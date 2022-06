“Für die lange Liste von Verbrechen, die in den von Israel besetzten Gebieten begangen wurden, wird in keiner Weise Rechenschaft abgelegt.”

Bild: Gilad Erdan, Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen, zerreißt einen Bericht des UN-Menschenrechtsrats am 29. Oktober 2021 (Twitter/@giladerdan1)



Die Beweise zerreißen: Wie Israel die weltweite Straflosigkeit aufrechterhält



Von Gideon Levy

20. Juni 2022

Am 10. November 1975 stand der verstorbene Chaim Herzog, der damalige israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen und Vater von Staatspräsident Isaac Herzog, auf dem Podium der UN-Generalversammlung und zerriss dramatisch den Text der Resolution 3379, die am selben Tag verabschiedet wurde.

Die Resolution 3379 erklärte, dass “Zionismus eine Form von Rassismus und Rassendiskriminierung ist”. Israel war schockiert. Ein großer Boulevard in Haifa, der zu Ehren der UNO benannt wurde, wurde vom Stadtrat von Haifa kurzerhand in “Zionismus-Boulevard” umbenannt. Welch ein Witz des Schicksals: Die Straße, die einst aus Dankbarkeit gegenüber der UNO benannt wurde, weil sie 1947 ihre Unterstützung für die Gründung des Staates Israel erklärt hatte, wurde drei Jahrzehnte später aufgrund einer anderen Entscheidung derselben Organisation umbenannt.

Ein Land, das dank der Macht der UNO und der internationalen Gemeinschaft gegründet wurde, untergräbt diese in dem Moment, in dem sie sein Verhalten kritisieren

Chaim Herzog war in Israel sofort ein Superheld. Es war die Sternstunde seiner Karriere. Die Israelis hielten seine theatralische Geste für eine angemessene Antwort auf das, was das Land als einen Akt des globalen Antisemitismus empfand. Fast alle Israelis, auch die jüngeren, waren damals dieser Meinung. Den Zionismus mit Rassismus zu vergleichen? Das konnte nur Antisemitismus sein.

Jahre vergingen. Die UNO hob diesen Beschluss im Dezember 1991 auf, aber ein paar Jahrzehnte später sieht alles wieder anders aus. Der Zionismus, bei dem es heute im Wesentlichen um die Bewahrung der jüdischen Vorherrschaft in einem von zwei Völkern bewohnten Land geht, scheint nicht mehr allzu weit von dem entfernt zu sein, wie er im ursprünglichen UN-Beschluss dargestellt wurde.

Ebenso erscheint die Geste von Herzog senior auf dem UN-Podium – das Zerreißen der Seiten eines Beschlusses, den die Mehrheit der Nationen der Welt als rechtmäßig akzeptiert hatte – heute viel weniger angemessen als damals.

Verstöße gegen die Menschenrechte

Was sich seit der Verabschiedung der Resolution 3379 im Jahr 1975 keinen Millimeter verändert hat, ist Israels Haltung gegenüber internationalen Organisationen und internationalem Recht. Fast ein halbes Jahrhundert später tut der derzeitige israelische Botschafter bei der UNO, Gilad Erdan, etwas Ähnliches. Am 29. Oktober 2021 stand er auf der gleichen Bühne und zerriss den letzten Jahresbericht des UN-Menschenrechtsrats.

Diesmal wurde der Auftritt als abstoßend und gewalttätig empfunden und erntete weit weniger Respekt. Erdan schlug aber auch vor, den Bericht in den “Mülleimer des Antisemitismus” zu verfrachten.

Die Tatsache, dass Israel mit seinen Menschenrechtsverletzungen nicht allein dasteht – dass andere Länder sich ähnlich verhalten, aber weit weniger internationale Kritik ernten – wird als ausreichende Rechtfertigung dafür angesehen, dass Israel auf die gegen es erhobenen Vorwürfe überhaupt nicht reagiert.

Es ist wie bei einem Autofahrer, der bei einer rücksichtslosen Geschwindigkeitsüberschreitung erwischt wird und versucht, rechtliche Konsequenzen zu vermeiden, indem er sagt, dass alle so fahren. Das ist ein nutzloser Trick, wenn er bei Verkehrspolizisten angewandt wird, und er sollte ähnlich nutzlos sein, wenn er gegen die Institutionen der internationalen Gemeinschaft gerichtet ist.

Die Geschichte ist also kurz und bündig: Ein Land, das sich dank der Macht der UNO und der internationalen Gemeinschaft etabliert hat, untergräbt dieselben internationalen Gremien in dem Moment, in dem sie Kritik an seinem Verhalten äußern. Man beachte nur, wie willfährig israelische Medien über die Mitglieder der verschiedenen internationalen Untersuchungskommissionen zu israelischen Aktionen berichten.

Man denke nur an die jüngsten Darstellungen von Navi Pillay, die sechs Jahre lang UN-Hochkommissarin für Menschenrechte war und nun den Vorsitz der UN-Untersuchungskommission zu Israels Bombardierung von Hochhäusern in Gaza im Mai 2021 innehat: Pillay “irrt sich”, “hasst Israel” oder “ist eine Antisemitin”.

Schüsse auf den Überbringer

Es wurde nicht alles über Israels Bemühungen veröffentlicht, den Ruf von Richard Goldstein zu zerstören, der das UN-Untersuchungsteam zum Gaza-Krieg 2008-09 leitete. Noch weniger ist über die Versuche Israels bekannt, Fatou Bensouda, die ehemalige Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, ins Visier zu nehmen, nachdem sie endlich den Mut aufgebracht hatte, eine Untersuchung mutmaßlicher israelischer Kriegsverbrechen einzuleiten.

