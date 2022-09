Ich bin meinem Freund Ali Abunimah sehr dankbar dafür, dass er mit diesem Artikel einmal mehr bewiesen hat, wo unsere Feinde sind, jedenfalls nicht in Russland! Evelyn Hecht-Galinski

NY Times claim that Russia drove attacks on Linda Sarsour is nonsense Did Russian government trolls really drive a pro-Israel, anti-Muslim campaign targeting Palestinian American Democratic Party activist Linda Sarsour? That’s what The New York Times would have us believe. But the story collapses under scrutiny.

Palestinian American Democratic Party activist Linda Sarsour has given credence to The New York Times’ claims that the Russian government targeted her. Michael Nigro SIPA USA

Die Behauptung der NY Times, Russland habe die Angriffe auf Linda Sarsour gesteuert, ist Unsinn

von Ali Abunimah

21. September 2022

Die palästinensisch-amerikanische Aktivistin der Demokratischen Partei, Linda Sarsour, hat die Behauptung der New York Times, die russische Regierung habe sie ins Visier genommen, als glaubwürdig bezeichnet. Michael Nigro SIPA USA

Haben russische Regierungstrolle wirklich eine pro-israelische, anti-muslimische Kampagne gegen die Aktivistin der Palästinensischen Demokratischen Partei Amerikas, Linda Sarsour, geführt?

Das möchte uns die New York Times glauben lassen.

Doch die Geschichte bricht bei näherer Betrachtung in sich zusammen. Vielmehr handelt es sich um ein weiteres ermüdendes Beispiel dafür, wie die Mainstream-Medien und die liberale politische Klasse Amerikas versucht haben, ihre Misserfolge und Spaltungen einem ausländischen Feind in die Schuhe zu schieben, in der Regel mit wenig oder gar keinen Beweisen.

In diesem Fall dienen die Behauptungen der russischen Einmischung dazu, von einer Realität abzulenken, die niemand leugnen kann: Die laufende Kampagne gegen Sarsour wurde unerbittlich von der Israel-Lobby und der amerikanischen extremen Rechten vorangetrieben, aber auch von Leuten in Sarsours eigener Demokratischer Partei.

Sarsour und die von ihr geleitete Organisation MPowerChange haben die Behauptungen der Times schnell bestätigt, obwohl keiner von beiden auf die Bitten der Electronic Intifada um einen Kommentar für diesen Artikel reagierte.

“Es ist wahr”, twitterte Sarsour über die angebliche Kampagne der russischen Regierung gegen sie.

Ich verarbeite immer noch, dass ich das Ziel einer der mächtigsten Regierungen der Welt bin. Was ich gelernt habe, ist, dass ich nicht verrückt war und dass die Kritik und der Hass, die ich erhielt, nicht alle organisch oder authentisch waren. Ich war kein Ungeheuer. Es war alles koordiniert und Teil eines Plans.

– Linda Sarsour (@lsarsour) September 18, 2022

BREAKING: Enthüllung darüber, wie @lsarsour von russischen Agenten, die Trump helfen, ins Visier genommen und ausgenutzt wurde. Wesentlicher, kopfschüttelnder Artikel von @EllenBarryNYT zeigt, wie Desinformation und Überwachung unsere Bewegungen, Führer und unsere Demokratie schädigen. https://t.co/MLta3Phb3Z

– MPower Change #NoTechForApartheid (@MPower_Change) September 18, 2022

Auch der Council on American-Islamic Relations (CAIR), eine Interessengruppe, erklärte, dass die Times “enthüllt, dass die russische Regierung jahrelang Linda Sarsour systematisch mit Islamophobie und antipalästinensischem Rassismus ins Visier genommen hat.”

CAIR drängte darauf, dass die “Bundesregierung diese Verschwörung untersuchen sollte, um festzustellen, ob irgendwelche Gesetze verletzt wurden”.

