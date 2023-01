Eigentlich fehlte nur noch, dass Selenskyj bei der Beerdigung von Papst Benedikt in den Vatikan zugeschaltet wurde und hier bei uns, anstelle von Scholz die Neujahrsansprache hielt. Wer weiß, was wir in Zukunft von diesem Medien-Monster Selenskyj noch zu erwarten haben. Evelyn Hecht-Galinski



Top 20 Most Cringeworthy Zelensky PR Moments The US empire’s proxy war in Ukraine has had many jaw-dropping instances of imperialist sociopathy, propagandistic audacity and brazen journalistic malpractice that we’ve discussed in this space many times, but one of the most cringeworthy and degrading aspects of the globe-spanning narrative control campaign surrounding this war has been the way the nation’s president Volodymyr Zelensky has been turned into an ever-present corporate mascot for the most aggressive ad campaign ever devised.

Die 20 unerträglichsten PR-Momente von Selenskyj

von Caitlin Johnstone



14. Januar 2023

Der Stellvertreterkrieg des US-Imperiums in der Ukraine hat viele atemberaubende Beispiele für imperialistische Soziopathie, propagandistische Unverfrorenheit und dreistes journalistisches Fehlverhalten hervorgebracht, die wir an dieser Stelle schon oft besprochen haben. Aber einer der erschütterndsten und entwürdigendsten Aspekte der weltumspannenden narrativen Kontrollkampagne, die diesen Krieg umgibt, ist die Art und Weise, wie der Präsident des Landes, Wolodymyr Selenskyj, in ein allgegenwärtiges Unternehmensmaskottchen für die aggressivste Werbekampagne aller Zeiten verwandelt wurde. Die Art und Weise, wie die mächtigsten Institutionen der westlichen Welt ihre Marionette allen vor die Nase gesetzt haben, um den Stellvertreterkrieg des Imperiums zu verkaufen, stellt Ronald McDonald in den Schatten.

Hier sind 20 der krassesten Momente, in denen Selenskyj von der PR-Abteilung des Establishments benutzt wurde, um den McProxy War in der westlichen Welt zu vermarkten, in keiner bestimmten Reihenfolge.



1. Ein Republikaner im Repräsentantenhaus bringt einen Gesetzesentwurf ein, um eine Büste von Selenskyj im US-Kapitolgebäude aufzustellen

Republikaner im Repräsentantenhaus bringt Resolution zur Aufstellung einer Selenskyj-Büste im Kapitol ein

Die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene (R-GA) und andere konservative GOP-Mitglieder kritisierten die Idee

by Dave DeCamp@DecampDave @RepMTG @RepThomasMassie #Zelensky #Zelenskyy #Ukraine https://t.co/E62LAoSOdK pic.twitter.com/7kF0keUkWl

– Antiwar.com (@Antiwarcom) January 12, 2023

Dave DeCamp von Antiwar schreibt:

Der Abgeordnete Joe Wilson (R-SC) hat diese Woche einen Gesetzesentwurf eingebracht, der eine Büste des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Hausflügel des US-Kapitolgebäudes aufstellen würde, eine Idee, die von konservativeren GOP-Mitgliedern stark kritisiert wurde.

2. Das gefälschte, nach einem Hollywood-Actionhelden klingende Zitat “Ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit”.

Die einzige Quelle für dieses Zitat war ein einzelner, nicht namentlich genannter US-Regierungsbeamter, doch zahlreiche Mainstream-Medien berichteten es als Tatsache, anstatt es als unbegründeten Unsinn zu ignorieren, der es ganz offensichtlich war, und nun ist es Teil der offiziellen Darstellung.

Es war klar, dass die Ukraine der verlogenste und PR-intensivste Stellvertreterkrieg aller Zeiten werden würde, als die gesamte Mainstream-Presse anfing, Selenskyj ein nach Hollywood-Actionhelden klingendes Zitat zuzuschreiben, das er nie wirklich gesagt hat. pic.twitter.com/r6Ubq38SEf

– Caitlin Johnstone (@caitoz) December 2, 2022

3. Das Vogue-Titelshooting

vogue-fotoshootings zu kriegszeiten. sehr ernst. schicken wir der ukraine weiterhin wöchentlich milliardenschwere hilfspakete, um die “demokratie” zu schützen. hinterfragen wir das nicht. pic.twitter.com/MXVaW16K0y

