Die Aussicht auf Frieden und seine Feinde Von Gilad Atzmon

27. März 2022Die USA, Großbritannien und die NATO sind der Meinung, dass der Krieg in der Ukraine Russland schwächt, Putin zu einer Amalek-Figur degradiert, die NATO stark macht und dem militärisch-industriellen Komplex der USA einen großen Schub geben wird. Dementsprechend wollen Biden, Johnson und die NATO den Krieg auf unbestimmte Zeit fortsetzen.

Es ist an der Zeit, herauszufinden, wer die Fortsetzung des Krieges braucht, denn Biden ist in dieser Hinsicht nicht allein. Auch Selenskyj will, dass der Krieg weitergeht. Er weiß, dass jede Vereinbarung mit Russland seine Lage “sehr kompliziert” machen würde. Die ukrainischen Nationalisten, die anscheinend tapfer gegen die russische Armee kämpfen und von allen westlichen Medien gelobt werden, werden kein einziges territoriales Zugeständnis akzeptieren. Es ist schwer vorstellbar, dass der Krieg ohne ein solches Zugeständnis zu Ende geht, vor allem angesichts der eindeutigen territorialen Gewinne Russlands im Süden, Osten und Norden. Und Selenskyj, der Schauspieler, weiß, dass seine derzeitige Theaterrolle zweifellos der Höhepunkt seiner Karriere ist. Von nun an geht es nur noch bergab. Für Selenskyj soll der Krieg ewig weitergehen.

Und was ist mit dem ukrainischen Volk, will es das Ende des Krieges? Es kommt darauf an, wen Sie fragen. Verfolgt man die britische und amerikanische Presse, so wird der Eindruck erweckt, die Ukrainer stünden geschlossen hinter ihrem Führer in einer kollektiven und selbstmörderischen Mission. Die Wahrheit ist jedoch, dass vier Millionen das Land verlassen haben, zehn Millionen wurden innerhalb der Ukraine vertrieben, und diese Zahlen steigen täglich. Das Land wird systematisch zerstört, einige seiner Städte werden in Schutt und Asche gelegt. Wenn es das ist, was die Menschen wollen, wie die BBC uns glauben machen will, wird der Krieg niemals enden. Wenn es sich bei den Ukrainern hingegen um ganz normale Menschen handelt, was wahrscheinlicher ist und eine intelligente Annahme darstellt, müssen sie der Katastrophe, die ihnen von ihrem Führer und dem kriegstreiberischen Westen zugefügt wurde, sehr überdrüssig sein. Als gewöhnliche Menschen sorgen sich die Ukrainer um die Zukunft ihres Landes, ihrer Kinder, ihrer Städte, ihrer Kultur, ihres Erbes – vielleicht wollen sie das alles lieber bewahren, als im “Namen des Landes” zu sterben.

Wir lesen oft, dass Selenskyj Israel anfleht, ein Friedensabkommen mit Russland auszuhandeln, obwohl Israel nicht gerade der natürlichste Kandidat als Vermittler für ein harmonisches Zusammenleben ist. In den letzten Jahren wurde viel über die israelische und ukrainische Fantasie geschrieben, Russland als Europas Hauptlieferanten von Gas abzulösen. Der derzeitige Krieg in der Ukraine macht Israel zum potenziellen Hauptlieferanten für europäisches Gas. Diese Woche erklärte Israels prominenter Nachrichtensender N12, dass “Israel Europa dabei helfen wird, sich vom russischen Gas abzuschneiden”. N12 berichtet, dass der israelische Energieminister auf einer Konferenz der Internationalen Energieagentur in Paris Gespräche über den sofortigen Export von israelischem Gas nach Europa aufgenommen hat.

Warum hat sich Putin beeilt, Syrien und das Assad-Regime zu retten? Eine Antwort ist, dass Russland einen Mittelmeerhafen für seine Marine brauchte. Warum sollten die Russen einen solchen Hafen an der östlichen Mittelmeerküste brauchen? Eine mögliche Antwort: Putin hat verstanden, dass er sich möglicherweise in eine mögliche Unterwasser-Gasleitung von der Küste des Gazastreifens nach Griechenland einmischen muss. Durch den Hafen von Latakia befindet sich die russische Marine in einer entscheidenden strategischen Position, um ein solches Projekt zu untergraben. Mit anderen Worten: Trotz seiner derzeitigen Zusammenarbeit mit Israel in der Syrienfrage weiß Putin schon seit einiger Zeit, dass ein Seekonflikt mit Israel unvermeidlich ist. Natürlich wissen das auch die Israelis.

Aber Israels Begeisterung für die Rolle des “Friedensvermittlers” hat noch andere entscheidende Gründe. Israels derzeitige wirtschaftliche Stärke ist größtenteils das Ergebnis der Tatsache, dass sich der jüdische Staat als sicherer Hafen für den Mammon russischer Oligarchen etabliert hat, und viele dieser Oligarchen sind Juden und auch israelische Staatsbürger. Wenn Israel zum “Friedensvermittler” wird, muss es sich aufgrund seiner Neutralität nicht an dem Sanktionskarneval gegen Russland beteiligen. Wenn der Krieg auf unbestimmte Zeit weitergeht, wird Israel nicht nur den konstanten Fluss russischen Reichtums in seine Banken aufrechterhalten, sondern es wird sogar zum wichtigsten Fluchtweg für russisches Geld. Aus den offensichtlichen Gründen besteht Selenskyj darauf, dass die Friedensgespräche in Jerusalem unter der Schirmherrschaft von Premierminister Bennett wieder aufgenommen werden. Putin scheint jedoch von der Jerusalemer Option nicht begeistert zu sein. Vielleicht hat er inzwischen begriffen, wie Israel ist und was es will.