Lesen Sie unsere vollständige Erklärung als Reaktion auf den heutigen @nytimes-Artikel über die russische Kampagne gegen @lsarsour hier ⬇️https://t.co/YKetmu8MWD

– CAIR National (@CAIRNational) September 18, 2022

Spaltung über Israel

Im Mittelpunkt des Times-Artikels von Ellen Barry, der am Sonntag auf der Homepage der Zeitung erschien, steht der Women’s March, eine liberale Bewegung, die sich als Reaktion auf die Wahl von Donald Trump formierte und im Januar 2017 eine große Protestkundgebung gegen den neuen Präsidenten in Washington abhielt.

Der NYT-Artikel über den Women’s March ist trügerisch schlampig. Er führt die Zersplitterung der Bewegung auf die russische Internet Research Agency zurück, spielt aber mit der Zeitlinie und den Akteuren, um dies zu erreichen. Zum Beispiel die Teile über Linda Sarsour. https://t.co/HsjmnErZoH pic.twitter.com/EciE1Hb8LG

– Robert Skvarla (@RobertSkvarla) September 18, 2022

Zu dieser Zeit gab es bereits Meinungsverschiedenheiten über Sarsours Führungsrolle bei dem Marsch, insbesondere da sie ihre Unterstützung für BDS, die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung für die Rechte der Palästinenser, zum Ausdruck gebracht hatte.

Obwohl dies liberale Zionisten verärgerte, konnte Sarsour sie hinter den Kulissen beruhigen.

“Wir haben eng mit Linda zusammengearbeitet, um die Botschaft für diesen Marsch zu formulieren. Unsere Bedenken hatten mit Israel zu tun. Sie hätte nicht offener sein und versichern können, dass es kein Israel-Bashing geben würde, und sie hat ihr Wort gehalten”, sagte Nancy Kaufman, Geschäftsführerin des National Council of Jewish Women, der israelischen Zeitung Haaretz nur wenige Tage nach dem Marsch.

“Ich habe kein einziges Anti-Israel-Schild gesehen, kein einziges BDS-Schild”, sagte Kaufman.

Kaufman und andere den Demokraten nahestehende Gegner des palästinensischen Freiheitskampfes versammelten sich zu Sarsours Verteidigung, nachdem sie von rechtsextremen Persönlichkeiten heftig angegriffen worden war, wobei Frontpage Mag, eine von dem berüchtigten antipalästinensischen und antimuslimischen Rassisten David Horowitz betriebene Website, den Angriff anführte.

“Die Anschuldigungen in diesem Artikel lösten andere aus, die schnell online zirkulierten”, so Haaretz.

Dazu gehörten auch andere bekannte antimuslimische und antipalästinensische Websites, die seit Jahren gegen Palästinenser und ihre Unterstützer vorgehen.

Irrtümer und Auslassungen

Der Darstellung der Times zufolge haben schattenhafte Netzwerke russischer Trolle, die mit dem Kreml in Verbindung stehen, dazu beigetragen, diese Angriffe in den sozialen Medien zu verbreiten und sie vor ein großes Publikum zu bringen.

Doch die Times hält sich mit ihren Behauptungen über eine starke russische Einmischung zurück und verschleiert den allgemeinen Mangel an Beweisen mit vorsichtigen Aussagen, die im gesamten Artikel zu finden sind:

“Welche Auswirkungen diese Einmischungen auf die amerikanische Demokratie hatten, ist eine Frage, die uns noch jahrelang beschäftigen wird. Sie könnte unbeantwortbar sein.”

“Es ist wahnsinnig schwierig, mit Sicherheit zu sagen, welche Auswirkungen die russischen Einflussoperationen auf die Vereinigten Staaten hatten…”

“Einmal in den amerikanischen Diskurs hineingepumpt, verschwindet die russische Spur, wie Wasser, das in ein Schwimmbecken gefüllt wurde. Dies stellt die Desinformationsspezialisten vor ein Rätsel, von denen viele sagen, dass die Auswirkungen der russischen Interventionen stark übertrieben wurden.”