– Logan Hall (@loganclarkhall) July 26, 2022

5. Time Magazine Person des Jahres

6. Star Wars: Angriff der Drohnen

7. Selenskyj hält eine Rede bei den Golden Globes

Володимир Зеленський on Twitter: “I addressed the participants of the 80th @goldenglobes Awards. This award was born at a special time. WWII was not over yet, but the tide was turned – all knew who would win.It is now 2023. The war in 🇺🇦 is not over yet but the tide is turning & it is already clear who will win. pic.twitter.com/u7pHr0u0lq / Twitter” I addressed the participants of the 80th @goldenglobes Awards. This award was born at a special time. WWII was not over yet, but the tide was turned – all knew who would win.It is now 2023. The war in 🇺🇦 is not over yet but the tide is turning & it is already clear who will win.



8. Selenskyj hält eine Rede bei den Grammys

⚡️Ukrainische Künstler, Selenskyj spricht bei den Grammys zum Publikum.

Präsident Wolodymyr Selenskyj wandte sich in einem vorab aufgezeichneten Video an das Publikum, in dem er sagte: “Wir kämpfen gegen Russland, das mit seinen Bomben schreckliche Stille bringt. Die Totenstille. Füllen Sie die Stille mit Ihrer Musik.” pic.twitter.com/DrUzTNqsDO

– The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 4, 2022

9. Selenskyj erhält einen Academy Award von Schauspieler Sean Penn

Zweifacher Oscar-Preisträger #SeanPenn schenkt dem ukrainischen Präsidenten @ZelenskyyUa seinen Oscar als Symbol der Stärke #Zelenskyy #Ukraine #UkraineRussiaWar️ pic.twitter.com/8UITVC9y7T

– CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) November 9, 2022

10. Selenskyj spricht auf dem Weltwirtschaftsforum

Präsident Wolodymyr Selenskyj lud in seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz) Wirtschaftsführer, deren Unternehmen Russland verlassen, ein, ihre Firmen in die Ukraine zu holen, um beim Wiederaufbau seines Landes zu helfen. https://t.co/TV1uaCa2Tw pic.twitter.com/KyYA3PU22U

– The New York Times (@nytimes) May 23, 2022

11. Selenskyj hält eine Rede und läutet die Glocke der New York Stock Exchange

12. Selenskyj hält eine Rede bei der geheimnisvollen Bilderberg-Gruppe (wahrscheinlich)

Wir werden nie erfahren, ob Selenskyj aufgrund der berüchtigten Bilderberg-Geheimhaltung tatsächlich einen Videoauftritt hat, aber The Guardian berichtete im Vorfeld des Treffens, dass er dies wahrscheinlich tun würde:

“Der Konferenzraum ist mit Videobildschirmen ausgestattet, damit schüchterne Würdenträger virtuell anwesend sein können, und es ist sehr wahrscheinlich, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj für einen Beitrag im T-Shirt zu den Gesprächen heranzoomen wird. Nur wenige Tage zuvor traf sich Selenskyj mit einem Bilderberger und dem Vertreter des US-Geheimdienstes Alex Karp, der Palantir, das berüchtigte, von der CIA finanzierte Überwachungs- und Datenanalyseunternehmen, leitet.”

13. Selenskiyj hält eine Rede bei den Filmfestspielen in Cannes

14. Selenskyj hält eine Rede auf dem Glastonbury Festival

15. Das seltsame Hologramm Selenskyj auf dem Founders Forum in Großbritannien

16. Selenskyj trifft sich mit Ben Stiller

17. Der Auftritt der ukrainischen Flagge im US-Kongress

18. Das bizarre Biden-Selenskyj-Video, in dem Action-Helden in Zeitlupe vor einer Explosion weglaufen

19. Gast in der Show von David Letterman

20. Der obligatorische Bono-Psychotrip

Ehrenvolle Erwähnung: Selenskyj trifft sich mit BlackRock-Chef Larry Fink, um beim “Wiederaufbau” (sprich: Aufkauf) der Ukraine zu helfen

Ehrenvolle Erwähnung: DC-Party in der ukrainischen Botschaft, die offen vom militärisch-industriellen Komplex der USA ausgerichtet wurde

Haben die Leute noch nicht genug davon, dass ihre Intelligenz beleidigt wird? Übersetzt mit Deepl.com

________________________

