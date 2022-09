https://www.sott.net/article/472263-NATOs-approach-to-Russias-borders-planned-years-ago



Vorsitzender des NATO-Militärausschusses Admiral Rob Bauer

Die Annäherung der NATO an die Grenzen Russlands wurde schon vor Jahren geplant

teleSUR

18. September 2022

Die Allianz hat Pläne enthüllt, die Zahl der vorbereiteten Kräfte an der Ostflanke in naher Zukunft auf mehr als 300.000 Soldaten zu erhöhen.

Der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, erklärte am Samstag, die NATO habe bereits vor mehreren Jahren mit der Planung ihrer Expansion in der Nähe der russischen Grenzen begonnen.

Zuvor war am Samstag der NATO-Militärausschuss in Estland zusammengekommen, wo der Oberste Alliierte Befehlshaber Europa, General Christopher Cavoli, den NATO-Mitgliedsstaaten unter anderem seine strategischen Überlegungen für die Bemühungen der NATO an der Ostflanke erläuterte.

Bauer sagte auf einer Pressekonferenz:

“Wir sprechen hier über die größte Überholung unserer militärischen Strukturen seit 1949. Die Planungen dafür haben schon vor einigen Jahren begonnen, aber jetzt setzen wir sie um.”

Vor dem Hintergrund der russischen Militäroperation in der Ukraine einigten sich die Staats- und Regierungschefs der NATO Ende Juni auf einen Plan für eine erhebliche Aufstockung der Streitkräfte des Bündnisses an der Ostflanke bis 2023.

Das Bündnis gab bekannt, dass die Zahl der vorbereiteten Streitkräfte an der Ostflanke in naher Zukunft auf mehr als 300.000 Soldaten erhöht werden soll. Darüber hinaus will es die Zusammensetzung der Kampfgruppen bis auf Brigadeebene erhöhen. Darüber hinaus haben sich die NATO-Länder verpflichtet, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen.

Die NATO arbeitet eng mit dem Verteidigungssektor zusammen, um ihr Arsenal wieder aufzufüllen, das durch die Waffenlieferungen des Blocks an die Ukraine dezimiert wurde, so der NATO-Generalsekretär.

“Die NATO arbeitet eng mit der Rüstungsindustrie zusammen, um die Bestände der von den Verbündeten an die Ukraine gelieferten militärischen Ausrüstung wieder aufzufüllen”, sagte Stoltenberg am Rande eines von der US-Zeitschrift Foreign Policy organisierten Forums und fügte hinzu, dass die NATO-Länder auch die Rüstungsunternehmen aufforderten, ihre Produktion zu erhöhen.

Der Generalsekretär fügte hinzu, dass der Bedarf an zusätzlicher Hilfe für die Ukraine nach wie vor dringend sei und dass es von entscheidender Bedeutung sei, sicherzustellen, dass der Block über angemessene Waffen und andere Ausrüstung verfüge, um Kiew militärisch zu unterstützen.

Scott Ritter Kommentar: Dies deutet darauf hin, dass der Ukraine-Konflikt als Mittel zur Schwächung der russischen Kriegsfähigkeiten geplant war. Russlands beträchtliche Stärke und Bündnistreue wurde nicht berücksichtigt. Übersetzt mit Deepl.com