Wie praktisch.

ie New York Times hat die Geschichte so aufgemacht, dass sie die Behauptung unterstützt, die russische Regierung habe eine wichtige Rolle bei der Spaltung des Frauenmarsches im Januar 2017 gespielt. Aber die Beweise sind einfach nicht da.

Anstatt echte Warnungen zur Skepsis auszusprechen, geben diese wegwerfenden Zeilen den Lesern die Erlaubnis, das Schlimmste zu glauben, selbst wenn es wenig oder gar keine Beweise gibt – denn letztlich, so die Times, sind die Fragen “unbeantwortbar” und wie “Geisterjagden”.

In der Zwischenzeit wird der Leser mit einer sensationsheischenden Aufmachung konfrontiert, die uns dazu verleitet, alles für bare Münze zu nehmen, beginnend mit der Schlagzeile: “Wie russische Trolle halfen, den Frauenmarsch aus dem Gleichschritt zu bringen”.

Hinter solch kühnen Behauptungen verbergen sich grundlegende Probleme mit der Geschichte der Times.

Eines davon, auf das der Autor Robert Skvarla hinweist, untergräbt die Behauptung der Times, dass ein angeblich mit Russland verbundener Account, der sich als Trump-Anhänger ausgab, die falsche Behauptung verbreitete, Sarsour sei “für die Einführung der Scharia in den Vereinigten Staaten”.

Nach Angaben der Times twitterte der gefälschte Pro-Trump-Account seinen Angriff auf Sarsour am 21. Januar 2017 um 19 Uhr.

Doch wie Skvarla anmerkt, hatten zu diesem Zeitpunkt bereits große rechte US-Konten “die Werbetrommel gerührt” und weitaus mehr Zulauf erhalten.

In der Tat wurde einer dieser Tweets am Morgen des 20. Januar gepostet. Er hat mehr als 31.000 Retweets und 8.000 Likes – weit mehr als der von der Times beschriebene, angeblich mit Russland verknüpfte Account.

Dubiose “Experten”

Trotz der Schlampigkeit ihrer Berichterstattung versucht die Times, ihren sensationellen Behauptungen den Anschein “akademischer” Autorität zu verleihen.

“Daten über russische Botschaften rund um den Women’s March erschienen erstmals Ende letzten Jahres in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, in der Samantha R. Bradshaw, eine Desinformationsexpertin an der American University, die staatliche Einmischung in feministische Bewegungen untersuchte”, so die Times.

Der Artikel aus dem Jahr 2021, der gemeinsam mit Amélie Henle verfasst wurde, beschreibt sich selbst als “qualitative Analyse von 7.506 Tweets”, die von Konten stammen, die angeblich mit dem russischen Geheimdienst in Verbindung stehen.

Die Autoren stellen fest, dass einige dieser Konten “Inhalte getwittert haben, die darauf hindeuten, dass Sarsour die Scharia in den Vereinigten Staaten einführen will oder insgeheim ein Dschihad-Terrorist ist, der Amerika infiltriert”.

Sie räumen jedoch ein, dass es aufgrund der begrenzten Datenlage nicht möglich ist, die Auswirkungen dieser Kampagnen auf reale Personen zu messen”.

Die Times verschweigt außerdem, dass Bradshaws Forschung vom kanadischen Außenministerium finanziert wurde. Bradshaw arbeitete zuvor für das Centre for International Governance Innovation, eine Denkfabrik, die von der kanadischen Regierung finanziert wird, die auch zwei Mitglieder des Vorstands der Denkfabrik ernennt.

Es mag sein, dass diese Verbindungen zur Regierung die Forschung nicht beeinträchtigen, aber es ist unvorstellbar, dass die New York Times sie nicht offengelegt hätte, wenn das Geld von einer russlandfreundlichen Regierung käme und nicht von einer Regierung wie Kanada, die sich praktisch im Krieg mit Russland befindet.

Dies ist nicht die einzige dubiose Quelle.

Nach Angaben der Times haben 152 verschiedene “russische Konten” über einen Zeitraum von 18 Monaten insgesamt 2.642 Tweets über Linda Sarsour verfasst – eine winzige Zahl angesichts der Bemühungen der Zeitung, Russland als einen wichtigen Akteur in den inneren Angelegenheiten der USA darzustellen.

