht gegen die Juden”.

Anfang der Woche forderte ich den Ausschluss Israels aus der Internationalen Architektenvereinigung, die in Südafrika tagte. Ich appellierte an die auf der Konferenz anwesenden israelischen Schwestern und Brüder, sich und ihren Berufsstand aktiv von der Planung und dem Bau von Infrastrukturen zu distanzieren, die mit der Aufrechterhaltung von Ungerechtigkeit zu tun haben, darunter die Trennmauer, die Sicherheitsterminals und Kontrollpunkte sowie die auf besetztem palästinensischem Land errichteten Siedlungen.

In den letzten Wochen haben sich weltweit mehr als 1,6 Millionen Menschen dieser Bewegung angeschlossen, indem sie sich einer Avaaz-Kampagne angeschlossen haben, die Unternehmen, die von der israelischen Besatzung profitieren und/oder in die Misshandlung und Unterdrückung von Palästinensern verwickelt sind, zum Rückzug auffordert. Die Kampagne richtet sich insbesondere gegen den niederländischen Pensionsfonds ABP, die Barclays Bank, den Anbieter von Sicherheitssystemen G4S, das französische Transportunternehmen Veolia, den Computerhersteller Hewlett-Packard und den Bulldozer-Hersteller Caterpillar.

Kürzlich hat auch der niederländische Pensionsfonds PGGM mehrere zehn Millionen Euro aus israelischen Banken abgezogen, die Bill and Melinda Gates Foundation hat sich von G4S getrennt, und die Presbyterianische Kirche in den USA hat schätzungsweise 21 Millionen Dollar von HP, Motorola Solutions und Caterpillar abgezogen.

Es ist eine Bewegung, die an Tempo gewinnt. Gewalt erzeugt Gewalt und Hass, und das erzeugt nur noch mehr Gewalt und Hass. Wir Südafrikaner wissen um Gewalt und Hass. Wir verstehen den Schmerz, der Iltis der Welt zu sein, wenn es scheint, dass niemand uns versteht oder auch nur bereit ist, uns zuzuhören. Das ist unser Ursprung.

Wir wissen auch, welche Vorteile uns der Dialog zwischen unseren Führern gebracht hat, als als “terroristisch” eingestufte Organisationen verboten und ihre Führer, darunter Nelson Mandela, aus Haft, Verbannung und Exil entlassen wurden.

Wir wissen, dass die Gründe für die Gewalt, die unsere Gesellschaft heimgesucht hatte, sich auflösten und verschwanden, als unsere Führer begannen, miteinander zu sprechen. Terrorakte, die nach Beginn der Gespräche verübt wurden – wie die Anschläge auf eine Kirche und eine Kneipe -, wurden fast allgemein verurteilt, und die dafür verantwortliche Partei wurde an der Wahlurne brüskiert.

Der Jubel nach unserer ersten gemeinsamen Abstimmung war nicht nur den schwarzen Südafrikanern vorbehalten. Der wahre Triumph unserer friedlichen Einigung bestand darin, dass sich alle einbezogen fühlten. Und später, als wir eine Verfassung vorstellten, die so tolerant, barmherzig und inklusiv ist, dass sie Gott stolz machen würde, fühlten wir uns alle befreit.

Natürlich war es hilfreich, dass wir einen Kader von außergewöhnlichen Führern hatten. Aber was diese Führungspersönlichkeiten letztendlich an den Verhandlungstisch zwang, war der Cocktail aus überzeugenden, gewaltfreien Mitteln, die entwickelt worden waren, um Südafrika wirtschaftlich, akademisch, kulturell und psychologisch zu isolieren. An einem bestimmten Punkt – dem Wendepunkt – erkannte die damalige Regierung, dass die Kosten für den Versuch, die Apartheid aufrechtzuerhalten, die Vorteile überstiegen.

Der Rückzug multinationaler Konzerne mit Gewissen in den 1980er Jahren aus dem Handel mit Südafrika war letztlich einer der wichtigsten Hebel, der den Apartheidstaat – unblutig – in die Knie zwang. Diese Unternehmen hatten verstanden, dass sie durch ihren Beitrag zur südafrikanischen Wirtschaft zur Aufrechterhaltung eines ungerechten Status quo beitrugen.

Diejenigen, die weiterhin Geschäfte mit Israel machen, die zu einem Gefühl der “Normalität” in der israelischen Gesellschaft beitragen, erweisen den Menschen in Israel und Palästina einen schlechten Dienst. Sie tragen dazu bei, dass ein zutiefst ungerechter Status quo aufrechterhalten wird.

Diejenigen, die zur vorübergehenden Isolierung Israels beitragen, sagen, dass Israelis und Palästinenser gleichermaßen Anspruch auf Würde und Frieden haben.

