Illegales”Siedlungsfutter”

Bild: Jewish refugees fleeing Russia’s invasion of Ukraine land in Ben Gurion Airport, March 6, 2022. (Oren Ziv)

Wo Flüchtlinge zu Siedlern werden

Von Raef Zreik

22.März 2022

Die Europäer sehen vielleicht die Rücken ukrainischer Juden, die um ihr Leben rennen, aber die Palästinenser sehen die Gesichter von Soldaten und Siedlern, die ihr Land übernehmen.

Für die jüdischen Flüchtlinge, die in den letzten Wochen auf der Flucht vor Putins Krieg gegen die Ukraine auf dem israelischen Ben-Gurion-Flughafen ankamen, könnte jedes Haus, das nicht unter russischem Bombardement steht, als sicherer Hafen dienen. Doch angesichts der Pläne Israels, sie in jüdische Siedlungen im besetzten Westjordanland und in der Naqab/Negev zu schicken – wo Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben wurden oder werden -, spielen dieselben Flüchtlinge nicht mehr nur die Rolle der Opfer.

Dieses Spannungsverhältnis steht stellvertretend für eine weitaus größere Geschichte: die des Zionismus im Großen und Ganzen seit dem frühen 20. Jahrhundert und wie das edle Ziel, Leben zu retten und sich gegen Unterdrückung zu wehren, letztendlich dazu benutzt wird, die Unterdrückung eines anderen Volkes zu rechtfertigen.

Es ist eine Geschichte darüber, wie die Enteigneten und Machtlosen selbst zu mächtigen Vertretern der Enteignung werden; wie die Europäer die Rücken der jüdischen Flüchtlinge sehen, die um ihr Leben rennen, aber wir, die Palästinenser, sehen die Gesichter der Soldaten und Siedler, die unser Land und unsere Häuser übernehmen.

Wenn man sieht, wie sich ein Flüchtling sofort – innerhalb weniger Stunden oder Tage – in einen Siedler verwandelt, der als Schutzschild in Israels demografisch-geografischem Grenzkrieg gegen die bloße Anwesenheit der einheimischen Palästinenser zwischen dem Fluss und dem Meer eingesetzt wird, wird das kompliziertere Bild deutlich.



Der Krieg um die Befreiung der Juden

Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert hätte man ein Herz aus Stein haben müssen, um sich nicht mit dem Leiden der Juden in Europa zu identifizieren. Man musste kein Zionist sein, um Mitgefühl mit den Juden zu haben, die vor den Pogromen im Pale of Settlement flohen, oder mit Hauptmann Alfred Dreyfus, dessen fälschliche Verurteilung wegen Hochverrats durch den französischen Staat aufgrund seiner jüdischen Abstammung einer der Auslöser für Theodor Herzl war, den ersten Zionistenkongress 1897 in Basel einzuberufen. Emile Zolas berühmter “J’accuse!”-Brief zur Verteidigung von Dreyfus entsprang nicht dem zionistischen Eifer, und Bernard Lazar, ein stolzer Jude, der Dreyfus verteidigte, übernahm nicht Herzls Lösung der “Judenfrage”.

Viele haben argumentiert, dass der Zionismus die Logik der europäischen Antisemiten, wie z. B. derer, die Dreyfus verfolgten, nicht wirklich ablehnte, sondern vielmehr deren zentrale Logik übernahm: dass Nationalstaaten ethnisch rein sein und einer ethnisch-nationalen Gruppe gehören sollten, ähnlich wie Privathäuser einem einzigen Eigentümer gehören. Der Zionismus akzeptierte die exklusivistische Logik des Ethno-Nationalismus und glaubte, dass die Zeit für die Juden gekommen war, ein eigenes Haus zu besitzen – und wurde damit eher zum Opfer als zum Geschädigten.

Wenn man die Art und Weise verfolgt, wie die israelische Propaganda mit Antisemitismus und Opferrolle umgeht, könnte man meinen, wir lebten noch in den 1890er Jahren. Doch im Gegensatz zu dieser Verzerrung der Realität ist die Opferrolle nicht etwas, das in der DNA ethnischer Gruppen weitergegeben wird. Vielmehr ist es ein kontingenter historischer Zustand, der von den Machtverhältnissen innerhalb einer bestimmten politischen, sozialen und wirtschaftlichen Konstellation und Epoche abhängt. Die Machtverhältnisse, die heute in Israel-Palästina im Spiel sind, sind nicht dieselben wie im Europa der 1890er Jahre; die Siedler von Hebron sind nicht mehr die hilflosen, viktimisierten Erben von Alfred Dreyfus.

Es war durchaus möglich, Dreyfus gegen seine rassistische Sündenbockrolle durch den französischen Staat zu verteidigen, ohne sich einem nationalistischen Diskurs anzuschließen, und stattdessen im Rahmen eines liberalen Rahmens von bürgerlichen und politischen Rechten gegen Antisemitismus zu argumentieren. Man könnte jedoch einwenden, dass diese individuellen Rechte nicht ausreichen, da sich viele Juden in Europa als Kollektiv fühlten und daher nicht bereit waren, ihre jüdische Identität zu verbergen oder aufzugeben, um die gleiche Staatsbürgerschaft zu erhalten. Wie Hannah Arendt einmal sagte: “Wenn man als Jude angegriffen wird, muss man sich als Jude verteidigen”.