Zum Vergleich: Twitter-Nutzer erzeugen normalerweise 500 Millionen Tweets pro Tag – etwa 6.000 Tweets pro Sekunde.

Die Anzahl der Tweets über Sarsour, so die Times, stammt aus einer “Analyse” von Archiven, die Twitter öffentlich zugänglich gemacht hat. Diese Analyse, die nicht veröffentlicht wurde, wurde von Advance Democracy Inc. durchgeführt.

Advance Democracy reagierte nicht auf wiederholte Anfragen nach einer Kopie der Analyse.

Die Times beschreibt Advance Democracy wohlwollend als “eine gemeinnützige, unparteiische Organisation, die Recherchen und Untersuchungen im öffentlichen Interesse durchführt”.

Aber das ist bestenfalls eine unvollständige und irreführende Beschreibung einer Gruppe, die versucht, so wenig wie möglich über sich selbst preiszugeben. Die Website von Advance Democracy enthält keine Informationen über das Personal, die Finanzierung, die Methoden oder die Kunden der Organisation und beschreibt ihre Arbeit nur sehr vage.

Aus den Unterlagen des Internal Revenue Service geht jedoch hervor, dass der Geschäftsführer Daniel J. Jones ist, ein ehemaliger “Geheimdienstanalyst” des FBI und Mitarbeiter des Senats, der unter der demokratischen Senatorin Dianne Feinstein an der Erstellung des Berichts von 2014 über Folterungen durch die US-Regierung während des sogenannten Kriegs gegen den Terror gearbeitet hat.

Advance Democracy erhielt 2019 Spenden in Höhe von 4,3 Millionen Dollar. Den Unterlagen zufolge erhielt Jones allein in diesem Jahr von Advance Democracy und “verwandten” Gruppen mehr als 450.000 Dollar an Vergütungen.

Zusätzlich zu Advance Democracy betreibt Jones sein eigenes Oppositionsforschungsunternehmen, die Penn Quarter Group. Auch aus seiner Website geht praktisch nicht hervor, wer daran beteiligt ist, was es tut und für wen.

Wir wissen jedoch einiges über Jones und darüber, was er für glaubwürdige und zuverlässige Informationen hält.

Hoax-Dossier

Laut Untersuchungsunterlagen, die von Senator Charles Grassley, dem ranghöchsten Republikaner im Justizausschuss des Senats, zitiert wurden, spielte Jones eine Rolle bei den langwierigen Bemühungen, Donald Trump heimlicher Absprachen mit Russland zu bezichtigen.

Diese Kampagne begann unmittelbar nach Trumps Wahlsieg gegen Hillary Clinton im Jahr 2016 und setzte sich während seiner gesamten Präsidentschaft fort.

Im März 2017 teilte Jones dem FBI mit, dass sich die Penn Quarter Group die Dienste von Christopher Steele und Fusion GPS “gesichert” habe, um die Untersuchung der angeblichen russischen Einmischung in die US-Wahl fortzusetzen.

Jones sagte dem FBI, dass er “von 7 bis 10 wohlhabenden Spendern, die hauptsächlich in New York und Kalifornien ansässig sind, finanziert wurde, die etwa 50 Millionen Dollar zur Verfügung stellten”, so die von Grassley zitierte Aussage von Jones.

Jones sagte den Ermittlern auch, so Grassley, “dass er plante, die Informationen, die er von Fusion und Steele erhalten hatte, an politische Entscheidungsträger auf dem Capitol Hill, die Presse und das FBI weiterzugeben”.

Steele, ein ehemaliger britischer Geheimdienstoffizier, war der Hauptautor des in Verruf geratenen “Steele-Dossiers”, das die Grundlage für viele der Kollusionsvorwürfe bildete, einschließlich reißerischer Fantasien über Trumps angebliche sexuelle Ausschweifungen in Moskau.

