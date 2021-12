https://mondoweiss.net/2021/12/german-police-remove-pro-palestinian-students-from-campus-meeting/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=daily-email-mailpoet



Bild: Gebäudefassade der Universität Münster am Schloss Münster in Nordrhein-Westfalen, Deutschland. (Foto: Rüdiger Wölk/Wikimedia/CC)

Deutsche Polizei vertreibt pro-palästinensische Studenten von der Universitätssitzung



Von Hebh Jamal

Die deutsche Polizei hat eine palästinensische Gruppe von einer Sitzung der Studentenvertretung entfernt, nachdem die pro-palästinensischen Studenten gegen einen Gesetzentwurf protestiert hatten, der Studenten, die BDS unterstützen, daran hindert, Räume an der Universität zu mieten.

15. Dezember 2021

Am 22. November entfernte die deutsche Polizei die palästinensische Gruppe Palästina Antikolonial von einer Sitzung der Studentenvertretung, nachdem die pro-palästinensischen Studenten gegen einen Gesetzentwurf protestiert hatten, der Studenten, die die BDS-Bewegung unterstützen, daran hinderte, Räume an der Universität zu mieten. Die Auseinandersetzung im Studierendenparlament (StuPa) der Universität Münster drehte sich um eine Veranstaltung, die diese Woche stattfinden sollte: “Die BDS-Debatte und die deutsche Linke”.

Die Maßnahme, die Raumvermietung für Palästina Antikolonial zu blockieren, wurde schließlich mit 20 zu 2 Stimmen angenommen. Was jedoch die größte Kontroverse ausgelöst hat, ist die Tatsache, dass die Abstimmung stattfand, nachdem die pro-palästinensischen Studierenden aus dem Raum gezogen wurden. Nach einer Verzögerung der Diskussion über die Raummiete und weil sie nicht warten wollten, unterbrachen die pro-palästinensischen Studierenden die Sitzung, indem sie die Erklärungen vorlasen, die sie abgeben wollten, wenn der Antrag auf die Tagesordnung gesetzt würde. Ein Mitglied des StuPa rief daraufhin die Polizei.

“Wir entschieden uns, nicht zu warten und verlasen stattdessen unsere vorbereitete Erklärung, einen offenen Brief von 240 jüdischen und israelischen Wissenschaftlern an die Bundesregierung, in dem vor der Gleichsetzung von BDS mit Antisemitismus gewarnt wird”, so Palästina Antikolonial gegenüber Mondoweiss. “Der Respekt vor den Kommilitonen endet offensichtlich, wenn es um Studenten geht, die sich mit Palästina solidarisieren.”

“Natürlich haben sie ihre Regeln und Vorschriften, aber genau das ist der Punkt. Unsere Institutionen und Studierendenschaften nutzen diese Regeln, um uns zu missachten und zu diskriminieren”, so Palästina Antikolonial.

In einem vom StuPa veröffentlichten Sitzungsprotokoll wird Palästina Antikolonial als “Bedrohung für die jüdischen Studierenden an der Universität Münster” bezeichnet und die Universität aufgefordert, ihr die Durchführung von Veranstaltungen zu untersagen. StuPa-Vorsitzende Leonie Bronkalla sagte nach der Veranstaltung, dass sie als Leiterin der Studierendenvertretung das Recht habe, “Leute von der Versammlung auszuschließen, wenn die Versammlung gestört wird – und zwar so sehr, dass sie nicht mehr stattfinden kann”, berichtete der Campus-Sender Radio Q. Zuerst, so Bronkalla, “haben wir den Hausmeister angerufen, und er konnte nicht vier oder fünf Leute alleine rausschmeißen”, woraufhin sie “die Polizei um Hilfe bat”.

Daraufhin erklärte der AStA, ein Exekutivorgan der Studentenschaft, gegenüber Mondoweiss, dass, obwohl die Polizei kam, die Studenten “nicht aggressiv hinausgeworfen wurden”. Radio Q berichtete, dass niemand verhaftet wurde und kein Verbrechen stattgefunden hat.

