Germany may repurchase artillery systems from Qatar to send to Ukraine German media reported on 3 January that Berlin is contemplating repurchasing several Gepard self-propelled anti-aircraft guns (SPAAG) from Qatar, as well as their munitions – which it sold to the Gulf state over two years ago – in order to send them to the Ukrainian army as military aid.

(Bildnachweis: AFP)



Die SPAAG-Systeme wurden ursprünglich 2020 an Katar verkauft, um die Sicherheit bei der Fußballweltmeisterschaft 2022 zu gewährleisten

Deutschland kauft möglicherweise Artilleriesysteme von Katar zurück und schickt sie in die Ukraine



von der Nachrichtenredaktion

3. Februar 2023

Wie deutsche Medien am 3. Januar berichteten, erwägt Berlin den Rückkauf mehrerer Gepard-Flugabwehrkanonen (SPAAG) aus Katar sowie der dazugehörigen Munition, die es vor über zwei Jahren an den Golfstaat verkauft hat, um sie als Militärhilfe an die ukrainische Armee zu liefern.

Diese Flugabwehrsysteme wurden ursprünglich 2020 nach Doha verkauft, um die Sicherheit der Fußballweltmeisterschaft 2022 zu gewährleisten, die in Katar stattfand. Nach dem Ende der Fußballweltmeisterschaft am 18. Dezember besuchten deutsche Regierungsvertreter den GCC-Staat, um die Angelegenheit zu besprechen.

“Die Gepards haben sich im Krieg in der Ukraine sehr gut bewährt. Wenn wir hier mehr von den Partnern bekämen, würde das den Ukrainern auf jeden Fall helfen”, wird der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius in der Süddeutschen Zeitung zitiert. Dies fällt mit der Genehmigung Deutschlands zusammen, seine Leopard-1-Panzer an die Ukraine zu liefern. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall und die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) erklärten, dass sie 88 Leopard-Panzer für die Ukraine überholen, “wenn Kiew bereit ist, sie zu kaufen”, was bedeutet, dass die Panzer an die Ukraine verkauft werden sollen.

Nach Angaben der Süddeutschen Zeitung plant Deutschland außerdem, seine letzten sieben SPAAG an die Ukraine zu liefern, wodurch die Ukraine in den Besitz von 37 Gepard-Kanonen gelangen würde. Es wurden jedoch Bedenken hinsichtlich der Munition geäußert, die in der Schweiz hergestellt wird und die die Schweizer aufgrund ihrer Neutralitätspolitik nur ungern an die Ukraine ausliefern.

Seit dem Beginn des Krieges zwischen Russland und der Ukraine haben die westlichen Länder versucht, ihre arabischen Verbündeten zu beeinflussen, um die durch die schweren Sanktionen gegen Moskau verursachte Energiekrise zu lindern. Als Ergebnis dieser westlichen Druckkampagne unterzeichnete Katar am 29. November ein Abkommen mit dem US-amerikanischen Ölraffinerieunternehmen ConocoPhillips über den Export von zwei Millionen Tonnen Flüssigerdgas (LNG) nach Deutschland für mindestens 15 Jahre ab 2026.

Auch zwischen Frankreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist eine Zusammenarbeit im Energiebereich im Gespräch.

Während Berlin versucht, diese SPAAGs von Katar zurückzukaufen, um sie Kiew als Hilfe zukommen zu lassen, bemüht sich Washington in ähnlicher Weise um die Aufrüstung des ukrainischen Militärs. Mitte Januar forderte das Weiße Haus das israelische Verteidigungsministerium auf, der ukrainischen Armee alte Hawk-Raketen zur Verfügung zu stellen, die in den 1960er Jahren von den USA gekauft worden waren.

Am 17. Januar berichtete die New York Times (NYT), dass die USA heimlich Hunderttausende von Artilleriegranaten aus einem riesigen, in Israel gelagerten Vorrat an die Ukraine geliefert haben. Übersetzt mit Deepl.com