Wie der Washingtoner Korrespondent der New York Times, Charlie Savage, im Dezember beschrieb, entstand das Dossier “aus einer politischen Oppositionsforschung, um Informationen über Herrn Trump auszugraben, die von Hillary Clintons Kampagne und der Demokratischen Partei finanziert wurde”.

Trump, der jahrelang dafür verspottet worden war, dass er das Dossier als Schwindel bezeichnete, hatte – zumindest in diesem Fall – Recht.

Erst nachdem eine der Hauptquellen des Steele-Dossiers im November letzten Jahres angeklagt wurde, das FBI belogen zu haben, sahen sich die Mainstream-Medien endlich gezwungen, zuzugeben, dass das Dokument korrupt und voller Fälschungen war.

Neu: Die Cheerleader von Russiagate behaupten nun, das diskreditierte Steele-Dossier habe mit der Trump-Russland-Untersuchung des FBI “nichts zu tun”.

Aber die verfügbaren Beweise stellen die Darstellung des FBI in Frage, wie die Untersuchung begann – wie John Durham bereits vorausgesehen hat. https://t.co/sXGi47UfXB

– Aaron Maté (@aaronjmate) January 20, 2022

Im November gab die Washington Post bekannt, dass sie “große Teile” von Artikeln, die 2017 und 2019 im Zusammenhang mit dem Dossier veröffentlicht wurden, “korrigiert” oder entfernt hat.

“Die Post konnte nicht länger zur Richtigkeit dieser Elemente der Geschichte stehen”, sagte Sally Buzbee, die Chefredakteurin der Zeitung.

“Die Nachrichtenorganisationen werden für die jahrelange Berichterstattung über das Steele-Dossier von 2017 zur Rechenschaft gezogen, nachdem die Hauptquelle des Dokuments der Lüge gegenüber dem FBI beschuldigt wurde”, schrieb ein Kommentator für die Website Axios.

Bill Grueskin, Journalismusprofessor an der Columbia University, überlegte in einem Essay für die New York Times, wie die Medien so leicht auf das Steele-Dossier und seine “fiktiven” und “unbeweisbaren” Behauptungen hereinfallen konnten.

“Im Laufe der Zeit sanken die Standards für Beweise bis zu dem Punkt, an dem man davon ausging, dass etwas wahrscheinlich wahr ist, wenn nicht bewiesen werden konnte, dass es falsch war”, schrieb Grueskin.

Doch schon 2017 äußerten sich unabhängige Journalisten, darunter Aaron Maté, skeptisch über das Steele-Dossier und wiesen auf den Mangel an Beweisen für seine Behauptungen hin.

Wer die jüngste Times-Story aufmerksam liest, muss zu dem Schluss kommen, dass die Zeitung keine dieser Lektionen gelernt hat.

Nachdem sie regelmäßig die Lügen der Regierung von George W. Bush über “Massenvernichtungswaffen” nachgeplappert und damit geholfen hatte, die brutale und illegale Invasion des Irak im Jahr 2003 unter Führung der USA zu verkaufen, veröffentlichte die Times ein mea culpa.

Ein Jahr nach der katastrophalen und verbrecherischen Invasion und Besetzung des Irak gaben die Redakteure der Times zu, dass sie oft sensationelle Behauptungen aus zweifelhaften Quellen, darunter auch US-Geheimdiensten, veröffentlichten, die kaum oder gar nicht überprüft wurden.

Hätte die New York Times wirklich etwas gelernt, würde sie jetzt nicht versuchen, Leute wie Daniel J. Jones und seine zwielichtige “Recherche”-Organisation als glaubwürdige Quellen zu vermarkten. Das bedeutet aber auch, dass die Times ihre Aufgabe darin sieht, die Wahrheit aufzudecken, anstatt als Sprachrohr der Macht zu dienen.

Jones reagierte nicht auf Bitten um Kommentare, die an die allgemeinen E-Mail-Adressen auf den Websites von Advance Democracy und The Penn Quarter Group geschickt wurden.

