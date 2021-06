Die amerikanische Linke, die Judenfrage und der Wiederholungszwang

Von Gilad Atzmon

2. Juni 2021

Vor ein paar Tagen berichtete Ynet (das größte israelische Medienunternehmen), dass die amerikanische progressive Bewegung die problematische Rolle ihrer jüdischen Elemente erkannt hat. Das israelische Blatt enthüllte, dass in den Augen der aufstrebenden progressiven Kreise innerhalb der amerikanischen Linken die Juden als “weiße Unterdrücker” wahrgenommen werden, die den Kern der sozialen Ungerechtigkeit in Amerika bilden. Der Ynet-Bericht basiert auf einer aktuellen Studie von Dafna Kaufman, einer Analystin am israelischen Reut-Institut.

“Der zeitgenössische Diskurs der amerikanischen Linken teilt die Gesellschaft in (identitäre) Quadrate: Du bist entweder mit uns oder gegen uns – und die Juden sind außen vor.” Ynet fasst Kaufmans Argument zusammen. “Obwohl die große Mehrheit der amerikanischen Juden die Demokratische Partei unterstützt, erlauben progressive Kreise den Juden nicht mehr wirklich, Teil des Kampfes für sozialen Wandel zu sein, solange sie weiterhin pro-zionistisch sind und ihr Jüdischsein aktiv zum Ausdruck bringen.” Sie haben vielleicht schon bemerkt, dass das israelische Outlet sich nicht nur auf “Zionisten” bezieht, wie es die meisten palästinensischen Solidaritätskampagnenmacher aus Angst vor den “Juden in ihrer Bewegung” tun. Das israelische Nachrichten-Outlet bezieht sich auf ‘Juden’, ‘Jüdischsein’ und auch auf ‘Zionisten’ als ein integrales organisches Spektrum jüdischen Lebens, Kultur, Identität und Politik.

Ynet betont, dass die amerikanische Linke eine Intoleranz gegenüber jüdischer Politik und jüdischem Identitarismus entwickelt hat. “Der Bericht zeigt weiter, dass die radikal-progressive Fraktion zur wachsenden Ausgrenzung jüdischer Gemeindeorganisationen aus der amerikanischen Linken beiträgt, indem sie Juden das Recht verweigert, sich über ihre Diskriminierung oder Antisemitismus zu beschweren.” Ynet zitiert Kaufmans Bericht: “Juden werden als starke weiße Unterdrücker identifiziert, und das gilt auch für den Staat Israel.”

Ynet fragt: “Kann ich weiß, jüdisch, liberal und Demokrat sein? Kaufman antwortet: “Natürlich können Sie das sein, aber einige Ihrer Rechte sind ziemlich aufgehoben. Du kannst ein Verbündeter in sozialen Kämpfen sein, aber du kannst nicht im Zentrum des Problems stehen.” Ich vermute, dass das, was Kaufman uns hier sagt, ist, dass man ein “Jude” und ein “Linker” sein kann, dass aber die Rolle als kontrollierte Opposition zu einem Ende gekommen sein könnte.

Ynet betont, dass “es wichtig ist, sich daran zu erinnern, dass Juden durch das Establishment Fortschritte in der amerikanischen Gesellschaft gemacht haben, und dies ist ein wesentlicher Teil des Einflusses der Juden auf die Vereinigten Staaten, doch die progressive Bewegung ist sehr anti-Establishment. Daher ist die Schlussfolgerung eindeutig, dass die Juden die unterdrückenden Weißen sind. Natürlich ist das wahre Bild komplexer, aber diese binäre Einteilung steckt die Juden in bestimmte Kisten.”

Der obige israelische Diskurs erinnert mich an einen alten israelischen Witz:

Ein Israeli kommt in Heathrow an. Der Einwanderungsbeamte fragt: “Besatzung?”

“Nein”, antwortet der Israeli, “nur zu Besuch”.

In dem Witz sieht sich der Israeli als Besatzer und akzeptiert auch, als solcher wahrgenommen zu werden, aber vor allem ist er mit seiner Rolle als Besatzer völlig zufrieden. Der britische Einwanderungsbeamte ist offensichtlich blind für all das, denn er ist mit einer Routinebefragung beschäftigt. Er könnte sogar den Witz übersehen. In der amerikanischen Realität, wie sie in dem Ynet-Artikel dargestellt wird, erwachen die Progressiven zu der Realität, die ihrer Bewegung von einigen mächtigen und lauten Lobbys, gut finanzierten Think Tanks und Pressure Groups offen zugefügt wurde.

Die jüdische Angst vor Antisemitismus ist genau dieser Moment des Erwachens, der quälende Gedanke, dass der Einwanderungsbeamte den Witz tatsächlich versteht und sich sogar erlaubt, laut zu lachen. Das ist genau das, was der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan mit “das Unbewusste ist der Diskurs des Anderen” meinte. Es ist die Angst, dass der andere Sie so sieht, wie Sie sind, und sich sogar traut, seine Gedanken über Sie mit allen anderen zu teilen. Wenn also jüdische Macht die Macht ist, Kritik an jüdischer Macht zum Schweigen zu bringen, dann ist die Angst vor Antisemitismus der quälende Gedanke, dass diese Macht schwindet: der Gedanke daran, dass Menschen anfangen, die Dinge beim Namen zu nennen, und noch schlimmer: dass Linke an ihren Prinzipien von Gleichheit und Gerechtigkeit festhalten.

Neulich habe ich ein progressives Mitglied meiner Familie gebeten, Geschichte zu definieren: “Wir lernen aus den Fehlern der Vergangenheit, damit wir sie in der Zukunft nicht wiederholen”, sagte er klugerweise. Ich korrigierte ihn leicht. ‘Wir lernen über unsere vergangenen Fehler, damit wir unsere zukünftigen Fehler im Kontext verstehen können.’ Wenn man diese Komplexität aus einer psychoanalytischen Perspektive betrachtet, kommt der Begriff des ‘Wiederholungszwangs’ zum Vorschein. Wiederholungszwang wird oft als ein psychologisches Phänomen definiert, bei dem ein Mensch ein Ereignis oder dessen Umstände immer wieder wiederholt. Dies beinhaltet, dass man sich in Situationen begibt, in denen das Ereignis wahrscheinlich wieder eintreten wird. Das Konzept des Wiederholungszwangs wurde erstmals von Freud eingeführt, der auf eine Situation hinwies, in der “der Patient sich an nichts von dem erinnert, was er vergessen und verdrängt hat, er handelt es aus, ohne natürlich zu wissen, dass er es wiederholt …”