Israel wendet immer wieder eine alte, aber wirksame Strategie an: Wenn du mit der Botschaft nicht umgehen kannst, erschieß den Überbringer. Nach der Entscheidung, diese Untersuchung einzuleiten, trat Bensouda zurück, und seitdem ist nichts mehr geschehen. Den Mitgliedern der UN-Kommission, die den jüngsten Gaza-Krieg untersuchten, wurde die Einreise nach Israel verweigert, da sich die Regierung weigert, mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Israel hat viel zu verbergen. Doch selbst das war nicht Anreiz genug, um die Untersuchungen auszuweiten.

Fatou Bensouda, die damalige Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, spricht am 2. Juni 2021 in Khartum (AFP)

Das funktioniert für Israel. Erdan ist gerade zum Vizepräsidenten der UN-Generalversammlung gewählt worden. Die Ermittlungen gegen Israel werden in einem verdächtig gemächlichen Tempo geführt. Das Wort Sanktionen wird gar nicht erst in den Mund genommen; was für den Umgang mit Russland nur wenige Wochen nach dessen Einmarsch in der Ukraine in Ordnung war, stand im Hinblick auf eine erstaunlich ähnliche, mehr als ein halbes Jahrhundert alte Besetzung durch Israel nie auf der Tagesordnung.

Das Ergebnis: niemand wird angeklagt, keine Rechenschaft abgelegt, kein Preis gefordert und keine Strafe verhängt.

Diese ganze Entwicklung hat zu einer unvorstellbaren Situation geführt. Es handelt sich um eine Besatzungsmacht, deren fortgesetzte Besatzung international als illegal anerkannt ist, deren “vorübergehende” Besatzung längst zu einer dauerhaften geworden ist und deren Sicherheitskräfte in den besetzten Gebieten regelmäßig Kriegsverbrechen begehen, da dies die einzige Möglichkeit ist, den legitimen Widerstand gegen die Besatzung zu überwinden. Niemand wird untersucht, angeklagt, vor Gericht gestellt oder bestraft – weder das Land selbst, noch seine Bürger, die diese Handlungen begehen.

Automatische Straffreiheit

Da das israelische Justizsystem auch diejenigen, die solche Verbrechen begehen, systematisch freispricht, wird eine Situation geschaffen, in der Israel, seine Regierung, sein Militär und andere Organisationen mit einer automatischen, blinden, kontinuierlichen und fast vollständigen Straffreiheit operieren.

Soldaten, die in den besetzten Gebieten Dienst tun, wissen sehr genau, dass fast alles, was sie tun, als erlaubt gilt: Schießen, Töten, Misshandeln, Demütigen. Sie werden niemals bestraft, weder von Israel noch von sonst jemandem. Jeden Tag gibt es mehr Morde, politisch motivierte Verhaftungen ohne Gerichtsverfahren, kollektive Bestrafungen, Hauszerstörungen, Landbeschlagnahmungen, Folter und Demütigungen, Siedlungsausbau und Ausbeutung der natürlichen Ressourcen.

Für die lange Liste von Verbrechen, die in den von Israel besetzten Gebieten begangen wurden, wird in keiner Weise Rechenschaft abgelegt.

Niemand wird jemals zur Verantwortung gezogen, abgesehen von denen, die versuchen, diese verzerrte Situation zu ändern. Wenn ein Bericht geschrieben wird, wird Israel ihn nicht einmal lesen, und sein Botschafter wird den Text auf der angesehensten internationalen Bühne der Welt zerfetzen. Sollte es jemand wagen, eine Untersuchung einzuleiten, wird Israel ihn schnell verschwinden lassen.

Der Rest der Welt mag rhetorisch eine harte Linie gegenüber Israel einnehmen, doch bei jeder potenziell schädlichen Maßnahme wird Israel sofort in Schutz genommen. Kein anderes Land hat ein ähnliches Spektrum an Straffreiheit wie Israel. Keine andere Armee wird so schuldlos behandelt, obwohl sie eine Besatzung aufrechterhält und all die vermeidbaren und unvermeidbaren Verbrechen begeht, die Teil dieser illegalen Situation sind.

Hat Israel jemals auch nur eine unvertretbare Handlung vor der internationalen Gemeinschaft zugegeben? Hat die internationale Gemeinschaft jemals einen echten Schritt gewagt, um die Schuldigen vor Gericht zu stellen?

Für die lange Liste von Verbrechen, die in den von Israel besetzten Gebieten begangen wurden, gibt es keinerlei Rechenschaftspflicht. Fragen Sie Erdan, wie das funktioniert: Um dieses System aufrechtzuerhalten, müssen Sie nur auf dem angesehensten Podium der Welt stehen und die Beweise für Ihre Übertretungen zerreißen. Übersetzt mit Deepl.com

Gideon Levy ist Kolumnist bei Haaretz und Mitglied des Redaktionsausschusses der Zeitung. Levy kam 1982 zu Haaretz und war vier Jahre lang stellvertretender Herausgeber der Zeitung. Er wurde 2008 mit dem Euro-Med-Journalistenpreis, 2001 mit dem Leipziger Freiheitspreis, 1997 mit dem Preis der Israelischen Journalistenvereinigung und 1996 mit dem Preis der Association of Human Rights in Israel ausgezeichnet. Sein neues Buch The Punishment of Gaza (Die Bestrafung von Gaza) ist soeben bei Verso erschienen.

--