Angriffe der Israel-Lobby

Natürlich ist es möglich, dass mit Russland verknüpfte Konten versucht haben, Angriffe auf Sarsour zu “verstärken”.

Aber die New York Times ist kläglich gescheitert, wenn es darum geht, zu zeigen, dass diese Versuche – wenn sie denn echt waren – im Vergleich zu den Angriffen auf Sarsour durch etablierte rechte und liberale amerikanische Medien und Aktivisten und nicht zuletzt durch die Israel-Lobby eine messbare Wirkung hatten.

Einer der früheren Angriffe auf Sarsours Rolle beim Women’s March – vor der angeblichen russischen Trolling-Kampagne – wurde am 19. Januar 2017 von Women in the World veröffentlicht, einem inzwischen aufgelösten jährlichen Gipfel und einer Online-Publikation, die von Tina Brown gegründet wurde, der prominenten ehemaligen Herausgeberin von Publikationen wie Newsweek, The New Yorker und Vanity Fair.

Zu den prominentesten Unterstützern und Wiederholungsrednern von Women in the World gehörte Hillary Clinton.

In dem Artikel der in Washington ansässigen Autorin Emma-Kate Symons wurde Sarsour als “religiös konservative, verschleierte Muslimin, die sich für eine

“Warum wird eine Frau, die einen schweren Schleier trägt, der ihren Hals bedeckt – und nicht einmal ein Kopftuch – zum Symbol der Kundgebung?” überlegte Symons, bevor er so genannte “ex-muslimische Frauen” anpries, die zu den bevorzugten einheimischen Informantinnen der antimuslimischen Aktivisten geworden sind.

In den folgenden Monaten wurde Sarsour sogar zur Zielscheibe der New York Times selbst. Der damalige Kolumnist Bari Weiss, ein langjähriger antipalästinensischer Aktivist, schrieb im August 2017 einen Artikel, in dem er die Angriffe auf Sarsour rechtfertigte und die Behauptung zurückwies, sie seien islamophobisch motiviert. Weiss beschuldigte Sarsour, eine “Geschichte beunruhigender Ansichten” zu haben, einige von der “antizionistischen Art”.

New York Times: Russische Trolle spalteten den Women’s March.

Auch die New York Times:https://t.co/qOk0m9oowK

– Kendall Dix (@kendix) September 19, 2022

Sarsour war regelmäßig Zielscheibe von The Israel Project, einer Lobbygruppe, die zusammenbrach, nachdem ihre Zusammenarbeit mit der israelischen Regierung zur Verleumdung und Sabotage amerikanischer Bürger, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, in der bombenfesten Dokumentation The Lobby-USA von Al Jazeera aufgedeckt wurde.

Der Film wurde von Al Jazeera unterdrückt, nachdem Druck auf den Geldgeber Katar ausgeübt worden war, aber 2018 durchgesickert und von The Electronic Intifada veröffentlicht.

Diese Enthüllungen über die sehr reale israelische Einmischung in US-Angelegenheiten haben nie auch nur einen Bruchteil der Aufmerksamkeit erregt, die die anhaltenden gefälschten oder unbewiesenen Behauptungen über verdeckte russische Aktivitäten erhalten.

Sarsour ist weiterhin das Ziel hochkarätiger Angriffe von führenden Vertretern der Israel-Lobby, darunter Jonathan Greenblatt, CEO der Anti-Defamation League, und Morton Klein, Leiter der Zionist Organization of America.

ZOA an @NYGovCuomo & @SenGillibrand: Cancel Pro-Terror #CUNY Commencement Speaker Sarsour. https://t.co/AqiAQzlaH9 https://t.co/uTE8D1tkdI

– Zionist Organization of America (@ZOA_National) April 28, 2017

Avi Mayer, ein ehemaliger Sprecher der israelischen Armee und späterer leitender Mitarbeiter des American Jewish Committee, schloss sich mit seiner Organisation ebenfalls den Angriffen an:

Dov Hikind, ein rechtsextremer Israel-Unterstützer und langjähriger Abgeordneter der Demokratischen Partei im Staat New York, hetzte Sarsour jahrelang unerbittlich und verglich sie sogar mit dem Serienmörder Charles Manson.