“Wir können verstehen, dass die Situation für das BIPoC auslösend war, aber in diesem speziellen Fall gab es keine Gewalt von Seiten der Polizei oder Rassismus von Seiten des Parlaments”, sagte der AStA.

Palästina Antikolonial entgegnete jedoch: “Zu sagen, dass von der Polizei keine Gewalt ausging, ist reine Ignoranz gegenüber dem, was Polizeieinrichtungen verkörpern.”

“Entweder wir gehen freiwillig, oder die Alternative ist, dass sie uns zwingen zu gehen”, fügte er hinzu. Dafür ist die Polizei da: Gewalt auszuüben oder mit Gewalt zu drohen, um die Forderungen von strukturell rassistischen Institutionen durchzusetzen.”

Seit der Gründung von Palästina Antikolonial im Jahr 2020 haben die studentische Exekutive und Legislative der Universität Münster mehrere Anträge und Resolutionen verfasst, die die Universitätsverwaltung dazu aufforderten, pro-palästinensisches Engagement auf dem Campus zu verbieten.

Anfang des Jahres wurde eine pauschale Anti-BDS-Resolution verabschiedet, die pro-palästinensischen Studentengruppen die offizielle Anerkennung verwehrt und sie daran hindert, von der Universität finanzielle Mittel zu erhalten. Als studentisches Gremium kann das StuPa nicht kontrollieren, welche Veranstaltungen die Studierenden auf dem Campus abhalten, aber das Parlament verabschiedete im Juli eine Maßnahme, um Druck auf die Universität auszuüben, damit diese keine Räume mehr vermietet. Seitdem hat das Parlament diese Maßnahme jedes Semester bekräftigt, und die Sitzung im November war der letzte Fall

Eine ähnliche Entschließung vom Juli 2021 lautet wie folgt:

“Gruppen oder Einzelpersonen, die nachweislich die BDS-Bewegung unterstützen oder sich positiv auf sie beziehen, die sich gegen das Existenz- und Verteidigungsrecht Israels positionieren, die sich mit der Gruppe ‘Palästina Antikolonial’ solidarisieren oder ihr angehören oder die terroristische Gewalt gegen Israel befürworten, dürfen keine Honorare, Aufwandsentschädigungen, Projektförderungen oder sonstige Mittel aus dem Haushalt der Verfassten Studierendenschaft erhalten. Ebenso darf die Verfasste Studierendenschaft diesen Gruppen oder Einzelpersonen oder Veranstaltungen, an denen diese Gruppen oder Einzelpersonen teilnehmen, keine Räume zur Verfügung stellen oder Raumreservierungen für sie vornehmen.”

Der Tagesordnungspunkt vom 22. November war daher nur ein Teil der konsequenten Anwendung und Bekräftigung der antipalästinensischen Regeln und Vorschriften, die an deutschen Universitäten existieren. “Der Versuch, uns gezielt zu benennen und uns ständig Räume wegzunehmen, ist schlichtweg ein Versuch, uns als Antisemiten zu diffamieren”, so Palästina Antikolonial.

Tage nach der Abstimmung wurde der Gruppe Studis gegen rechte Hetze von einer anderen deutschen Universität, der Goethe-Universität Frankfurt, ein Raum für eine Vorführung von “Zur Zeit der Verleumder”, einem Film über die Diskussion über Palästina in Deutschland, verweigert. Die Begründung, so der Hochschulrat, sei rein bürokratisch – die Gruppe glaubt jedoch, dass es sich um ein politisches Vorgehen handelt, das beabsichtigt ist.

“Der Hochschulrat führt konsequent rassistische Veranstaltungen gegen Postcolonial Studies, Black Lives Matter und gegen den Islam durch”, so Studis gegen rechte Hetze in einer Erklärung. “Wir sind empört, dass wir als Studierende nicht nur mit ansehen müssen, wie universitäre Räume für rassistische Zwecke genutzt werden, sondern nun auch noch studentische Räume, die sich mit Palästina-Solidarität und Antirassismus beschäftigen, vorenthalten werden.”