Diese Verteidigung ist jedoch nicht automatisch mit Zionismus gleichzusetzen. Die Visionen von jüdischen Kollektivrechten waren nie einheitlich. Einige haben versucht, diese Rechte innerhalb Europas zu erreichen. Andere haben stattdessen versucht, Europa als Geografie zu verlassen, sich aber von anderswo aus in seine Geschichte und sein konzeptionelles Schema einzufügen, indem sie das Bild eines modernen Nationalstaats, wie er in Europa konzipiert wurde, übernahmen und sein politisches Projekt jenseits seiner Grenzen umsetzten; oder, einfacher ausgedrückt: außerhalb Europas europäisch zu werden. Von der letztgenannten Gruppe blickten einige nach Argentinien oder Uganda, während andere darauf bestanden, sich in Palästina niederzulassen – entweder auf der Suche nach kultureller Blüte im Osmanischen Reich oder in Form eines souveränen jüdischen politischen Nationalismus.

Aber selbst diejenigen, die in der Schaffung eines souveränen jüdischen Nationalstaates in Palästina die Lösung für den europäischen Antisemitismus sahen, waren sich nicht einig in ihrer Unterstützung für einen national-ethnischen Staat für die Juden; einige waren bereit, einen binationalen Staat für Juden und Araber gleichermaßen innerhalb einer territorialen Einheit zu akzeptieren. Selbst heute, da ein exklusiv jüdischer Nationalstaat seit über 70 Jahren besteht, gibt es immer noch eine (meist theoretische) Debatte zwischen denjenigen, die bereit sind, die Souveränität dieses Staates auf Teile Palästinas zu beschränken, und denjenigen, die darauf bestehen, die jüdische Souveränität über ganz Palästina zu errichten und damit jeden Zentimeter des Landes zu besiedeln – selbst mitten in Hebron.

Die innenpolitische Geschichte des Zionismus ist also in vielerlei Hinsicht die Geschichte derjenigen, die auf der so genannten Linken des zionistischen Spektrums den Krieg gegen die “Rechte” verloren haben: Die kulturellen Zionisten, die an ein spirituelles jüdisches Zentrum (und nicht an einen Staat) in Palästina glaubten, verloren gegen die politischen Zionisten, die auf Souveränität und Staatlichkeit bestanden. Die Bi-Nationalisten, die an eine gemeinsame politische Souveränität mit den Palästinensern glaubten, verloren gegen diejenigen, die auf einem rein jüdischen Staat beharrten. Und diejenigen, die eine Begrenzung der Grenzen Israels anstreben und die wir heute als “zionistische Linke” bezeichnen, verlieren weiterhin gegen die territorialen Maximalisten.

Unser demografischer Krieg

Was auch immer die Gründe dafür sind, dass der Zionismus diese Wege einschlägt, das eigentliche Problem ist heute, dass Israel fast das gesamte historische Palästina kolonisiert hat, und diejenigen, die sich in Hebron niedergelassen haben, wollen uns glauben machen, dass sie immer noch im Namen von Dreyfus sprechen, um in ihren Beziehungen zu den Palästinensern die moralische Überlegenheit zu behaupten. Sie wollen symbolisches Kapital aus einer anderen Zeit und einem anderen Kontinent mitnehmen, als die Juden noch eine hilflose, viktimisierte Minderheit waren, und es hier und heute einsetzen – wo Israel eine Besatzungsmacht, eine regionale militärische Supermacht und ein Wirtschaftsimperium ist.

Das Gleiche gilt für die jüngsten Flüchtlinge aus der Ukraine. Ihre tragische Notlage wird vom Staat Israel manipuliert, der ihnen zwar eine sichere Zuflucht bietet, sie aber gleichzeitig im Kampf um das Land einsetzt. Es ist, als ob der Staat sagen würde: “Wir sind bereit, euch zu retten, solange wir euch in unserem demografischen Krieg einsetzen können.” Der Körper des jüdischen Flüchtlings wird so zu einer Waffe gegen die Palästinenser.

Die Tatsache, dass die Juden in Europa Opfer waren – Bürger zweiter Klasse, die gewaltsam verfolgt wurden, Völkermord erleiden mussten und zu Flüchtlingen gemacht wurden – darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Staat Israel, der sich als Zufluchtsort für diese Opfer rechtfertigt, die Palästinenser zu einer Nation von Flüchtlingen und Staatenlosen gemacht hat, während er die Palästinenser, die in unserer Heimat bleiben, besetzt, belagert und diskriminiert. Ebenso sollte die Tatsache der zionistischen Enteignung und Kolonisierung Palästinas nicht die Tatsache überschatten, dass die Juden jahrhundertelang unter den europäischen Mächten gelitten haben und dringend eine Lösung für ihre Viktimisierung benötigten.

Erst wenn diese beiden Perspektiven vollständig anerkannt werden, können wir ein sinnvolles Gespräch zwischen beiden Völkern beginnen – eines, das ihre Vergangenheit und ihre Zukunft miteinander versöhnt. Übersetzt mit Deepl.com

Dr. Raef Zreik ist Jurist und Forscher, Experte für politische Philosophie und Rechtsphilosophie, Dozent für Eigentumsrecht und Rechtswissenschaft am ONO Academic College, stellvertretender akademischer Direktor am Minerva Center for Humanities der Universität Tel Aviv und leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am Van Leer Jerusalem Institute.