Laut der New York Times aus dem Jahr 2017 war Hikind maßgeblich dafür verantwortlich, dass die CUNY, eine staatliche Hochschule in New York City, Proteste auslöste und verlangte, dass Sarsour ihre Antrittsrede im Mai 2017 absagt.

Doch nun wird diese Geschichte revidiert. In ihrem Artikel, in dem sie eine russische Beteiligung behauptet, lässt die Times die Rolle von Hikind unerwähnt und erklärt vage, dass “der Aufruhr schon Wochen im Voraus begann”.

Die Times behauptet auch, dass “russische Troll-Accounts Teil dieses Aufruhrs waren”.

Im Juli 2017 gab Sarsour einen Kommentar ab, der von rechten Medien unredlich als Aufruf zum gewaltsamen “Dschihad” gegen Donald Trump interpretiert wurde.

Die Geschichte wurde von Fox News aufgegriffen.

Der Sender, der von Trump und seinen Anhängern bevorzugt wird, strahlte die Geschichte nicht nur in seiner Sendung Fox & Friends aus, sondern veröffentlichte sie auch in den sozialen Medien.

Auf der Facebook-Seite von Fox & Friends hat der Artikel 11.000 Likes, 9.000 Kommentare und mehr als 400.000 Aufrufe erhalten.

Die Fox-Story wurde sogar von Donald Trump Jr., dem Sohn des Präsidenten, auf Twitter geteilt. Sein Tweet erhielt mehr als 6.000 Retweets und 12.000 Likes.

Sarsours Äußerungen wurden auch von anderen großen rechtsgerichteten Medien wie Breitbart aufgegriffen.

Die Times erwähnt jedoch nicht, wie Fox, Breitbart und Trump Jr. die Geschichte an Dutzende von Millionen von Menschen verbreiteten, und konzentriert sich stattdessen auf einen angeblich von Russland betriebenen Troll-Account, der über die Geschichte twitterte und mehr als 6.000 Likes und Retweets erhielt.

Die New York Times bietet keine Beweise dafür, dass ein russischer Troll-Account hinter dieser Geschichte steckt und nicht einfach auf einer Welle der Empörung reitet, die von den etablierten rechten US-Medien angeheizt wird. Doch genau diesen Eindruck hinterlässt die Zeitung.

Sarsours Zugehörigkeit zur Demokratischen Partei, insbesondere ihre Rolle als Stellvertreterin für Senator Bernie Sanders im Vorfeld der Wahlen 2020, sorgte dafür, dass sie ein beliebtes Ziel der Rechten und der antipalästinensischen Kräfte bleiben würde – ungeachtet des Lobes, das sie von liberalen Zionisten dafür erhielt, dass sie BDS aus dem Women’s March heraushielt.

Überparteiliche Feindseligkeit

Rassismus und Feindseligkeit gegenüber allen, die sich als Araber oder Muslime bezeichnen, insbesondere wenn sie Palästinenser sind, sind seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der amerikanischen Politik und brauchten nie Russland, um sie zu schüren.

Als Hillary Clinton im Jahr 2000 für das Amt der US-Senatorin in New York kandidierte, zog sie beispielsweise die Wahlkampfspenden einer muslimisch-amerikanischen Gruppe zurück, weil deren Mitglieder ihre Unterstützung für den palästinensischen Kampf zum Ausdruck gebracht und Äußerungen getätigt hatten, die von den Befürwortern Israels als antisemitisch bezeichnet wurden.

Diese Behauptungen stützten sich auf “Recherchen” von Steven Emerson, einem notorischen anti-muslimischen Verschwörungstheoretiker und pro-Israel-Agitator.

Diese Art von Bigotterie ist unter Demokraten und Liberalen ebenso verbreitet wie unter Republikanern.

Der öffentlich-rechtliche US-Radiosender NPR beispielsweise berichtete im Januar 2019 über Spaltungen unter den Organisatoren des Women’s March.