Letztendlich werden die Ereignisse in Gaza in den letzten Monaten zeigen, wer an den Wert des Menschen glaubt. Es wird immer deutlicher, dass Politiker und Diplomaten keine Antworten geben können und dass die Verantwortung für eine nachhaltige Lösung der Krise im Heiligen Land bei der Zivilgesellschaft und den Menschen in Israel und Palästina selbst liegt.

Neben der jüngsten Verwüstung des Gazastreifens sind anständige Menschen überall – auch in Israel – zutiefst beunruhigt über die täglichen Verletzungen der Menschenwürde und der Bewegungsfreiheit, denen die Palästinenser an Kontrollpunkten und Straßensperren ausgesetzt sind. Und Israels illegale Besatzungspolitik und der Bau von Siedlungen in der Pufferzone auf besetztem Land erschweren es, in Zukunft eine für alle akzeptable Lösung zu finden.

Der Staat Israel verhält sich, als gäbe es kein Morgen. Seine Bevölkerung wird nicht das friedliche und sichere Leben führen, nach dem sie sich sehnt – und auf das sie ein Recht hat -, solange ihre Führer die Bedingungen aufrechterhalten, die den Konflikt aufrechterhalten.

Ich habe diejenigen in Palästina verurteilt, die für den Abschuss von Raketen auf Israel verantwortlich sind. Sie schüren die Flammen des Hasses. Ich bin gegen jede Form von Gewalt.

Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das palästinensische Volk jedes Recht hat, für seine Würde und Freiheit zu kämpfen. Es ist ein Kampf, der von vielen Menschen in der ganzen Welt unterstützt wird.

Kein von Menschen geschaffenes Problem ist unlösbar, wenn sich die Menschen mit dem ernsthaften Wunsch zusammensetzen, es zu überwinden. Kein Frieden ist unmöglich, wenn die Menschen entschlossen sind, ihn zu erreichen.

Frieden setzt voraus, dass die Menschen in Israel und Palästina das menschliche Wesen in sich selbst und in den anderen erkennen und ihre gegenseitige Abhängigkeit verstehen. Raketen, Bomben und grobe Beschimpfungen sind kein Teil der Lösung. Es gibt keine militärische Lösung. Die Lösung wird eher aus dem gewaltfreien Werkzeugkasten kommen, den wir in den 1980er Jahren in Südafrika entwickelt haben, um die Regierung von der Notwendigkeit einer Änderung ihrer Politik zu überzeugen.

Der Grund, warum sich diese Instrumente – Boykott, Sanktionen und Desinvestition – letztendlich als wirksam erwiesen haben, war, dass sie eine kritische Masse an Unterstützung hatten, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes. Eine Unterstützung, wie wir sie in den letzten Wochen weltweit in Bezug auf Palästina erlebt haben.

Ich appelliere an das israelische Volk, über den Augenblick hinauszublicken, über die Wut, sich ständig belagert zu fühlen, hinauszublicken und eine Welt zu sehen, in der Israel und Palästina koexistieren können – eine Welt, in der gegenseitige Würde und Respekt herrschen.

Das erfordert einen Mentalitätswandel. Ein Umdenken, das anerkennt, dass der Versuch, den gegenwärtigen Status quo aufrechtzuerhalten, künftige Generationen zu Gewalt und Unsicherheit verdammt. Ein Bewusstseinswandel, der aufhört, legitime Kritik an der Politik eines Staates als Angriff auf das Judentum zu betrachten. Ein Bewusstseinswandel, der im eigenen Land beginnt und sich über Gemeinschaften, Nationen und Regionen hinweg ausbreitet – bis hin zur Diaspora, die über die ganze Welt verstreut ist, die wir teilen. Die einzige Welt, die wir teilen.

Menschen, die in ihrem Streben nach einer gerechten Sache vereint sind, sind unaufhaltsam. Gott mischt sich nicht in die Angelegenheiten der Menschen ein und hofft, dass wir wachsen und lernen, indem wir unsere Schwierigkeiten und Differenzen selbst lösen. Aber Gott schläft nicht. Die jüdischen Schriften sagen uns, dass Gott auf der Seite der Schwachen steht, der Enteigneten, der Witwen, der Waisen, der Fremden, die Sklaven beim Exodus in das gelobte Land befreit hat. Es war der Prophet Amos, der sagte, wir sollten die Gerechtigkeit wie einen Strom fließen lassen.

Das Gute setzt sich am Ende durch. Das Streben nach Freiheit für das Volk von Palästina von der Demütigung und Verfolgung durch die Politik Israels ist eine gerechte Sache. Es ist eine Sache, die die Menschen in Israel unterstützen sollten.

Nelson Mandela sagte bekanntlich, dass sich die Südafrikaner erst dann frei fühlen würden, wenn die Palästinenser frei seien. Er hätte hinzufügen können, dass die Befreiung Palästinas auch Israel befreien wird.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...