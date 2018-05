Die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen über die jüngsten israelischen Massaker in Gaza- ein Armutszeugnis von Burak Altun, Daily Sabah

Burak Altun hat einen mehr als treffenden Artikel in Daily Sabah geschrieben

Am Abend sind bereits wieder Dutzende Palästinenser getötet worden, als der leblose Körper von Fadi Abu Salah am vergangenen Montag weggetragen wird. Er hatte 2014 bei einem israelischen Luftangriff beide Beine verloren und war an den Rollstuhl gefesselt. Sein Tod ist symbolhaft für die aktuelle Situation in Nahost.