Angie Beem, die Vorsitzende des Ortsverbands des Women’s March im Bundesstaat Washington, erklärte gegenüber NPR, dass sich ihr Ortsverband auflöst, weil er die nationale Führung der Bewegung nicht mehr unterstützen kann.

“Sie sind antisemitisch”, sagte Beem. “Ich meine, sie behaupten, sie seien es nicht. Aber sie sind es. Sie sind rassistisch.”

Angesichts dieser ständigen Angriffe traten Sarsour und zwei weitere Aktivistinnen, Tamika Mallory und Bob Bland, schließlich im September 2019 von ihren Führungsrollen beim Women’s March zurück.

Doch trotz ihres Rücktritts ging und geht die Kampagne der Israel-Lobby gegen Sarsour mit voller Wucht weiter:

Zu denjenigen, die Sarsour angreifen, gehört die Democratic Majority for Israel, eine Lobbygruppe, die die Demokratische Partei beeinflussen will:

Ohne jeden Sinn für Ironie beschuldigt Democratic Majority for Israel Sarsour der Bigotterie, weil sie Israel kritisiert, während eines ihrer eigenen Vorstandsmitglieder einen völkermörderischen Aufruf an Israel gerichtet hat, den Gazastreifen zu “verbrennen”.

Nach dem Times-Artikel vom Sonntag griff die Democratic Majority for Israel Sarsour auf Twitter erneut an und wies die Behauptung zurück, dass Russland für die Schmach, die ihr droht, verantwortlich sei.

“Es ist unbestreitbar, dass Russland und seine Online-Trolle versucht haben, Schaden in unserer Politik anzurichten, und dies oft auch erfolgreich getan haben”, sagte die Israel-Lobbygruppe, die den unbewiesenen Russiagate-Behauptungen Glauben schenkte. “Aber sie sind nicht für ihre antisemitischen Aktionen verantwortlich – sie ist es.”

Doch die vielleicht prominenteste Person, die Sarsour angriff, ist der Vorsitzende der Demokratischen Partei selbst.

“Joe Biden war sein ganzes Leben lang ein starker Befürworter Israels und ein vehementer Gegner des Antisemitismus, und er verurteilt natürlich ihre (Sarsours) Ansichten und lehnt BDS ab, wie es auch die Plattform der Demokraten tut”, verkündete die Kampagne des Kandidaten im August 2020, nur zwei Monate bevor er zum Präsidenten gewählt werden würde.

Nichtsdestotrotz forderte Sarsour die muslimischen Amerikaner auf, für Biden zu stimmen.

Es ist eine “traurige Ironie”, dass der Women’s March “ein frühes Zeichen des Widerstands der Bevölkerung gegen Trump war”, aber “Russiagate hat das zerstört, indem es den ‘Widerstand’ in Russland-Verschwörungstheorien kanalisiert hat”, bemerkte Aaron Maté, der unabhängige Journalist, dessen Skepsis immer wieder bestätigt wurde, als Reaktion auf die Sarsour-Story der Times.

“Es passt, dass die Russiagate-Propaganda jetzt auch gegen den Marsch eingesetzt wird”, fügte Maté hinzu.

“Alles an Russiagate ist eine Projektion”, sagte Maté. “Die Desinformations-‘Experten’, die über Desinformation durch russische Trolle hyperventilieren, sind selbst die Trolle, die Desinformation verbreiten.”

“Und während sie behaupten, die Demokratie zu schützen, ist es ihr Ziel, sie auf Schritt und Tritt zu untergraben”, so Maté abschließend.

Er hat Recht.

Bei all ihren wirklichen Feinden – der Israel-Lobby, der New York Times, den antimuslimischen rechten Medien und Politikern und ihrer eigenen Demokratischen Partei, einschließlich Präsident Biden selbst – kann Sarsour zumindest aufatmen, dass sie sich wirklich keine Sorgen um Russland machen muss. Übersetzt mit Deepl.com

Ali Abunimah ist Geschäftsführer von The Electronic Intifada.