Im Juni 2019 schlossen sich deutsche Studentenwerke und Gruppen, die aus breiten politischen Fraktionen wie den Grünen, den Sozialdemokraten und Angela Merkels Christdemokraten bestehen, zusammen und verabschiedeten ihre eigene Resolution, in der sie die BDS-Bewegung verurteilten und erklärten, dass sie sich auf keinerlei Zusammenarbeit mit BDS-Anhängern einlassen würden. In der Resolution wird BDS als “besonders aggressiver Ausdruck von Antisemitismus bezeichnet, für den an deutschen Universitäten kein Platz sein kann”.

Einen Monat zuvor hatte der Deutsche Bundestag mit breiter Mehrheit den Antrag “BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten – Antisemitismus bekämpfen” verabschiedet, der die BDS-Bewegung als antisemitisch verurteilt und fordert, dass staatliche Stellen und Kommunen Organisationen, die sich BDS anschließen, weder unterstützen noch ihnen öffentlichen Raum gewähren.

Kurz darauf unterstützte die Hochschulrektorenkonferenz – der Zusammenschluss der öffentlichen und staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland – die Resolution und übernahm die umstrittene Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance für Antisemitismus, die Kritik an Israel mit Antisemitismus gleichsetzt.

“Studentenparlamente verstärken die Mainstream-Entscheidungen, die Universitäten als Institution bereits treffen”, sagte Palästina Antikolonial. “Die oberste Leitungsebene sagt, dass BDS antisemitisch ist, also nehmen diese Studenten einfach ihre Befehle von oben entgegen und weigern sich, mit der gesamten Studentenschaft darüber zu diskutieren.”

“Es gibt viele Fakultätsmitglieder, Professoren und Studenten innerhalb der Universität, die ihre Solidarität mit uns zeigen wollen, aber wegen der immensen Zensur, die innerhalb unserer Institutionen existiert, haben sie einfach Angst, ihre Unterstützung nach außen zu tragen”, fügten sie hinzu.

Ein Beispiel dafür ist, dass dasselbe Studentenparlament und der AStA einen Empowerment-Workshop für BIPOC-Studenten aufgrund der Teilnahme der Soziologin Dr. Natasha Kelly anstrebten. Der AStA schickte Kelly einen Fragebogen, den Aktivisten als “inquisitorisch und autoritär” bezeichneten, um herauszufinden, ob sie antisemitisch ist, nachdem sie im vergangenen Mai einen offenen Brief unterzeichnet hatte, in dem sie eine Untersuchung Israels durch den Internationalen Strafgerichtshof wegen der Ereignisse in Gaza forderte.

Sie forderten Kelly auf, sich stattdessen von pro-palästinensischen Organisationen wie Palestine Speaks oder Jewish Voice for Peace zu distanzieren, wenn sie den Workshop wie geplant abhalten wolle. Kelly weigerte sich.

Die antizionistische jüdische Organisation Jüdische Stimme erklärte in einer Erklärung, dass diese Aktionen des AStA der Universität Münster ein Versuch “einer Gruppe aus der weißen Mehrheitsgesellschaft, einen Keil zwischen Gruppen von Minderheiten zu treiben, um ihre Herrschaft in einer Zeit zunehmender Solidarität zwischen BLM, Palästina-Solidarität und jüdischen Emanzipationsbewegungen aufrechterhalten zu können”.

Obwohl sie daran gehindert werden, Veranstaltungen auf dem Campus durchzuführen, geben die Studierenden von Palästina Antikolonial nicht auf. “Wir haben nach wie vor keine andere Wahl, als immer wieder zu den StuPa-Sitzungen zu gehen, wenn versucht wird, unmenschliche, verfassungswidrige und diffamierende Beschlüsse über uns oder über BDS und die palästinensische Menschenrechts- und Widerstandsbewegung zu fassen”, so Palästina Antikolonial. “Wir tun dies nicht nur für die Rechte unserer Gruppe, sondern für alle Studenten und Studentengruppen, die sich mit der palästinensischen Sache solidarisieren wollen”, sagten sie. Übersetzt mit Deepl.com

